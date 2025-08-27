ひとくちにPCといっても、使う人によって求める性能も使う目的も異なります。ゲームをガッツリ楽しみたい人もいれば、動画をサクサク編集したい人やコスパ重視という人もいるでしょう。そんなユーザーの多様なニーズを満たしてくれるのが、インバースネットのオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」。一般向けからクリエイター、ゲーム向けまで幅広いラインナップが取り揃えられています。

なかでもこだわり派にとって見逃せないのが、マザーボードなどのPCパーツを製造しているメーカーとのコラボモデル。今回は、世界中のPCユーザーから高い評価を受けている「MSI」、「ASUS」、「ASRock」とFRONTIERが共同開発した特別仕様のPCを、特徴やこだわりとともに、それぞれどんな用途や目的に向いているのか、モデル選びのポイントもわかりやすく紹介していきます。ぜひ本記事を参考にして、最高の“相棒”を見つけてみてください！

BTOパソコンブランド「FRONTIER」が支持される理由とは？

仕様が固定されている既製PCとは異なり、搭載するパーツをきめ細かくカスタマイズして注文できるBTO（Build To Order＝受注生産）方式のPC。自作PCのように時間をかけて組み立てたりパーツの相性を心配したりすることなく自分好みの1台を手に入れられるため、スペックにこだわりのあるユーザーを中心に人気を集めています。

そうしたBTOパソコンの中でも、長い歴史と実績を持つ老舗ブランドが「FRONTIER」。1993年の誕生以降、30年以上にわたって国内生産にこだわりながらBTOパソコンを販売し続けています。

生産拠点は山口県柳井市にあり、その工場内で製造から品質検査、動作確認、出荷までを一貫して実施。さらにパーツは主要ブランドメーカーから厳選したものを採用し、徹底した品質検査や動作確認、外観確認などを経てユーザーの手元に届けられています。

BTO方式は製造コストや流通コストなどを抑えられるため、性能の高さの割に価格がリーズナブルなのも魅力的なポイント。つまり、価格・性能・信頼性の三拍子揃っているのがFRONTIERのPCであり、長年ユーザーから支持されてきた理由です。

パーツメーカーの特徴が色濃く出たコラボモデル

FRONTIERとコラボモデルを共同開発したMSI、ASUS、ASRockは、いずれも世界中のユーザーから高く評価されるパーツメーカーです。マザーボードやグラフィックスカードに関心を持ったことのある人なら、一度は耳にしたことがあるはず。どのメーカーのモデルを選んでもハズレはないと断言できますが、メーカーごとに特徴が異なるのも事実。ここでは、それぞれのこだわりを解説しながら、どんな人におすすめなのかも紹介していきます。

注目！ 本格的にゲームを楽しめる「MSI×FRONTIER」コラボモデル

世界中のゲーマーやeスポーツのプレイヤーから支持されている世界有数のゲーミングブランド「MSI」だけあって、高負荷時の安定動作につながる冷却性能と耐久性の高さが特徴。フロントとサイドパネルに強化ガラスを採用したケースは、シンプルなフォルムながらゲーミングらしさを感じさせる華やかさも併せ持っています。

コラボモデル「POWERED BY MSIモデル」は、ケースのほか、マザーボードやグラフィックスカードなどの主要パーツもMSI製で相性はバッチリ。比較的リーズナブルな価格帯の製品も用意されており、予算に合わせて選びやすいのも魅力です。

ゲーミングブランドらしいパフォーマンス重視の設計のため、CPUやグラフィックスのパワーをフルに活かして本格的にゲームを楽しみたいユーザーにピッタリ。167,800円（税込）～という手頃な価格のモデルが用意されており、コストとパフォーマンスのバランスを重視する人にもおすすめできます。

POINT MSIマザーボード スペシャルアドバイザー

清水貴裕さんからひとこと PCコンポーネントのリーディングブランドであるMSIと、FRONTIERのコラボで生まれたのがPOWERED BY MSIモデルです。CPUやGPUの性能を発揮させつつ安定性も確保するため、両社による緻密なチューニングが施されているのが特徴です。MSIの持つノウハウでマザーボードのBIOSレベルでのチューニングが施されており、FRONTIERの卓越したパーツチョイスや冷却システムと相まって高い完成度を誇ります。パフォーマンス志向のユーザーから安定性志向のユーザーまで多くの人が満足出来る製品だと思います。

