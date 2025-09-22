住宅、教育、老後資金などを支える労働収入は、経済的豊かさを実現するために最も重要かつ確実なお金です。そして、労働収入に直接影響する転職は、生活を大きく左右するライフイベントになります。具体的には、自分に適用される年金・健康保険・雇用保険などの社会保障制度の仕組みや会社の福利厚生制度を理解するコツをお伝えします。その転職に影響を及ぼすだけでなく、長期に渡って経済的豊かさを実現させるヒントが満載です。
年収だけでなく、家計を俯瞰的にとらえられるようになるセミナーです。
- 生涯役立つライフプランニングの手法
- 転職時に確認しておきたい社会保険制度のこと
- 転職前後の福利厚生制度の比較ポイント
- 老後やセカンドキャリアまで見据えたライフプランニング
福本 芳朗 氏 慶應義塾大学商学部卒、Northeastern大学修士（M.A）。
TBSテレビ報道局で記者・ディレクター・ロンドン支局長などを歴任後、FP事務所を設立。教育機関・公共機関・企業での講師経験も豊富で、個人向けライフプランコンサルティングや転職・セカンドキャリア相談の実績多数。
[PR]提供：TAC株式会社