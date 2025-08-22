「暑さで、食欲がわかない」「キッチンが暑くて、料理が大変」「買い物に行くのも、ひと苦労」など、家庭の料理担当を悩ませる夏のごはん。実は、3人のお子さんを育てるイラストレーターのモチダちひろさんも、同じ悩みを抱えているようです。そんな中、“これ1本”ですべてを解決してくれる救世主が登場！ その秘密とは……？

“もう無理！”な夏ごはん

これ1本でさくっと解決！

夏のごはん準備にてんてこまいで、心が折れかけていたモチダさんの前に現れた、「おろしのたれ」シリーズ。お肉も野菜もたっぷり摂れる「さっぱりおろし冷しゃぶ」や、食べ盛りの子どもたちも大満足な「にんにく焼肉丼」が、これ1本で簡単に作れると聞き、モチダさん一家は大喜び。まだまだ暑い日々が続きそうな毎日、「おろしのたれ」があれば、“調理に時間をかけず、家族みんなが笑顔になれるレパートリー”が増えそうです！

具材がのっかる万能たれ

「おろしのたれ」シリーズ

「おろしのたれ」シリーズは、おろし野菜をたっぷり使用している具材入り万能たれです。具材を刻んだりすりおろしたりする手間なく、具材感たっぷりのたれを“かけるだけ”｡手軽に具材感のあるメニューが完成するので、夏の食卓の心強い味方になります。

また国産大根おろしを使用したさっぱりとした味わいの「おろしのたれ」のほか、国産おろしたまねぎを使用したまろやかな洋風仕立ての「おろしのたれ オニオン＆ビネガー」 、２種のおろし素材（にんにく、大根）とローストガーリックを合わせたやみつきになる味わいの「にんにくのたれ」の3種をラインナップ。気分や好みに合わせて、さまざまなレシピを堪能できます。

190種類以上のレシピで、

もうマンネリしない

「おろしのたれ」シリーズを使ったレシピはなんと、190種類以上！ モチダさんのマンガにも登場した「さっぱりおろし冷しゃぶ」や「にんにく焼肉丼」をはじめ、暑くて食欲がない時にもぴったりな「ぶっかけおろしうどん」、たれをかけるだけで料理の格が上がる「オニオンチキンソテー」、濃厚な味わいがくせになる「カツオのたたき」など、和・洋・中……とアレンジも自由自在。レパートリーが広がって、きっとマンネリ知らずに！

夏の食卓の困りごとを、1本で解決してくれる「おろしのたれ」シリーズ。さまざまなメニューに幅広く使えるので、夏はもちろん、一年中重宝すること間違いなし！ まずはこの夏のメニュー作りに活用してみてはいかがでしょう？

