9月を迎えたものの、厳しい猛暑が続く今日この頃。夏疲れも気になる今の季節は、さっぱりとした味が恋しくなりますよね。そんな時に食べたくなるのが、カリカリ梅。つい、食べたくなる……という人は多いのではないでしょうか。そんな塩分補給もなる「カリカリ梅」は、そのまま食べるだけでなく、料理にも使いやすいことをご存知でしたか？

今回は、ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia」から発売された『しその風味がふぁっと広がるカリカリ梅』と『甘酸っぱいがたまらないカリカリ梅』の大容量サイズを使った、簡単アレンジレシピをご紹介します。

大容量サイズが登場したウエルシアの「カリカリ梅」とは？

ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia」の素材の味や食感を生かした素材菓子シリーズから2024年1月に誕生した『しその風味がふぁっと広がるカリカリ梅』(34g 170円)と『甘酸っぱいがたまらないカリカリ梅』(34g 170円)。

『しその風味がふぁっと広がるカリカリ梅』は、口に入れた瞬間から後味までしその風味で満たされる濃い味わい。一方、食物由来のイソマルトオリゴ糖シロップでほのかな甘みに仕上げた『甘酸っぱいがたまらないカリカリ梅』は、最初は酸っぱく、後味は甘く食べやすいのが特徴です。その味わいと半割りで種抜きの食べやすさから人気となり、この度大容量サイズが発売されました。

それぞれ個包装になっているので、誰かとシェアするのもおすすめ。持ち運びにも便利なので、小腹が空いた時のヘルシーなおやつとしても最適です。そんな、そのまま食べてもおいしいウエルシアの「カリカリ梅」ですが、大容量も発売されたということで、より楽しむために食感と酸味を活かしたアレンジレシピを3つ紹介します。

Recipe.1 『なすのカリカリ梅和え』

おひたしのようにさっぱりと楽しめる副菜の『なすのカリカリ梅和え』です。

柔らかなから漂うごま油の香ばしい香りと梅の酸味が効いていて、食欲を掻き立てられる味わいに。シンプルな味付けではありますが、かつお節ととカリカリ梅から十分な旨みを感じられるので、醤油は垂らす程度がおすすめです。

Recipe.2 『豚しゃぶロール梅おろしソース』

アツアツでも冷めてもおいしい、主菜となる『豚しゃぶロール梅おろしソース』です。

レンジで加熱した豚バラ肉はやわらかく、脂の旨みと梅おろしが合わさることで軽やかでさっぱりとした後味に。カリカリ梅の食感とバランスの良い甘みと酸味がアクセントとなり、いつの間にかぺろりと完食してしまうほどのおいしさ！

よりおつまみ感が欲しい人はカリカリ梅を『「おひとつどうぞ」の個包装！しそがふぁっと香るカリカリ梅』に変更したり、より爽やかな味わいにしたい人はしょうゆをポン酢に変えるのもおすすめです。

Recipe.3 『梅サイダーゼリー』

暑い日のデザートやおやつにもぴったりな「梅サイダーゼリー」です。

サイダーの爽やかな甘みと甘酸っぱいカリカリ梅の相性は抜群。ひんやりとしたゼリーはシュワシュワでぷるぷる。簡単に涼を感じられるスイーツを堪能できます。

毎日の食事とおやつの時間を楽しくするカリカリ梅の可能性は無限大！

今回紹介したレシピは、火を使わずに電子レンジで簡単にできるものばかり。ウエルシアの「カリカリ梅」はそのままでもおいしいけれど、食事やおやつにプラスワンすることで、より楽しい時間を過ごすことができますよ。大容量パックが発売されたこの機会に、今日から真似したくなる“ひと手間アレンジ”をぜひ試してみてください！

