ビジネス、クリエイティブワーク、AI、ゲーム――

現代のあらゆるシーンで欠かせないPC。

その作業効率や快適さは、スペック次第で大きく変わる。

生活をより充実させたいなら、多少お金をかけてでも、未来に投資する価値のあるPCを選ぶべきだ。

そして、一度ハイスペックの世界を知ってしまったら、もう元には戻れなくなるかもしれない。

進化し続けるテクノロジーの波に乗るなら、今がその瞬間。

幅広い用途に対応する、選りすぐりのハイスペックPC3機種を紹介する。

Recommend

16型の大画面＆高解像度で動画・写真編集向きの良コスパモデル

まず、1台目はマウスコンピューターのクリエイター向けブランド「DAIV」から、16型の大画面とGPUにNVIDIAのGeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載する、コストパフォーマンスに優れたノートPC「DAIV Z6-I7G60SR-A（NVIDIA Studio 認定PC）」を紹介しよう。

「DAIV Z6-I7G60SR-A（NVIDIA Studio 認定PC）」。直販価格279,800円から

主なスペック

製品名 DAIV Z6-I7G60SR-A（NVIDIA Studio 認定PC） CPU Intel Core i7-13700H プロセッサー グラフィックス GeForce RTX 4060 Laptop GPU メモリ標準容量 32GB（16GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 1TB（NVMe Gen4×4） パネル 16型 液晶パネル（ノングレア / sRGB比100% / Dolby Vision対応）

基本性能は？

ノートPCとしては大画面となる16型かつWQXGA（2,560×1,600ドット）の高解像度で、動画・写真編集に適した1台。



PCの一般的な色域であるsRGB比100％と高い色の再現度を持ち、出荷前のキャリブレーションによってDelta E≦2という実際の色との差をほとんど感じない正確性を実現しているのがポイントだ。大型サイズながらも約1.6kgと十分持ち運び可能な重量で、動画再生で約7.5時間、アイドル時で約15.5時間の長時間バッテリー駆動も注目したい。

幅広い用途で使いやすいシンプルでスリムなデザインだ

また、同製品はNVIDIA Studio 認定PCで、NVIDIAのGPUと数多くのクリエイティブアプリとの検証を済ませたドライバーを組み合わせ、高い信頼性とパフォーマンスを実現している証だ。安心してクリエイティブワークに使えるPCといえる。CPUは、性能重視のPコア6基、効率重視のEコア8基を備え、14コア20スレッドのIntel Core i7-13700Hを採用、GPUにはNVIDIAのGeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載している。どちらも最新世代ではないが、十分高い性能を備えており、クリエイティブワークはもちろん多くのゲームにも快適にプレイ可能で汎用性は高い。

メモリはDDR5-5200を32GB（16GB×2枚）とクリエイター向けだけあって最初から大容量を搭載。ストレージもPCI Express 4.0 x4接続のSSDが1TBと当面は困らない容量が確保されている。

16型の大画面でWQXGA（2,560×1,600ドット）の高解像度のディスプレイ搭載

ディスプレイはここまで開く

キーボードはテンキー付きでバックライトも備える

右側面はHDMI出力、USB 3.0、Thunderbolt 4を用意

左側面はUSB 3.1 Type-C、USB 3.0、SDカードスロット、ヘッドセット端子を搭載

気になる性能を検証！

ここからは実際の性能について検証していこう。検証項目は、CPU性能、クリエイティブ作業時の処理速度、ディスプレイの色域、CPU温度とクロックの推移、バッテリー駆動時間の5項目だ。

まずはCGレンダリングでシンプルにCPUパワーを測定するCinebench 2024とCinebench R23から。

Cinebench 2024の結果

Cinebench R23の結果

Cinebench 2024のMulti Coreが892ptsという結果はIntel Core i7-13700Hのスコアとして非常に優秀だ。Cinebench R23の結果も同様。飛び抜けたスコアではないが、14コア20スレッドのCPU性能をしっかり引き出せている。スリムなボディで好スコアなのは設計がしっかりしている証拠だ。

