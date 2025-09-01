美や健康のために「たんぱく質が大切!」というのは、今や多くの人が知っている常識ですよね。でも、気づけば糖質中心の食生活になっていた……なんてこともあるのではないでしょうか? そんな食生活のお悩みを抱える方に朗報です! なんと、あのウエルシア薬局から「プロテインブレッド」という商品が9月1日(月)から新発売。プロテイン食品に対して「味はどうなの?」「食べにくいんじゃないの?」と思っている方にこそ食べてほしい、"美味しさのヒミツ"が詰まった商品です。

この記事では、忙しい日々を送るOL・アユさん(仮名)の「プロテインブレッド」置き換え例とともに、その魅力をご紹介していきます!

ダブルソフトの新技術活用でふんわりを実現! 美味しさのヒミツとは?

たんぱく質がしっかり摂れるのに、食感はふんわりやわらか。しっとりとした口あたりで、そのままでもおいしく食べられる……そんな"プロテイン食品らしからぬ"パンが、この「プロテインブレッド」です。

このパンは、ウエルシアと山崎製パンのタッグにより誕生した商品で、山崎製パンの人気商品「ダブルソフト」のリニューアルにあたり、2024年1月に採用された新技術を応用して開発されました。天然由来の成分がグルテンに働きかけて生地の構造をよりきめ細かく整えるため、よりしっとり&ふんわりとした食感が実現されています。パンの中の気泡もきめ細かく整えられていて、口に入れた瞬間、ふわっとやさしいくちどけが広がります。思わず「これ本当にプロテイン食品?」と驚く人も多いはず!

そのうえ、1個で摂れるたんぱく質はなんと15.2g(カスタード風味の場合。チョコ風味は15.5g)。卵なら約2.5個分(1個50gあたり)に相当するほどで、一食分のたんぱく質としては十分な量です。手軽にこれだけのたんぱく質が摂れるパンは、あまりないのではないでしょうか。しかも、カスタード風味とチョコ風味のどちらとも181円（税込）とお財布にやさしい価格で楽しめます。おいしさも、栄養も、手軽さも叶えたいという欲ばりさんにぴったりのパンなのです!

カスタード派? チョコ派? 気分で選べる2つの味!

気分によってカスタードとチョコを選べるのも、このプロテインブレッドのうれしいポイント。カスタード風味は、自然な甘さとミルキーなコクが魅力。やさしくまろやかな味わいで、朝食やほっとひと息つきたいときにぴったりです。

チョコ風味は、袋を開けた瞬間に広がる香ばしい香りが印象的。しっかりとチョコの風味を感じられながらも、甘すぎず、くどさのないビター感がちょうどいい。午後の気分転換にもおすすめです。オフィスに、どちらも常備しておいてその時の気分に合わせてチョイスしても楽しいですね。どちらの味を選んでも、まるで生地に包まれて"埋もれたくなる"ような心地よさがあり、疲れた頭と体を多幸感で満たしてくれます。

忙しいOLの救世主! 時短×たんぱく質補給を叶えるプロテインブレッド置き換え術

朝はバタバタで、ご飯を作る余裕なんてない。

お昼は健康に気をつけてあれこれ選んでいたら、ランチ代がかさんでしまう。

夕方になると、甘いものが無性に食べたくなって、お菓子や甘い飲み物に手が伸びてしまう――。

20代後半・ひとり暮らしの内勤OL・アユさんもその一人。

朝ごはん編 バタバタな朝でも、サクッとたんぱく質チャージ!

そんな日々に心当たりのある方も多いのではないでしょうか?今回は、忙しい毎日を過ごすアユさんの出社日に、プロテインブレッドを取り入れてもらいました。日常生活の中でどんなふうに活躍するのか、さっそく見ていきましょう!

朝は何かと準備に追われて、朝食を作る時間がないアユさん。本当はたんぱく質もとりたいし、お腹にたまるものも食べて出かけたいけれど、栄養バランスのことまで考える余裕はありません。少し目を離したすきに焦げてしまった食パンに、急いでジャムを塗って食べることもしばしば。ジャムを塗るヘラを洗う手間や、食パンのくずがポロポロ落ちて後片付けに時間がかかるのも大変で、大慌て……。そんな悩みを解決してくれるのが、このプロテインブレッドです!

調理なしでサクッと食べられるのに、たんぱく質をしっかりチャージ。お腹にもたまるので、午前中の仕事もはかどります!

昼ごはん編 お手頃価格でお財布にもやさしい! たんぱく質も満足感も得られるランチ

アユさんは、いつもランチをコンビニで調達。たんぱく質を意識して、おにぎり・サラダ・サラダチキンなどを選んでいたら、けっこうな出費に……。毎日続くとじわじわお財布に響いてきます。こんなときも、プロテインブレッドが頼れる存在に!

お手頃価格なのに、しっかりたんぱく質を補給できて、満足感もばっちり。健康も節約もあきらめたくないアユさんにぴったりの、賢いランチの新定番です。

おやつ編 小腹がすいたら甘さで満たそう! 罪悪感ゼロのご褒美時間

仕事の合間、ちょっと一息つきたくなる午後の時間。

いままでは、ついチョコレートや甘い洋菓子に手が伸びてしまっていたアユさん。そんな時は、甘さと栄養を両立したプロテインブレッドに置き換え! パクッとかじれば、しっとりふわふわの食感とやさしい甘さで幸せな気持ちに……!

しっかり小腹と甘いもの欲を満たしてくれるのに、たんぱく質もしっかりチャージ。罪悪感なく、おいしくリフレッシュできちゃいます。気持ちもお腹も満たしたところで、仕事終わりまでもうひと頑張り〜!

朝・昼・おやつのどこかを置き換えるだけで手軽にたんぱく質補給!

朝・昼・おやつのどこかにプロテインブレッドを取り入れるだけで、手軽にたんぱく質をしっかり摂ることができます。時間やお金をかけなくても、ちょっとした工夫でこれだけ変わるのはありがたいですね!

忙しい毎日でも、ウエルシアのプロテインブレッドで賢くたんぱく質補給しよう

たんぱく質は、意識しないと不足しがちな栄養素のひとつ。だからこそ、毎日の中で無理なく摂れる工夫が大切です。ウエルシアのプロテインブレッドは、そんな日常の中で取り入れやすい商品。ふんわりとした食感とやさしい甘さで、おいしくたんぱく質を補える設計になっています。忙しい毎日の食事やおやつに、選択肢のひとつとして加えてみてはいかがでしょうか?

[PR]提供：ウエルシア薬局