はじめまして、NP・サプリメントアドバイザーの関川と申します。

近年、SNSや動画サイトでおすすめのサプリメントを紹介する投稿をよく見かけます。

特に注目されている製品を見かけると、「これは自分の目的に合ったものなのだろうか?」「どういう成分が含まれているのかな?」といろいろ気になるものですよね。

今回お話させていただく“アシュワガンダ”も、昨今よく注目を集めているサプリメントの1つとなります。

ネット上では、アシュワガンダは、筋力や精力のアップ、疲労やストレスの軽減、睡眠の質向上など、様々な良い効果が期待できるサプリメントとして知られております。

また、“テストステロン”の向上にも良いとされており、テストステロンを高めたい方々の間でも、注目度は高いようです。

ただ一方で、アシュワガンダについて調べていると「アシュワガンダは危ない」とか「副作用がヤバい」といった声をチラホラと目にしたことがある方は少なくないのではありませんか?

“危険”や“副作用”というワードを見かけると「え、使って大丈夫なの?」「副作用ってどんなものがあるの?」……と気になることは多いですよね。

その一方で、実は、アシュワガンダとは別に副作用のリスクが少なく、かつアシュワガンダ以上の効果が期待できるサプリメントがいくつも存在していることはご存じでしたか?

というわけで、今回は、アシュワガンダに確認されている具体的な副作用と、アシュワガンダの代わりとなるおすすめのサプリメントについて、詳しくご紹介していきます。

そもそもアシュワガンダとはどのようなサプリなのか?

既にご存じの方も多いかとは思いますが、アシュワガンダはインドを原産とするハーブの一種です。

インドの伝統医学アーユルヴェーダでは、古くから人々の健康のためによく用いられてきました。

実際、アシュワガンダには、アルカロイドやサポニン、ウィタノリド、ウィザフェリンA、鉄などの非常に多くの有用成分が含まれており、テストステロンのサポートをはじめ、筋力や精力の向上、ストレスや疲労の緩和、睡眠の質の向上など非常に多くの効果が期待されております。

ストレスや疲労の緩和が期待できることから、昨今では“アダプトゲン”としての需要が高まっていることも有名です。

このように、健康面において、いくつもの魅力的な効果が期待されているアシュワガンダ。

しかし、実は日本でアシュワガンダは医薬品に分類されており、サプリメントとしての販売が禁止されているのです。

そのため、現在アシュワガンダを購入するには、海外の通販サイトや個人輸入をする方法しかありません。

「え、アシュワガンダってサプリメントとしての販売が禁止されているの⁉」……と驚かれた方も少なくないとは思います。

では一体、アシュワガンダは、なぜ日本ではサプリメントとしての販売が禁止されているのでしょうか?

実は、今回のテーマである副作用の存在が大きく関わっているのです。

アシュワガンダに確認されている副作用

日本では、サプリメントとしての販売が許可されていないアシュワガンダ。

とはいえ、医薬品としての取り扱いは認められているわけですし、海外ではサプリメントとしての利用が多い素材でもあります。

そうなると、アシュワガンダに副作用があるとはいっても、「それほど危険なものではないんじゃ……」と現時点で半信半疑に思われる方も多いはずです。

果たして、実際のところはどうなのでしょうか?

ここからはアシュワガンダが“危険”といわれることがある所以、すなわち、アシュワガンダに確認されている具体的な副作用について見ていきます。

①眠気、脱力感(鎮静作用)

メンタルに影響する薬の副作用といわれて最初に思い浮かぶものといえば、服用後に眠くなったり、頭がぼうっとしたりする症状ではないでしょうか?

