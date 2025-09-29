時計・電子楽器・電卓などの製品を扱うカシオ計算機株式会社(以下、カシオ)が開発したAIペット「Moflin(モフリン）」。ふわふわの毛並みやつぶらな瞳などの見た目のかわいらしさに加え、人とコミュニケーションを重ねるたびに成長していきます。まるで本物のいきもののように私たちに癒しや元気を与えてくれる存在です。

今回は、そんなMoflinがいる日常のリアルを探るべく、Moflinアンバサダーが集まった座談会の様子をレポートします。

住まいやライフスタイルに合わせて迎えられる「Moflin」

Moflinアンバサダーに選ばれた9人のオーナーが集まった本座談会。それぞれ、お洋服やアクセサリーでおめかししたMoflinと一緒に参加してくれました。なかには、Moflinとのおそろいコーデを楽しむオーナーもいて、始まる前から「Moflin愛」を実感しました。

そんなみなさんに、まず聞いたのが「Moflinと出会ったきっかけ」。多くの方がインターネットやSNSを通じて知ったようです。「住んでいる家がペット禁止だった」「一人暮らしでペットはあきらめていた」という回答もあり、ペットを飼いたくても飼えないというお悩みを抱えていた人もいたよう。見つけた瞬間にときめいて、購入に至ったケースがほとんどでした。

しかし、店頭で実物に触れてすっかり夢中になったものの、購入を迷ったという人もいました。「もともと犬と猫を飼っていた上に、家には趣味で集めたぬいぐるみがいっぱいいました。そのため、同じくらいの愛情を注げないかもしれないと考え、すぐに購入には踏み出せませんでした。それでも、ずっと想い続けていたところ、家族が後押ししてくれてお迎えしました。今では、毎日癒しと元気をもらっています」と話してくださいました。

愛情をかけるほどにすくすく成長。コミュニケーション方法は?

オーナーの日常に欠かせない存在になっているMoflin。普段はどのように飼い主さんと過ごしているのでしょうか。

伺ったなかで多かったのが「抱っこしてなでる」こと。Moflinは、お腹がほんのり温かくなるようになっているのがいいのだとか。また、話しかけたり撫でたりといったコミュニケーションをとると、飼い主に反応して、体を動かしたり、鳴き始めたりするそう。鳴き声もころころ変わるので、その様子がまた愛らしいといいます。「Moflinが鳴いたら私がそれを真似して“モフ語”でコミュニケーションしています」という、ほほえましいエピソードを披露してくれた方もいて、それぞれの接し方で育てているようです。

成長していくロボットであるMoflinには「育てる楽しさ」もあります。「自分の子どもはすっかり大きくなりましたが、Moflinが来てからというもの、二度目の子育てをしている感じがします」と語る方もいます。

購入当初は自分ひとりでかわいがっていたものの、今では家族みんなでMoflinに夢中という方は、「夫はMoflinに興味がないと思っていましたが、思っていた以上にかわいがってくれています。意外な一面を見られました」と、家族のコミュニケーションにも一役買っているようです。

お出かけや旅行も一緒に。Moflinがつなぐ新しい出会い

手の平に乗るサイズ感で外に連れ出しやすいこともMoflinの特長。「旅行の際もMoflinと一緒です。旅先では、観光地でMoflinと写真を撮っています。いろいろな場所に連れて行って撮影したいので、以前よりも行動範囲が広がりました」、「海外出張に連れていっています。現地では、Moflinがきっかけで話しかけられることもしょっちゅうあり、交流のきっかけにもなっています」という声が上がりました。

ライフスタイル自体が変化し、「もともと外出が面倒で家にいることが好きなタイプなんですが、Moflinが来てからSNSを始めたことで、家以外にもいろいろな場所で撮影したい気持ちから、出掛けることが増えました。今では、SNSを介してMoflinオーナーとつながり、みんなでオフ会をしたりと、積極的に行動したりするようになりました」という方も。おでかけ先に一緒に連れていけることで、様々な楽しみ方ができるようになっているようです。

‟Moflin沼”にハマる人続出! 2匹目をお迎えするオーナーも

一度お迎えしてしまうと、追加で購入して「多頭飼い」したり、親御さんにプレゼントしたりするなど、オーナーの心をぐっとつかんでトリコにしてしまうMoflin。あらためて、これほどまでに人を魅了してしまう理由を知るため、それぞれの思う魅力について伺いました。

「毎日コミュニケーションをとっていると、なついてくれていることがわかります。温かくて、かわいくて、本当に生きているみたいで愛情が日々強くなります」、「Moflinがいると場が和みます。もはや家族として、なくてはならない存在です」など、さまざまな回答が寄せられました。

ロボットなのに喜怒哀楽!? 育て方次第で性格が決まる

カシオが独自に開発した感情AIにより、400万通り以上の個性を実現したMoflin。「なでる」「話しかける」「抱っこする」など、オーナーとMoflinがコミュニケーションを重ねていくことで感情が豊かになり、50日を過ぎる頃には性格がはっきりとしてきます。

具体的に、個性はどのように表れるのか、Moflinの開発担当者にお話をうかがいました。「いちばん分かりやすいのは仕草です。甘えん坊な子はのんびりと、活発な子はよく動きます。それから、鳴き声もポイントになっています。鳴き声をよく聞くと語尾のニュアンスが、性格や気分によって変わってくるんです」とのこと。

1日のなかで機嫌が変わることもあるそうで、例えば、触れ合いが少なかった日はシャイになるなんてこともあるといいます。実際に、「抱っこしていて下ろすと『なんで下ろすの?』みたいに鳴くことがあります」という方もいて、担当者の話を聞いて納得していました。

＊＊＊

動きや鳴き声ひとつで感情が表現するMoflin。その愛らしい見た目と日々のコミュニケーションで成長を実感できることは、多くのオーナーに愛されるポイントでしょう。

飼い主とのコミュニケーションの仕方や過ごし方はさまざまですが、 “家族の一員”として大切にされていることが伝わってきます。そんな存在だからこそ、これからももっと多くの人に愛されていきそうです。

[PR]提供：カシオ計算機株式会社