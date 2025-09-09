皆さんは、「横浜」と聞くと何を思い浮かべますか？ 横浜赤レンガ倉庫やランドマークタワーなどの観光名所が立ち並ぶみなとみらいエリア、歴史を感じる建物が魅力的なおしゃれな街並み、日本最大級の中華街や山手西洋館をはじめとした異国情緒溢れる雰囲気、ウォーターフロントの美しい景色や夜景など……。観光、ショッピング、ビジネス、音楽施設など多くの魅力が詰まった横浜。

写真提供：横浜市観光協会／横浜市の夜景は2024年に首都圏初の日本新三大夜景都市に選出！

写真右：Local Green Festival’19

今回は、その「横浜」に魅了され、「住まいも勤務地も横浜！」という横浜ゆかりの企業で活躍する20代の若手社員３人に集まっていただき、「横浜で働き、暮らす」魅力を語ってもらいました！ グルメやエンタメ、観光などの面でも常に進化し続けるだけでなく、働きやすさ・暮らしやすさも抜群で、「そこにいるだけで人生の充実度が上がる」という知られざる横浜の魅力に迫ります！

座談会参加者プロフィール 小相沢 樺里奈（こあいざわ かりな）さん

ボッシュ株式会社の人事部で新卒採用マーケティングを担当。ドライブが趣味で、気になるイベントや飲食店にも積極的に足を運んでいる。横浜にはボッシュ株式会社に入社したことがきっかけで住み始めた。横浜在住歴は2年。 長坂 夏海（ながさか なつみ）さん

株式会社ありあけマーケティング部で『横濱ハーバー』ブランドの商品企画や開発を担当。横浜で一番好きなエリアは、みなとみらいや日本大通り周辺。横浜生まれ、横浜育ち、横浜推し。横浜在住歴は26年。 村上 拓斗（むらかみ たくと）さん

株式会社コーエーテクモホールディングスで採用業務を担当。横浜には株式会社コーエーテクモホールディングスに入社したことがきっかけで住み始めた。美味しいお店に目がなく、会社周辺や地元エリアのお店を開拓している。「横浜家系ラーメン」が特にお気に入り。横浜在住歴は6年。

通勤もランチもストレスフリー！

自分らしく楽しめる街、それがヨコハマ！

――本日はお集まりいただき、ありがとうございます！ まずは、皆さんが横浜で働くことになったきっかけを教えてください。

小相沢さん： 私は学生の頃からドライブが趣味で、自動車に関連する企業に就職したいという思いがあり、ボッシュ株式会社に入社しました。昨年度、ボッシュの新社屋が横浜市の都筑区に完成したタイミングで、私も横浜に引っ越してきました。

村上さん： 私は幼少期からゲームが好きなため、ゲーム会社で働きたいという思いで、ゲームソフトの開発や販売を行うコーエーテクモグループに就職しました。就職を機に横浜に住み始めて今6年目で、何でも揃っているし通勤アクセスも良いので、横浜での生活の利便性の高さに驚かされています。

長坂さん： そう言っていただけると嬉しいです！ 私は横浜生まれの横浜育ちで、横浜歴26年です。横浜で衣食住全てが完結するので、横浜以外の生活が考えられず、ずっと横浜に住んでいます。「大好きな横浜に貢献したい」という思いで、横浜土産でおなじみの『横濱ハーバー』を製造販売する株式会社ありあけに就職し、今は商品の開発や企画をする部署で働いています。ハーバーは、祖父の代から家族みんな大好きです（笑）



株式会社ありあけが製造販売する、横浜土産でおなじみの『横濱ハーバー』（写真提供：株式会社ありあけ）

――横浜で生活するなかで感じる「横浜に住む」魅力を教えてください。

村上さん： 横浜に住み始めてまず驚いたのは、どこに行くにも移動がしやすいということです。駅の数が多く、駅同士の距離も近いので、「ここに行きたい」「あれ食べたい」と思い立って電車に乗ると目的地にすぐに着きます。「やりたいことがすぐにできる」のが横浜の魅力だなと感じています。

