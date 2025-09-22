飲食業界で転職を考えている方々にとって、企業選びのポイントとなるのは、現場での働きやすさや福利厚生、そして将来どのようなキャリアを描けるかといった点ではないでしょうか。そこで注目したいのが、「吉野家ホールディングス」。牛丼チェーン「吉野家」をはじめとする飲食ブランドを展開し、グループ全体で飲食業界の発展を支えている企業です。

本記事では、吉野家の店舗でアルバイトや店長を経験したのち、現在は吉野家ホールディングスの採用戦略部で活躍している2人の若手社員にインタビューを実施。吉野家ホールディングスで働く魅力について、お話を伺いました。

＜プロフィール＞ 木村さん(写真左)

吉野家ホールディングス採用戦略部 社員採用担当。 桝矢さん(写真右)

吉野家ホールディングス採用戦略部 アルバイト採用担当。

ア ルバイトから正社員に -

それぞれの“吉野家ホールディングスヒストリー”

---まず、お二人の現在のお仕事について教えてください。

木村さん：私は現在、採用戦略部で主に新卒向けの会社説明会や就活イベントの運営を担当しています。最近はキャリア採用の一次面接も担当するようになりました。

桝矢さん：私も木村さんと同じく採用戦略部で店舗アルバイトのオンライン面接と、応募受付や合否の連絡などを担当しています。現在は子どもが小さいため、在宅での勤務をおこなっています。

---お二人はどのような経緯で吉野に入社されたのでしょうか。

木村さん：高校1年生のときに吉野家でアルバイトを始め、高校卒業後も専門学校に通いながら働いていました。その後、アルバイトをしていたご縁で2021年2月に吉野家に正社員として入社。店長を経験後、2023年3月に本社に異動し現在に至ります。

桝矢さん：私も木村さんと同じく、高校1年生の5月ごろに吉野家でアルバイトを始めました。高校卒業後はアパレル業界を経験し、その後再び吉野家で働くことに。当初は、アルバイトとして働き続けていこうと思っていましたが、会社から正社員登用のお話をいただき、入社を決めました。

---ちなみに、なぜお二人とも高校生の時のアルバイト先に吉野家を選んだのでしょうか。

木村さん：きっかけは本当に高校生らしい理由なんですが、他の飲食店に比べて時給が高かったことと、自宅から通いやすい場所に店舗があったからですね。私は子どもの頃、人とのコミュニケーションが苦手なタイプだったので、そんな自分を変えたいという思いもありました。

桝矢さん：私も家から一番近い飲食店が吉野家だったのが理由です。高校生がアルバイトするなら、飲食店が入りやすいかなと思ったので。

---アルバイトを通して、吉野家のどんなところが魅力だと感じましたか。

木村さん：私が働いていた店舗は常連さんが多くて、従業員とお客様という枠を超えて、とても距離が近いと感じていました。来店からお帰りになる間に何気ない会話をさせていただくことが多く、そのコミュニケーションがとても楽しかったです。

桝矢さん：お客様との距離が近いというのは、私も感じていました。学生時代にいくつかアルバイトを掛け持ちしていましたが、特に吉野家はお客様との会話がすごく楽しい職場でした。例えば早朝に来店されたお客様が、また夜にも来てくださって、何を食べるかお話したり……。顔を覚えていただくことも多く、「お客様の生活の一部になれている」と実感できる瞬間がたくさんありました。

それから、ランクアップ制度も魅力でした。勤務時にその日の課題を決めて、店長から評価され、出来ていれば年齢や経験に関係なくランクが上がる制度で、それに応じて時給も上がるのでモチベーションアップにつながりましたね。また、学生アルバイトも多くて、他店舗に応援で行って学生同士で仲良くなれて楽しかったです。

充 実の福利厚生と制度は

「人」を大切にする吉野家ホールディングスならでは

---アルバイトから社員になると、会社に対する見方も変わると思います。正社員として入社して感じた吉野家ホールディングスの魅力について教えてください。

木村さん：一番の魅力は、社員の成長機会をたくさん作ってくれるところだと思います。入社当時はまず店長を目指すことだけ考えていたのですが、ダイバーシティ＆インクルージョン施策のひとつである女性活躍推進の全国的なプロジェクトに参加させていただいたり、現在は本社に異動して新しい業務にも挑戦できてます。

桝矢さん：私は自分の長所が努力家であることだと思っているのですが、そういった姿勢をきちんと見て、チャンスを与えてくれる会社だと感じます。現在担当している採用業務も、上司から「こんな仕事があるけれど、どうかな」と声をかけてもらいました。吉野家ホールディングスにはさまざまな部署や業務があり、経験の幅を広げられるのがすごく良い部分と感じています。

---社員一人ひとりを大事にしている会社なのですね。

木村さん：そうですね。吉野家ホールディングスの経営理念は「For the People～すべては人々のために～」というもので、実際に人をすごく大切にしています。私も働いていて、社員一人ひとりをきちんと見てもらえているなと感じますね。

