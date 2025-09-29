M.TさんとT.Hさんは、敦賀駅建設に携わった経験があると伺いました。具体的にどんな業務を担当されたんですか?

架線などの電車に電気を送るための設備(電車線設備)の施工監理業務を担当しました。具体的には、新幹線車両に電力を供給するための設備をつくる工事で、全体工程の管理はもちろん、設計図と実際の工事現場との整合性をとるための確認作業なども担当していましたよ。

私は駅舎などの建物が担当で、施工監理業務をしていました。

そうなんですね。そもそも駅の建設って、どんな流れで進むのでしょうか?

事務系統が用地を取得して、それから工事が始まります。最初は土木系統が駅の土木く体をつくります。簡単に言うと、駅の土台となるような部分については土木系統の担当ということですね。次に、建築系統が駅舎部分を建設していきます。建物がおおむね出来上がったら、機械系統や電気系統がより専門的な設備をつくる、といった流れです。最後に、開業監査と呼ばれる、新幹線の運行に問題がないかを確認する作業を行ってから、新幹線を運行するJRに引き渡します。

駅の建設って、なんだか関係者がたくさんいそうですね。

そうなんです。駅は、JRTTの建築系統だけで完成させられるということはなく、JRTT内部の他の系統との連携はもちろん、行政やJR等の鉄道事業者をはじめとする外部の方々との連携も欠かすことができないんです。ただやはり、外部の方々と連携するうえでは、立場の違いによって、意見に差が生じることもあるので、意見のすり合わせに苦労することもありました。地域の玄関口となる駅はその最たる例で、地域の特色をデザインに取り入れていますし、駅前広場等の整備に係る関連工事が多いので、県や市の担当の方とは、デザイン面の方向性やお互いの工事スケジュールなどを調整しながら業務を進めていました。

外部の方との調整は特に難しいですよね。でも、調整はもちろん内部にもあって、これが意外と大変で。敦賀駅の工事では、工程がひっ迫して複数の系統の工事を並行して進めたことがあったんです。こういったケースでは、誰がいつどこの工事をするのか把握して、工事が安全に進むように計画を立てる必要があるんですが、自分の立場だけでなく、他の系統の状況やプロジェクト全体の進捗を考慮したうえで、期限までにきちんと工事が終わるよう、日々励んでいたことを思い出します。

それはなんだか大変そうです。具体的にどのように調整していたんですか?

月に1度、各系統の担当者が集まる会議があったんですが、その場でこの先数ヶ月の工程計画を共有していました。もしそこで、計画が他の系統と被っていることがわかったら、個別調整をするんです。たとえば敦賀駅の工事では、電気系統の電車線延線作業と機械系統の可動式ホーム柵搬入作業を同じ線路上から行っていました。でも、工程がひっ迫して、電車線の工事が遅れる可能性が出てきてしまって。電気系統から機械系統に協力をあおいで、一時的な工事の中断や工法の検討などをしてもらったことで、工事を期限内に進めることができたんです。

自分の系統だけではなくて、他の系統の進捗も考慮しながら工事を進めるのは、とても難しそうだなと思いましたが、その分やりがいもありそうだと感じます。

私はこれまで設計がメインで、まだ建設所等(※)での勤務経験がないので、こうしたお話を聞けるのはとても新鮮です!

工事現場付近で主に施工監理業務を担う事務所

内勤の職員でも、工事現場を見る機会がある?

K.Tさんは、今は東京にある事務所での勤務(内勤)ですよね。まだ工事現場を見たことはないですか？

実は、入社3カ月目の研修で北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)のトンネル掘削現場を見学しました。工事のスケールの大きさを肌で感じました! 新人のうちに貴重な経験ができてよかったと思っています。

私は北陸新幹線(金沢・敦賀間)開業の前年に入社したので、入社1カ月目の研修で工事現場を見学することができました! 構造物はほとんど出来上がった状態だったのですが、普段立ち入ることが難しい場所からいろんな設備を確認することができました。最近では北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の建設で、土木系統の工事が進んできたので、工事現場に足を運んでいろいろと確認する機会が増えてきました。ここ数ヶ月は月1回ほど訪問しています。

電気系統では、どんなことを確認するんですか? 私は建築系統なので、ぜひ他の系統の視点を知りたいです!

駅の工事と同じように、トンネルの工事でも先に造られた土木構造物に電車線設備を後から取り付けます。なので、先に工事を進める土木系統に「電気系統の設備工事がしやすくなるように、取り付けや配線がしやすい構造で施工してほしい」といった依頼をすることがあるんですが、実際に掘り終わったトンネルなどに足を運んで、後々設備が問題なく取り付けられるように施工できているかを確認しています。こうした経験を通じて、後の工程を見据えてあらかじめ調整しておくべき事柄がたくさんあるんだということを、日々学んでいます。

工事現場を知ると、設計業務にも活かせる点がたくさんあることに気づけるんですよね。

M.Tさんは敦賀駅工事を担当された際、設計の担当者と連携する機会はありましたか?

