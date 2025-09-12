広大な砂漠の真ん中に突如として現れる眠らない街・ラスベガス。ショーやカジノが昼夜を問わず人々を魅了する。その人工的な「動」のエネルギッシュさから車を数時間走らせた先には、地球の歴史が刻まれた壮大な「静」の空間が広がっている。

今回は、まったく異なるエネルギーを持つ2つの場所とルート66の歴史を巡るロードトリップに出かけた。

ラスベガス：眠らない砂漠のオアシス

ラスベガスを訪れ、まずその煌びやかさに圧倒される。メインのストリップ通りは、世界有数のホテルが競い合うように立ち並び、一つひとつがまるで巨大なテーマパークのようだ。どのホテルにもカジノがあり、気軽に入れるのでホテル巡りをするのも面白い。カジノやショーが見どころなのは言うまでもないが、なかでも外せないスポットを巡っていく。

ハイ・ローラー

街の全貌を掴むために、高さ550フィート（約167ｍ）の巨大観覧車ハイ・ローラーに乗ってみた。30分ほどかけて、ゆっくりと1周するのだが、キャビンが上昇するにつれて、ラスベガスの街が眼下に広がっていく。

ホテルのネオン、そして都市の先に広がる大自然のシルエット。地上から見るのとは全く違う、天空から見下ろす街の光景に息をのんだ。

夕景、夜景どちらも楽しめる、夕暮れ時を狙って乗車するのを強くおすすめする。

フリーモント・ストリート・エクスペリエンス

次に足を運んだのは、ラスベガスの旧市街、フリーモント・ストリート・エクスペリエンスだ。巨大なアーケードの天井を埋め尽くすLEDスクリーンで光と音のショーが繰り広げられる。人々は皆、顔を上げて見入っていた。

ストリップの洗練された雰囲気とは異なり、ここはより大衆的で、ストリートパフォーマーが多く、旧市街ならではの活気が感じられた。

スフィア

そして、ラスベガスの新名所であるスフィアへ。2023年に開業した外壁全体がLEDパネルで覆われた、巨大な球体である。昼夜を問わず様々な映像を映し出し、街のどこからでもその存在感を発揮していた。

中は圧倒的な映像と音響で魅せるライブアリーナとなっているが、公演のない日はその設備をフル活用した映像コンテンツを楽しめるシアターとなる。言葉や写真では伝えきれないのがもどかしいが、唯一無二の体験ができるのは間違いない。とにかくすごい。

ベラージオの噴水ショー

ラスベガスの代名詞ともいえる、ベラージオホテルの噴水ショーも外せない。音楽に合わせて、いくつもの水の柱が夜空に向かって力強く舞い上がる。水と光が織りなす優雅な時間。

ラスベガスの観光スポットは日が暮れてからその真価を発揮する場所が多い。とはいえ、夜になってもあちこちに観光客が溢れているので比較的安心して出歩けるのも魅力かもしれない。

ルート66：歴史の面影をたどる旅路

ラスベガスの喧騒を後にし、車を走らせる。1時間も経たないうちに視界を覆うのは広大な砂漠地帯の景色だった。

大自然へ向かう道中、古き良きアメリカの象徴であるルート66の面影をたどるため寄り道をした。

ルート66は1926年に開通した、シカゴからロサンゼルスを東西に結ぶ国道のこと。そして、老朽化などもあり1985年に州間高速道路である40号線が整備されたことで廃線となっている。映画や文学、音楽などにも頻繁に登場し、アメリカの旅の象徴といえる。

特に印象的だったのが、キングマンとウィリアムズの2つの小さな町だ。

キングマン

キングマンはルート66沿いにある要衝として知られる。町の中心にある「パワーハウス・ビジターセンター」に立ち寄った。

「アリゾナ・ルート66博物館」を併設しており、アメリカ先住民の時代から現代の車文化まで、その変遷を多くの展示から学べる。

駐車場にあるルート66のアーチで車と一緒に記念撮影をする人があとを絶たなかった。ルート66の観光案内やショップもあるので、まずはここに立ち寄る、という人も多そうだ。

ウィリアムズ

続いて、グランドキャニオンへの玄関口でもあるウィリアムズへ。ここからグランドキャニオン鉄道に乗ることもでき、街全体がレトロな雰囲気と旅の高揚感に満ちていた。

以前は、ルート66の宿場町として栄えていた面影か、通りには懐かしさを感じるダイナーやギフトショップが立ち並び、タイムスリップをしたような感覚になる。

ふと、ロサンゼルス・サンタモニカに立つ、「End of the Trail（旅の終わり）」と刻まれた標識を思い出し、アメリカをつなぐ壮大な物語を感じた。

グランドサークル：歴史が作り上げた絶景

いよいよ、この旅のハイライトであるグランドサークルへ。このエリアには絶景が円を描くように点在しており、そう呼ばれている。いうならば大自然美術館。

グランドキャニオン

グランドキャニオンと名前はよく聞いていたが、実際に訪れるとその絶景に圧倒された。目の前には想像をはるかに超えた巨大な峡谷が広がる。

日差しの下でくっきりと浮かび上がる地層の模様、そして夕日に照らされて刻々と色を変える壮大な景色。

東京都が2つくらいまるっと収まる広さを誇るため、見る場所によって全く異なる表情を見せてくれる。

人が作り出すにはあまりにも壮大で、かと言って自然が作り出したには、あまりにも芸術的すぎる。何百万年もの風と水の力で削られた地層は、どこを切り取っても巨大な絵のようだ。

ここにあるのは、大自然の静かで圧倒的な「エネルギー」である。感動を通り越した感情に言葉を失った。

ホースシューベンド

コロラド川が作り出したホースシューベンドも訪れた。川が馬の蹄鉄（ホースシュー）に見えることからその名が付いた絶景。

視界を遮るものがない崖のふちに立ち、足がすくむような恐怖を感じながらも、自然が作り出した景色から目が離せなかった。まさに奇跡としか言いようがない。

ほかにも、レイク・パウエル、モニュメントバレー、アンテロープキャニオンといった人気の絶景もこのエリアにある。ここまで絶景が密集するエリアは世界的に見ても珍しいのではないだろうか。

ここにしかない景色がどこを見ても広がっていた。パソコンを見つめる日々とは全く異なる非日常に感謝しかない。

アメリカの“ふたつの顔”を巡るロードトリップのすすめ

眠らない街・ラスベガスでは煌びやかな世界と人々の熱狂に刺激を受け、グランドサークルでは自然が何百万年もかけて創り上げた絶景に言葉を超えた感動があった。そして都市と自然をつなぐルート66には、古き良きアメリカの旅の記憶が残る。今回の旅では、訪れられなかった場所も多く、次はもっとじっくり巡ってみたい。そう思うほど時間が足りなかった。

アメリカは都市も自然も、すべてがスケール違い。そのどちらも美しく絵になる。だからこそ、体験しに行く価値がある。

非日常を一気に味合うなら、次の旅にぜひラスベガスとグランドキャニオンを選んでみてほしい。

