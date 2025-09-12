ロサンゼルス――スポーツ、エンタメ、アートといったカルチャーが交差し、常に新しい刺激を生み出す街。

そんなロサンゼルスはいま、世界中から注目を集めている。2026年、2028年に国際的なスポーツイベントを控え、これからさらに盛り上がりを見せることは間違いない。

メジャーリーグの熱狂、映画の聖地ハリウッド、最先端のアートシーン、そしてビーチの開放感――ここには、旅する人を魅了する体験が詰まっている。今回は、その魅力を実際に歩いて確かめてきた。

スポーツ：本場メジャーリーグ観戦で熱狂を体感

ロサンゼルスは、スポーツの熱気に包まれた街でもある。メジャーリーグやバスケットボール、アメフトなど、世界トップレベルの試合が日常的に行われている。今回は、特に人気の高いメジャーリーグ観戦を体験した。

ドジャー・スタジアム

訪れたのは、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地、ドジャー・スタジアム。1962年に開場したこの球場は、メジャーリーグでも屈指の歴史を誇る。

地元のドジャースファンに交じり、日本人選手の活躍をひと目見ようと訪れる日本からのファンも多い。

試合開始前、選手たちがウォーミングアップをする姿を見ているだけで、期待感で胸が高鳴る。ファンとの交流が生まれるたびに歓声が湧き上がっていた。

スタジアム内を探索すると、まるで博物館のようだった。往年の名選手のユニフォームやサインボール、当時のニュース記事が飾られ、ドジャースの輝かしい歴史を物語っている。

ホットドッグのキャラクターが生まれるほどの名物・ドジャードッグもいただいた。シンプルなホットドッグだが、応援しながら片手で頬張るには最高だ。ケチャップやマスタード、ピクルス、オニオンを自由にトッピングできるセルフサービスも、アメリカらしいおおらかさを感じる。ほかにもドジャースのヘルメットを模したカップに入ったナチョスやアイスが人気のようだ。

この日は、ドジャース対パドレスの試合。試合開始と同時に、日本人選手同士の対決にスタジアムの興奮は一気に最高潮に達した。ヒットが飛び出すたび、点が入るたび、立ち上がって喜びを爆発させるファンたちのエネルギーに圧倒された。試合終了後、隣の席に座っていたドジャースファンの夫婦と自然にハイタッチを交わした。言葉を交わさずとも、勝利の喜びを分かち合うこの瞬間こそ、スポーツの真髄だ。

ドジャー・スタジアムで感じたこの熱狂と一体感は、決して一時的なものではない。この街全体が持つスポーツへの情熱の現れだろう。2026年、2028年の国際的スポーツイベント時に、この街がどれほどの興奮とエネルギーに満ちるのかを想像すると、今から楽しみでならない。

エンターテイメント：映画とエンタメの聖地を歩く

ロサンゼルスと聞いて、エンタメを思い浮かべる人も多いだろう。映画の聖地ハリウッドから、世界中の人々を魅了し続けるテーマパークまで、魅力的なスポットを回ってみた。

ハリウッド

ハリウッドエリアでは、まずTCL・チャイニーズ・シアターへ。ハリウッドエリア屈指の観光スポットでもあり、多くの人でにぎわっていた。チャイニーズ・シアター入口前には、ハリウッドスターたちの手形や足形がサインと共に埋め込まれている。

ハリウッド大通りの歩道はハリウッド・ウォーク・オブ・フェームと呼ばれ、エンターテインメント業界で活躍した人物の名前が刻まれた、星形プレートが埋め込まれている。

著名な俳優から、日本でおなじみのキャラクターまで幅広い。星と一緒に記念撮影をする人も多く、歩道は常に人で溢れていた。

グリフィス天文台

続いては、映画のロケ地としても知られているグリフィス天文台。

高台にあるため、ロサンゼルスの街並みが一望できる。足を運んだタイミングがあいにくの曇り空だったが、そのスケールの大きさと都市の広がりに圧倒された。

館内は宇宙に関する展示も充実しており、科学館としても楽しめる。開館当時から現役で活躍しているという望遠鏡も見学でき、天気がいいときは実際に覗くこともできるとか。

映画のロケ地としても心躍る場所だが、知的好奇心を刺激する魅力的なスポットともいえる。

ディズニーランド・パーク

ロサンゼルス市街地から車で1時間弱の距離にあるアナハイムまで足を伸ばし、今年で70周年を迎えたディズニーランド・パークも訪れた。

1955年に開園したこのパークは、世界初のディズニーランドとして、今もなお多くの人々を魅了し続けている。昼は70周年の特別な衣装に身を包んだキャラクターたちに出会える「セレブレート・ハッピー・カバルケード」というグリーティングパレードを鑑賞。ゲストの多くが70周年を祝う楽曲に体を揺らしながら楽しんでいた。