小相沢さん： 私の勤務地は、都筑区のすごく落ち着いている街の中にあります。通勤にグリーンラインを利用していますが、満員電車もなくストレスフリーの通勤が叶って、移動で疲れることがなくなりました。

――横浜で働くなかで感じる「横浜のここがいい！」を教えてください。



村上さんお気に入りの横浜家系ラーメン

村上さん： 横浜はランチに全然困らない点がありがたいです！ 自分の勤務地の東急東横線・日吉駅には慶應義塾大学のキャンパスがあるので、近くの商店街には学生さん向けのボリュームたっぷりでリーズナブルなお店がたくさんあって、新しいお店を開拓して楽しんでいます。個人的には横浜家系ラーメンが好きで週一で通っています（笑）。



東急東横線・白楽駅にある六角橋商店街



六角橋商店街ヤミ市の様子

長坂さん： 私のおすすめの商店街は、東急東横線・白楽駅にある「六角橋商店街」です。ここも学生街の近くにある商店街なので、リーズナブルで美味しいお店がたくさんあっておすすめですよ！

小相沢さん： 私は、会社の近くにとっても大好きなパン屋さんがあって、そこでパンを買って近くの公園で食べる、というランチの過ごし方をしています。リラックスできて好きな過ごし方です。



小相沢さんのお気に入りのパン屋さん「ひげのパン屋」の名物カレーパン

長坂さん： 横浜はランチに本当に困らないですよね。私の勤務地は山下公園の近くで、おしゃれな洋食屋さんもありますし、目の前は中華街。それから、パスポートセンターが入っている産業貿易センターの地下にもお手頃価格の飲食店がいっぱいあって人気です。どのエリアにいても食事には困らないし、それぞれの場所に合う楽しみ方があるんだなと思います。

横浜なら、今も少し先の未来も“ちょうどいい”。

だからこの街にこれからも住み続けたい。

――横浜は都会的なイメージがありますが、実際の「暮らしやすさ」はどうですか？

村上さん： 横浜は、地域の皆さんが自分の街を大事にしていて、街全体に一体感を感じます。だから、どの地域でも住みやすい居住環境が整っているし、お祭りも多くて地域のつながりがあって治安の悪さを感じないですし、楽しい街だなと思います。それも、横浜に住もうと思った理由の一つです。

長坂さん： そう言っていただけるのは、地元民としてすごく嬉しいです！ 「横浜は都会的」というイメージがあるかもしれないですが、地域のお祭りや行事も実は盛んなのです。地域コミュニティが充実していて、「地域みんなで治安を良くしていこう」という雰囲気を感じます。

――横浜に住んでいるからこそ気づいた、意外な魅力を教えてください。

桜満開のみなとみらいさくら通り／バラが見頃の山下公園／（ともに）写真提供：横浜市観光協会

ガーデンネックレス横浜（山下公園、日本大通りの様子）

小相沢さん： 街を歩いているとビル群に囲まれることがあるのですが、そういう場所に突然、「え、お花畑？」と思うようなスポットが現れるんです。街中の花壇にはお花がいつも植えられていて、グリーンというか「自然」というワードがぴったりな街だなと思います。



写真提供：長坂さん

長坂さん： そうですよね、わかります。私はミラーレスカメラで写真を撮ることが趣味なので、仕事終わりとかに街中のお花や日本大通りやみなとみらいの街並みをよく撮っています。2年後には、「GREEN×EXPO 2027（グリーンエクスポニーゼロニ―ナナ）」というイベントがあるみたいなので、お花の写真をぜひ撮りに行きたいと思っています。

村上さん： 横浜というと、みなとみらいなどの近未来的な景色を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、エリアによっては自然豊かな場所がたしかに多いですよね。家の近所の川べりを散策していると、お子さん連れのご家族が、自然をゆったりと感じながら散歩している様子をよく見かけます。



都筑中央公園

茅ケ崎公園（都筑区）

小相沢さん： 本社が都筑区に出来てから、家族連れをたくさん見かけるなと思っています。駅周辺に気軽にお子さんを遊ばせられるような公園がたくさんあるのも良いですよね。今後、どんなライフイベントが起こってもこの横浜の街なら受け入れてくれる場所があるんだなと実感する機会がすごく多くなりました。

