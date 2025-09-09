高性能なノートPCを求めるなら、実は気にしておきたいポイントのひとつが、「ディスクリートGPU（以下、dGPU）」を搭載しているかどうか。dGPUはグラフィック専用のプロセッサーで、3Dゲームを快適にプレイできるだけでなく、クリエイティブ系アプリで「GPUアクセラレーション」を利用でき、動画の書き出しやRAW画像の現像が高速化される。本体が重くなる、バッテリー駆動時間が短くなるなどのデメリットもあるが、ことパフォーマンス面では大きなメリットがあるのだ。

今回はそんなdGPU搭載機のなかから、最新の「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用し、20万円切りの19万4,800円という高コスパを実現したパソコン工房の15型ノートPC「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」の実機レビューをお届けしよう。

    パソコン工房「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」19万4,800円

メモリ、ストレージ、周辺機器をきめ細かくカスタマイズ可能

「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「インテル Core i7プロセッサー14650HX」（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）、dGPUに「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用。メモリは16GB（DDR5-5600、8GB×2、2スロット）、ストレージは500GB（NVMe接続）を搭載している。

ディスプレイは15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）を装備。ディスプレイ上部には100万画素Webカメラ、アレイマイクが内蔵されている。

  • 天板はiiyamaロゴありとロゴなしから選べる

  • ハイパフォーマンスなプロセッサーとdGPUを効率的に冷却できるように、大型冷却ファンが2基内蔵されている

  • 15.6型フルHDカラー液晶のリフレッシュレートは144Hz。3Dゲームをハイフレームレートで滑らかに表示できる

  • ディスプレイ上部には100万画素Webカメラ、アレイマイクが内蔵

  • キーボードはテンキー付きの107キー日本語配列

インタフェースはUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN（1000BASE-T）×1、3.5mmコンボジャック×1を装備。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしている。

  • 背面には有線LAN（1000BASE-T）×1、HDMI×1、電源端子×1、USB 3.1 Type-C×1を用意

  • 右側面にはUSB 3.1 Type-A×1、USB 3.1 Type-C×1、左側面にはUSB 3.0 Type-A×1、3.5mmコンボジャック×1を配置

本体サイズは361×248.5×31.9mm、重量は約2.28kg。バッテリーは設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWhのリチウムイオンバッテリーを内蔵。駆動時間は動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0）と謳われている。

プロセッサーとdGPUは固定だが、OSはHome/Pro、メモリは16GB/32GB/64GB、1stストレージは500GB/1TB/2TB/4TB、2ndストレージは「なし」/500GB/1TB/2TB/4TBから選択可能。珍しいカスタマイズ項目としては、天板はiiyamaロゴありとロゴなしから選べる。

また本体と同時にキーボード、マウス、マウスパッド、液晶ディスプレイ、外付けWebカメラ、ヘッドセット、スピーカー、USBメモリ、ネットワーク機器なども一緒に購入できる。法人でPCを導入する際には、周辺機器も一緒に購入したほうが調達の手間を省き、資産管理を一元化できるメリットがあるので、うれしいサービスといえる。

  • パッケージには、本体、ACアダプタ、電源ケーブル、説明書が同梱。SSD増設用のサーマルパッドも付属する

  • ACアダプタのサイズは実測114×65×24mm。ACアダプタのコード長は実測180cm、電源ケーブルの長さは実測100cm

  • ACアダプタの型番は「FSP180-ACBU3」。仕様は入力100-240V～2.4A、出力20V 9A、容量180W

  • 本体の重量は実測2,285g

  • ACアダプタと電源ケーブルの合計重量は実測423.5g

テンキー付き107キー日本語キーボードにはCopilotキーを装備

本製品のキーボードは前述とおりテンキー付きの107キー日本語配列で、キーピッチは実測18.5mm前後、キーストロークは実測1.4mm前後。テンキーは表計算ソフトだけでなく、クリエイティブ系アプリでパラメーターを入力する際や、テンキー対応ゲームなどでも役立つ。タッチパッドの面積も実測121×72.5mmと広く、操作性は良好だ。

