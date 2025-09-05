子どもたちが“大工さん”になれる場所がある――そんな夢のような体験ができるのが、アイ工務店がキッザニア甲子園に出展している「モデルハウス」パビリオンです。

今回は、アイ工務店が主催するイベント「アイ工務店スペシャルデー」に潜入！アイ工務店の「モデルハウス」パビリオンでどのような仕事体験ができるのか、子どもたちが体験する様子をレポートします！

キッザニア甲子園 「モデルハウス」パビリオン

モデルハウスを建てよう！パビリオンでの仕事体験に密着！

訪れたのは、ららぽーと甲子園内にある「キッザニア甲子園」。

今回は、5歳～9歳の4名の子どもたちがアイ工務店の「モデルハウス」パビリオンで仕事体験をします。キッザニア甲子園内の入場口にあたる空港カウンター前に到着すると、すでにワクワクが止まらない様子……！

どんな仕事体験が待っているのか、子どもたちは目を輝かせながら足早に入場。アイ工務店のパビリオンに向かいます。

ユニフォーム(ジャンパー、ヘルメット、手袋、工具が入ったポケット付きのベルト)を身につけると、見た目はすっかり大工さん！

まずは、元気よく「こんばんは！」「グッドイブニング！」とご挨拶から！キッザニアは「夕方から夜の街」なので、挨拶はいつも「こんばんは！」。いよいよ仕事体験スタートです。

アイ工務店のパビリオンでは、モデルハウスを組み立てていきます。その前に、家の構造と断熱の仕組みを学び、外壁と内壁の間に断熱材を挟み込むことで、夏は熱気を遮断して涼しく、冬は冷気を遮断して暖かい家が完成します。

窓もトリプルガラスにすれば、さらに断熱性能がアップ！「住む人が快適であることはもちろん、地球にやさしい家づくりも大切」との説明を受けると、子どもたちは興味深そうに頷いていました。

そして、施工図を見ながらモデルハウス作りに着手！2人1組のチームに分かれ、間柱を建て、外側から外壁を取り付けていきます。指を挟まないように注意しながら丁寧に。

たくさんの窓を協力して付け、内側から断熱材をやさしく入れていきました。

床材をパズルのように組み合わせて床を作り、ベルトのポケットから取り出したメジャーを使って家具の設置位置を施工図通りに測定。楽しい雰囲気ながらも、大工仕事の緊張感が漂います。

家具作りも体験！ダイニングテーブルは、ドライバーを使って脚を固定します。ダイニングチェアの脚は手で回し、ゆるみがないかをしっかりとチェックしました。

続いての工程は、家具の設置とキッチンの設備工事。施工図を見ながら、先ほど作ったダイニングテーブルとダイニングチェアに加え、ソファ、テレビとテレビボード、サイドテーブルを設置していきます。先輩大工のスタッフさんからの説明を聞きながら、キッチンの設備工事もスムーズに！

電気の配線工事を終え、玄関のドアノブを外側と内側に付けたら、ついにモデルハウスが完成！

「楽しかった！」と、明るく声を揃えた子どもたち。最後にお給料の「キッゾ」とお仕事カード、体験で使用したメジャーを受けとると、達成感からか満面の笑みを浮かべていました。

アイ工務店がキッザニア甲子園のパビリオン出展に込めた想い

子どもたちの仕事体験後、アイ工務店のパビリオン出展のキーマン、斉藤取締役にお話を伺いました。

――なぜ、アイ工務店はキッザニア甲子園にパビリオン出展をしたのでしょうか？

子どもたちに家づくりを体験していただくことで、ご家庭内で“理想の家”や“理想の暮らし方”を話し合う機会を提供できればと考え、出展しました。子どもたちには家づくりそのものに対してはもちろん、建築士や大工、インテリアコーディネーターなど、関わる職種にも興味を持ってもらえると嬉しいです。

――家づくりや、家をつくる仕事のおもしろさを知る“入口”として機能しているんですね。出展から間もなく1年半を迎えますが、どのような反響が届いていますか？

商談の席でキッザニアに出展していることをお客さまにお伝えすると、話が盛り上がるとよく聞きます。当社のメインターゲットである小さなお子さまがいるご家庭にとって、キッザニアは身近な存在ですからね。また、学生たちの間でも認知度が高い施設ですので、採用活動においても当社に関心を寄せていただくきっかけになっているようです。あと、社員らが自分の子どもたちに自慢しているそうで、微笑ましく思っています。

――今後のビジョンを教えてください。

家づくりを始める前には必ず検討していただける選択肢になりたいです。本来、家をつくるには性能、構造、デザイン、価格、設備など、あらゆることをトータルで考えなければなりませんが、漠然としたままの状態で建ててしまった結果、何年か経ってから後悔してしまう人が後を絶ちません。どのようなポイントを押さえる必要があるのか、そういった情報を提供し、家づくりのパートナー候補として選んでいただける会社を目指します。

キッザニア甲子園での仕事体験が、家族で「家」について話し合う契機に

子どもたちに楽しみながら家づくりを体験してもらうことで、家族みんなで「家」について話し合ってみてほしい――。アイ工務店のパビリオン出展の背景には、そんな想いがありました。

