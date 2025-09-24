ユニットコムでは、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」においてIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載したゲーミングPCを販売中だ。構成はカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、用途や予算に応じて選択できる。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 5（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評発売中

現在展開中のゲーミングPCの中でも、LEVEL∞では開発コード「Arrow Lake」こと最新のIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載した製品が好評販売中だ。構成例に採用されているIntel Core Ultra 5 225Fでは高性能コアを6個、高効率コアを4個組み合わせてシステム全体では10コア10スレッドとして動作可能。最大4.9GHzの動作周波数で高いシングルスレッド/マルチスレッド性能を備え、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。マザーボードにはZ890シリーズを採用し、広帯域I/O、Thunderbolt 5拡張カードへの対応などインタフェース面でも強力だ。

LEVEL-R789-225F-SSX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 5060Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

電源ユニット：750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：239,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-225F-TKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 5070Ti 12GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX



電源ユニット：750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：259,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F

[PR]提供：ユニットコム