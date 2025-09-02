紫外線が強く降り注ぐ夏、UV対策が欠かせませんよね。顔だけでなく、手や足まできちんと紫外線対策が必要です。特に、肌が敏感な子どもには、しっかりと日焼け止めを塗ってあげたいところ……。

そこでおすすめしたいのが、敏感肌にも優しいウエルシアの「家族の肌をたっぷりいたわるノンケミカルなUVジェル」。家族みんなで手軽に使えるポンプタイプで、べたつかずさらりとした使い心地です。容量たっぷりで伸びがよく、顔や肌にしっかり塗り込めます。

本記事では、ついお子さんと使いたくなるような「家族の肌をたっぷりいたわるノンケミカルなUVジェル」の魅力をご紹介して行きます。

「家族の肌をたっぷりいたわるノンケミカルなUVジェル」

日差しの強い夏。子どもや自分の肌が心配……

まだまだ暑さが厳しく、日が長いこの頃。朝昼問わず、紫外線を強く浴びる時間が増えますよね。

例えば…… 登校や登園中

毎朝の登園や登校。帽子をかぶっていても、アスファルトからの照り返しや、手足に紫外線が降り注ぎます。曇りの日や日陰でも油断はできません。

例えば…… 夕方のお迎えや帰り道

保育園のお迎えや、学校の下校時でも、日が長くまだまだ明るいこの季節。つい油断しがちですが、当然ながら紫外線を浴びてしまいます。

例えば…… 休みの日の公園

休みの日、家族でのお出かけも当然紫外線は気になりますよね。外で遊ぶときはもちろん、自転車や徒歩での移動中も、紫外線は降り注ぎます。「何時間も公園で遊ぶ」といったときには、さらにお肌へのダメージが避けられません。

実は、子どもの紫外線対策ってなかなか大変?

子どもの肌は、大人よりも薄くてデリケート。紫外線の悪影響も受けやすいのをご存じですか? 肌が赤くなって炎症を起こすなど短期的なものだけでなく、その他さまざまな皮膚トラブルの原因になることがあります。そんな紫外線対策として、帽子をイヤイヤと言う子どももいるでしょう。また、帽子は被ってくれても長袖を着させるのは難しいかもしれません。ましてや、好き勝手に歩きたい子どもに日傘をさすのも大変……。そこで役立つのが、思い切り体を動かしても対策できる日焼け止めでしょう。

とはいえ、お出かけ前の忙しい時間、動き回る子どもに毎日日焼け止めを塗るのは、なかなか手間がかかります。フタを開けて、チューブから出し、子どもの肌に塗り込む……。これを何度も繰り返すのはなかなか骨が折れます。当然、パパやママにも塗る必要があるため、できるだけ手間をかけたくないのが本音です。

また、使い心地がべたつくと、子どもが嫌がる可能性もあり、子どもの機嫌をとりながら塗るのも気持ちが折れてしまいそうです。

ポンプで簡単・するする塗れるお守りUVジェルがGOOD!

そんな悩みをすっと解決するのが、「家族の肌をたっぷりいたわるノンケミカルなUVジェル」です。その魅力をポイントに分けてご紹介します。

ポンプ式でさっと手軽にUVケアが可能

チューブではなくポンプ式なので、動き回る子どもを片手に、もう片方の手で日焼け止めを手のひらに取り出せます。何度もプッシュして顔や身体に塗り込むのも簡単。玄関の下駄箱の上などに置いておくと、出かける前に忘れることなく習慣化できそうです。小さな子どもの手の届かない場所に置いておけば、いたずらされる心配もありません。

お子さんによっては、ポンプから出てくるのが楽しくて、むしろノリノリになってくれることもありそう。また、小学生ぐらいのお子さんなら、玄関で「日焼け止め塗ってね」と声かけするだけで、面倒くさがらずに塗ってくれるのではないでしょうか。

特に「ノンケミカル」のポンプ式は粉体量が多くなるため、詰まりやすいですが、「SPF 40」「PA++++」と、日焼け止め効果もバッチリです。屋外で遊ぶ時などは外出先にも持って行き、荷物と一緒においておけば、塗りなおしにも手間がかかりません。

するする塗れてさらりとした使い心地。べたつきを嫌がる子どもにも安心

実際に使ってみると、さらりとした使い心地で快適。伸びが良いので、子どもの体にもするする塗りこめます。無香料なので、子どもも嫌がらずに使ってくれそうです。うるおい成分を配合しているのも、紫外線で乾燥しがちなお肌に嬉しいポイント。1歳から使えるので小さなお子さまがいるご家族でも安心です。

ノンケミカル処方・低刺激・酸化亜鉛フリーで子どもから敏感肌な大人までOK

紫外線散乱剤を使用しており、紫外線吸収剤無配合のノンケミカル処方。紫外線を肌の上で乱反射させてブロックする仕組みで、肌内部で紫外線を熱などに変えるような化学反応を起こらないため、敏感な肌にもやさしいのが特長です。これまで、紫外線散乱剤のみでSPFを高くすると白浮きやキシミが出がちでしたが、肌なじみの良い使用感を実現しています。実際に使ってみても、白浮きやキシミは気になりませんでした。

皮脂と反応して固形物に変化する粉体の酸化亜鉛を使っていないので、毛穴詰まりや金属アレルギーが心配な方にはぴったり。さらに、乾燥の原因になる大気中の花粉黄砂PM2.5の付着を防ぎお肌を守ってくれる効果もあるとか。アレルギーテストパッチテスト済みなので、敏感肌でも安心です。(※)

※全ての人にアレルギーが起きないわけではありません

せっけんオフで簡単ケアできるので、肌負担が少ない

UVジェルとして特に嬉しいのが、せっけんでオフできること。肌に直接つける日焼け止めは毎日しっかり洗い流したいため、いつものケアで落とせることが重要です。忙しい毎日でも、洗い流すための手間が増えないのでありたいですね。

家族みんなで気軽にUVケアをしよう!

対策がマストな紫外線。べたつかずに伸びがよく、肌にやさしいノンケミカルUVジェルなら、子どもから大人まで、家族みんなで使えます。ポンプタイプで毎日気軽にプッシュできるのが大きな魅力です。出かける前の習慣にして、無理なく健やかな肌を守りましょう!

[PR]提供：ウエルシア薬局