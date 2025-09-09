高性能なノートPCを求めるなら、実は気にしておきたいポイントのひとつが、「ディスクリートGPU（以下、dGPU）」を搭載しているかどうか。dGPUはグラフィック専用のプロセッサーで、3Dゲームを快適にプレイできるだけでなく、クリエイティブ系アプリで「GPUアクセラレーション」を利用でき、動画の書き出しやRAW画像の現像が高速化される。本体が重くなる、バッテリー駆動時間が短くなるなどのデメリットもあるが、ことパフォーマンス面では大きなメリットがあるのだ。
今回はそんなdGPU搭載機のなかから、最新の「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用し、20万円切りの19万4,800円という高コスパを実現したパソコン工房の15型ノートPC「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」の実機レビューをお届けしよう。
メモリ、ストレージ、周辺機器をきめ細かくカスタマイズ可能
「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「インテル Core i7プロセッサー14650HX」（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）、dGPUに「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用。メモリは16GB（DDR5-5600、8GB×2、2スロット）、ストレージは500GB（NVMe接続）を搭載している。
ディスプレイは15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）を装備。ディスプレイ上部には100万画素Webカメラ、アレイマイクが内蔵されている。
インタフェースはUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN（1000BASE-T）×1、3.5mmコンボジャック×1を装備。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしている。
本体サイズは361×248.5×31.9mm、重量は約2.28kg。バッテリーは設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWhのリチウムイオンバッテリーを内蔵。駆動時間は動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0）と謳われている。
プロセッサーとdGPUは固定だが、OSはHome/Pro、メモリは16GB/32GB/64GB、1stストレージは500GB/1TB/2TB/4TB、2ndストレージは「なし」/500GB/1TB/2TB/4TBから選択可能。珍しいカスタマイズ項目としては、天板はiiyamaロゴありとロゴなしから選べる。
また本体と同時にキーボード、マウス、マウスパッド、液晶ディスプレイ、外付けWebカメラ、ヘッドセット、スピーカー、USBメモリ、ネットワーク機器なども一緒に購入できる。法人でPCを導入する際には、周辺機器も一緒に購入したほうが調達の手間を省き、資産管理を一元化できるメリットがあるので、うれしいサービスといえる。
テンキー付き107キー日本語キーボードにはCopilotキーを装備
本製品のキーボードは前述とおりテンキー付きの107キー日本語配列で、キーピッチは実測18.5mm前後、キーストロークは実測1.4mm前後。テンキーは表計算ソフトだけでなく、クリエイティブ系アプリでパラメーターを入力する際や、テンキー対応ゲームなどでも役立つ。タッチパッドの面積も実測121×72.5mmと広く、操作性は良好だ。
最新ノートPCならではの装備が「Copilotキー」。どんなアプリを使っていても、このキーをワンプッシュするだけで、生成AIアシスタント「Copilot」が起動する。文章作成、画像生成、データ分析などでCopilotのサポートをいつでも受けられるのは便利だ。
レイトレーシング有効でAAAタイトルもスムーズに動作
「インテル Core i7プロセッサー14650HX」と「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はどのぐらいのパフォーマンスを発揮するだろうか？
今回定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core)は22835 pts、CPU(Single Core)は1949 pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは7239、Time Spyは11414、Fire Strikeは28251、Wild Lifeは47291、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark」のシーケンシャルリード（1M Q8T1）は5960.726 MB/s、シーケンシャルライト（1M Q8T1）は3679.495 MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは6753、Essentialsは9869、Productivityは6982、Digital Content Creationは12131を記録した。
最新プロセッサーとdGPUを搭載しているだけに、今回のスコアはトップクラス。特に「CINEBENCH R23」のCPU（Multi Core）と「PCMark 10」のDigital Content Creationのスコアが突出している。また、「3DMark」のTime SpyとPort Royalのスコアも十分高い。4K動画を快適に編集や書き出しをしたり、レイトレーシング有効で最新AAAタイトルをスムーズに動作させられるパフォーマンスを備えているといえる。
|CINEBENCH R23
|CPU(Multi Core)
|22835 pts
|CPU(Single Core)
|1949 pts
|3DMark
|Port Royal
|7239
|Time Spy
|11414
|Fire Strike
|28251
|Wild Life
|47291
|CrystalDiskMark
|1M Q8T1 シーケンシャルリード
|5960.726 MB/s
|1M Q8T1 シーケンシャルライト
|3679.495 MB/s
|1M Q1T1 シーケンシャルリード
|3266.589 MB/s
|1M Q1T1 シーケンシャルライト
|2918.210 MB/s
|4K Q32T1 ランダムリード
|461.634 MB/s
|4K Q32T1 ランダムライト
|510.163 MB/s
|4K Q1T1 ランダムリード
|48.877 MB/s
|4K Q1T1 ランダムライト
|108.947 MB/s
|PCMark 10
|総合
|6753
|Essentials
|9869
|Productivity
|6982
|Digital Content Creation
|12131
性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこい
今回の「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」は、20万円切りで「Core i7-14650HX」と「GeForce RTX 5060」を搭載した高コスパノートPC。
「CINEBENCH R23」で22835 pts、「3DMark」のPort Royalで 7239という高スコアを記録し、クリエイティブ系アプリやレイトレーシング有効の3Dゲームも快適に動作させるパワーを備えている。豊富なカスタマイズ項目や、「Copilotキー」も魅力だ。性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこいの1台といえるだろう。
|メーカー名
|パソコン工房
|ブランド
|iiyama PC
|製品名
|iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX
|ディスプレイ
|15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）
|CPU
|インテル Core i7プロセッサー14650HX（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）
|メモリ
|16GB DDR5-5600（8GB×2、2スロット）
|SSD
|500GB（NVMe接続）
|HDD
|－
|チップセット
|インテル HM770
|光学ドライブ
|－
|グラフィックス
|GeForce RTX 5060 Laptop GPU、Intel UHD Graphics（1.6GHz）
|OS
|Windows 11 Home 64ビット
|LAN
|1000BASE-T
|WWAN
|－
|無線
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5
|インタフェース
|USB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、3.5mmコンボジャック×1
|Webカメラ
|100万画素
|セキュリティ
|セキュリティーロックスロット×1
|バッテリー
容量
|設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWh
|バッテリー
駆動時間
|動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0）
|サイズ
|361×248.5×31.9mm
|重量
|約2.28kg
[PR]提供：ユニットコム