注目！ 信頼性の高さが魅力的な「ASUS×FRONTIER」コラボモデル

世界のマザーボード市場でトップクラスのシェアを誇るASUS製マザーボードを搭載しており、信頼性の高さは抜群。安定したパフォーマンスを実現しており、ゲーミングだけでなくクリエイティブ用途にも安心して活用できます。

マザーボードに装備されているマイクやスピーカーから入力される音声からノイズを除去する「AIノイズキャンセリングマイク」など、ASUSならではの独自機能が搭載されている点も特徴。ピラーレス設計のガラスパネルを採用したゲーミングPCらしいケースと、全面メッシュのインテリアに馴染む洗練されたケースが用意されています。

マザーボードやグラフィックスカードなどの主要パーツが信頼性の高いASUS製のため、ゲーミングだけでなく安定したパフォーマンスが求められるビジネス用途でも使いたいユーザーにピッタリ。動画編集やイラスト制作などのクリエイティブ用途にもおすすめです。

POINT ASUS JAPAN プロダクトマーケティング担当

イボンヌ・ライさんからひとこと 20年連続でBCNアワードにおいてマザーボード国内シェアNo.1を獲得しているASUSは、高品質なPCパーツを提供するトップブランドとして、確かな技術力と信頼性を誇ります。国内有数のシステムビルダーであるFRONTIER様とは製品開発段階から緊密に連携し、ユーザーの使用シーンやコンポーネントの耐久性を考慮しながら、各パーツを厳選した「Powered by ASUS」モデルを展開しています。マザーボードを中核に、グラフィックスカード、ケースまでASUS製品で統一された構成は、冷却性能や安定性に優れており、長く安心してお使いいただけます。初心者からパワーユーザーまで、自信を持っておすすめできる一台です。

注目！ コスパに優れる「ASRock×FRONTIER」コラボモデル

TaichiやSteel legend、LiveMixerなどユーザーの用途に合わせた様々なブランド展開やコストパフォーマンスの高さで人気のASRockから、マザーボードに加え、グラフィックスカードや電源ユニットなどのコアパーツにASRock製を採用。各パーツとも高品質なコンポーネントを採用して性能と耐久性を高めているため、長時間のゲームプレイや負荷の高い作業でも安定した動作ができます。

フロントに16cmファンx2、リアに14cmファンを1基備え、高い冷却性能と静音性を備えたFRONTIERオリジナルケースを採用するため、ゲームだけでなく動画編集や配信などのクリエイティブ用途にも安心して使用可能。ラインナップは3種類で、いずれもバランスの良いパーツ構成になっていますが、用途や目的に合わせてBTOできめ細かくカスタマイズすることもできます。

CPUやグラフィックスの性能の高さを考慮するとリーズナブルな価格のため、コストを抑えながら最新のゲームを高い画質で楽しみたいユーザーにピッタリ。安定性と品質に優れた構成で安心して使えるため、初めてのゲーミングPCを探している人にもおすすめです。

POINT ASRock エクストリームプロダクトマーケティング

原口さんからひとこと 信頼性の高いASRock製品を厳選し、FRONTIERのゲーミングPCとして超長時間のゲームプレイや高負荷が続く作業を行う方に最適なPCを目指しました。ASRockの社名の由来でもある"AS solid as Rock"="硬い岩のように高い信頼性を備えた製品を造り上げる”という思いがFRONTIERのモノづくりとも合致した結果、ASRockコラボモデルが生まれたと感じています。妥協のない高品質製品としてタッグを組ませて頂いた自信作なので、ぜひASRock Spirits PCをチェックしてみてください！

コラボモデルならではの安心感と満足感

世界有数のPCパーツメーカーであるMSI、ASUS、ASRockと、BTOパソコンの老舗FRONTIERがタッグを組んで誕生した特別仕様の「FRONTIERコラボゲーミングPC」。どのモデルもメーカーの卓越した技術力とこだわりをフルに引き出し優れたパフォーマンスを実現しており、ゲームはもちろんですが、ビジネスやクリエイティブなど幅広い用途に対応できます。

BTOパソコンの老舗ブランドであるFRONTIERならではのコスパの良さや、柔軟なカスタマイズも魅力的のひとつ。自分の予算や用途に合ったモデルを比較検討しつつ、最適な製品を選べば、きっと今以上に満足度の高いPCライフを実現できるはず。ぜひ製品ページをチェックして、理想の1台を見つけてみてください！

[PR]提供：インバースネット株式会社