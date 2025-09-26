今シーズンはイースタンリーグでもスワローズは下位に低迷した。それでも若燕たちは未来に向けて成長を遂げている。中でも着実に力をつけてきているのが、育成選手から這い上がり前半戦には1軍入りも果たした入団3年目、26歳の橋本星哉。持ち味である打撃を活かし、来シーズンの飛躍が期待される。

前半戦には1軍も経験、初安打も

橋本は今シーズン、好スタートを切った。

3月15日、横須賀球場でのイースタンリーグ開幕戦（横浜DeNA戦）に3番サードでスタメンに名を連ね、初回の第1打席でライトへツーベースヒットを放った。以降も好調が続き、4月26日まで27試合に出場し打率.284、11打点の成績を残す。これが評価され27日に1軍へ昇格した。

29日、神宮球場での横浜DeNA戦から主に代打として13試合に出場。しかし、11打数1安打、打率.091と期待に見合う結果は残せず、5月26日に1軍登録抹消。以降、再びイースタンリーグの試合に出場し打線の中軸を担っている。 ポジション登録はキャッチャーだが、橋本が試合でマスクを被ることは、ほとんどない。三塁手、もしくは外野手として試合に出場している。強肩ではあるが、打撃力をより活かすために来シーズンは内野手、もしくは外野手に登録変更されることになりそうだ。

地道に成長、勝負強さも魅力！

アマチュア時代、橋本は目立った選手ではなかった。

興國高校時代、甲子園出場はない。2年夏の大阪府予選ベスト8が最高成績で、この時は準々決勝で根尾昴（現・中日）、藤原恭大（現・千葉ロッテ）らを擁する大阪桐蔭に敗れた。

中央学院大学進学後も3年秋までは僅か1試合にしか出ていない。2021年の『明治神宮野球大会』で中央学院大学は決勝で慶應大学を破り「日本一」に輝くが、この時も橋本はベンチにいて出番はなかった。レギュラーになったのは4年生になってから。ここから通算23試合で打率.278、4本塁打、18打点の成績を残しスワローズのスカウトの目に留まり、「育成1位」のドラフト指名に至ったのだ。

「開花するまでには時間がかかるかもしれない。でも素材は良い」スワローズからそう評価されたのである。

地道な練習で力を養うタイプで、勝負強さも持ち合わせている。2年目の昨シーズン、5月に育成選手から支配下選手に昇格すると7月の「フレッシュオールスターゲーム」のメンバーに選出された。その舞台は地元・兵庫のウィング球場（姫路球場）で、橋本はイースタン代表として「5番センター」でフル出場。第4打席を満塁の場面で迎え、走者一掃のツーベースヒットを放つなど2安打4打点の活躍でMVP（最優秀選手賞）に選ばれる。ここで一躍、注目を浴びた。

7人兄弟の長男「両親、家族に恩返しをしたい」

今シーズン、1軍に再昇格する機会のない（9月24日時点）橋本だが、イースタンリーグでファンを大いに沸かせた試合があった。

スワローズは5月29日、戸田球場の東北楽天イーグルス戦から6月19日、森林どり泉球場でのイーグルス戦まで地獄の13連敗を喫する。もう、これ以上は負けられない。そして迎えた21日の横須賀球場・横浜DeNA戦で橋本が気を吐いた。「5番レフト」で出場し4回と6回にタイムリー・ツーベースヒットを放つ。延長10回にも、決勝点に結びつく四球を選びチームは8-5で勝利。連敗脱出の立役者となったのだ。

今年の橋本のイースタンリーグにおける打撃成績は、打率.282、2本塁打、33打点（9月24日時点）。来シーズンに期待が抱ける数字と言える。

ドンピシャのタイミングでフルスイングできた時の打球速度、飛距離は凄まじい。だが1軍のピッチャーは巧みにタイミングを外してボールを投げ込んでくる。いかにフォームを崩されることなくバットを振り切れるかが今後の課題だろう。

また橋本は7人兄弟の長男で、両親、弟、妹たちのことを常に気遣っている。「自分が子供の頃に好きな野球ができたのは、両親の支えがあったからです。僕が野球をやっていたために弟、妹たちが両親と遊びに行けないこともあった。親を奪ってしまったと言うか…。だから一日も早く1軍で活躍して両親、家族みんなに恩返しをしたい」

熱い想いを胸に、背番号93は今日もバットを振り続ける。来シーズンから新体制となるスワローズにおいて、さらなる成長を遂げる橋本が救世主になることを期待したい。

プロフィール 橋本星哉（はしもと・せいや）

2000年9月18日生まれ、兵庫県加古川市出身。小学1年生の時に軟式野球を始め、興國高校、中央学院大学に進む。22年秋のドラフト会議でスワローズから育成1位指名を受けスワローズに入団。1軍初出場は昨年10月5日の広島戦、初安打は今年5月3日に阪神の湯浅京己から放った。入団時の背番号は023で現在は93 。右投左打。178センチ、85キロ。

