豊かな自然に加え、別府温泉や湯布院温泉などが有名な温泉地として知られる大分県は、多くの観光客を魅了しています。温泉の源泉数と湧出量は、なんと日本一。県内のいたる所でさまざまな泉質の温泉を楽しむことができ、「おんせん県」とも呼ばれています。

そんな大分県は、田舎と都会の“いいトコ取り”ができる、暮らしやすい移住地としても注目を集めているのをご存知でしょうか？聞くところによると、移住に向けた支援も充実しているのだとか……。

そこで今回は、大分県に移住された3名の方にお集まりいただき、座談会を開催！移住のきっかけや、移住してからの生活の変化、住んでみて感じた大分県の魅力についてお話しいただきました。

【参加者プロフィール】 申 鉉宇(しん ひょぬ)さん

東京都出身。2年間、日本各地を転々とするノマド生活を送り、2024年4月に大分県別府市に移住。現在はフリーランスとして、企業と連携しながら観光業に携わっている。

早川 里緒(はやかわ りお)さん

福岡県出身。高校卒業後、台湾の大学に進学し、約8年過ごす。大分県のスキルアップ講座に参加し、台湾人の夫とともに2025年3月に大分県別府市に移住。現在は株式会社BREAKに所属し、移住支援をサポートしている。

植野 翔也(うえの しょうや)さん

北海道出身。公立中学校の教員として9年務め、2024年4月に大分県大分市に移住。現在は株式会社HAB＆Co.に所属し、エンジニアとしてアプリケーション開発に従事している。



大分県に移住したきっかけと決め手は？

――本日は、よろしくお願いいたします！まず、移住を検討し始めたきっかけと、どうして大分県で暮らそうと思ったのかをお聞かせください！

2年にわたってノマド生活をしていたのですが、利用していたアドレスホッパー (※定住せず、短期間でさまざまな場所を転々としながら暮らす人) 向けの住まいのサブスクサービスが終了することになり、定住先を考え始めました。僕はドがつくほどの温泉好きで(笑)、毎日温泉に入りたいので温泉地であることが条件でした。その中で大分県の別府市を選びました！

台湾の大学を卒業後、台湾人の夫と結婚して現地で暮らしていたのですが、国内情勢を鑑みたうえで自分たちのキャリア形成を考えたことが移住を検討し始めたきっかけでした！日本での拠点作りを提案してみると、彼は「いいね、行こう！」と即決してくれて。実家の福岡県に近い大分県が移住支援に力を入れていることを知り、子どもの頃からよく温泉に入りに来ていた別府市に決めました！

人生を変えたいと思い立ち、北海道の離島で教員として働くか、転職して移住するかの2択で迷った結果、転職して移住する道を選ぶことにしました。今はエンジニアとして働いています！大分県を選んだのは数年前に友だちと九州一周旅行をして、大分県の人の温かさや空気感を感じ取っていたことが大きかったですね！どこか北海道と似ていて親近感を覚えました。僕は北海道の田舎育ちなので大都会がいまだにちょっと怖いのですが(笑)、その点、大分市は田舎と都会の“いいトコ取り”をしていて、ちょうど良かったです！

――移住するにあたって、どんなことが不安でしたか？

僕はノマド生活をしていたこともあって、新しい土地に対する抵抗感はなく、特に不安はありませんでした！ただ、仕事が見つかるかどうかは気がかりでしたね。でも、結構早い段階で案件をご紹介いただいて、杞憂に終わりました。

日本で就職したことがなかったので、仕事の探し方や就職までの流れが分からなくて、無事に働けるかが不安でした。それに夫は、日本で暮らすこと自体が初めて。台湾にいるときは夫が私を支えてくれていましたが、同じように寄り添ってあげられるのかどうか、移住前は特に悩んでいました。

僕はずっと北海道で生きてきて、地元から出たことがなかったので、知り合いが全くいないのが不安でしたね。一から人間関係を築いていく能力が自分にあるのかが心配でした。

――少なからず不安もあった中で大分県への移住を決意されましたが、決め手は何でしたか？

温泉ですね(笑)。実は、宮城県にある鳴子温泉も最終候補に残っていたのですが、毎日入りたい温泉がどこかで考えたときに、別府市の鉄輪温泉に軍配が上がりました！自然を身近に感じながらも、買い物には困らず暮らしやすい生活ができる利便性にも惹かれましたね。僕にとってはベストな環境です！

大分県が用意している、無料のスキルアップ講座が決め手でした！私はWebマーケティングコースを受講しましたが、とても勉強になりました。台湾では映像業界に身を置いていたのですが、もっと早く知っておけばコンテンツの作り方が変わっていたかもしれないと思うくらいです！日本での就職も物件探しも不安だらけでしたが、トータルで支援していただいて助かりました！

僕も無料のスキルアップ講座が決め手でしたね！もともと独学でエンジニアの勉強をしていたのですが、正直何から始めれば良いのかわからない部分もありました。Webエンジニアコースを受講してからはカリキュラムに沿って定期的に進捗確認もしていただけたので、スムーズに知識を身に付けられたと思います！あと、この講座を通して出会えた大分県の人たちが、転職や移住に関して、とても親身になって相談に乗ってくれて。就職もできましたし、歓迎してもらえて安心できました！