夜は100万個以上のLEDライトが光り輝く「ペイント・ザ・ナイト」というパレードを楽しんだ。まばゆい光を放つ大きなフロートに乗って登場する人気キャラクターたちに子どもも大人も笑顔で手を振り、楽しむ様子が印象的だった。

70周年という特別な期間にしか味わえないお祝いムードと体験は、今まさにロサンゼルスへ訪れるべき理由に間違いなくなるだろう。

ポップカルチャー：アートとカルチャーを感じる街歩き

ロサンゼルスは、映画やスポーツだけでなく、アートやファッション、ストリートカルチャーでも世界をリードしている。美術館からビーチ沿いの自由な空気まで、歩くエリアごとにまったく違う表情を見せてくれる。多彩なカルチャーを感じられるスポットを巡った。

ザ・ブロード＆ロサンゼルス現代美術館

ダウンタウンエリアには現代アートを代表する2つの美術館がある。1つは「ザ・ブロード」。白く特徴的な蜂の巣のような外観がすでに1つのアート作品のようだ。

ロバート・テリエンの巨大なテーブルと椅子のような立体物から、写真や絵画など様々な作品が広々とした空間に展示されていた。

そして、もう1つが向かいに建つ、通称MOCAと呼ばれる「ロサンゼルス現代美術館」。展示作品はわかりやすさより実験的な攻めたものが多いように感じた。

美術館を訪れ、まず目に入るのが屋外にあるラリー・ベルによる「Bill and Coo」という真っ赤な作品。色、大きさともに存在感があり、多くの人が足を止めて撮影をしていた。

印象的だったのが「Forst Mosaic」。一見すると花びらのように見えるが、近くで見ると……。独特な世界観をもつ作品が数多く展示されていた。

どちらの美術館も入館料は無料。日本では味わえない現代アートに触れられるチャンス、一度は訪れてみてほしい。

ロデオドライブ

高級住宅街としても知られるビバリーヒルズエリアにあるロデオドライブは、洗練された高級ブティックが並ぶ別世界。

青空に向かって伸びるヤシの木が並ぶメインストリートは買い物をしなくても、歩いているだけでオシャレになった気分となる。

サンタモニカ・ピア＆ベニス・ビーチ

ビーチ、ストリートカルチャーもロサンゼルスの顔といえるだろう。サンタモニカ・ピアとほど近くにあるベニス・ビーチにはそれぞれ異なった雰囲気がある。

観覧車がゆっくりと回り、海岸沿いをサイクリングやジョギングする人々の姿も見られる。都会の喧騒を忘れ、ゆったりとした時間が流れていく。誰もが気兼ねなく楽しめる、開放的なリゾートの空気があった。

また、この桟橋はルート66の終点としても知られている。アメリカを横断する伝説のハイウェイのゴール地点に立つと、旅のロマンを感じずにはいられない。

サンタモニカ・ピアからほど近い、ベニス・ビーチはまったく異なる空気が漂う。ストリートカルチャーの影響が強いのだろうか、スケートボードパークやウォールアートなどが目を引く。

ここでは誰もが自分らしさを表現しようと何かに打ち込んでいる。海風が心地よく、気づけば「またここに戻ってきたい」と思わせる、不思議な魅力があった。

未来を先取りする旅、ロサンゼルスへ

ロサンゼルスにもともと抱いていたエンターテイメントの街というイメージはいい意味で変わった。自由と多様性に満ちたこの都市は、さまざまなポップカルチャーが混じり合い、日々変化している。この旅で体験できなかったことも多く、再びこの街へ行こうと思う。

世界的なイベントを控え、ますますその存在感を高めていくロサンゼルス。スポーツの熱狂、エンタメの夢、アートの刺激、そして自由な空気――そのすべてを一度に味わえるのは、ここだけだ。次の旅先に、ぜひこの街を選んでみてほしい。

