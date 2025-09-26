「地方移住に興味はあるけれど、仕事や生活がどうなるのか不安」――そんな人に紹介したいイチオシ県が、三重県です。製造業や観光業など安定した仕事が豊富にあり、家賃などの生活費も抑えて豊かな暮らしを実現できます。今回、東京・有楽町にある「ふるさと回帰支援センター・東京」にやってきたのは、地方でのキャリアチェンジを考えているAさん。はたして三重県のどんな魅力を知れるのでしょうか。

移住が気になったら「ふるさと回帰支援センター・東京」へ

Aさんは現在都内で働いていますが、漠然と地方での暮らしに憧れを抱いていました。「旅行で行った三重県、すごくよかったな～。でも実際に暮らすとなったらどうなんだろう？ 仕事とかあるのかな……？」そこでAさんは、移住について詳しく相談できるという「ふるさと回帰支援センター・東京」を訪ねました。

すみません、ちょっと聞きたいことがあるんですが……。





はい、こんにちは！ ふるさと回帰支援センター・東京の「美し国みえ 移住相談センター」で就職相談アドバイザーをしています、堂込と申します。本日はどのようなご相談ですか？





地方移住を考えているのですが、実際に就職したり、生活していけたりするのかが分からなくて。ここでは、そういう相談もできますか……？





もちろんです。「ふるさと回帰支援センター・東京」は、いろいろな自治体への移住相談や情報収集ができる場所です。1ヵ所で全国の移住情報を手に入れられるのは国内でここだけですよ！

このセンターには自治体ごとの窓口がありますが、Aさんはなぜ三重県に興味を持たれたんですか？





三重県の全域地図

旅行で訪れたときに、歴史も感じるし、海も山もあって、漠然と素敵な場所だなと思って……。





お目が高い！ 三重県には素敵な場所や魅力がたくさんあるんですよ。移住を真剣に考えるには、まず知ることからです。不安なことや気になることは私にどんどん聞いてください！





ぜひ、いろいろ教えてください！





移住の不安、三重県って就職先はあるの？

やっぱり仕事のことが一番気になるんですけど、ぶっちゃけ三重県の求人ってどのくらいあるんですか？





現在(*)、ハローワークの求人は約14,000件あります。三重県は製造業が盛んなので、製造関係の求人が多いです。それ以外にも、介護職などの福祉関係や土木関係、ホテルなどの観光関係の求人もたくさんあります。





(*)2025年9月1日現在

なるほど。農業とかにも興味があるんですけど、そういう仕事もありますか？





もちろんです！ 農業や漁業、林業などの一次産業の求人も豊富です。Ａさんのように、移住とともに農業にも興味がある方は多くて、農業体験イベントなどをやると、たくさん人が集まってきますね。





こんなに多種多様な求人があるなんて、意外でした……！









仕事があっても給料は下がっちゃう？

でも正直なところ、三重県で転職したら年収が下がってしまうのかな、とか考えてしまうんですが……。





Ａさんに限らず、そういう心配をされる方は多いです。厚生労働省の「令和６年度地域別最低賃金改定状況」によると、三重県の最低賃金は上から10番目。東京都近郊や関西、中部などの大都市圏に次ぐ賃金体系となっています。決して給与水準は低くないので、そこは安心していただきたいポイントです。





数字で示してもらえると安心できますね。





実は、国土交通省の検討会が2021年に発表した「都道府県別の経済的豊かさランキング」では、三重県が1位になっています。このランキングは、各都道府県の中央世帯の「可処分所得」から「基礎支出」を差し引いた値をランキングにしていて、三重県は所得が高く、基礎支出が低いので1位になったんです。





そんなに恵まれているとは知りませんでした！ ますます三重県が気になってきた……お仕事や経済的な面以外の三重県の魅力も教えてください！





やっぱり地場の生鮮食品は安くておいしいです！ 海の近くのスーパーでは魚もとっても新鮮ですし、漁港ではお安く買えたりもします。少し車を走らせれば海も山もあるので、レジャーには困らないですね。キャンプなどのアウトドアが好きな方や、マリンスポーツが好きな方が移住を希望されることも多いです。





なるほど！ ちなみに、移住を希望する人ってどれくらいの世代の方が多いんですか？





ひと昔前は、リタイア後の第二の人生という感じで相談に来る方が多かったです。最近は20代、30代の子育て世代の方が増えました。特に「子どもが小学校に上がる前に」と相談に来る方が多いですね。





”程よい暮らし”が三重の魅力！

実際に移住された方で、印象に残っている方はいますか？





そうですね……「人気の伊勢志摩エリアで楽しむ仕事と暮らし」というテーマでセミナーを開催したときに、参加された東京出身の20代の方が、そのセミナーで登壇された某ホテルにすぐ就職を決められたんです。セミナーが2月で、5月には就職されていましたね。





すごいスピード感ですね……！





「セミナーで説明されたホテルの方とお話したい」と希望されて、こちらでお繋ぎして面談したら、すぐに採用面接に進んでいました。今もそのホテルで働いています。





理想の暮らしを三重で見つけられたんですね。うらやましいなぁ。堂込さん個人としては、三重県のどんなところを魅力だと思っていますか？





そうですね……三重県って、すごく大きな町もないんですけど、ビックリするような田舎でもないんです。田舎と都会の両側面を持っているというか。利便性もそこそこあって、経済的にも恵まれていて、いろいろなところが”程よい”のが、何よりの魅力だと思っています。人柄ものんびりしていると感じますね。





確かに、”程よい”田舎暮らしが、私の理想なのかもしれないです。





三重県での”理想的な移住”ができるよう、いろいろな情報提供やサポートをしますので、いろいろご相談くださいね。移住にあたって、移住支援金などの公的な支援制度が利用できる場合があるので、そういったご相談窓口のご紹介もできますよ。





ありがとうございます！ またご相談させてください！





＊ ＊ ＊

仕事もプライベートも”程よくちょうどいい”を実現できる暮らし。三重県は、あなたのそんな理想を叶えてくれる場所かもしれません。ぜひ一度、ふるさと回帰支援センター・東京「美し国みえ 移住相談センター」で、気になることを相談してみてはいかがでしょうか。

ふるさと回帰支援センター・東京

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8F

電話番号：03-6273-4401

営業時間：10:00～18:00（定休：月・祝）



