「競馬」と聞くと、「ギャンブル」や「シニア層の趣味」というようなイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、「賭ける」だけではなく多種多様な楽しみ方があり、若年層や女性の間で「大人の趣味」として人気になっているのはご存知でしょうか？

【参加無料】大人の趣味に「競馬」を選んでみませんか？ 初心者向けの競馬教室を開催！

例えば、府中市にあるJRA東京競馬場は、場内にある広大な芝生エリアでピクニックをしたり、80店舗以上あるグルメを堪能したりとレジャー感覚で楽しめます。洗練された雰囲気と清潔感のある施設は競馬場とは思えない空間で、レース以外でも満喫できる場所となっています。

春も大好評だった、マイナビニュース読者限定 『初心者向け競馬教室』が秋も開催！ 普段は入ることのできない特別室での貴重な体験に、無料でご招待いたします。

本イベントでは、競馬好きのライターによる競馬講座を実施。「レースの予想方法」から「レース前の馬の見方」、「馬券の種類・買い方」まで丁寧にレクチャーします。また、東京競馬場のおすすめスポットや普段入ることのできない裏側を紹介する場内ツアー、自由に散策できるフリータイムもあるので、競馬場を思う存分楽しめます。

秋季『初心者向け競馬教室』は、10月に全3日間の開催。そのうち1日は特別ゲストにもご参加いただきます。詳細は以下をご覧ください。

開催日程

2025年10月 4 日（土） 10:00～17:0010月11日（土） 10:00～17:0010月12日（日） 10:00～17:00【特別ゲスト参加回】※集合時間は全日程9:40

定員

各回32名 ※1組4名様までご応募いただけます

会場

〒183-0024 東京都府中市日吉町1-1東京競馬場 メモリアルスタンド7F特別室「けやき」＜アクセス＞京王線「府中競馬正門前駅」から専用歩道橋にて正門まで徒歩約2分京王線「東府中駅」南口から東門まで徒歩約10分JR武蔵野線／南武線「府中本町駅」臨時改札口から専用歩道橋にて西門まで徒歩約5分アクセス詳細は

参加費

無料 ※昼食付きただし馬券購入費等は自己負担となります。（馬券は100円～購入可能！）

注意事項

20歳未満の方はご参加いただけませんので、応募はご遠慮ください。

お子様の同伴はご遠慮ください。

会場はドレスコードがございます。予めご了承ください。 ・Ｔシャツ不可（ジャケット着用でも襟の無いシャツは不可）

・ジーンズ、短パン等の軽装不可

・サンダル、スニーカーは不可

・ネクタイ、ジャケット着用は任意です



特別ゲスト

10月12日（日）

【競馬エイト記者】佐藤ゆきあき さん 1992年生まれ、大阪府出身、Ｂ型

父の影響で幼少期に競馬と出会い、「新聞で印を打つ人になりたい！」とトラックマンに憧れる。

最近はトークイベントや競馬YouTubeに出演するなど精力的に活動。柔らかい物腰と分かりやすい解説で活躍の場を広げている。

お申し込み

以下の応募フォームよりお申し込みください。

お問合せ

『東京競馬場 初心者向け競馬教室』事務局

メール：seminar@trc2025.info

※土日祝日を除く10時～18時