医薬品として扱われているだけあって、アシュワガンダにおいても摂取後の眠気や脱力感などを感じられる方は多く見られるようです。

実際、アシュワガンダには軽い鎮静作用があることが知られております。

眠気や脱力感の原因としては、アシュワガンダに含まれるトリエチレングリコールと呼ばれる成分などが関係しているようです※1。

トリエチレングリコールは、睡眠導入効果が期待できるとされており、不眠を抱えられている方が、睡眠の質の改善を目的とするにおいては、喜ばしい成分といえるかもしれません。

しかし、摂取後の予期せぬ眠気や脱力感を好ましく思わない方においては、立派な副作用として捉える方はいるのではないかと思われます。

とはいえ、眠気や脱力感といった症状は比較的軽度なものであり、“危険”な副作用と表現するには少し大げさな気もしますよね。

実は、眠気や脱力感の他にも確認されている副作用はまだまだあるようです。

※1参照:Interaction between brain function and inflammation mediated by prostaglandin D2

②吐き気と下痢(消化器系への影響)

さて、続いて登場するのが、吐き気や下痢といった消化器系の症状です。

消化器系の副作用と聞くとやはり良い気がするものではないですよね。

実際に、アシュワガンダを3ヵ月以上摂取させた臨床試験では、眠気や脱力感の他に、吐き気や下痢、胃のむかつきなどの症状も確認された、とあります※2※3。

アシュワガンダには胃腸の粘膜を刺激する作用があるとされており、含有成分であるアルカロイドなどが関係していると考えられております。

そのため、適正量の摂取でも人によっては胃腸が敏感に反応してしまうケースがあるようです。

胃腸があまり強くない方の使用は、なるべく控えた方が良いといえそうですね。

ただ、吐き気や下痢といった症状は好ましいものではないとはいえ、アシュワガンダ以外の素材や医薬品などでも、一部のケースではよく見られる副作用ではあります。

したがって、先程と同様にそれほど突出して危険視するべき副作用ではないような気もします。

となると、危険視するべき副作用は他にもありそうです。

次から登場する副作用には、少し身構える必要があるかもしれません。

※2参照:Safety and clinical effectiveness of Withania Somnifera (Linn.) Dunal root in human ailments

※3参照:Ashwagandha (Withania somnifera) for the treatment and enhancement of mental and physical conditions: A systematic review of human trials

③手足の震え、動悸、疲労感(甲状腺への影響)

3つ目に登場するのが、手足の震え、動悸、疲労感などの甲状腺機能に関連した症状です。

さて、いかがでしょうか。

甲状腺への影響と聞くと、急に重々しい雰囲気が感じられますよね。

アシュワガンダには、甲状腺ホルモンの分泌を促進する作用が示唆されており、甲状腺に関連した副作用を引き起こしたケースが一部確認されているようなのです※4。

たとえば、アシュワガンダを摂取していた数名の女性が甲状腺中毒症を発症した症例が報告されております※5。

甲状腺中毒症とは、甲状腺ホルモンが過剰に分泌された際に見られる症状のことです。

神経系異常や代謝亢進を引き起こし、冒頭に挙げた、手足の震え、動悸、疲労感の他、体重の急激な減少や発熱などが見られるとされております。

一部のケースとはいえ、甲状腺に関連した副作用は、楽観視できるものとは言い難いですよね。

※4参照:Subtle changes in thyroid indices during a placebo-controlled study of an extract of Withania somnifera in persons with bipolar disorder

※5参照:Current issues in phytomedicine research - Conundrum on the chemistry of ashwagandha and its biological effects

④黄疸、全身のかゆみ、腹部の不快感(肝機能への影響)

さて、そう安々と見過ごせる副作用ではなくなってきました。

続いて登場するのが、黄疸や全身のかゆみ、腹部の不快感といった、肝機能関連の症状です。

実は、アシュワガンダによる肝機能への影響は、確認されている副作用の中で、最も注目される副作用といえます。もしかすると、調べていくなかで目にしたことがある方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