続いて、動画編集アプリの定番である「Adobe Premiere Pro」で3分の4K動画をフルHD解像度でH.264/265形式に変換したときの速度を測ってみよう。ポイントは搭載されているGPUのGeForce RTX 4060 Laptop GPUには、ハードウェアエンコーダーのNVENCを内蔵していること。これによってCPUに比べて、動画を高速に変換できる。

Adobe Premiere ProはNVIDIAのハードウェアエンコーダー「NVENC」による動画エンコードをサポートしている

3分の4K動画をフルHD解像度でH.264/265形式に変換したときの速度

H.264/265形式とも91秒（1分31秒）でエンコードを完了できている。H.265形式は高圧縮でCPUでのエンコードではかなり時間がかかるが、NVENCによって高速に完了が可能だ。動画編集においては大きな強みといえる。

続いて、画像編集ソフト「Adobe Photoshop」のCamera Rawを使って60枚のRAW画像（6,024×4,024ドット）を1,000×667ドットサイズに変換、シャープ出力にスクリーン/標準を追加してJPEG（画質10設定）に変換するのにかかった時間を測定した。

RAW画像60枚をJPEGで出力する

60枚の変換は11.27秒で完了した。これはノートPCとしては十分高速といえる。CPUのコア数が効きやすい処理だけに14コア20スレッドの威力が発揮されたと見るべきだろう。RAW現像にも活躍できるパワーを持っている。

クリエイティブワークにおいては色の再現性も重要だ。スペック上ではsRGB比100％となっているが、実際はどうなのか。モニターキャリブレーションツールのX-Rite「i1Display Studio」を使って、色域を測定した。

i1Display Studioでディスプレイの色域を測定した結果。黒の線がsRGBの色域、白の線が測定結果だ。ほとんどの色でsRGBより若干広い色の表現力を見せた

測定結果を見ると、sRGBの色域とほぼ同じか、赤や青では若干広いぐらいの表現力を見せている。sRGB色域での確認が必要な仕事にも十分対応が可能といえる。

またこのような高スペックPCの場合、長時間の作業で筐体の温度が高くならないか気になる人もいるだろう。（ノートPCだと、キーボード部分が熱くなることもあるからだ。）

ここでは、Cinebench 2024のMulti Coreを10分間実行した際のCPU温度とクロックの推移を「HWiNFO Pro」で測定している。合わせてサーモグラフィーでキーボード全体の温度をチェックした。

Cinebench 2024のMulti Core実行時の温度とクロックの推移

Cinebench 2024を10分間実行直後のキーボード。左上と右上の温度が高めだが、それでもちょっと温かい程度。全体的に見れば熱い部分は少なく、作業への影響は小さい

Cinebench 2024はすべてのCPUコアに100％の負荷がかかる超高負荷のベンチマークだ。それでもCPU温度は平均77.6度と問題なく冷えている。Pコアの動作クロックも3.2GHz前後で安定と熱によってクロックが下がる状態も見られない。冷却システムは優秀といってよいだろう。

最後にバッテリー駆動時間を確認しよう。Office系のアプリで実作業に近い負荷をかけ続けるPCMark 10 BatteryのModern Officeを実行した。輝度は50％だ。バッテリー残り100％から3％まで7時間59分になった。負荷をかけ続けた状態でもかなりの長時間駆動なので、これなら1日持ち歩いても安心といえるだろう。

PCMark 10 BatteryのModern Officeの結果

「DAIV Z6-I7G60SR-A（NVIDIA Studio 認定PC）」は、大画面、高解像度で色の再現性も高いディスプレイは動画や画像編集が快適なのはもちろん、オフィスワークやゲームでも活躍できる非常に汎用性の高い1台だ。高いCPU、GPU性能に長時間バッテリーで、据え置きでも外出先でも使えるのも心強いところ。長く付き合える相棒になってくれるだろう。

