SNS投稿が宣伝方法として定着した昨今。なかでも、大勢のフォロワーを有するインフルエンサーの拡散力は、多くの企業から注目を集めています。

「インフルエンサーとしてもっと活躍したい！」というインフルエンサーと、「自社の商品やサービスを、インフルエンサーにPRしてほしい！」という企業の双方のスムーズなやりとりを叶えるサービスを運営しているtoridori。インフルエンサー向けサービスの「toridori base(トリドリベース)」は案件の検索、応募からSNS上のPR投稿完了までをスムーズに進められると、利用者数を伸ばし続けています。

今回は、そんな「toridori base(トリドリベース)」のプロダクトマネージャーにインタビューを実施！サービスの魅力や意外な効果、おすすめの活用法などを伺いました。

プロダクトマネージャーを直撃！「toridori base(トリドリベース)」ならではの魅力とは？

――「toridori base(トリドリベース)」立ち上げの背景を教えてください。

広告でSNS投稿を行う際に、インフルエンサーが課題に感じているのは、自分に合った案件を見つけることや、企業との日程や金額調整、案件内容の把握などにかなりの労力がかかることです。この問題を解決するために企業とインフルエンサーの双方がやりとりしやすいプラットフォームを作ろう、というのがサービス立ち上げの背景です。また、当社代表の中山はインフルエンサー出身ということもあり、「インフルエンサー自身が、やりたいと思える案件を選んで自由に応募出来るサービスを作りたい」という想いもきっかけとなっています。

――インフルエンサーの方が利用している「toridori base(トリドリベース)」の使い方について、教えてください。

使い方は簡単で、アプリをダウンロードし、アカウント登録後、検索して気になった案件に応募するだけです。 企業から「採用」の連絡が来たら、商品・サービスの体験などをして、SNSに投稿してもらいます。投稿後はアプリで完了報告して承認をもらえば、インフルエンサーとして案件でやるべきことは、すべて完了します。

簡単に登録可能

――どのようなジャンルの案件を扱っているのでしょうか？

グルメの案件が特に多く、「実際に店舗に行って提供するお料理やお店の雰囲気を撮影して指定されたSNSに投稿してください」という依頼が主流です。ほかにも旅行系や通販系、美容系など、幅広いジャンルの案件があります。

――利用者の傾向はいかがですか？

20～30代女性のインフルエンサーで、関東で活動されている方が多いです。メガインフルエンサーと呼ばれるフォロワー10万人以上の方よりも、フォロワー数千人から数万人程度のマイクロインフルエンサーが圧倒的に多く、ご自身の好きなジャンルの案件に挑戦していただけています。

案件を掲載している企業は中小企業や飲食店が多いので、大企業でなくても依頼でき、地方在住のインフルエンサーも気軽に案件が受けられる点もサービスの魅力のひとつです。

――PR投稿の内容に制限はありますか？

入れてほしい最低限の内容もありますが、投稿の自由度は比較的高いので、アカウントのオリジナリティーを活かして、自分らしい投稿ができます。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律)やステルスマーケティングの規制などについては、システム制御するなど「toridori base(トリドリベース)」側でフォローしています。

――ほかにはインフルエンサーに対して、どのようなフォローをしていますか？

インフルエンサーに対しては、サービス上でおすすめ案件や採用の可能性が高そうな案件を提案しています。2025年4月にはレコメンド機能をアップデートし、インフルエンサーの得意ジャンルや居住地など様々な特徴に合わせた案件を自動提案できるようになりました。

また、サービス内にはよくある質問への回答やヘルプも掲載しているので、対応に迷ったときの参考になるかと思います。さらに、お問い合わせいただいた質問には弊社のサポートチームが順次回答しているので、案件終了まで安心してご利用いただけます。

――企業に対してもサポートはありますか？

「toridori base(トリドリベース)」には7.7万人以上のインフルエンサーが登録しているので、誰を採用すればいいのかわからない、と悩んでしまう企業もいます。ですから各インフルエンサーの「toridori base(トリドリベース)」で過去に採用されたPR投稿の実績値を用いた広告効果予測を企業向けサービスの「toridori marketing(トリドリマーケティング)」ではお伝えするようにしました。(※初めて応募するインフルエンサーについては、アカウントの傾向が似ている方の実績を参考に数値を算出)