海外では特に、アシュワガンダの摂取後に薬物性肝障害を発症するケースが代表的な副作用として確認されております。

実際の症例では、アシュワガンダの摂取から2〜12週間後に、黄疸、全身のかゆみ、腹部の不快感など、肝機能に関連した症状が現れたことのことです※6。

肝機能に関連した副作用の背景には、アシュワガンダの有用成分のひとつであるウィザフェリンAに毒性があることが関係しております。

ウィザフェリンAが肝臓に作用することで、胆汁のうっ滞や肝細胞の損傷を引き起こす作用がある可能性が示唆されているのです。

ちなみに、ウィザフェリンAに毒性が認められたことは、日本でアシュワガンダが医薬品に区分されたことにも大いに関与しています※7。

含有成分に毒性があることが、国によってはっきりと認められているとなると、個人で簡単に使用することが果たして良いのか、いささか疑問が生じるところです……。

※6参照:Ashwagandha-induced liver injury: A case series from Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network

※7参照:アシュワガンダによる遷延性高度黄疸を伴った薬物性肝障害の一例

⑤不整脈、心房ブロック(心機能への影響)

最後に登場するのは、不整脈や心房ブロックなどの心機能への影響です。

ここまで来ると、アシュワガンダが危険といわれることがある訳が、少なからず理解できるような気もします。

海外では、アシュワガンダを配合した製品の摂取から4〜6時間後に、動悸や倦怠感をはじめ、心室不整脈、心房ブロックなどの心機能における症状が生じたケースが少なくとも12例報告されております※8。

しかも、そのなかにはなんと死亡例も含まれていたとのことです。

稀なケースとはいえ、死亡例が実際に存在しているという事実はとても恐ろしいですよね。

※8参照:Cardiotoxicity from 'safe' herbomineral formulations

アシュワガンダの利用は避けた方が良い?

アシュワガンダはたしかに魅力的な効果が期待される素材ではありますが、一方で、前項のように、副作用を発症した事例がいくつか報告されているのも事実です。

危険性を踏まえると、効果を得るためにあえてアシュワガンダを使用する必要はないのかもしれません。ポジティブな効果を期待して使ってみたのにもかかわらず、自身の健康が損なわれてしまうようなことがあっては元も子もないですよね。

とはいっても、アシュワガンダに期待できる効果が捨てがたいのもまた事実。

そこで救世主のごとく登場するのが、冒頭でもお伝えした、アシュワガンダに期待される効果と同等、もしくはそれ以上の効果が期待できるその他のサプリメントです。副作用の危険性が低く、比較的安全に使用することができ、なおかつ効果が期待できることで、近年注目度が上がっている素材がいくつか存在するのです。

得られる効果は当然のことながら、安心して使用を続けられるかどうかも、サプリメントを選ぶ上ではやはり大事なポイントですよね。

というわけで、次の項では、アシュワガンダの代替として検討できるおすすめのサプリメント素材についてご紹介していきます。

安心×実感のバランスの良い選択肢、ぜひ見つけてみてくださいね。

アシュワガンダの代わりとなるおすすめのサプリメント素材７選

さて、アシュワガンダの利用目的をざっくりとまとめると、以下の4つが代表的なものとして挙げられるのではないでしょうか?

①テストステロンの増加

②男性機能の回復・強化

③ストレスや精神的な疲労の緩和

④筋力やトレーニング効率の向上



本項では、アシュワガンダが上記4つの目的に対してどの程度の効果を発揮するのかを具体的なデータで見た上で、その他のサプリメントに期待される効果についてご紹介したいと思います。

①テストステロンの増加

まずは、アシュワガンダがテストステロン値にどれくらい影響を与えるのかを見ていきましょう。

ある研究では、20代から40代の男性25名が1日600mgのアシュワガンダを8週間摂取したところ、テストステロンが平均17%増加したと報告されています※9。

また、別の研究では、40歳から70歳の男性が同じ量を摂取した場合でも、約14.7%の増加が確認されました※10。

これらの結果から、アシュワガンダを摂取すると、テストステロンがおよそ15%前後増えることが期待できるといえそうです。

では、その他のサプリメントでは、一体どれほどの効果を期待できるのでしょうか?

