住宅、教育、老後資金などを支える労働収入は、経済的豊かさを実現するために最も重要かつ確実なお金です。そして、労働収入に直接影響する転職は、生活を大きく左右するライフイベントになります。具体的には、自分に適用される年金・健康保険・雇用保険などの社会保障制度の仕組みや会社の福利厚生制度を理解するコツをお伝えします。その転職に影響を及ぼすだけでなく、長期に渡って経済的豊かさを実現させるヒントが満載です。

年収だけでなく、家計を俯瞰的にとらえられるようになるセミナーです。

参加無料 セミナーお申込みはこちら

セミナー概要

開催日時：2025年10月15日（水）19:00～20:00

開催形式：オンライン（Zoom）※参加無料・要事前申込

主催：資格の学校TAC

対象：転職を考えている方／ライフプランを見直したい方／FP資格に興味がある方

セミナーで学べること

生涯役立つライフプランニングの手法

転職時に確認しておきたい社会保険制度のこと

転職前後の福利厚生制度の比較ポイント

老後やセカンドキャリアまで見据えたライフプランニング

講師紹介

CFP®／1級FP技能士／社会福祉士／キャリアコンサルタント／J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー

福本 芳朗 氏 慶應義塾大学商学部卒、Northeastern大学修士（M.A）。

TBSテレビ報道局で記者・ディレクター・ロンドン支局長などを歴任後、FP事務所を設立。教育機関・公共機関・企業での講師経験も豊富で、個人向けライフプランコンサルティングや転職・セカンドキャリア相談の実績多数。

お申込み

以下のお申込みフォームよりお申し込みください。

参加無料 セミナーお申込みはこちら

[PR]提供：TAC株式会社