音楽や動画を楽しむときだけでなく、仕事に集中したいときやオンライン会議に参加するときなどさまざまなシーンで活躍してくれるイヤホン。それだけに種類も豊富で、1万円でお釣りがくるお手頃品から10万円を超えるような高級品まで、さまざまな製品が販売されています。性能もマチマチなので「安くて普通に使えればいい」と思って買ってみたら、「音がこもって聴きづらかった」、「通話が雑音ばかり」、「すぐ電池が切れてしまう……」なんて失敗した経験のある人も少なくないのでは?

そんな“安さ”で選んで、後悔してきた人へぜひお勧めしたいのが、8月に発売されたばかりの新モデル「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」。6,000円台というリーズナブルな価格ながら音質も機能も十分で、「安いからそれなりでしょ?」という先入観をいい意味で裏切ってくれるんです。ここでは、実際に使ってみて感じた魅力を紹介していきます。

ファーウェイの「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」

Check! 6,000円台でも強力なノイズキャンセリング機能を搭載

電車内やオフィス、街中の雑踏など、周りの音が気になる場所でイヤホンを使う際に役立つのがノイズキャンセリング機能。イヤーピースなどで耳穴を塞いで物理的に騒音を低減する耳栓方式のパッシブノイズキャンセリング(PNC)と、周囲の騒音と逆位相の音を発生してノイズを打ち消すアクティブノイズキャンセリング(ANC)の2種類の方式がありますが、近年高価格帯の製品を中心に搭載が進んで人気を集めているのがANCです。

「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」は、6,000円台という手頃な価格にもかかわらずその名の通りANCを搭載しているのが大きな特徴。しかもそのノイズ低減効果が非常に高く、最大50dBの騒音をカットすることが可能なんです。

さまざまな場所で実際に使ってみて、まず驚いたのもそのANCの“効き”のよさ。電車のゴーッという音やザワザワした人の話し声などが抑えられ、騒がしい場所でも小さなボリュームで音楽を快適に楽しめました。しかも「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」は、ANCが得意とする低音域だけでなく、中高音域のノイズも効果的に抑えてくれます。そのため他のANC搭載イヤホンだとノイズが気になりやすいシチュエーションでも、音楽に集中しやすく感じました。

なお、ANCの効き具合(レベル)は専用のスマホアプリ(iOSの場合は「Audio Connect」、Androidは「AI Life」)を使うと手動で切り替えられます。調整可能なレベルは、図書館のようなノイズが少ない場所に向いた「くつろぎ」、街中の雑踏などうるさい場所に適した「標準」、電車のホームなどの騒々しい場所向けの「ウルトラ」の3段階。周囲のノイズ環境に合わせて自動的にレベルを調整する「ダイナミックモード」も用意されています。

ノイズキャンセリングのレベルを自分でコントロールしたいときに手動調整は役立ちますが、周囲のノイズ環境が変化するような場所ではダイナミックモードに設定しておくのが便利だと思いました。

Check! 6,000円台でも音質や通話品質も妥協なし!

せっかくノイズキャンセリング性能が高くても、肝心の音質が悪ければがっかりですよね。「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」は、その点も抜かりがありません。10mmの大口径ダイナミックドライバーユニットを搭載しており、低音域から高音域まで迫力ある豊かなサウンドを楽しめます。

10mmという大口径のダイナミックドライバーユニットを採用しています

またEQ(イコライザー)調整技術も搭載されており、専用のスマホアプリを使うことで、自分の好みや音楽シーンに合わせて低音を強調したり、高音を際立たせたりすることができます。EQプロファイルは「デフォルト」、「低音強調」、「高音強調」、「ボーカル強調」の4種類用意されていますが、自分で細かくカスタマイズしたプロファイルを作成することも可能です。

実際にいろいろ試してみましたが、あらかじめ用意されているプロファイルは絶妙なバランスで設計されているようで、低音や高音域を強調しても不自然な印象はありませんでした。個人的に気に入ったのはボーカル強調。楽器の音のニュアンスはしっかり維持したままボーカルの伸びやかな歌声を引き立たせます。明瞭感があって聴き取りやすく、ライブ音源なども臨場感あふれるサウンドで楽しめました。

