お盆休みや子どもたちの夏休みといった大型連休があるこの季節。帰省や旅行など楽しいイベントを控えている方も多いはず。そんな中、多くの人を悩ませるのが皮膚の感染症「口唇ヘルペス」です。

夏は、紫外線や夏バテの影響で口唇ヘルペスを発症したり、再発したりしやすい時期。口唇ヘルペスのせいで見た目が気になったり、症状が長引いてしまったりして気分が下がってしまえば、待ち遠しかったせっかくの予定も台無しです。

そこで注目されているのが「PIT(ピーアイティー・Patient Initiated Therapy)」という選択肢。水ぶくれをできにくくする飲み薬治療 ※ として、広がってきています。

今回は、口唇ヘルペスのPIT(ピーアイティー)について皮膚科の先生にインタビューを実施！口唇ヘルペスの治療の方法やPIT(ピーアイティー)を選択するメリット、医師への相談方法についてなど、気になる疑問をぶつけてみました。

※服用しても、水ぶくれ等の症状が出る場合があります。

※2日ほどは症状が悪化することがあります。

水道橋ひふ科クリニック 院長 神島 輪先生 東京女子医科大学を卒業後、東京女子医科大学病院 皮膚科に入局。その後、シロノクリニックや早稲田南門eクリニックでの勤務、ナチュラルハーモニークリニック表参道の院長代を経て、現職。安全性を第一に、自然に美しく見られるための美容医療を目指している。

「見た目が気になる」「いつ再発するかヒヤヒヤする」。

口唇ヘルペスの患者さんが抱える悩み

――口唇ヘルペスってどんな病気なのでしょうか？

唇やその周辺にピリピリとした軽い痛みを伴う水ぶくれができる皮膚の感染症です。「熱の華」とも呼ばれる身近な感染症で、一度かかると口唇ヘルペスを引き起こす単純ヘルペスウイルス(HSV)が神経の奥に潜伏し、免疫力が下がったときに再活性化して再発するのが特徴です。

――口唇ヘルペスの症状で受診される患者さんは、どんな悩みを抱えていますか？

水ぶくれが目立つため、やはり見た目を気にされる方が多いですね。人と会うのをためらってしまったり、人前に出るのがイヤになったりして、日常生活と仕事の両面に支障をきたしてしまう患者さんが少なくありません。家族やパートナーにうつしてしまわないか心配だというお話もよく聞きます。

――口唇ヘルペスは繰り返し再発する感染症ですが、そのことについても患者さんは不安をお持ちなのでしょうか？

一度かかると繰り返す感染症ですし、そのうえ「いつ再発するかわからない」というところが口唇ヘルペスの厄介な点です。免疫力が低下したり、疲れがたまったりすると再発しやすくなるので、無理しないように日常生活も仕事も制限をかけてしまうことがあるようです。結婚式など人生の一大イベントの日に水ぶくれができないよう、当日を迎えるまで祈るような気持ちで恐る恐る毎日を過ごしている患者さんもいます。

――夏は口唇ヘルペスが再発しやすいそうですが、実際はどうなのでしょうか？

紫外線に多く当たると皮膚の免疫力が低下するため、再発しやすい傾向にあります。海水浴や山登りを楽しんだ後に症状が出る患者さんが後を絶ちません。さらに最近は酷暑といわれるほど気温が高いので、暑さで夏バテになってしまうと、口唇ヘルペスはできやすくなります。

長期にわたって跡が残ってしまう恐れも。口唇ヘルペスを放置するリスク

――口唇ヘルペスは自然治癒することもあるのでしょうか？

もちろん個人差はありますが、1週間から10日ほどで治ることがほとんどです。免疫力が下がっていると長引くこともあります。ただし、単純ヘルペスウイルスが神経の奥に潜伏している状態ですので、基本的には完治はしません。治るまでの期間が短くなることもあるので、初めて症状が出た際は一度皮膚科で相談することをおすすめします。

――そのうち治るからと放置してしまう人もいるのではないかと思いますが、対処しなかった場合、どんなリスクが考えられるのでしょうか？

痛みはそれほど強くないため、治るまで我慢する人がいますが、水ぶくれによってできる傷は意外と深いので、きちんと対処をしないと長期にわたって跡が残ってしまう恐れがあります。放置している間は家族やパートナーにうつすリスクも高いので注意が必要です。

口唇ヘルペスの皮膚科での一般的な治療方法

――口唇ヘルペスの治療法には、どんなものがあるのでしょうか？

水ぶくれができた後だと、1日2～3回飲む抗ウイルス薬を5日間処方するのが皮膚科での一般的な治療法です。そして、表面のピリピリとした痛みには塗り薬を処方する場合もあります。