※9参照:Effect of standardized root extract of ashwagandha (Withania somnifera) on well‐being and sexual performance in adult males: A randomized controlled trial

※10参照:A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study Examining the Hormonal and Vitality Effects of Ashwagandha ( Withania somnifera) in Aging, Overweight Males

テストインクリース

1つ目は、テストインクリースです。

テストインクリースは、ブラックムスリとフェヌグリークという2つの植物由来成分を組み合わせたテストステロンブースター系素材です。

実はテストインクリース…、テストステロンブースター系素材の中でも最強核の候補として注目されているサプリメント素材なのです。

臨床試験では、平均40歳の健康な男性が1日450mgを12週間摂取したところ、テストステロンが約74%も増加したことが報告されております※11。

アシュワガンダでの増加率(約15%)と比較すると、なんと約5倍に相当する驚きの数値です。

テストステロンブースターの最強核の候補としては、相応しい素材といえるのではないでしょうか。

※11参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

エクスプローノックス

2つ目は、エクスプローノックスです。

エクスプローノックスは、タマリンドとワサビノキという2つの植物由来成分を組み合わせたテストステロンブースター系素材です。

臨床試験では、25～45歳のウェイトトレーニング経験者50名が1日500mgを運動前に摂取したところ、8週間でテストステロンが約168%も増加したことが報告されております。

アシュワガンダとほぼ同じ摂取量・期間で、なんとアシュワガンダの10倍以上の上昇値が見込めることがわかります。

運動との併用が前提の数値とはいえ、上昇値から見ると一目瞭然のテストステロンブースター最強核候補といえそうです。

テスノア

３つ目は、テスノアです。

テスノアは、ザクロとカカオの混合物を使用したテストステロンブースター系素材です。

臨床試験では、健康な男性が1日400mgを約2ヵ月間摂取したところ、テストステロン値が約48%増加したことが報告されております※12。

アシュワガンダよりも少ない摂取量で、約3倍以上の効果が期待できることがわかります。

テスノアも、アシュワガンダに勝るとも劣らない、優れたテストステロン系素材といってもよいでしょう。

※12参照:A proprietary blend of standardized Punica granatum fruit rind and Theobroma cocoa seed extracts mitigates aging males' symptoms: A randomized, double-blind, placebo-controlled study

②男性機能の回復・強化

さて、テストステロンの増加の次は、男性機能の回復・強化についてです。

まずは、アシュワガンダに期待できる男性機能面での効果について紹介します。

アシュワガンダと男性機能の関係性を調べた研究では、アシュワガンダを継続的に摂取した男性において、性機能を総合的に評価する「DISFスコア」が約40%上昇したと報告されております※13。

「DISFスコア」とは、性欲、勃起機能、性的満足度など、総合的な男性機能を測る指標のことです。

DISFスコアの上昇が確認できたことから、アシュワガンダが男性機能の回復・強化に一定の効果をもたらすことが期待できるといえそうです。

では、その他のサプリメントでは、男性機能の向上において、どれほどの効果が期待できるのでしょうか?

※13参照:Effect of standardized root extract of ashwagandha (Withania somnifera) on well‐being and sexual performance in adult males: A randomized controlled trial

テストインクリース

1つ目は、再びご登場のテストインクリースです。

テストステロンは男性機能に深く関与していることもあり、テストインクリースは、男性機能の向上においても非常に高い効果を示しているようです。

臨床試験では、テストインクリースの摂取後、勃起や性欲を評価する「IIEF(国際勃起機能スコア）」が調査されました。

その結果、性欲スコアは4倍、勃起機能スコアは1.7倍、性的満足度スコアは2倍と、男性機能面における評価が大幅に増加したことが報告されております※14。

テストインクリースは、男性機能面でも強者ぶりを発揮するようですね。

※14参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

LJ100

2つ目は、LJ100です。

LJ100は、トンカットアリと呼ばれる植物の根から抽出された成分を由来とするサプリメント素材です。

男性機能面はもちろん、テストステロンブースターとしても注目されている素材です。

LJ100は、低下した活力を取り戻したい方に特に効果が期待されております。

12週間の摂取によるIIEFスコアの変化を調べた研究では、スコアが比較的低かったグループで、約10～20％のスコアの改善が確認されております※15。

昔の活力を取り戻したい中高年男性の方においては、特に効果が期待できる素材といえそうですね。

※15参照:Efficacy of Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) on erectile function improvement: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