通話やオンライン会議などでイヤホンを使う機会が多い場合、イヤホンのマイク性能も気になるところですよね。「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」には贅沢にも3つのマイクが内蔵されていますが、それらのマイクに指向性集音アルゴリズムが搭載されており、ノイズを抑えながら声だけをしっかりと通話相手に伝えることができます。

しかもマイク穴は風切り音の影響を受けにくい構造になっているため、風の強い屋外で使うときやランニング中などでも、クリアな通話が可能。実際に屋外で試してみましたが、ビル風が気になる場所や車が走行する道路のそばで通話した際も相手と問題なくやり取りができました。

Check! 6,000円台でも装着感抜群! バッテリーも長持ちで死角なし

完全ワイヤレスイヤホンは、ケーブルがないぶん、装着したときのフィット感や安定感も気になるポイント。装着感が悪いと何度もつけ直すハメになったり、何かの拍子に耳から外れて落としてしまったりします。

「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」の場合は、1万個の耳の3Dデータベースとファーウェイ独自の人間工学に基づいて開発されており、どんな耳にも無理なく着けられるようになっているそう。実際、ギュッと押し込まなくても、まるで筆者の耳に合わせて作られたかのようにピッタリとフィットしてくれました。カナル型のため耳穴への密着感も高く、音漏れが少なそうなのも嬉しい部分です。

しかも重量はわずか約4.3g! 着けていることを忘れそうなほど軽く、長時間使っていてもまったくと言っていいほど負担を感じません。体を動かしてもズレにくく、実際にジョギングの際に着けて走ってみましたが、途中で落としたりすることもなく快適に使用することができました。

その際に便利に感じたのが、IP54準拠の防塵防滴性能です。ジョギングで汗をかいたときや、走っている途中で雨に降られた場合でも、水濡れによる故障を心配する必要がないのはありがたかったです。

もうひとつ、使っていて好印象を抱いたのがバッテリーの持ち。「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」の場合、ノイズキャンセリングオフ時にイヤホン単体で最大10時間、ケース込みだと最大50時間のオーディオ再生が可能です。ノイズキャンセリングオンでも、イヤホン単体で最大7時間、ケース込みで最大35時間再生できます。1日5～7時間の使用ならたっぷり1週間は持つ計算。

しかもイヤホン本体のバッテリーが空になっても、約10分間の充電で4時間使用できる急速充電機能も搭載されています。これなら、ちょっとした空き時間にケースに入れて充電しておけば1日中だって使い続けられそう。長丁場の会議や長距離移動の際に使う場合は、とくに心強いですね。

電池が切れてもケースに入れて充電しておけば10分で4時間再生できるレベルにまで回復できます

ちなみに、今回試したのは本体カラーがブラックのモデルですが、ホワイトも用意されています。好みに合わせてカラバリを選べるのは◎。ケース込みでもコンパクトなうえ、丸みを帯びたフォルムで手に馴染みやすく、ポケットなどにもおさまりやすいので、持ち運びが苦にならないのもいいところです。

ブラックのほかにホワイトも展開

迷ったらコレ! お手頃ワイヤレスイヤホンの最適解

シンプルなモデルからハイエンドモデルまで、多彩な製品が販売されているワイヤレスイヤホン。種類が多いため選ぶ際はどれにしようかと頭を悩ませがちですが、そんな“イヤホン迷子”に自信を持っておすすめできるのが「HUAWEI Freebuds SE 4 ANC」です。



6,000円台というリーズナブルな価格にもかかわらず、ノイズキャンセリングや10mmダイナミックドライバーによる高音質、50時間の長時間駆動などのイヤホンに求められる機能を不足なく搭載しており、コストパフォーマンスに優れるのがその理由。今なら、HUAWEI公式ストアでクーポンコードASE4M5を入力すると、5%オフで購入できます。このチャンスをお見逃しなく!