これにより、選定の手間を軽減することができています。

実際に「toridori marketing(トリドリマーケティング)」を通販企業様が活用した事例では、PRでインフルエンサー54人を採用し、大手通販サイトのギフトカテゴリ 週間ランキングで20位から1位まで上昇しました。また、飲食店をPRしていただく案件では101人を採用した結果、売上高が前年比200％増になるなど、きちんと広告効果が出ています。

――各案件で多くの方を採用しているのですね！ 企業はインフルエンサーを選ぶ際、重視しているポイントはありますか？

ポイントのひとつは、企業が求めているエンドユーザーの層です。これは案件募集ページにも記載しているように、ご自身のフォロワー層と合っていれば、採用される確率が高くなります。

「toridori base(トリドリベース)」をきっかけに生まれるつながり

――「toridori base(トリドリベース)」利用者の声を教えてください。

「自分の得意案件の傾向がわかった」「まさか受かると思わなかったけどPR投稿を依頼してもらえた」といった声や「新たなジャンルに挑戦できるようになった」とポジティブな感想をいただくことが多いです。

また、不定期で交流会やパーティーイベントなどのインフルエンサー同士が交流できる場を設けており、コミュニティが広がったと喜ばれています。インフルエンサー同士でしかわからない悩みを相談したり、情報交換をしたりするきっかけにしていただいています。

――ほかのインフルエンサーから刺激を受けることで、投稿の質も上がりそうですね。

そうですね。「どうやってアカウントを伸ばしていくか」といったSNS運用に関する悩みや、「動画をどう編集するか」などの技術的な話で盛り上がっていました。

「toridori base(トリドリベース)」の案件では同伴者を許可しているものも多数あるので、知り合いのインフルエンサーを呼び、撮影方法やアプリの使い方をレクチャーしてもらう人もいます。

インフルエンサー活動における“インフラ”を目指して

――インフルエンサーの応募から採用までが5日で決まるなんて早いですね。

「toridori base(トリドリベース)」でいちばん応募が集まるタイミングは、案件公開直後です。むやみに長く募集しても応募数が頭打ちになってしまいます。それならば早く採用可否が決まったほうが、案件へのモテベーションも保てるので企業とインフルエンサーの双方に利益があると考えました。

――1日にどれくらいの案件が公開されるのでしょうか？

毎日約200～300件の新規案件が公開されるので、気になったものがあればすぐに応募することをおすすめします。応募しないと何も始まりませんので、ぜひ気軽に挑戦してください！

――「toridori base(トリドリベース)」の今後の展望を教えてください。

インフルエンサー活動をするうえで必須だと思っていただける、インフルエンサーにとってのインフラのような存在になれればと思います。そのためにも案件を探すだけのアプリではなく、仲間とのつながりの創出やスキルアップにも役立つサービスにしていきたいです。たとえば教えるのがうまいインフルエンサーの力を借りて、学習コンテンツを作成したり、SNS活動を通してもっと収益を得られる仕組みを確立したりできればと思います。

――これからもインフルエンサーに寄り添ったサービスを提供していくのですね。

当社の代表中山は、まだインフルエンサーという言葉がなかった時代からブロガーとして活動していました。そうした元インフルエンサーが立ち上げた会社だからこそ、インフルエンサーファーストで、役に立つサービスを提供することを大事にしています。この想いは、会社の文化のひとつですし、今後もブレません。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

「toridori base(トリドリベース)」は、インフルエンサーに寄り添ったサービスです。幅広い案件があり、使いやすい機能もそろっています。すでに活動している方はもちろん、これからインフルエンサー活動をしてみたい人にも知っていただき、利用してほしいです。また、PR実績100万件到達を記念して、9月に1ヶ月間「PR実績100万件到達感謝キャンペーン」を実施するので是非多くの方にご参加いただきたいです。

まずは気軽にアプリをインストールしてみてください！

――ありがとうございました。

[PR]提供：株式会社トリドリ