今年の夏も猛暑続きで、エアコンの効いた部屋にこもりがちだった方も多いのでは? 気づけば運動不足で「ちょっとお腹まわりが気になってきた……」と、体の変化を意識する瞬間もあるかもしれません。 そんなときに注目したいのが「腸活」。ここ数年SNSや雑誌でもよく取り上げられていますが、「実際には何をすればいいの?」「自分に合った方法ってあるの?」と迷ってしまう声も聞かれます。

そこで本記事では、腸活をしている人たちのリアルな体験談を紹介しながら、毎日の生活に無理なく続けられる“新習慣“を探っていきましょう。

みんなの“腸活リアル事情”を調査!

今回は、腸活を実践しているマイナビニュース会員126名にアンケートを実施しました。

腸活を始めたきっかけとして最も多かったのは、「便通をよくするため」という声。続いて「お腹の張りや不快感を解消したい」といった理由が挙がり、日常的なお腹まわりの不調が腸活を始めるきっかけになっていることが分かります。 また「ダイエットや体型維持のため」「肌荒れが気になったため」という人も多く、美容やスタイルを意識して腸活を取り入れる方が少なくないことも見えてきました。腸内環境を整えることが、健康と美容の両面で注目されているようです。

続けるのが難しいと感じたことについても聞いてみたところ、「すぐに効果を実感できない」「毎日続けるのが面倒」といった声が目立ちました。 腸活の成果はどうしても結果が出るまで時間がかかるもの。さらに、発酵食品や食物繊維を積極的に摂るなど、食生活を意識し続けることは、なかなか難しいことも多いですよね。腸活には、習慣として無理なく続けられる工夫が必要なのかもしれません。

腸活ビギナーにおすすめ! 『聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー』

アンケート結果のようなお悩みを持っている人に “無理なく続けられる”腸活アイテムとしてご紹介したいのが、ウエルシア薬局の『聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー』です。 「なにその商品名!?」と思わず二度見してしまいそうですが、名前のとおり本当に“すごい素材“が入っているとのこと。ここからは、筆者が実際に試してみた体験を交えながら、その魅力をご紹介していきます!

「聞いたことないがすごい素材」の正体って?

まず気になるのは、このインパクトある商品名の“すごい素材”。 「なんだか名称だけ聞くと怪しい……」と思う方もいるかもしれませんが、実はこの商品、機能性表示食品として消費者庁に届出されています。“すごい素材”として注目したいのは2つ。

1つ目は「グアーガム分解物」。インド原産の「グアー豆」からとれるグアーガムを酵素分解した食物繊維で、腸の善玉菌のエサになりやすいのが特長です。腸内環境を整えて、お通じの悩みに幅広くアプローチしてくれる、いわば“次世代の食物繊維”といえる素材。

２つ目は「没食子酸(ぼっしょくしさん)」です。お茶などに含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化作用を持つ成分。食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑えることが報告されていて、内臓脂肪やBMIの改善をサポートしてくれる心強い存在になります。

袋を開けてみると、中身はサラサラとしたベージュ色の粉で、ニオイはほとんどありません。“すごい素材“という名前からもっとクセのある見た目やニオイを想像していたので、まずは一安心です。

実際に飲み物に混ぜてみると……

早速、生活の中に『聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー』を取り入れてみました!

まずは筆者の毎朝のメニューであるヨーグルトに入れてみることに。粉をかけてスプーンで混ぜると、粉がオレンジ色に変化し、とろみが出てきました。

気になる味はというと……植物由来のようなほんのりした苦味。ヨーグルトの味を邪魔するようなクセはなく、砂糖や甘味料で味をごまかしていないのは、万年ダイエッターの筆者としてはかなり好印象! 何にでも合わせやすく、罪悪感もありません。

ベースがシンプルだからこそ、自分好みに混ぜ合わせるメニューをアレンジできるのも魅力。筆者がハマったのは、ヨーグルトに入れてから少〜しだけレーズンとはちみつを加える食べ方です。

ヨーグルトに混ぜるととろみが出るので、まるでギリシャヨーグルトのような食感。ちょっと贅沢なデザート感覚を楽しめました。

別日はドリンクでも試してみることに。ミルクティーに粉を入れて、午後のひといきタイムにもちゃっかり腸活です。

よく混ぜれば、底に溶け残りがたまることもなく、味の変化もほとんどありませんでした。ドリンクならシーンを選ばずに取り入れられるので、オフィスや外出先でも気軽に腸活できそうです。

さらに夜ご飯の味噌汁にも入れてみました。温かいものだと、ほとんど混ぜなくてもスルスルと溶けてくれて手間いらず! 飲んでみてもとろみはほとんど気にならず、味の変化も感じませんでした。普段の食事にさりげなくプラスできるのは大きな魅力です。

「毎日続けるならこういう取り入れ方が一番ラクだな」と実感しました!

持ち運びやすいから、どこでも腸活!

腸活を続けるうえで大事なのは、「毎日無理なくできること」。 その点、腸活スリムファイバーはスティックタイプの個包装なので、持ち運びもとっても簡単です。

実際に手に取ってみると、1本は手のひらにすっと収まるコンパクトサイズ。ポーチやバッグに入れてもかさばらないので、オフィスや旅行先にも、いつでも気軽に持ち歩けます。

外食のときも、バッグから取り出してさっと飲み物や料理に混ぜればOK。「今日もできた!」という小さな達成感が積み重なり、習慣化しやすいのがうれしいポイントです。

無理なく続けられる“腸活の新習慣”に

忙しい毎日の中で、新しい習慣を取り入れるのは意外とハードルが高いもの。 でも『聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー』なら、飲み物や食事にさっと混ぜるだけで手軽にスタートできます。

筆者が実際に試してみて感じたのは、とにかく「続けやすい」ということ。味やにおいのクセがほとんどなく、普段の食事に自然に溶け込んでくれるので、手間を感じず生活に取り入れられました。持ち運びもしやすいので、「外食も多いからなあ……」と思っている方にもおすすめできます。

便通ケアはもちろん、気になるお腹まわりのサポートもしてくれる心強いアイテム。 “ちょっと気になる”を感じている方こそ、無理なく始められる腸活で、自分のカラダと向き合ってみませんか?

「腸活についてのアンケート」

調査時期:2025年8月

調査対象: 20～40代

調査数: 126名(マイナビニュース会員の中で腸活を知っていて、実践している人を対象)

調査方法:インターネットログイン式アンケート