私も台湾からオンラインで受講していましたが、同じ空の下で勉強をがんばっている仲間が大分県への移住を次々に実現していくのを見ると、モチベーションにつながりました！

移住してから感じたギャップや、住んでみて気づいた大分県の魅力は？

―――早川さんも植野さんもスキルアップ講座の受講が移住に役立ったんですね。その後の生活にも何か影響を与えていますか？

移住者同士の交流が生まれ、コミュニケーションが心の支えになっています！また、さっき植野さんも言っていましたが、面談や進捗確認を通じて講師の方が的確にアドバイスを下さるので、3か月で即戦力として働けるほど成長できました！今、私は移住者支援に携わっていますが、スキルアップ講座で得たスキルが活きているのを実感します！

知り合いが一人もいない状況からのスタートでしたので、大分県に来てから受講者同士で仲良くなれたのはありがたかったですね！そして、スキルアップ講座を受講したことで、エンジニアとしての基礎知識を体系的に習得できたのは良かったです！

――ちなみに、移住してからギャップはありませんでしたか？

移住者を受け入れる体制が整っていたのは良いギャップでした！外から来た人間に興味を持ってくれて、壁を作ることなく、立て続けに仕事を任せてもらえたのは驚きでした！

田舎と都会の“いいトコ取り”をしている分、僕もどっちの色合いが強いのか気になっていましたが、大分県は人間関係の距離が近かったです！例えば、飲食店で食事をする際も、「北海道から移住した」と話すと、「わざわざ来てくれてありがとう！」と見知らぬ地元の方から言っていただけたりして、嬉しくなります！

台湾は親日国で、現地の人たちが日本人の私にもすごく優しく接してくれたのですが、日本はコミュニティに入って打ち解けるまでに時間がかかるイメージがあったので、少し不安もありました……。でも、大分県に移住してみたらウェルカムな雰囲気で、台湾人の夫のことも快く受け入れてくれています！ゆったりとしているのが台湾とも似ていて、生活しやすいですね！その反面、デジタル活用が盛んなのは意外でした。デジタルを駆使して大分県のポテンシャルを発信しようと、多くの人が連携して地域の活性化に取り組んでいます！

いろいろな価値観の人たちが混ざり合いながらも「大分県が好き」「別府市が好き」という点でまとまっているのが心地良いですし、おもしろいです！

――では、住んでみて気づいた大分県の魅力はありますか？

やっぱり、徒歩圏内に温泉がいっぱいあるところですね(笑)。移住してからは、毎日温泉に入っています。今日も朝入ってから、ここに来ました！体温が2度くらい上がったので、湯治の効果を実感しています！

大都市である福岡県にも近いですし、反対に自然を感じられるスポットにも行きやすい。田舎と都会の両方にアクセスしやすい立地が魅力ですね！それと、ご飯がおいしいです！北海道はグルメが自慢ですが、大分県も負けていません！

海鮮はもちろん、お肉もおいしいですよね！別府市には焼き肉屋さんが多いので、大分名物の関サバやかぼすブリといった光り物の魚が苦手な人におすすめしています！

移住支援が手厚い大分県！スキルアップ講座で就職・転職や起業を応援！

――最後に、これから移住を検討している方や、移住先として大分県が気になっている方に対してメッセージをお願いいたします！

不安なことを挙げるとキリがないと思いますが、本当のところは実際に移住してみないとわかりません。柔軟な選択肢を持っておくと安心ですが、大分県は移住支援を含めた受け入れ体制は万全ですので、ぜひ飛び込んでみてください！

良い意味でこだわりを捨てて、何事にも流動的に柔軟に対応する心構えを持つと気持ちがラクになるのではないでしょうか。物件探しや就職など、壁にぶつかるときがあるかもしれませんが、自分自身を追い込まずに前向きな姿勢でいれば、誰かが手を差し伸べてくれます。大分県には、助けてくれる人たちがたくさんいますよ！

移住にはタイミングやご縁といった偶然の要素もありますし、「移住すればすべてがうまくいきます」とは言えません。でも、前向きな気持ちと、やるべきことをやる覚悟があれば、大分県ならいろいろなご縁がつながって、楽しい生活を送れるのではないかと思います。不安はあるでしょうけど、北海道から移住しても毎日を満喫していますので、きっと大丈夫ですよ！

今回の座談会から見えてきたのは、大分県の移住支援の手厚さでした。Webエンジニア、Webマーケター、ファイナンシャルプランナーなど、専門スキルを身に付けられる無料のスキルアップ講座を用意し、大分県での就職・転職や起業を応援しています。そのうえで、移住者を受け入れる風土が根づいているのは心強いはず。移住して新天地でリスタートするなら、大分県を選んでみてはいかがでしょうか。

また、大分県とマイナビが、大分県の移住支援情報を集めた特設サイト「Link OITA 大分県ではじめる暮らし」をオープンしました。記事を読んで大分県への移住に興味が湧いた方はぜひご確認ください！

