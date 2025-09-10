すしレストランをチェーン展開する「スシロー」では、過去にアルバイトとして働いていたスタッフを職場に迎え入れる「カムバック採用」に積極的に取り組んでいます。

進学や就職、ライフスタイルの変化などで一度は退職の道を選んだものの、「やっぱりスシローで働きたい！」と復職するスタッフが少なくありません。実際にスシローでは、年間約400人※がカムバックスタッフとして勤務しています。

※2024年度のデータより

そこで今回は、カムバックを果たしたスタッフ2名にインタビューを実施！再びスシローを選んだ理由や、戻ったからこそわかる職場環境の魅力などをお伺いしました。

大学進学を機に地元を離れるも、新天地で慣れ親しんだスシローにカムバック！

「スシロー 東大阪みくりや店」で働くカムバックスタッフAさんの場合

(10代／大学生／キッチン：にぎりとだし場 ※ を担当)

※だし場とは、うどんや汁物を作成するポジションです

――まず、スシローで働き始めたきっかけを教えてください！

高校2年生の夏にアルバイトスタッフとして勤務し始めたのですが、学校の先輩がスシローで働いていたのがきっかけでした！ スシローには子どもの頃からよく行っていましたし、母がスシローの大ファンなので、すごく親近感がありました！

仲の良い先輩が働いていて、親子でよく食べに行くスシロー。人生初のアルバイト先として安心感があったと振り返ります。

――いつ頃、スシローを退職したのでしょうか？

生まれ育った香川から大阪の大学に進学することになったので、高校を卒業するタイミングで退職しました。地元で進学をしていたら、辞めていなかったと思います。

――どうしてカムバックしようと思われたのですか？

大阪に引っ越した当初は一人暮らし自体が初めてで、新生活がなかなか大変で……。アルバイトは慣れている仕事に就いたほうが安心できるのではないかと考えるようになり、スシローにカムバックすることにしました！

「スシローで働くきっかけとなった地元の先輩も、大阪の大学進学後にカムバックした」との話を聞き、「自分も戻ろう」と背中を押されたそうです。

――カムバックするにあたり、不安はありませんでしたか？

同じスシローとはいえ、店舗が違うので馴染めるかどうかなどの心配はありましたが、高校を卒業して退職する際、店長が働きぶりを評価してくれて、「いつでも戻っておいで」と言ってもらえていたので、戻りやすかったですね！ これは余談ですが、アルバイトスタッフの皆さんは、僕がカムバックスタッフであることをご存知なかったみたいで。慣れた手つきで仕事をする光景を見て、驚いていたそうです(笑)

退職時にもらった店長からの温かい言葉に「きちんと評価してくれていたのが嬉しかった」とＫさんは目を細めました。

――カムバックして、改めて感じるスシローで働く魅力は何ですか？

スタッフ同士の距離が近く、和気あいあいとした雰囲気で働けることですね！同世代の仲間が多いですし、年上の方々にも可愛がっていただいています。 あと、シフトの融通が利くのは一人暮らしの学生としてはありがたいですね。平日の授業終わりや学校が休みの土日祝など、できるだけシフトの希望を叶えてくれて、必要な収入を確保してもらえるのは助かっています！

また、新商品が次々に登場するため、働く側としても飽きないことも魅力に挙げました。おいしそうなメニューばかりで、作りがいがあるのだとか。

――スシローで働くやりがいは、どんなところに感じますか？

バックヤードに「お客さまからのご意見」が掲示されているのですが、喜びの声を読むと、「味はもちろん、見た目にもこだわって作ろう！」とやる気がみなぎります！忙しい日もありますが、その分気合も入ってとても楽しいです！

「進学先がどこであれ、スシローにカムバックしていたと思う」と答えたAさん。一度離れたからこそ、スシローへの愛着がさらに増しているように感じました。

「スシロー 東大阪みくりや店」店長よりコメント

カムバックスタッフは、即戦力として活躍してくれるので、店舗を運営するうえで非常に心強い存在です。彼のようにスシローに愛着を持ってくれている方なら、なおさらです！

「おすしを提供する」という仕事の本質と、たくさんの人に出会える職場環境に変わりはありませんが、スシローは常に進化を続けています。新しい発見もあるはずですので、また一緒にこれからのスシローを創っていきたいですね！

