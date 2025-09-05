【スペシャルインタビュー】赤西仁＆錦戸亮「N/A」－ 5年越しのライブから舞台裏まで密着したオリジナル番組をWOWOWで独占放送・配信決定!

赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A(エヌエー)」。2020年に初ライブを開催する予定だったが、コロナ禍によりやむなく中止となり、2025年に5年越しとなる念願のアリーナライブを開催した。

WOWOWでは、9月13日(土)より「赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集」と題し、アリーナライブやツアーの舞台裏に密着したオリジナル番組を3カ月連続で独占放送・配信! 今回は番組を記念して、赤西仁さんと錦戸亮さんの特別インタビューをお届けする。

深い信頼関係がある2人が「N/A」を通じて見えた、お互いの新たな一面

――2019年に始動したN/Aですが、コロナを経てようやくライブが実現できましたね。

赤西：よかったなって心から思います。待ってくれていた人たちにもね。

錦戸：宙ぶらりんのまま、ぬるっと終わるんじゃなくてね。5年越しにはなりましたけれど、ちゃんとこういう形でできたことは、環境もタイミングもよかったのかなと思います。

赤西：正直言うと、ハワイでのアフターパーティーは、もうちょっと“えん”が強い時にやりたかったんですけど(スタッフから笑い声)。

錦戸：……あぁ、“えん”ってお金のほうか! “ご縁”のほうかと思ったから、なんでみんな笑ってるんやろうと思った(笑)。

赤西：円安のほうです(笑)。それによって物理的に来られない人もいるのかなと思いながらやってたから。でも形になって本当によかったなと思います。

――ソロ活動とは違って、N/Aだから実現できたライブのポイントやこだわりはありますか。

錦戸：仁がいつも遅い時間まで照明を作ったりしていて。自分のコーナーだけじゃなく、全体的なところも含めてやってくれているから、赤西くんが……ふふっ……いつも作ってる照明の中に、おれるというのが……(笑)

赤西：かゆくなってきたんだけど(笑)。

錦戸：俺も話しながら「赤西くんって何や?」って恥ずかしくなってきた(笑)。でもホンマに思うところではあります。ついでに俺のソロコーナーも(赤西仁プロデュースの照明)やってほしかったなぁ。

赤西：それやりたいな。(錦戸亮の)ファンから「暗い」「見えない」って文句きそうだけれど(笑)。

錦戸：いいよ、いいよ。そういう曲が何曲かあってもいいかもね。

赤西：そうだね。 2人だからっていうのでいうと、グッズとかうちわを作ったのは独立して初めてだったし、そういうちょっとしたおふざけプラス冒険みたいなことができたのはよかった。ライブでいうと「愛のかたまり」、僕ひとりではできないかな。

錦戸：たしかに。絶対にできないね。「愛のかたまり」は、前からよくやりたいって言っててんな。

赤西：そうだね。そういうのが今回できたのは思い出ですし、楽しかったです。

――長年交流があるお2人ですが、N/Aを通じて初めて知った、お互いの新たな一面はありますか。

錦戸：仁に「めちゃめちゃリハやるね」って言われた。

赤西：あぁ、たしかに。それは新たな一面でした。(リハで)20分ぐらい歌ってたよね?

錦戸：最初の2日間とかは自分のブロックを丸々やってたから、40分ぐらいやってた。

赤西：そうだよね。しかもそれを毎日やってたから、すごいなと思って。

錦戸：3～4日目はちゃんと省エネしましたけど。

赤西：それでも20分ぐらいやってたでしょ。

錦戸：やってたかも。だから僕は逆で、「こんなにリハせぇへんのか!」って思った(笑)。

赤西：あぁ～(笑)。そうですね。

錦戸：そこは真逆でしたね。

錦戸：あと、仁が退館時間ぎりぎりまでみんな(スタッフ)と照明を詰めてて。ついでに俺んとこもそれくらい(照明)やってくれたらいいのに、ってめっちゃ思った。

赤西：(笑)

――ライブ中に印象に残ったことはありましたか?

錦戸：最初のライブで真ん中のステージを2人並んで歩く時、めちゃくちゃ恥ずかしかった。懐かしい感じというか。隣を歩くこともそうやし、完全にイーブンな関係性というか、責任が2分割じゃないですか。そういう人が最近はずっとおらんかったから。同じ立場でライブの出来を共有できる人がいるというのは、ひとりじゃないことをやったのかなと思いますね。

赤西：ファンの共存も印象的でした。それぞれが一生懸命、お互いの曲を予習して来てくれた人たちもいるし、その場で楽しんでくれた人たちもいるし。特に初日は不思議な空気を感じました。

――お2人のファン同士が仲良くなる光景もあったそうですね。

赤西：それはうれしいなぁ。

錦戸：ケンカせんといてほしいなぁ(笑)。 お互いを好きな人が友達になるっていうことでしょう? 応援しやすいやんか。「あいつが出てるの? じゃあ私も行こうかな」ってなるわけやん。

赤西：そういうことだよね。うれしいです。

――ライブ中にお互いの曲に挑戦する場面もあって、赤西さんは錦戸さんの「code」や「Tokyoholic」に苦戦していたというお話も伺いました。

赤西：自分で作る曲と符割(ふわり)が違うから。

錦戸：言葉のはめ方?

