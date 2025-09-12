9月6日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで開催された『マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』(マイナビ TGC 2025 A/W)。「日本のガールズカルチャーを世界へ」をうたうファッションフェスタに今回もモデルやアーティストが集結し、華やかなステージで観客を盛り上げました。

マイナビ TGCの魅力の一つが、商品のお試しやノベルティの配布などここだけの特別な体験ができる協賛企業のブース。今回も多数出展するなか、アリーナエリアのすぐ隣には提灯がひときわ目立つ「パナソニック ラムダッシュ パームイン」のブースが! 1,500人以上が訪れて大盛況だったこのブースでは、一体どんな体験ができるのでしょうか。写真たっぷりでレポートします!

▶▶日本の彩をテーマにした“和”な空間

パナソニックのメンズシェーバー「ラムダッシュ パームイン」がかわいく展示されたこのブースのコンセプトは「ラムダッシュ パームイン×日本の彩」。パナソニックのシェーバー事業70周年を記念するモデルの“和”の世界観の中で、お祭り気分が味わえる仕掛けがたくさん用意されています。

▶▶恋愛みくじで“贈り物運”や“ヒゲ運”が分かる!?

ブースは、恋愛運のほか“贈り物運”や“ヒゲ運”!? まで分かっちゃう恋愛みくじからスタート。結果は「ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION」のカラーである桜・藍・金・紫×大吉・中吉・小吉の合計12種類で、ラッキーアイテムならぬラッキー ラムダッシュ パームインまで紹介されています。「ヒゲを整える姿に惚れる」「さりげないあごヒゲに惹かれる」などユニークな“ヒゲ運”を友達同士で見せ合い、皆思わず笑顔がこぼれていました。





“当たり”マークのおみくじを引いた方には、なんとパナソニックの電動歯ブラシ・ポケットドルツのプレゼントが!

提灯の前は撮影スポット。恋愛みくじの撮影や自撮りを楽しむ姿が見られました。

▶▶ヒゲそり体験に興味津々!

ラムダッシュ パームインはメンズシェーバーですが、プレゼント需要が高く女性の購入者も多いんだとか。ヒゲそり体験コーナーでは、普段なかなか触れることのないシェーバーを体験シートでお試しできるということで、女性の来場者も興味津々。「なでるように剃れる!」「5枚刃で剃るとつるつるしてる!」と盛り上がっていました。





▶▶プレゼントするならどのアイテム?

最後は、もしプレゼントするならどのラムダッシュ パームインを選ぶか、シールでアンケート調査。皆真剣に悩みながらも、「色がカワイイ」「一番かっこいいと思った」「自分の好きな色をプレゼントしたい!」とイチオシを選んでいました。一番人気だったのは、ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70の藍色。5枚刃モデルのES-PV3A-K(マットブラック)、3枚刃モデルのES-P330U-A(ディープネイビー)なども「高級感があってオシャレ」「汚れが目立たなさそう」「インテリアになじみそう」と青色や黒系統の色が多く票を集めていました。投票すると4つの味から好きなポップコーンをプレゼント!





[PR]提供：パナソニック株式会社