Recommend

高性能でも静かに使えるクリエイター向けミニタワー

2台目は、同じくDAIVブランドからミニタワー型の「DAIV KM-I7G7T（NVIDIA Studio 認定PC）」を紹介しよう。

「DAIV KM-I7G7T（NVIDIA Studio 認定PC）」。直販価格409,800円から

主なスペック

製品名 DAIV KM-I7G7T（NVIDIA Studio 認定PC） CPU Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265 グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti メモリ標準容量 32GB （16GB×2 / デュアルチャネル） M.2 SSD 2TB （NVMe Gen4×4）

基本性能は？

デスクトップPCとしては比較的コンパクトな筐体ながら、動画編集、3DCG、AI処理など高度なクリエイティブワークにも対応できる。

CPUにはIntel最新世代の「Core Ultra 7 265」を採用。Pコア8基、Eコア12基で20コア20スレッドのメニーコアCPUで最大5.3GHzと動作クロックも高く、アプリを選ばず高い性能を発揮できる。AI処理に特化したNPUも内蔵しているが、性能は13TOPSとCopilot+ PCの要件（40TOPS以上）は満たしていない。ヘビーなAI処理は外部のGPUが担当する、というスタイルだ。

GPUには、NVIDIA最新世代のRTX 50シリーズからアッパーミドルに位置する「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載。8,960基ものCUDAコア、高速なGDDR 7メモリを16GB搭載、ハードウェアエンコーダーであるNVENCを2基搭載し、高速な動画エンコードが可能など、強力なスペックを備える。ゲーム、クリエイティブワーク、AIのどれも強いGPUだ。

メモリはDDR5-5600を32GB（16GB×2枚）でストレージはPCI Express 4.0 x4接続のSSDが2TBとどちらも大容量だ。ミニタワーだけに拡張性も高く、メモリは最大64GBまでストレージはSSDを2台、HDDを1台搭載しての注文も可能となっている。

気になる性能を検証！

続いて実際の性能を検証しよう。検証項目は、CPU性能、クリエイティブ作業時の処理速度、CPU温度とクロックの推移、動作音の4項目だ。

最初はCGレンダリングでシンプルにCPUパワーを測定するCinebench 2024とCinebench R23から。

Cinebench 2024の結果

Cinebench R23の結果

Cinebench 2024のMulti Coreが1403ptsはUltra 7 プロセッサー 265としては非常に高い。しっかりと性能を引き出せている。Cinebench R23のスコアも良好だ。20コアのCPUとして高い性能で、さすがインテルの最新世代といえる。

続いて、「Adobe Premiere Pro」で3分の4K動画をフルHD解像度でH.264/265形式に変換したときの速度を測定する。搭載されているGeForce RTX 5070 Tiには、最新世代のNVENCを2基内蔵している。これでどこまで高速にエンコードできるのか注目だ。

H.264形式は42秒、H.265形式は40秒とかなり高速にエンコードが完了できている。GeForce RTX 5070 Tiは4K解像度でも快適にゲームをプレイできる性能を持っているが、動画エンコードにも強いことが分かる結果だ。

次も「Adobe Photoshop」のCamera Rawを使って60枚のRAW画像（6,024×4,024ドット）を1,000×667ドットサイズに変換、シャープ出力にスクリーン/標準を追加してJPEG（画質10設定）に変換するのにかかった時間を測定した。

RAW画像60枚をJPEGで出力する

60枚の変換はわずか4.33秒で完了した。高速・大容量のメモリに20コアのCPUパワーは凄まじい。画像編集においてもパワフルな環境を提供してくれる。

これだけの高性能だと冷却力や動作音が気になるところ。Cinebench 2024のMulti Coreを10分間実行した際のCPU温度とクロックの推移を「HWiNFO Pro」で測定している。合わせて前面、天面、背面から10cmの位置に騒音計を設置して、動作音をチェックした。