テストフェン

3つ目は、テストフェンです。

テストフェンは、フェヌグリークと呼ばれる植物の種子の抽出成分を由来とするテストステロンブースターです。

テストフェンも、テストインクリースやLJ100と同様に、テストステロンのサポートに伴う男性機能の向上に効果が期待されております。

25～52歳の健康的な男性に6週間摂取させ、男性機能面におけるテストフェンの効果を調べた研究では、摂取前と比べて性行為の頻度が2.5倍まで上昇したことが確認されました※16。

摂取により性行為の頻度が大幅に増加したことは、効果をより明確な実感として捉えることができますよね。

テストフェンは、アシュワガンダと比較して、より安全に効果を体感できる素材といえそうで。

※16参照:Testofen, a specialised Trigonella foenum-graecum seed extract reduces age-related symptoms of androgen decrease, increases testosterone levels and improves sexual function in healthy aging males in a double-blind randomised clinical study

③ストレスや精神的な疲労の緩和

冒頭でもご紹介したように、海外ではアシュワガンダは優れたアダプトゲンとして期待されております。

では、アシュワガンダはストレスや精神的な疲労においては、どれほどの効果が期待されるのでしょうか。

アシュワガンダとストレス疲労の関係性を調べた研究では、慢性的なストレスを抱える方が1日200mgのアシュワガンダ摂取したところ、ストレスホルモンであるコルチゾールが約25％も減少したことが報告されております※17。

流石のアシュワガンダ、やはりアダプトゲンとしての効果は、かなり期待できるようですね。

それでは、例のごとく、その他のサプリメントに期待できる効果について見ていきましょう。

※17参照:Efficacy of Withania somnifera supplementation on adult’s cognition and mood

ブリスケア

1つ目は、ブリスケアです。

ブリスケアは、ムクナ豆に含まれるL-ドーパを高濃度の60％で規格化した素材です。

L-ドーパとは、集中力や意欲、精神の安定に関わるドーパミンの前駆体として知られている成分であり、ドーパミンの分泌を促進させる効果が期待されます。

ブリスケアに含まれるL-ドーパを3ヵ月間摂取した臨床試験では、コルチゾールが最大55%も減少し、精神の安定作用が見られたことが報告されております※18。

ブリスケアもアダプトゲンとして、アシュワガンダに太刀打ちできる、期待のサプリメントといっても過言ではなさそうです。

※18参照:Mucuna pruriens Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men

アリウムSAC

2つ目は、アリウムSACです。

アリウムSACは、ニンニクに含まれるSアリルシステインを高濃度で抽出した素材です。

アリウムSACには強い抗酸化作用があり、ブリスケアとはまた違ったアプローチで、ストレスのケアに貢献することが期待されます。

加えて、アリウムSACには脳に直接する作用する特性もあり、脳疲労にピンポイントで効果が期待できることも知られているのです。

実際に、25〜55歳の参加者にアリウムSACを4週間継続摂取させた研究では、PC作業後の脳疲労が大幅に軽減されたことが報告されております※19。

アシュワガンダにも直接脳疲労に作用する効果はありますが、副作用のリスクが低い中で脳疲労のケアが期待できることは、アリウムSACのアドバンテージとなりそうですね。

ちなみに、アリウムSACは、スマホやPCでの作業やデスクワークなどにより、脳に負荷がかかる機会が多い現代人には特におすすめの素材といえます。

※19参照:SACニンニクによる脳の疲労からくる疲労感の軽減効果

④筋力やトレーニング効率の向上

では、最後は筋力やトレーニング効率の向上についてです。

まずは、アシュワガンダに期待できる効果を見ていきましょう。

18～50歳の男性を対象に、1日600mgのアシュワガンダを8週間摂取させた研究では、ベンチプレスの最大挙上重量が約20%、レッグエクステンションが約10%向上したことが確認されております※20。

