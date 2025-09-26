2025年9月25日（木）～28日（日）の間、幕張メッセにて国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」が開催中だ。今年はオンライン出展の28社を含む1,136の企業・団体が出展。2024年を大きく上回り、史上最大規模での開催となる。

BTOメーカーのマウスコンピューターも、ホール2（ブース番号：02-C06）にて出展。同社ブースでは、ゲストを招いたステージイベントをはじめ、「G TUNE」「NEXTGEAR」ブランドの最新モデルや、「iiyama G-MASTER」シリーズのゲーミング液晶を試遊できる体験ブースなど、多彩なコンテンツが用意されている。そのなかから本稿は、9月25日（ビジネスデイ）の12時30分から開催された「マウスコンピューター×JESUトークセッション」の模様をレポートする。

マウスコンピューターのブースの様子

日本のeスポーツを盛り上げる

トークセッションには、マウスコンピューター 代表取締役社長の軣（とどろき）秀樹氏、日本eスポーツ協会（JESU）連合副会長の越智政人氏、プロゲーマーの板橋ザンギエフ氏が登壇。マウスコンピューターとJESUの取り組みについて紹介した。

最初のテーマは、マウスコンピューターとJESUの歩みについて。日本でも2000年初頭にPCでオンラインゲームをプレイする文化が根付き始めた。そんな黎明期にマウスコンピューターでは、G TUNEシリーズ（※当時の表記はG-Tune）を発表。ゲーマーから熱い支持を受けた。越智氏は「トップブランドとしてゲーミングPCを牽引されてきた歴史を間近で見ていましたので、ぜひご一緒したいと思い、マウスコンピューターさんにラブコールを送りました」と当時を振り返る。

これに軣社長も「日本におけるeスポーツの振興を通して、国民の競技力の向上、スポーツ精神の普及を目指し、これをもって国民の健康と社会・経済の発展に寄与するという志に、私も共感しました」と答える。なお、マウスコンピューターは2020年9月よりJESUのオフィシャルスポンサーとなっている。

マウスコンピューター 代表取締役社長の軣秀樹氏

現在、JESUでは全国に38の地方支部を構えており、日本全国でeスポーツを通じた活動を展開している。具体的には、高齢者施設や障がい者施設において、地域交流事業や地方創生の一環としてイベントを開催。また、高等学校などでは教育の一貫としても取り組みを行っている。そんな活動においても「このG TUNEが欠かせない存在です」と越智氏。

毎週末どこかで行われているイベントのために発送やセットアップを高頻度で行うが、マシンが故障しない梱包が徹底されていること、スタッフでも簡単にセットアップできるマニュアルが用意されていることなど、“イベント運用が円滑に行えるノウハウが詰まっている”と語る。また、マウスコンピューターではPCを国内生産しており、24時間365日のサポート体制がしっかりしていることにも言及し、「何かあったときに、すぐにご相談できるのが安心です。アフターサービスなどのバックアップも手厚い」と紹介した。

板橋ザンギエフさんも「ゲーミングPCには、信頼性が欠かせません。ゲーム中にマシントラブルがあると、それだけで心も離れてしまいますから」と解説する。

軣社長は「単に高性能なPCを用意すれば良いかというと、そういうことではないと思っております。eスポーツの現場から最適化された思想でPCを設計するべき。プレイヤーの視点から、色々なヒアリングをさせていただいて、シューティングゲームではどんな性能が必要なのか、格闘ゲームではどうか、そんなところからグラフィックス設定なども調整しています。競技者、運営者、ともに安心して使えることを大前提として作っています」と話す。

eスポーツの大会でも利用されるJESU公認PC

トークイベントのなかではJESU公認モデルについても紹介した。そのひとつが、G TUNEブランドのフルタワーゲーミングPC『 G TUNE FG-A7G80（JESU公認PC）』（Web販売価格は539,800円/税込～）。主な仕様は、以下の通り。

OSはWindows 11 Home 64ビット、CPUはAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5080。メモリは32GB（16GB×2 / デュアルチャネル）、M.2 SSDは2TB（NVMe Gen4×4）。

ハイエンドゲーミングPC『G TUNE FG-A7G80（JESU公認PC）』

また、ゲーム以外にもオールラウンドに活躍するミドルクラスのゲーミングPC『 G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC）』（同354,800円/税込～）も紹介。主な仕様は、以下の通りだ。

OSはWindows 11 Home 64ビット、CPUはインテル Core i7 プロセッサー 14700F、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5070。メモリは32GB（16GB×2 / デュアルチャネル）、M.2 SSDは2TB（NVMe Gen4×4）×2。

オールラウンドに活躍するゲーミングPC『G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC）』

eスポーツとゲーミングPCの未来

今後、eスポーツとゲーミングPCはどのような進化を遂げるのだろうか？ 板橋ザンギエフさんは「自分も20年前にはWindows Meを使っていました。それを考えると、PCの進化はめざましいものがあります。これからの未来に向けて、ゲーミングPCもeスポーツもどんどん進化していくと思います。当時には考えられなかったような進化を感じられるのが、本当にありがたい。この先も、想像を超えるような進化を期待しています」と話す。

越智氏は「協会としては、これからも競技としてのeスポーツの普及を目指していきます。また地域社会に根付いた活動、地方創生や地域活性化に向けたeスポーツの活用も進めていきます。こうした活動には、間違いなく今後もマウスコンピューターさんの協力が必要です」と語った。

軣社長は「マウスコンピューターでは21年前にゲーミングPCのブランドを立ち上げましたが、今日まで数多くのユーザー様に愛されてきたと自負しています。誰もがゲーミングシーンの主役になれる時代、プロのeスポーツ選手になれる時代になりました。これもJESUさんの存在があってのことだと思います。私たちは今後も日本のeスポーツをはじめとしたゲーミングシーンを盛り上げてまいります」と締めくくった。

G TUNE FG-A7G80（JESU公認PC） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5080 メモリ 32GB（16GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 2TB（NVMe Gen4×4） 『G TUNE FG-A7G80（JESU公認PC）』について 詳しくはコチラ！



G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC） OS Windows 11 Home 64ビット CPU インテル Core i7 プロセッサー14700F グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 メモリ 32GB（16GB×2/デュアルチャネル） M.2 SSD 2TB（NVMe Gen4×4）/2TB（NVMe Gen4×4） 『G TUNE DG-I7G70（JESU公認PC）』について 詳しくはコチラ！