吉野家ホールディングスがすごいのは、この考え方が店舗にも隅々まで行き渡っているところ。私自身も店長として働いていたとき、まわりの社員がすごく気にかけてくれました。例えば、近隣店舗の店長が集まって行うエリアミーティングでも、「木村さんはどう思う?」と話を振ってくれるので、新人でも意見が言いにくいということもありませんでしたね。店長が孤立しないようにサポートしてくれるのが印象的でしたね。

イメージ画像

桝矢さん：上司と話しやすく相談のしやすい会社だと思います。店舗で働いていたときも、少なくとも月に一度以上は話す機会があり、上司としっかり話をして、適切に評価を受けられました。

イメージ画像

――福利厚生などはいかがでしょうか。

木村さん：私が一番ありがたかったのは入社から使えた社宅制度ですね。2年目以降も家賃補助が出るので、本当に助かりました。県外の店舗で働くこともありましたが、それらの費用もすべて会社負担でした(諸条件有り)。

桝矢さん：店舗で働いているときに助かったのは、食事補助で勤務日の食事を割安にできることです。また、私は現在子育て中なのですが、吉野家ホールディングスは産休や育休制度も充実しています。取得・復職のタイミングが柔軟で、周囲の理解もあり気持ちよく働けるので、ライフステージの変化にも柔軟に対応してくれる会社だと思いますね。

必 要な知識やスキルは研修やOJTでしっかり学べる

---同じ飲食業界から吉野家ホールディングスへの転職を考えている方も多いと思います。入社するために必要な経験やスキルはありますか。

木村さん：経験やスキルよりも、人と関わることやコミュニケーションを取ることが好きな方に向いていると思います。もちろん、飲食業の店長として働く上で必要なスキルもありますが、そこはしっかりと研修で学んでいけます。

桝矢さん：私自身、入社したときには特別なスキルは持っていませんでした。入社してから必要なことはすべて教えてくれたり、経験したりできるのが吉野家ホールディングスの良いところです。何か資格を持っていたりすればどこかで活かせるとは思いますが、必須というわけではありません。それよりも、明るさや元気といった人間性の方が重要だと思います。

---研修というと、どのような内容なのでしょうか。

木村さん：入社後に2～3か月間のトレーニングがあり、食品衛生法や人材管理、ビジネスマナーなど、さまざまな内容を幅広く学べます。私は高卒で社会経験もない状態で入社したので、研修はとてもありがたかったですね。店舗での接客や調理についても、しっかりと教えてもらえますし、マニュアルも整備されているので安心していただきたいです。

イメージ画像

---お二人は店舗から本社に異動されたわけですが、新しい部署や業務で大変なことはありませんか。

木村さん：たしかに業務内容はまったく違うので、覚えることは多いです。でも、最初は先輩社員がつきっきりで教えてくれるので、まったく不安はありませんでした。今でも私が困っていると声をかけてくれます。

桝矢さん：私もパソコンがまったくできないところからのスタートだったので、最初はすごく不安でした。木村さんと同じように、先輩にずっとサポートしていただいたおかげで、早く慣れることができましたね。

吉 野家ホールディングスで将来の可能性を広げてほしい

---お二人は今後のキャリアをどう考えていますか。

木村さん：明確な目標があるわけではないのですが、アルバイト時代からずっと一貫しているのは「人と関わる仕事がしたい」ということです。接客でも採用の仕事でも、それは変わりません。今後も採用担当として、多くの人と出会いたいと思っています。

桝矢さん：今は、目の前の仕事をもっとがんばっていきたいです。その上で、いつかは店舗に戻って店長をしたり、地区担当の責任者、営業の部門長エリア統括マネジャーを目指したいという思いも持っています。

---最後に飲食業界から吉野家ホールディングスへの転職を考えている方へメッセージをお願いします。

木村さん：やりたいことが明確にある方はもちろんですが、私のように明確には特にないという人も、ぜひ来ていただきたいと思います。入社して視野を広げることで、可能性は広がるのではないでしょうか。

桝矢さん：店舗で接客の楽しさを知っていただきたいのはもちろんですが、それ以外にも吉野家ホールディングスにはいろいろな仕事があり、在宅勤務など自分に合った働き方もできます。家庭を大切にしながら、仕事もがんばってキャリアアップしたいという方にもぜひ入社していただきたいです。

＊＊＊

高校時代のアルバイトからキャリアをスタートし、現在は本社で正社員として活躍する木村さんと桝矢さん。吉野家ホールディングスの魅力は、「人を大切にする」企業文化と、一人ひとりの成長を後押しする多彩なチャンスにあります。

充実した研修制度に加え、店舗での経験を活かして本社部門にキャリアを広げることも可能です。社宅制度や食事補助、産休・育休といった福利厚生も整っており、ライフステージに応じた柔軟な働き方を支えてくれます。

飲食業界での転職を考えている方、特に「人と関わる仕事が好き」だと感じる方には、吉野家ホールディングスは魅力的な選択肢といえるでしょう。明確なキャリアビジョンがある方はもちろん、まだ自分のやりたいことが見つかっていない方も、吉野家ホールディングスへの転職を検討してみてはいかがでしょうか。