アシュワガンダは、筋力やトレーニング効率の向上を目的とするトレーナーの方にも、喜ばしい効果が期待できるといえそうです。

やはり、期待できる効果は相変わらず魅力的なアシュワガンダ。

しかし、その他のサプリメント素材においても、アシュワガンダに引けを取らない効果が期待できるようです。

※20参照:Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial

エクスプローノックス

1つ目は、またしても登場のエクスプローノックスです。

エクスプローノックスは、筋力パフォーマンスの向上においても、高い効果が確認されている素材なのです。

実際、エクスプローノックスを摂取した研究では、60日間でベンチプレスの挙上重量が22%も向上したことが確認されております。

すでにアシュワガンダに劣らない効果が期待できそうですが、これだけでは終わりません。

本研究ではなんと腕のサイズや筋肥大効果も確認されているのです。

筋力だけでなく、筋肉のサイズの増加も同時に狙えるため、見た目の変化を重視する方にもエクスプローノックスは適した素材といえそうですね。

テストフェン

2つ目は、これまた再度のご登場のテストフェンです。

実は、テストフェンもトレーニング効率の向上効果が期待されているのです。

実際に、ベンチプレスの最大反復回数が約21%増加するなど、トレーニングパフォーマンスの向上において一定の効果が確認されております。

また、テストフェンは体脂肪の軽減効果にも期待されており、筋肉量と体脂肪のバランス、すなわち見た目の改善にも役立つようです。

一例として、18~35歳の男性を対象とした研究では、8週間の摂取により体脂肪率が約2%減少したことが確認されております※21。

つまり、テストフェンは、トレーニング効率の向上に加え、筋力の強化と脂肪燃焼の両立など多くの面で効果が期待できるのです。

アシュワガンダよりも安全かつバランスに優れたトレーニング用サプリメント素材といってもよさそうですね。

※21参照:Beneficial effects of fenugreek glycoside supplementation in male subjects during resistance training: A randomized controlled pilot study

まとめ：あなたに合ったサプリメントを見つけるために

本記事では、アシュワガンダの主な副作用５つと、代替案としてその他のサプリメント素材7選についてご紹介してきました。

アシュワガンダは、たしかに優れた効果が期待される素材といえます。

しかし、安全性の観点から、現時点では確信を持っておすすめすることができないのも事実です。

そのため、より安全に効果を得たい場合には、安全性の高いサプリメントで代用していただくことも一つの方法といえるのではないでしょうか。

しかも、今回ご紹介した素材に関しては、アシュワガンダと同様、もしくはそれ以上の効果が期待できるものもあります。

今回ご紹介したサプリメントを改めて目的別にまとめてみます。

①テストステロンの増加

→テストインクリース、エクスプローノックス、テスノア

②男性機能の回復・強化

→テストインクリース、LJ100、テストフェン

③ストレスや精神的な疲労の緩和

→ブリスケア、アリウムSAC

④筋力やトレーニング効率の向上

→エクスプローノックス、テストフェン



狙いたい効果に合わせて、ぜひ上記の素材の利用も検討してみてくださいね。

本記事が、皆様の目的やライフスタイルに最も適したサプリメントを決めるための一助となれば幸いです。

もし「自分に合ったサプリをもっと詳しく知りたい」「どれを選べばいいか迷ってしまう」といった場合には、ぜひ弊社のLINE無料相談窓口をご活用してみてください。

専門のスタッフが、皆様の状況に合わせたパーソナルなご提案をさせていただきます。

LINE登録は以下のボタンから可能です。

無料でLINE相談サービスを使ってみる

関川裕大 せきかわゆうだい 株式会社アルファメイル所属。男性特化のヘルスケア支援を行うブランド『ナイトプロテイン』のカスタマーサポート責任者を務める傍らで、データに基づいた情報発信にも力を入れている。趣味は料理と筋トレ。

保有資格：NR・サプリメントアドバイザー / 上級睡眠健康指導士 この著者の記事一覧はこちら

