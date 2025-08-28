2025年10月14日、いよいよWindows 10のサポートが終了します。その日を過ぎたらいきなりPCが動かなくなるというわけではありませんが、使い続けることでさまざまな脅威にさらされることに。いったい、どのようなリスクがあるのでしょうか？ ここでは、イラストを交えながらサポート終了後もそのまま使い続ける危険性をご紹介。最後に買い替えにぴったりなFMVのノートPCについての情報もあるので、要チェックです！

サポート終了はいつ？ 使い続けるとどうなる？

EoS後のリスクなどを解説！

Windows 10は2015年7月にリリースされてから、年1〜2回のペースで機能更新を含むバージョンアップが行われてきました。しかし開発元のマイクロソフト社は、「22H2」が最終バージョンになること、そして2025年10月14日にサポートが終了することを発表。それ以降は機能追加がないだけでなく、セキュリティ更新プログラムも提供されないことが告知されました。こうした「サポート期間の終了」は、英語の「End of Support」の頭文字をとって「EoS」とも呼ばれています。では、Windows 10 EoSはユーザーにどのような影響を及ぼすのでしょうか？

【リスク1】

セキュリティの更新もされない……って本当!?

EoSでセキュリティ更新プログラムやバグ修正が提供されなくなると、脆弱性や不具合が発覚しても有効な対応がとりにくくなってしまいます。その脆弱性などをついてサイバー攻撃が行われると、不正アクセスの被害に遭ったり、ウイルスに感染したりすることも。クレジットカードやログインパスワードなどの大切な個人情報が流出してしまえば、さらに大きな被害を招いてしまうこともあります。

【リスク2】

アプリの最新バージョンが使えなくなる……かも!?

セキュリティリスクを無視して使い続けるとしても、別の問題が降りかかってきます。たとえば互換性の問題。アプリや周辺機器は最新のOSを優先する傾向があり、古いOSへの対応は後回しにされがち。サポートが終了したOSの場合はアップデートが提供されないことも珍しくありません。それによって、最新のアップデートで提供される新機能や機能改善などの恩恵も受けられなくなります。たとえば、ビジネスには欠かせないMicrosoft 365アプリも、Windows 10上では2028年10月10日にサポートが終了することが予告されています。EoS直後は問題なく使えたとしても、徐々にWindows 10上では動作しないアプリが増えてくることが予想されます。

【リスク3】

フリーズやクラッシュが頻発……する!?

OSやアプリ、周辺機器のドライバーのアップデートが提供されなくなると、バグや不具合も修正されずそのままの状態になるため、PCの動作が不安定になることがあります。特定のアプリを同時に起動しているとクラッシュが頻発したり、周辺機器を繋ぐとアプリの挙動がおかしくなる相性の問題も生じやすくなったり……。また、動作自体はできても機能が制限されて本来のパフォーマンスを発揮できない可能性も。たとえば、Windows 10はWi-Fi 6Eで導入された6GHz帯に対応しておらず、電波干渉に強い6GHz帯を利用しようと思ってもネットワークの検出や接続が行えません。

買い替えるなら今⁉ Windows11搭載のおすすめの最新機種

ここまで見てきたように、EoS後もWindows 10を使い続けることは大きなリスクと隣り合わせにあるといえます。とくにセキュリティリスクが高まるのは深刻な問題。十分に気をつけていても、日々変化するマルウェア（悪意のあるソフトウェア）を完全に防ぐことは難しいです。取り返しのつかない被害に遭ってしまう場合もあることを考えると、できるだけ早く対策をとることが肝要でしょう。

その際、取りうる方法は「現在使っているPCはそのまま、OSをWindows 11にアップグレードする」と「Windows 11搭載のPCに買い替える」の2通りですが、おすすめめはやはりPCの買い替え。Windows 11搭載PCはメーカー各社からさまざまな製品が発売されていますが、性能、価格、使い勝手、サポート体制などを総合的に見た場合に推したいのがFMVのノートPCです。とくに世界最軽量モデルの『FMV Zero（WU5/J3）』は、大きく見やすいディスプレイを搭載しながら約634gという質量を実現しており、シーンを問わずに使えるのが魅力的です。

※ 約634gは約1TB SSDを選択した場合のみ（平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります）。世界最軽量は14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2024年10月15日現在、富士通クライアントコンピューティング調べ

他の追随を許さない圧倒的な軽さながら、MIL規格にも準拠した堅牢性も備えています。指紋認証と顔認証を搭載すれば、どんな場所でも素早く安全にPCを使用可能。

また、スタイリッシュで無駄がないのは外観だけではありません。中身のプリインストールソフトウェアも、厳選されたミニマムで無駄のない構成に仕上げられています。自分の必要なアプリケーションを加えることで、理想の作業環境を自在にカスタマイズできるでしょう。

家や外出先でのリモートワーク、出張先へ向かう新幹線の中、休日のカフェ、旅行先のテントの中……どんな環境でも、その軽やかさと堅牢性で快適に使える『FMV Zero（WU5/J3）』。Windows10のEoSに合わせて買い替えを検討する方にとって、魅力的な一台といえます。

＊ ＊ ＊

もちろん、FMVではこのほかにも用途や目的に合わせて、さまざまなシリーズを展開しています。16型大画面で快適に作業できる「AHシリーズ」から、高輝度・高色純度・広視野角の画面でさまざまなコンテンツを快適に楽しめる「Desktop F」まで豊富なラインナップが揃っているので、きっと自分の使い方に合った1台を見つけられるはず。この機にWindows 11搭載PCへの買い替えを検討している方は、一度FMVの公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