――自然治癒だと1週間から10日ほどかかるとのことですが、やはり病院を受診したほうが早く治るのでしょうか。

症状が軽いうちに治療をスタートすれば、それだけ早く治りますし、水ぶくれの跡が残りにくくなります。塗り薬で対処することもできますが、再発性の口唇ヘルペスは神経の奥に潜伏しているウイルスが再活性化して引き起こしているため、飲み薬を服用して内側からアプローチするのが効果的です。ぜひ皮膚科や内科で相談していただきたいです。

ピリピリしたら飲む。PIT(ピーアイティー)という治療の選択肢

――PIT(ピーアイティー)という治療法が注目されているとお聞きしました。どんな治療法なのでしょうか？

口唇ヘルペスは、最初にピリピリとした痛みや違和感が生じ、その後に赤みが出て水ぶくれができる感染症ですが、PIT(ピーアイティー)は初期症状 ※ が出た時点で飲み薬を飲んでいただく保険適用の治療法です。皮膚科や内科で相談することができます。

ピリピリとした痛みや違和感を察知してから6時間以内にPIT(ピーアイティー)の飲み薬を服用すれば、水ぶくれなどの症状を軽減したり、症状が出ずにすんだりする場合もあるとのこと。逆に、水ぶくれができてしまった後では、効果を裏付けるデータがないためおすすめはできないそうです。

※水ぶくれができる前に、唇やその周りにピリピリ・ムズムズという違和感や、チクチクするような痛み、かゆみがあらわれる。

――治療法としてPIT(ピーアイティー)を選択すると、どんなメリットがあるのでしょうか？

あらかじめ病院で処方してもらっておいて手元に備えておけば、ピリピリとした痛みや違和感が出た段階ですぐに飲めるのが一番のメリットです。水ぶくれができる前に対処しておけば他人にうつすリスクも低くなります。

PIT(ピーアイティー)を選択した患者さんからは「水ぶくれをマスクで隠す必要がなくなり、見た目を気にせずに毎日を過ごせるようになった」「抗ウイルス薬を5日間飲み続けるのは大変だったが、PIT(ピーアイティー)を処方してもらってから服用がラクになった」といった喜びの声が多数届いていると神島先生は教えてくれました。

PIT(ピーアイティー)のお薬を処方してもらうには？

お医者さんにどのように相談すればいい？

――PIT(ピーアイティー)のお薬を処方してもらうには、お医者さんにどのように相談すればいいのでしょうか？

口唇ヘルペスの再発を繰り返している旨をお伝えいただいたうえで、PIT(ピーアイティー)の処方を相談してもらうと良いと思います。ちなみに当院では、1年の間に何度も再発する患者さんにはPIT(ピーアイティー)を必ず説明するようにしています。しかし、場合によっては口唇炎やニキビの可能性もあるので、水ぶくれができたときの写真や、口唇ヘルペスの治療薬を処方されたことがわかるお薬手帳を持参いただくと良いでしょう。受診時に症状がある場合でも、次の再発に備えてPIT(ピーアイティー)のお薬も一緒に処方してもらえる場合があります ※ 。

※希望の治療を実施していない病院もありますので、受診前または受診時に、PIT(ピーアイティー)を実施しているか確認することをおすすめします。

どのくらいの頻度で、どんな時に再発しやすいか、普段はどのように対処しているか、日常生活の困りごとも整理しておいて受診時に伝えられると、よりスムーズとのことです。

何より患者さん自身が「ピリピリとした痛みや違和感といった口唇ヘルペスの初期症状 ※ に気づけるかどうかが大事」と神島先生は補足しました。小さなサインを見逃さないようにしましょう。

※水ぶくれができる前に、唇やその周りにピリピリ・ムズムズという違和感や、チクチクするような痛み、かゆみがあらわれる。

――最後に、口唇ヘルペスの再発で悩んでいる患者さんやPIT(ピーアイティー)の治療に興味を持っている患者さんにメッセージをお願いいたします。

口唇ヘルペスはいつ再発するかわからない感染症ですので、手元にお薬を常備できるのは大きな安心感につながるのではないかと思います。PIT(ピーアイティー)は水ぶくれをできにくくする飲み薬治療 ※ として次の再発に備えておける治療法ですので、水ぶくれができる前のピリピリとした痛みや違和感に気づける患者さんにとってはとても良い選択肢なのではないでしょうか。

※服用しても、水ぶくれ等の症状が出る場合があります。

※2日ほどは症状が悪化することがあります。