赤西：そう。自分だったらこうはめるっていうのがあるんですよ。「code」はそうじゃないところもあって、そこは覚えるのに時間かかったかな。「Tokyoholic」に関しては、物理的にちょっと無理だった。

錦戸：物理的に(笑)?

赤西：任されたパートが速かった! マジで初日終わった後に「パート交換しない?」って言おうと思ったもん。

錦戸：交換しても、たぶん大して変わんないと思うけど(笑)。

赤西：そうそう。変えたことでまた歌えなかったらあれだから(笑)、変えないままやりました。

赤西仁＆錦戸亮が語る、「3カ月連続! 赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集」の見どころと楽しみ方

――WOWOWでは9月13日(土)より「3カ月連続!赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集」の放送・配信が予定されています。WOWOWでの放送・配信でN/Aのライブを初めて見る方も多いと思うので、ライブの楽しみ方を教えてください。

錦戸：まだどんな感じの映像になっているのか見てないんですけど、きっとかっこよくなってると思います。あとWOWOWなら家で座って見れますからね。なんならパジャマでも見れるじゃないですか。それくらいリラックスして楽しんでいただけるといいかなと思います。

赤西：気になったら巻き戻すこともできるから、巻き戻しながら楽しんでもらえたらと思います。

――特集では2人の過去のソロライブも放送されます。まず、赤西さんの「"10th Anniversary Live 2023"」の見どころを教えていただけますか?

赤西：さっきも話に出たんですけど 、すごく照明こだわっていて。10周年のセットは、あまり見たことないんじゃないかなという機構を使っているんですよ。斜めに倒れたりする機構なんですけど、それを使った照明がきれいにできたので、そこが見どころのひとつですね。

――錦戸さんは「RYO NISHIKIDO LIVE 2021 "SHABBY"」が放送されます。

錦戸：(ライブの見どころ)僕あんまり……覚えてませんわ(笑)。あ、この頃、髪の毛を伸ばしていたんですよ。

赤西：見どころだ(笑)

錦戸：ドラマ撮影のために伸ばしている時期で。そこが見どころです(笑)。

――もしN/Aでまたライブを開催するとしたら、どんなことをしたいですか。

赤西：今回、ハワイでイベントをやりましたけど、ライブ本編を海外に持っていけたら面白そうですね。

錦戸：ライブをいつもやっていたらたぶん飽きると思うから、4年に1回ぐらいとか、久しぶりにやる感じでできたらいいかなと思います。(N/Aでの活動に)消極的なわけではないんですけど。

赤西：そうね。ずっとやってたらグループみたいになっちゃうから。

錦戸：そうそう。

――最後にファンに向けて一言ずつメッセージをお願いします。

錦戸：何より、5年越しになったライブを開催することができたことに感謝でしかないです。日本で4公演、さらにハワイにまでみんな来てくれて。ハワイでは距離が近いのもあって、こういう人たちに応援してもらってるんやなってすごく感じて。また頑張ろうって思えるタイミングになりました。

赤西：僕はもう、「これからもよろしくね」の一択です。

独占放送・配信!「3カ月連続!赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集」番組情報

9月13日(土)より3カ月連続で独占放送・配信する「赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集」では、待望のアリーナライブや舞台裏に密着したオリジナル番組、赤西仁と錦戸亮の過去ライブ模様をお届けする。

各番組の放送・配信後は、いつでもどこでもWOWOWのコンテンツを視聴できるサービス「WOWOWオンデマンド」で、放送・配信終了後から1カ月間アーカイブ配信がある。

WOWOWでしか見られない「N/A」の姿を、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

初アリーナライブより、横浜・ぴあアリーナMM公演の模様を放送・配信! 「赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」

2025年9月13日(土)午後9:00より、WOWOWプライムで独占放送、WOWOWオンデマンドで同時配信。

放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり。

アリーナライブとハワイでのアフターパーティーの裏側に密着! 「Behind The Scenes – 赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」

2025年10月に、WOWOWプライムで独占放送、WOWOWオンデマンドで同時配信予定。放送日など、詳細はWOWOW公式を要チェック!

放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり。

自身のレーベル10周年を記念した単独ライブ「赤西仁 JIN AKANISHI "10th Anniversary Live 2023"」

2025年11月にWOWOWで独占放送。放送日など、詳細はWOWOW公式を要チェック!

放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり。

45公演ものライブを締めくくる幕張メッセでの単独ライブ「錦戸亮 RYO NISHIKIDO LIVE 2021 "SHABBY"」

2025年11月にWOWOWで独占放送。放送日など、詳細はWOWOW公式を要チェック!

放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり。