ありましたよ。敦賀駅の場合、設計は東京の事務所で実施して、それをもとに敦賀の建設所勤務の私が施工監理を担当していました。工事現場で施工状況を確認して、設計を変える必要が出てきたら東京の事務所にいる設計の担当者に相談していましたね。ほかにも設計の詳細部分に疑問があるときには、電話やメール、それからチャットなんかも使って頻繁にやりとりをしていました。

駅完成の瞬間、何を感じた?

大変なことも多かったと思いますが、実際に敦賀駅が完成したときはどんな気持ちでしたか?

地元の期待や賑わいを肌で感じました。開業日は私も敦賀駅に行ったのですが、大勢の方が足を運んでくださったことに驚きました。行政だけでなく、市民のみなさんも一体となって盛り上がっている光景を見ると、仕事へのモチベーションが高まりますよ。

敦賀駅が開業したとき、私はすでに東京の事務所に転勤していたので立ち会いはできなくて……。ただ、出身が福井県なので、実家に帰省するときに北陸新幹線に乗る機会があったんです! 乗車すると、完成の実感がわいて熱い想いがこみ上げました。担当したのは20～30kmほどの区間でしたが、新幹線に乗っていると見覚えのあるトンネルが出てくるんです。工事の思い出がたくさんよみがえってきましたね。

私は今、東京の事務所での設計業務を中心に担当しているのですが、建設所等での勤務になって工事現場に頻繁に足を運ぶと、内勤とは違った感動があったりするのでしょうか。

図面でしか見えていなかったモノが実際に形になっていく様子に立ち会えますし、担当した設備がこの先長い間残り、人々の移動を支えるんだと思うと、日々感動が尽きませんよ。工事が終わったあとも、近くを通ると「ここは自分が担当した場所だ」と実感できます。

今後、施工監理業務に携わることもあると思うので参考に伺いたいのですが、建設所等で行う業務と、実際に工事現場に足を運んで行う業務の比率はどれくらいでしたか?

ずっと工事現場にいるというわけではなく、約半分は建設所等で仕事をしていました。毎日工事現場に行っていた時期も、1日中ずっと外にいるわけではなかったですね。私が担当した工事現場は、工事のピークを過ぎていたこともあって、1日1回、1時間程度足を運んでいました。

私は工事現場をしっかり見たいタイプだったので、外にいる時間が長かったです。危険なことをしていないか、材料をきちんと使えているか、出来栄えはどうかなど、たくさんのことを確認していました。最近はDX化が進んできたので、遠隔で工事現場を監視することも技術的に可能になってきましたよね。工事現場まで行かなくても、建設所等からきちんと工事現場を確認して定時で帰る、という働き方が今後は主流になると思います。

日々工事現場に足を運んで業務をするというと、体力的にキツそうにも感じるんですが、私自身はそう感じたことはないです。JRTT職員の主な役割は“施工管理”ではなく“施工監理”。現場監督をさらに監督して、品質確保ができているか、工程に無理がないか、きちんと工事が進んでいるかといったことを確認する業務です。休みもきちんと取れますし、危険な状況で仕事をするというわけでもないので、安心してくださいね。

施工監理業務を通じて得られる成長とは?

思っていたより働きやすそうな環境で改めて驚きました! 図面だけではわからないことがあるということを、みなさんのお話を聞いて実感したので、施工監理業務に更に興味が湧いてきました!

私は施工監理業務を経験したことで、大きく成長できたと思っています。建築を学んでいた学生時代は、他の系統の工事を考慮しない図面ばかり書いていました。今見ると「こんなに狭くて電気設備や機械設備の配管が入るわけがない」とツッコミを入れたくなります。施工監理業務を経験し、複数の系統にまたがる工事の調整を担当したことで、「自分の系統だけでなく、他の系統のことも考えて仕事をしなければ」と気づかされました。

わかります。私も入社後すぐは、実際の工事現場を知らないまま設計業務に当たっていました。でも、施工監理業務を経験すると、工事の進め方や設備の形などにさまざまな発見があって。その後は施工監理業務で得た気づきを反映させた設計ができるようになりました。

開業監査で指摘が挙がりそうな点を踏まえて設計したり、他の系統との調整を見越して、余裕をもって動いたりできるようになりますよね。

調整のためのコミュニケーション能力も向上したと思います。他の系統の職員、鉄道事業者や設計会社、施工業者など立場の違う方々と調整する機会があるので、円滑にやりとりをする力が求められるんです。でもJRTTでは「みんなで協力して物事を進めよう」という姿勢が共有されているので、いつも話しかけやすくて助かっています。

JRTTで感じた、職場の雰囲気