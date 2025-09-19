体調に問題はなさそうだったメンバーが、突然体調不良で休んでしまった――

管理職として、そんな経験をしたことはありませんか？

「昨日まで元気に出社していたのに……」

「ストレスチェックでは問題なかったのに……」

思い返しても、体調を崩したあとでは、ただ休んでもらうことしかできません。

今回ご紹介するのは、そんな出来事に直面したある企業のストーリーです。

疲労ストレス計 MF100

に関して詳しくはこちら

管理職・沖田のチームメンバーである朝倉が、突然メンタル不調に――。マンガでは、そんな“予兆”をとらえる手段として「疲労ストレス計 MF100」というソリューションが登場しました。

では、この「疲労ストレス計 MF100」は実際にどんなことができるのでしょうか？ポイントを3つに絞ってご紹介します。

握るだけ、アプリとつないで簡単測定。疲労やストレスの状態が見える！

「疲労ストレス計 MF100」の使い方はとてもシンプル。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetoothで接続し、計測モードを起動。あとは楽な姿勢で本体を握るだけで計測がスタートします。

測定時間は60〜120秒(30秒刻みで選択可能)。「疲労＆ストレス度」や「自律神経機能年齢」といった結果が表示され、計測履歴はすべてアプリ上に記録。過去の状態を見返して、変化に気づくこともできます。

疲労ストレス計 MF100

使用方法に関して詳しくはこちら

メンバーの健康状態を見える化。管理画面で早期ケアをサポート

権限を持った管理職は、管理画面を通じてメンバーの計測履歴を確認できます。体調の変化に早く気づくことで、不調の兆しを見逃さず、対策につなげることが可能に。

今回のようなメンタルヘルス対策に加え、運送・配達業での“漫然運転”対策、製薬・健康食品業界でのデータに基づく疲労評価など、さまざまな現場で活用されています。

疲労ストレス計 MF100

導入事例はこちら

疲労ストレス計 MF100

活用例はこちら

厚労省疲労研究班が監修。信頼できるアルゴリズムで「見える化」

従来は、本人の申告や外見からの判断など“主観的な評価”が中心だった疲労状態。

本機器は、2種類のセンサーで心拍の変動を測定し、血圧計や体温計のように“客観的な数値”で状態を把握できます。

さらに、計測アルゴリズムは厚生労働省の疲労研究班の監修によるもの。信頼性の高いエビデンスに基づく解析方法を採用している点も、大きな特長です。

疲労ストレス計 MF100

の特長はこちら

[PR]提供：株式会社村田製作所