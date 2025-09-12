「デリケートゾーンのムレ、どうにかしたい……！」

外出先や移動中、ふとした瞬間に感じるあの不快感。時間や場所を問わず、悩みを抱えている方は少なくありません。

「いつものボディソープでそのまま洗っていいの？」「正しいケアってどうやるの？」など、おうちでのケアに不安がある場合も多いでしょう。

敏感な部分だからこそ、ケアにはこだわりたい。でも、どれを選べばいいか分からない……。そんな方におすすめなのが、ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia」から発売されたフェムケア商品です。

携帯に便利な「洗ったみたいにすっきり！やさしいデリケートウェットシート」と、やさしい洗い心地の「専用のやさしさで洗ってほしい薬用フェミニン泡ソープ」。本記事では、シーンに合わせて使い分けられる2つのアイテムをご紹介します。

この記事が、あなたにぴったりのケアを見つけるきっかけになれば嬉しいです。

洗ったみたいにすっきり！やさしいデリケートウェットシート

「今すぐスッキリしたい！」と感じたとき、手軽に使えるのがこの「洗ったみたいにすっきり！やさしいデリケートウェットシート」。ポーチに忍ばせておけば、いつでもどこでも清潔感をキープできます。

01 コンパクトサイズで持ち運びに便利

ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、外出時にも気軽に持ち運べます。旅行や通勤時にいつも携帯しておけば、気になったタイミングでサッとケアできます。

02 トイレに流せて、処理も簡単

使用後はトイレにそのまま流せる仕様。捨て場所に悩まされることもなく、ゴミの処理が難しいシーンでも安心です。

03 肌にやさしい素材で敏感肌の人にも◎

やわらかなシートがやさしくフィット。拭き心地がよく、肌への刺激が気になる人にも使いやすいのが嬉しいポイントです。さらに、アラントイン、ヒアルロン酸、リピジュア、CICAの4種の保湿成分を配合。拭き取ったあとも肌のうるおいを保ち、しっとりとした使い心地です。

04 選べる2種類の香り

無香料とせっけんの香りの2種類を展開。香り付きが苦手な方は無香料を、さっぱりとした清潔感を求める方はせっけんの香りを選ぶなど、好みに合わせて使い分けられます。

こんなシーンで大活躍！いつでもサッとケアできる安心感を

思いがけずデリケートゾーンのケアに困る場面は意外とあるもの。ここからは、「洗ったみたいにすっきり！やさしいデリケートウェットシート」が役立つシーンを紹介して行きます。

屋外イベントやアウトドアのとき

キャンプやフェスなどの屋外イベントは、楽しい反面、汗やムレが気になりがち。特にシャワーが使えない環境では、思うようにケアができず不快感も募ります。

そんなときに頼れるのが、携帯に便利なデリケートウェットシート。清潔な水や設備が整っていないシーンでも、サッと使えてすっきりリフレッシュできます。

生理中や運動後などリフレッシュしたいとき

生理やおりものによるムレやにおいが気になるとき、運動で汗をかいたあとなど、デリケートゾーンが敏感になりやすいタイミングでも心強い味方に。 肌にやさしい素材と保湿成分の配合で、刺激を抑えつつリフレッシュできます。

防災グッズとしてもおすすめ！“水が使えない”ときの備えに

災害や断水など、ライフラインが止まってしまったときは、清潔を保つこと自体が大きな課題になります。特にデリケートゾーンは不快感が強まりやすく、こまめなケアが欠かせません。水なしで使えるこのシートは、衛生面が気になる非常時にも心強いアイテム。防災バッグにもすっきり収まるサイズで、いざというときの安心につながります。

専用のやさしさで洗ってほしい薬用フェミニン泡ソープ

おうちでは、専用のソープを選んでやさしいケアをしてみませんか？ 「専用のやさしさで洗ってほしい薬用フェミニン泡ソープ」は、やさしい泡と低刺激処方で、デリケートゾーンの気になるにおいやかゆみの原因（※1）をすっきり洗い流します。

※1ムレによる不快感

01 Wの有効成分（※2）で、におい・かゆみ（※1）対策に

ムレやすく、気づかないうちに菌が増えてしまうこともあるデリケートゾーンを、W抗菌設計でしっかりケア。 真菌（カビ）と細菌の両方にアプローチするように２つの有効成分（※2）を配合し、においやかゆみの原因（※1）をすっきり洗い流し、清潔にします。

※1ムレによる不快感

※2ミコナゾール硝酸塩、イソプロピルメチルフェノール

02 美容保湿成分（※3）と低刺激処方で、肌をやさしくケア

くすみ（※4）を取り除き、保湿効果が期待できるナイアシンアミド（※5）をはじめ、美容保湿成分（※3）をバランスよく配合。さらに、アルコールフリー・パラベンフリー・色素・タール色素不使用など、“11のフリー処方”(※6)で肌へのやさしさにもしっかり配慮されています。

※3ニコチン酸アミド、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、N－ステアロイルジヒドロスフィンゴシン

※4古い角質などによる汚れ

※5ニコチン酸アミド

※6鉱物油/色素/タール色素/合成香料（香料は100%天然精油を使用）/パラベン/アルコール/サルフェート/シリコン/石油系界面活性剤/動物由来成分/動物実験実施原料不使用

03 こだわりの泡とポンプで、毎日続けやすい使い心地

適量の泡がワンプッシュで出る「リッチフォーマー」を採用したポンプ設計で、手軽にケアできます。きめ細かく弾力のある泡が肌にふわっとなじみ、汚れを包み込んでやさしく洗い流せるのもポイントです。

日常にも備えにも。心地よく続けられるケア習慣を

デリケートゾーンは、“気になるとき”も、“もしものとき”もトラブルを感じやすいパーツ。だからこそ、日ごろのケアと備えの両方が大切です。ウエルシア薬局のフェムケアアイテムは、日常のリフレッシュにも、急な外出時や災害時の備えにも活躍するアイテム。肌へのやさしさや使いやすさにも配慮されており、フェムケア初心者でも取り入れやすい工夫が詰まっています。

“毎日のそばにある安心”として、あなたのケア習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。