Cinebench 2024のMulti Core実行時の温度とクロックの推移

Cinebench 2024のMulti Core実行時の動作音

CPUクーラーに簡易水冷クーラーを使用していることもあって温度は平均51度と非常によく冷えている。Core Ultraシリーズは低発熱、低消費電力が特徴だが、それを踏まえても低い温度だ。動作クロックは3.4GHz前後で安定、たまにある大きな変化は処理と処理のインターバルだ。として特筆すべきは動作音。前面、天面、背面ともわずかにファンの音が聞こえるというレベル。性能から考えると強烈に静かといってよい。静音性を求める人にもおすすめだ。

「DAIV KM-I7G7T（NVIDIA Studio 認定PC）」は、高性能なCPUとGPUを組み合わせ、画像や動画編集といった高負荷な処理もサクサクとこなせるクリエイター向けのデスクトップPC。GeForce RTX 5070 TiはゲームやAI性能も高く、汎用性の高さもバツグンで、幅広い用途で満足できる1台だ。クリエイティブ性能を重視する人には特におすすめしたい。

Recommend

Copilot+ PC対応でAIに強い！ ビジネスの作業効率を大幅アップ

3台目は、マウスコンピューターの「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」を紹介しよう。

主なスペック

製品名 mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC） CPU AMD Ryzen™ Al 7 350 プロセッサ グラフィックス AMD Radeon™ 860M メモリ標準容量 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) M.2 SSD 500GB (NVMe Gen4×4) パネル 15.3型 液晶パネル（ノングレア / sRGB比100% / 120Hz対応）

基本性能は？

高解像度のディスプレイ、Copilot+ PC準拠の高いAI性能を持ちながら、14万円台という高いコストパフォーマンスが強みだ。オフィスワークでもクリエイティブワークでも使いやすい大きめサイズの15.3型でWQXGA（2,560×1,600ドット）と解像度も高いディスプレイを搭載する。sRGB比100％の色域に120Hzの高リフレッシュレートにも対応。高いリフレッシュレートはゲーム向けではあるが、Webブラウザのスクロールやマウスカーソルの移動も滑らかになるので作業効率の向上にもつながる。動画再生で約10.4時間、アイドル時で約16.4時間のバッテリー駆動も長時間だ。

ビジネスでも趣味でも使いやすいスッキリしたデザイン

最大の特徴はAMDの最新世代CPU「Ryzen Al 7 350」を搭載していることだ。8コア16スレッドで最大5GHz動作とノートPCとして十分なコア数と動作クロックを持っているのに加え、AI特化型プロセッサのNPUも内蔵。

このNPUは、Copilot+ PCの要件を満たす50TOPSのAI処理性能を持っており、対応するAI系のアプリを高速かつ低消費電力で実行できる。Copilot+ PCに対応するアプリの数は増加中で、今後のAI活用に対する備えができているのは大きな強みだ。また、本機は外部GPUを備えておらず、グラフィック機能はCPU内蔵のRadeon 860Mを利用する。CPU内蔵型としては高性能で、息抜きに軽めのゲームを遊べるのもうれしいところ。

メモリはDDR5-5600を16GB（8GB×2枚）でストレージはNVMe Gen4×4x4接続のSSDが500GBとなっている。ビジネス用途が中心なら困ることはないだろう。

ディスプレイは180度開く

キーボードはテンキー付きでバックライトも搭載

右側面はUSB 3.0×2、SDカードスロットを搭載

左側面はUSB 3.0、USB 3.1 Type-C、ヘッドセット端子を用意

気になる性能を検証！

続いて実際の性能を検証しよう。検証項目は、CPU性能、基本性能、AI処理能力、AI機能利用時の処理速度、バッテリー駆動時間の5項目だ。

最初はCGレンダリングでシンプルにCPUパワーを測定するCinebench 2024とCinebench R23から。

Cinebench 2024の結果

Cinebench R23の結果

Cinebench 2024のMulti Coreが903ptsはRyzen Al 7 350としては非常に高い。しっかりと性能を引き出せている。Cinebench R23のスコアも良好だ。8コアのCPUとして高い性能で、さすがAMDの最新世代といえる。

PCの基本性能を測定するPCMark 10も実行しよう。PCMark 10は、Web会議/Webブラウザ/アプリ起動の“Essentials”で4,100以上、表計算/文書作成の“Productivity”で4,500以上、写真や映像編集“Digital Content Creation”で3,450以上が快適度の目安だ。