最新ノートPCならではの装備が「Copilotキー」。どんなアプリを使っていても、このキーをワンプッシュするだけで、生成AIアシスタント「Copilot」が起動する。文章作成、画像生成、データ分析などでCopilotのサポートをいつでも受けられるのは便利だ。

  • キーピッチは実測18.5mm前後

  • キーストロークは実測1.4mm前後

  • バックライトは発光色や発光パターンを変更できるマルチカラーLEDイルミネーション仕様

  • 「Copilotキー」をワンプッシュするだけで、いつでも生成AIアシスタントを利用できる

  • タッチパッドの面積は実測121×72.5mm

  • ディスプレイの最大展開角度は実測131度

レイトレーシング有効でAAAタイトルもスムーズに動作

「インテル Core i7プロセッサー14650HX」と「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はどのぐらいのパフォーマンスを発揮するだろうか？

今回定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core)は22835 pts、CPU(Single Core)は1949 pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは7239、Time Spyは11414、Fire Strikeは28251、Wild Lifeは47291、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark」のシーケンシャルリード（1M Q8T1）は5960.726 MB/s、シーケンシャルライト（1M Q8T1）は3679.495 MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは6753、Essentialsは9869、Productivityは6982、Digital Content Creationは12131を記録した。

最新プロセッサーとdGPUを搭載しているだけに、今回のスコアはトップクラス。特に「CINEBENCH R23」のCPU（Multi Core）と「PCMark 10」のDigital Content Creationのスコアが突出している。また、「3DMark」のTime SpyとPort Royalのスコアも十分高い。4K動画を快適に編集や書き出しをしたり、レイトレーシング有効で最新AAAタイトルをスムーズに動作させられるパフォーマンスを備えているといえる。

  • ベンチマークは「Control Center」で動作モードを「パフォーマンス」、ファンを「最大」に設定して実施している

CINEBENCH R23
CPU(Multi Core) 22835 pts
CPU(Single Core) 1949 pts
3DMark
Port Royal 7239
Time Spy 11414
Fire Strike 28251
Wild Life 47291
CrystalDiskMark
1M Q8T1 シーケンシャルリード 5960.726 MB/s
1M Q8T1 シーケンシャルライト 3679.495 MB/s
1M Q1T1 シーケンシャルリード 3266.589 MB/s
1M Q1T1 シーケンシャルライト 2918.210 MB/s
4K Q32T1 ランダムリード 461.634 MB/s
4K Q32T1 ランダムライト 510.163 MB/s
4K Q1T1 ランダムリード 48.877 MB/s
4K Q1T1 ランダムライト 108.947 MB/s
PCMark 10
総合 6753
Essentials 9869
Productivity 6982
Digital Content Creation 12131

性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこい

今回の「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」は、20万円切りで「Core i7-14650HX」と「GeForce RTX 5060」を搭載した高コスパノートPC。

「CINEBENCH R23」で22835 pts、「3DMark」のPort Royalで 7239という高スコアを記録し、クリエイティブ系アプリやレイトレーシング有効の3Dゲームも快適に動作させるパワーを備えている。豊富なカスタマイズ項目や、「Copilotキー」も魅力だ。性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこいの1台といえるだろう。

メーカー名 パソコン工房
ブランド iiyama PC
製品名 iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX
ディスプレイ 15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）
CPU インテル Core i7プロセッサー14650HX（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）
メモリ 16GB DDR5-5600（8GB×2、2スロット）
SSD 500GB（NVMe接続）
HDD
チップセット インテル HM770
光学ドライブ
グラフィックス GeForce RTX 5060 Laptop GPU、Intel UHD Graphics（1.6GHz）
OS Windows 11 Home 64ビット
LAN 1000BASE-T
WWAN
無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5
インタフェース USB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、3.5mmコンボジャック×1
Webカメラ 100万画素
セキュリティ セキュリティーロックスロット×1
バッテリー
容量		 設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWh
バッテリー
駆動時間		 動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0）
サイズ 361×248.5×31.9mm
重量 約2.28kg