やっぱりスシローが好き！

二度のカムバックを経て自分の居場所を確信！

「スシロー 道頓堀店」で働くカムバックスタッフBさんの場合

(30代／主婦／キッチン：仕込みを担当)

――まず、スシローで働き始めたきっかけを教えてください！

高校生のときにアルバイトスタッフとして働き始めたのが最初です！アットホームな職場での仕事が楽しくて、すぐにスシローが好きになりました！

――いつ頃、スシローを退職したのでしょうか？

高校を卒業し、就職することになってスシローを退職しました。けれど、就職先が肌に合わず、リニューアルオープンを控える近くのスシローの店舗がスタッフを募集しているのを知り、働いていた時のことを思い出してすぐにカムバックしました(笑)

その1年後、他の仕事に従事することでさまざまな経験を積みたいと考えたBさんは、スシローを再び去りました。約3年にわたり、飲食業を中心にカラオケボックスや住み込みの料亭などで働いたそうです。

――どうして再びカムバックしようと思われたのですか？

コロナ禍になり、仕事がなくなってしまって……。どうしようかと困っていたところ、オープニングスタッフを募集しているスシローの店舗を見つけ、応募しました。採用してもらえて、嬉しかったです！

――数年ぶりにカムバックを果たして、いかがでしたか？

ブランクが長かったので戻ることへの不安もありましたが、スタッフ同士で早々に打ち解けられましたし、業務のフォローもしっかりしてもらえたので、不安はすぐに解消されました！

再びカムバックしてから約4年。Bさんは在籍店舗を移り変わりながらも、即戦力として活躍し続けています。「頼ってもらえるのが嬉しい」と笑顔を見せました。

――カムバックして、改めて感じるスシローで働く魅力は何ですか？

明るい雰囲気の中、楽しく働けることですね！たくさんの人がいろいろなポジションを担当しているため、連携が欠かせず、コミュニケーションは必須。そのため、スタッフ同士が自然と仲良くなるので、長く付き合える友だちもできました！ 和やかな空気感やコミュニケーションの活発さは、これまで経験した職場と比較しても、スシローならではの良さだと思いますね！

さらに、「ホールを担当していたときは、お客さまとの会話も楽しかった」と付け加えました。

近年ではデジタル化の影響で業務の自動化が進み、以前にも増して働きやすい環境になっていることを日々実感しています。その分、接客の機会は減りましたが、今でもお客さまと顔を合わせる時は自然と笑顔になりますし、働く上でのモチベーションにもつながっていますね！

大型デジタルサイネージとレーンを融合させた「デジロー」が象徴するスシローのデジタル化は進んでいますが、気持ちの良い接客を今も大切にしています。

――スシローで働くやりがいは、どんなところに感じますか？

手を挙げれば、希望のポジションを任せてもらえますし、スキルを磨いていけるところにやりがいを感じています！二度目にカムバックしたときには研修で鮮魚の切り方を教えてもらい、仕込みを担当させてもらえるようになりました！

軍艦からにぎり、仕込みへと活躍の場を広げていったBさん。二度のカムバックを経て自分の居場所を確信したのか、その表情は生き生きとしていました。

「スシロー 道頓堀店」店長よりコメント

道頓堀店のような新店において、カムバックスタッフの存在は新人教育の点で助かっています。そのうえ、彼女のように新しいポジションに意欲的であれば、カムバックスタッフ自身も成長でき、店舗全体のレベルアップにつながります。

スシローには大勢の仲間がいるため、多様な価値観に触れられますし、助け合うことの大切さを改めて認識できるのではないでしょうか。もう一度スシローで働き、ともに成長していけたらと思います！

働きやすいスシローなら、年間約400人がカムバックしているのも納得！

職場の人間関係の良さ、スキルアップを目指せる環境など、カムバックスタッフ2名のインタビューからはスシローの働きやすさが伝わってきました。年間約400人がカムバックしているのも納得です。

なお、スシローを展開する株式会社FOOD & LIFE COMPANIESでは、スシローのみならず、他ブランドからもカムバック可能！「やっぱりスシローで働きたい」。そんな方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。きっと歓迎してもらえることでしょう。

Photo：photographer_eringi