PCMark 10 Standardの結果

すべての項目で目安から2倍以上のスコアを出しており、幅広いアプリが快適に動作するのが分かる。

続いて、NPUのAI処理能力をチェックしておこう。さまざまな推論エンジンを実行してスコア化するProcyon AI Computer Vision BenchmarkをCPU、GPU、NPUのそれぞれで試した。

Procyon AI Computer Vision Benchmarkの結果

NPUのAI処理性能は非常に高く、CPUの31倍、GPUの約9.6倍ものスコアを出した。しかも、これを省電力で実行できる。NPU対応アプリであれば、CPU、GPUに負荷をかけずにAI処理を実行できるので、ほかの処理を並列して行いやすくなるという強みも。AI時代においては重要なポイントだ。

AIを活用した処理の何が便利なのか。動画編集ソフトのAdobe Premiere Proでは音声クリップからの自動文字起こしがある。筆者の約3分のトークを自動文字起こししたところ、わずか14.22秒で処理を完了できた。音声からテロップを入れるのは面倒な作業だが、AIによって手軽に文字起こしできるなら、その負担は大幅に軽減できる。もちろん完璧ではないが精度は高く、簡単な手直しで済むレベル。十分実用的だ。

Adobe Premiere ProにはAIによる自動文字起こし機能がある。本機では3分の音声をわずか14.22秒で文字起こしできた

このほか、AIの活用としてはLLM（大規模言語）がある。複雑な言語処理をPC単体で実行するには当然高いAI処理能力が求められるが、LLMをローカルで手軽に実行できるアプリのLM StudioではRyzen AI（内蔵GPUでの処理）をサポート。



モデルとしてLlama-3-ELYZA-JP-8B-GGUFを読み込み、3,000文字目安で簡単な物語を出力したが53.11秒で完了できた。同じ条件で、サーバー側で処理するCopilotで出力したところ17.59秒で完了。さすがにローカル処理では時間はかかるものの動作に問題はなく、LLMを試したい人にはよいだろう。ローカルなら情報漏洩の不安がなく、条件や内容を気にせず実行しやすいのが強みだ。

LM StudioはRyzen AIのGPUアクセラレーションに対応。かなり大容量モデルではない限り、LLMをローカルで実行が可能だ。ローカルで問題なく使えることに大きな意味がある

このほかAMDではRyzen AIで手軽に画像生成を行えるアプリとして「AMUSE」を用意。無料でダウンロードできる。最新のAMUSE V3.1では、CPU、GPU、NPUのそれぞれをバランスよく使って画像を生成が可能だ。プロンプトに「cat」と入力して生成してみたが17.17秒で完了した。十分高速だ。

AMUSE V3.1なら手軽に画像生成AIを利用できる

バッテリー駆動時間を確認しよう。ここでもPCMark 10 BatteryのModern Officeを実行した。輝度は50％だ。バッテリー残り100％から2％まで10時間7分になった。かなりの長時間駆動だ。

PCMark 10 BatteryのModern Officeの結果

「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」は、高解像度、高リフレッシュレートのディスプレイにAMDの最新世代CPUを搭載して14万円台というコストパフォーマンスのよさが特徴だ。NPUの性能も高いためAI処理にも強く、ビジネスでもプライベートでも活躍できる。今後AI利用は避けて通れない時代がやってくるので、それに対応した環境を用意しておくことは大きな利点となるだろう。

未来の自分に、どんな環境を用意しておくか。

それは、日々の作業効率や創造性、そして可能性に直結する選択だ。

今回紹介した3台は、いずれも高性能かつ用途に応じた強みを持ち、ビジネスからクリエイティブ、AI活用、ゲームまで幅広く対応できる。

「知ってしまったら戻れない」その言葉の意味を、きっと実感するはずだ。

未来に投資する価値ある1台を、ぜひこの機会に手に入れてほしい。

[PR]提供：マウスコンピューター