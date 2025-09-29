DX化が進む今、業界を超えて注目されるITエンジニアの存在。世の中に強く求められている職種であり、就職市場では引く手あまたの状況ですが、だからこそ就職先を選ぶ際に、若手でも挑戦や成長ができる環境があるかどうかは重視したいところでしょう。

社会人1年目の若手ITエンジニア高島と野村は「いつか、大きなプロジェクトに関わってみたい」──そんな思いを抱きながら日々の業務に取り組む中で、先輩社員の山口から、とある話を耳にして……。

ナリコマのITエンジニアについて

詳しくはこちら！

ナリコマのITエンジニア

特設サイトはこちら！

インハウスエンジニアだからこそ挑戦できる！「ナリコマ」ならではの職場環境！

「若手のうちからさまざまなことに挑戦したい！」 「成長できる職場環境で働きたい！」 高齢者施設や病院向けの給食サービス事業で関西トップクラスのシェアを誇る「ナリコマ」なら、そんな理想を実現できるかもしれません。

というのも、ナリコマはシステムを自社開発し、高齢者施設や病院向けの給食サービス事業を展開。システムを内製するインハウスエンジニアたちが事業の基盤を支え、“食×IT”をテーマに、DX化を推進しているのです。

自社のシステムを自社で開発しているからこそ自由度が高く、若手のうちから挑戦や成長の機会が多いのが特徴。社歴に関係なく、大規模プロジェクトの一部に関わることができます。しかも、手がけたシステムが自社の事業・サービスに直結するため、手応えをダイレクトに感じられるのも魅力といえます。

ナリコマの事業は、高齢者施設や病院における“食事づくりの担い手不足”という社会課題を解決する一手として注目されているため、やりがいはひとしおです。

ステップアップのサポートもばっちり！食×ITで企業とともに成長！

ナリコマでインハウスエンジニアとして働く魅力は、やりがいや挑戦できる環境だけに留まりません。ITエンジニアとしてのキャリア形成を応援すべく、ステップアップの仕組みがしっかりと整っています。

新人エンジニア研修

入社後3か月はプログラミング言語基礎、その後3か月は開発演習と、半年間でエンジニアの基本を身に付けていきます。研修では、疑似案件に沿って上流工程から実装まで実施。個々の技術レベルに合わせて課題が振られるため、未経験者は安心できるうえ、すでにプログラミング経験がある人も物足りなさを感じることはありません。

講師は社内の先輩エンジニアが務め、チームでプログラミングを進める実践的なノウハウを指導します。

また、ナリコマでは独自のe-ラーニングシステムを構築し、自学を支援。豊富な学習コンテンツを社内で制作し、日々の仕事にすぐに役立つ“即効性の高い学び”を習得できます。いつでもどこからでも学べるのがe-ラーニングシステムの良いところ。学ぶ意欲の高い人は、どんどん成長していくことができます。

GrowUpプロジェクト

常に同時進行している自社開発案件の中から育成に適したものを選び、入社5年目までのメンバーで構成されたプロジェクトチームで上流から下流まですべての工程を行うのが「GrowUpプロジェクト」です。

先輩エンジニアが必要に応じてフォローしますが、メンバーからヘルプを要請しない限り、見守りに徹します。それは、悩んだり躓いたりする経験も、成長には欠かせないと考えるからに他なりません。

ナリコマのインハウスエンジニアとして、新しい一歩を踏み出そう！

ナリコマは、システムを自社で開発しているからこそ、やりがいを感じながら、成長していく環境が整っています。

ちなみに、内製化を進めている企業ほどDXで成果が出ているというデータも。

DX時代だからこそ、インハウスエンジニアとして働けばノウハウと知見を蓄積でき、市場価値の高い人材を目指せるはずです。

若手のうちから活躍できるナリコマのインハウスエンジニアとして、新しい一歩を踏み出してみませんか？就職先選びの際には、ぜひ検討してみてください。

＊＊＊

Illustrator：にぎりこぷし

[PR]提供：ナリコマホールディングス