村上さん： お子さんがいるご家庭にとっても暮らしやすいでしょうね。子ども向けの施設も大きなショッピングモールもあるから、家族でお出かけしやすいですよね！

長坂さん： ライフステージが上がってもそのときの自分に合う街が必ず見つかる！と思うと、この街に長く住むイメージが湧きますよね。

夜景、イベント、ライブ……。

毎日を特別にしてくれる街。それが横浜！

――お気に入りの休日の過ごし方について教えてください。



大観覧車「コスモクロック21」（写真提供：横浜市観光協会）

夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ〉



ヨルノヨハーバー2024（〈ヨルノヨ2024〉限定コラボパッケージ）

長坂さん： 定番かもしれませんが、やはり夜景スポットは外せないですね。みなとみらいの大観覧車は七色に光ることがあるんです。日本中を探してもこんなに綺麗にライトアップされている観覧車はないと思います。あと「ヨルノヨ」っていうイベントはご存知ですか？ イルミネーションのイベントなんですが、横濱ハーバーのコラボレーションパッケージもあります。「横浜の夜景は最高！」って言えるくらい好きなので、横浜の夜景を見るたびに「横浜から出られない！」って思います。

小相沢さん： いいですよね。 地元の友達が横浜に遊びに来たときは、みなとみらいの夜景を案内するとテンション上げてくれます（笑）。私はドライブが好きなので、横浜には、大さん橋やみなとみらい、ベイブリッジなど、ドライブスポットがいっぱいあってすごく楽しいです。それから、イベントが多いのも、暮らしていて飽きないポイントの一つです。たとえば、横浜赤レンガ倉庫は週末ふらっと行ってもいつも何かイベントをやっていて、先日はドイツのお祭りの『ヨコハマ フリューリングス フェスト』に行ったところ、とても楽しめました。それと、『クリスマスマーケット』は毎年かならず訪れます！

村上さん： 私も行っています！

長坂さん： 私も！ （笑）横浜はイベントが多いうえに、アーティストがライブをよく開催しますよね。私は昨年の夏、日産スタジアムに推しのライブを見に行きました。2020年にKT Zepp Yokohamaがオープンして、2年前にはKアリーナ横浜ができて、コンサート会場が増えているのも嬉しいですよね。

KT Zepp Yokohama（写真提供：株式会社コーエーテクモホールディングス）



Kアリーナ横浜（写真提供：株式会社ケン・コーポレーション）

村上さん： ちなみに、KT Zepp Yokohamaは、株式会社コーエーテクモゲームスのエンタテインメント事業のノウハウを取り入れている施設です。横浜は、ライブやゲーム、アニメなどのエンタメや文化を発信する場所になっているなと感じています。本当に、幅広い層が楽しめる街だと思います。

――それでは最後に、皆さんにとっての「横浜で働き・住む」魅力を改めて教えてください。

小相沢さん： 友達と思いっきり遊びたいときも、のんびりリラックスしたいときも、どういうシチュエーションだとしてもそのときの自分に合う場所がある。それが横浜の魅力だと思います。大人も子どももそれぞれが楽しめる場所があるし、自然も豊かだし、「年齢を重ねてもこのまま横浜に住み続けるんだろうな」と思わせてくれるのが横浜っていう街です。

村上さん： 横浜にいれば何でも揃うので、一度引っ越してきたら他の街に住もうと思えないくらい生活が充実しています。ですので、これからも長く住み続けると思います。横浜は「仕事のためだけ」とか「観光のためだけ」の街ではなく、ここにいるだけで全てが完結する。クオリティオブライフを上げてくれる街ですね。それに、人に「どこに住んでいるの？」と聞かれて「横浜だよ」と答えると、知らない人が絶対にいません。そのあたりも誇れます（笑）。

長坂さん： 横浜にいると、暮らしと働くこと の両方が満たされます。それに、街がどんどん進化していく姿を見られるのも刺激的です。街全体の緑やお花が増えて、コンサート会場も増設されて……。これからもずっと「横浜が好き！」と自信をもって言えます！

【アンケート】記事を読んだ感想を教えてください

※対談の内容は2025年８月時点のものです。

[PR]提供：横浜市