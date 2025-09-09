高性能なノートPCを求めるなら、実は気にしておきたいポイントのひとつが、「ディスクリートGPU（以下、dGPU）」を搭載しているかどうか。dGPUはグラフィック専用のプロセッサーで、3Dゲームを快適にプレイできるだけでなく、クリエイティブ系アプリで「GPUアクセラレーション」を利用でき、動画の書き出しやRAW画像の現像が高速化される。本体が重くなる、バッテリー駆動時間が短くなるなどのデメリットもあるが、ことパフォーマンス面では大きなメリットがあるのだ。

今回はそんなdGPU搭載機のなかから、最新の「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用し、20万円切りの19万4,800円という高コスパを実現したパソコン工房の15型ノートPC「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」の実機レビューをお届けしよう。

レビュー製品を今すぐチェック

パソコン工房「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」19万4,800円

メモリ、ストレージ、周辺機器をきめ細かくカスタマイズ可能

「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「インテル Core i7プロセッサー14650HX」（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）、dGPUに「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用。メモリは16GB（DDR5-5600、8GB×2、2スロット）、ストレージは500GB（NVMe接続）を搭載している。

ディスプレイは15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）を装備。ディスプレイ上部には100万画素Webカメラ、アレイマイクが内蔵されている。

天板はiiyamaロゴありとロゴなしから選べる

ハイパフォーマンスなプロセッサーとdGPUを効率的に冷却できるように、大型冷却ファンが2基内蔵されている

ディスプレイ上部には100万画素Webカメラ、アレイマイクが内蔵

キーボードはテンキー付きの107キー日本語配列

インタフェースはUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN（1000BASE-T）×1、3.5mmコンボジャック×1を装備。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしている。

背面には有線LAN（1000BASE-T）×1、HDMI×1、電源端子×1、USB 3.1 Type-C×1を用意

右側面にはUSB 3.1 Type-A×1、USB 3.1 Type-C×1、左側面にはUSB 3.0 Type-A×1、3.5mmコンボジャック×1を配置

本体サイズは361×248.5×31.9mm、重量は約2.28kg。バッテリーは設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWhのリチウムイオンバッテリーを内蔵。駆動時間は動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0）と謳われている。

プロセッサーとdGPUは固定だが、OSはHome/Pro、メモリは16GB/32GB/64GB、1stストレージは500GB/1TB/2TB/4TB、2ndストレージは「なし」/500GB/1TB/2TB/4TBから選択可能。珍しいカスタマイズ項目としては、天板はiiyamaロゴありとロゴなしから選べる。

また本体と同時にキーボード、マウス、マウスパッド、液晶ディスプレイ、外付けWebカメラ、ヘッドセット、スピーカー、USBメモリ、ネットワーク機器なども一緒に購入できる。法人でPCを導入する際には、周辺機器も一緒に購入したほうが調達の手間を省き、資産管理を一元化できるメリットがあるので、うれしいサービスといえる。

レビュー製品の詳細はコチラ

テンキー付き107キー日本語キーボードにはCopilotキーを装備

本製品のキーボードは前述とおりテンキー付きの107キー日本語配列で、キーピッチは実測18.5mm前後、キーストロークは実測1.4mm前後。テンキーは表計算ソフトだけでなく、クリエイティブ系アプリでパラメーターを入力する際や、テンキー対応ゲームなどでも役立つ。タッチパッドの面積も実測121×72.5mmと広く、操作性は良好だ。

最新ノートPCならではの装備が「Copilotキー」。どんなアプリを使っていても、このキーをワンプッシュするだけで、生成AIアシスタント「Copilot」が起動する。文章作成、画像生成、データ分析などでCopilotのサポートをいつでも受けられるのは便利だ。





バックライトは発光色や発光パターンを変更できるマルチカラーLEDイルミネーション仕様

ディスプレイの最大展開角度は実測131度

レビュー製品の詳細はコチラ

レイトレーシング有効でAAAタイトルもスムーズに動作

「インテル Core i7プロセッサー14650HX」と「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」はどのぐらいのパフォーマンスを発揮するだろうか？

今回定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core)は22835 pts、CPU(Single Core)は1949 pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは7239、Time Spyは11414、Fire Strikeは28251、Wild Lifeは47291、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark」のシーケンシャルリード（1M Q8T1）は5960.726 MB/s、シーケンシャルライト（1M Q8T1）は3679.495 MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは6753、Essentialsは9869、Productivityは6982、Digital Content Creationは12131を記録した。

最新プロセッサーとdGPUを搭載しているだけに、今回のスコアはトップクラス。特に「CINEBENCH R23」のCPU（Multi Core）と「PCMark 10」のDigital Content Creationのスコアが突出している。また、「3DMark」のTime SpyとPort Royalのスコアも十分高い。4K動画を快適に編集や書き出しをしたり、レイトレーシング有効で最新AAAタイトルをスムーズに動作させられるパフォーマンスを備えているといえる。

CINEBENCH R23 CPU(Multi Core) 22835 pts CPU(Single Core) 1949 pts

3DMark Port Royal 7239 Time Spy 11414 Fire Strike 28251 Wild Life 47291

CrystalDiskMark 1M Q8T1 シーケンシャルリード 5960.726 MB/s 1M Q8T1 シーケンシャルライト 3679.495 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルリード 3266.589 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルライト 2918.210 MB/s 4K Q32T1 ランダムリード 461.634 MB/s 4K Q32T1 ランダムライト 510.163 MB/s 4K Q1T1 ランダムリード 48.877 MB/s 4K Q1T1 ランダムライト 108.947 MB/s

PCMark 10 総合 6753 Essentials 9869 Productivity 6982 Digital Content Creation 12131

性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこい

今回の「iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX」は、20万円切りで「Core i7-14650HX」と「GeForce RTX 5060」を搭載した高コスパノートPC。

「CINEBENCH R23」で22835 pts、「3DMark」のPort Royalで 7239という高スコアを記録し、クリエイティブ系アプリやレイトレーシング有効の3Dゲームも快適に動作させるパワーを備えている。豊富なカスタマイズ項目や、「Copilotキー」も魅力だ。性能に妥協せず、コストを抑えたいクリエイターやゲーマーにもってこいの1台といえるだろう。

レビュー製品の詳細はコチラ

メーカー名 パソコン工房 ブランド iiyama PC 製品名 iiyama PC STYLE-15FX166-i7-RKSX ディスプレイ 15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア） CPU インテル Core i7プロセッサー14650HX（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W） メモリ 16GB DDR5-5600（8GB×2、2スロット） SSD 500GB（NVMe接続） HDD － チップセット インテル HM770 光学ドライブ － グラフィックス GeForce RTX 5060 Laptop GPU、Intel UHD Graphics（1.6GHz） OS Windows 11 Home 64ビット LAN 1000BASE-T WWAN － 無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インタフェース USB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、3.5mmコンボジャック×1 Webカメラ 100万画素 セキュリティ セキュリティーロックスロット×1 バッテリー

容量 設計容量51,528mWh、フル充電容量49,385mWh バッテリー

駆動時間 動画再生時1.2時間、アイドル時1.7時間（JEITA3.0） サイズ 361×248.5×31.9mm 重量 約2.28kg

[PR]提供：ユニットコム