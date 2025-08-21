沖縄の観光産業は、今、新たなステージを迎えています。新たなテーマパークの開業もあいまって、コロナ禍の落ち込みから、観光客の数はまさに右肩上がりです。

コロナ禍を乗り越えた先にあったのは、地域と世界をつなぐ観光の力。そして、その現場には「働く意味」や「人とのつながり」があります。

今回は、沖縄の観光業界を牽引する沖縄ツーリスト株式会社の代表取締役 会長・東良和さんと、観光政策を担う前内閣府 沖縄県総合事務局 運輸部長・星明彦さんにインタビューを実施。観光業の最前線で感じるやりがいや、これから観光業を目指す若者たちへのメッセージを通して、観光という仕事が持つ価値と可能性をご紹介します。

沖縄ツーリスト会長が語る、沖縄から始まる観光業の未来

まずお話を伺ったのは、旅行業・レンタカー業・観光関連のシステム開発などを手がける沖縄ツーリスト株式会社の代表取締役 会長・東さん。沖縄に本社を置く企業として、観光業に長年携わっています。

東 良和さん 沖縄ツーリスト株式会社(OTS) 代表取締役 会長 1960年沖縄生まれ。1990年に沖縄ツーリスト株式会社に入社後、2004年に代表取締役社長に就任し、2014年から現職。1990年代からインバウンドにも積極的に取り組み、2009年にはVISIT JAPAN大使に任命。

沖縄観光の盛り上がりと、外へ向かう視点の重要性

――沖縄の観光産業は、今どのような状況にあるのでしょうか？

沖縄の産業では観光産業が県内GDPの約2割を占めるため、コロナ禍は苦しい状況が続きました。現在は復活を遂げ、さらなる発展の途上というところですね。 国内外からの注目が高まり、那覇の市街地や離島はもちろん、新たな大型観光施設やホテルの誕生によって、観光の可能性はさらに広がっています。

――これからの沖縄観光産業はどうなっていくべきだと感じていますか？

我々が沖縄に本社を置く会社として常に考えてきたのが、地域主導型の観光です。地域が受け入れのオペレーションからマーケティング、さらには企画、集客、送客まで主導する方法です。それがオーバーツーリズムの問題の緩和にもつながるでしょう。

――インバウンド需要も増加しているようですが、将来的な展望はありますか？

今は「世界に輸出できる観光サービスを創出する」ことが求められている時代です。例えば、日本を代表するホテルグループがアメリカに日本式の温泉旅館を作る、あるいは世界各国で日本発のおもてなしをビジネスとして展開するといった試みがもっと広がるべきだと思います。

――そのような取り組みはすでに始まっていたりするのでしょうか？

2025年7月に誕生した沖縄発のテーマパークは、将来的にアジア各地へのモデル展開も視野に入れています。こうしたチャレンジが新しい観光ビジネスの可能性を切り拓いていくのではないでしょうか。

――沖縄の観光産業が盛り上がりつつある今、さらなる発展に欠かせないのが若い世代の活躍かと思います。「若い世代の就職先としての観光産業」については、どう思われますか？

昨今はいわゆる売り手市場のため、求職者の方にとって就職活動は有利に進みやすい傾向にあります。でも、考えてほしいのは“人手不足”の裏にある“買い手不足”です。

人手が足りないということは、同時に人口減少や地方の人口流出が進んでいるということ。そして、それは将来的にモノやサービスを買ってくれる人も減っていくことを意味します。

だからこそ、就職先を探すときに考えてほしいのは、「“買い手が減らない産業”を選ぶこと」だと東さんは語ります。

観光産業はこれからも買い手が増え続けていく産業です。なぜなら、外需を取り込める産業だからです。日本国内の需要だけでなく、世界中から「来てもらう」「消費してもらう」ことができるという強みがあるんです。 沖縄でも、コロナ禍を乗り越えてインバウンドが急速に戻りつつあり、地域経済に活気をもたらしています。

観光業は、年齢も役職も関係ない、お客さまから「選ばれる人」になれる仕事

――観光産業で働く魅力ややりがいは、どんなところにあると感じますか？

観光業の魅力のひとつは、老若男女を問わず活躍できるところだと感じます。お客さまから「この人がいい」と思ってもらえたら、それがそのまま自分の評価につながります。 お客さまからの信頼が、そのまま自分のやりがいやモチベーションになる。観光業は、そういった自己実現の場でもあります。

観光業は、AI時代だからこそ求められる「現場力」を鍛えられる場

――観光産業で働く価値はどのようなところにあると感じますか？

AIの急速な発展により、事務処理や企画作業はどんどん自動化されています。そんな現代社会で生き残るためには、AIに取って代わられることのない現場のオペレーション力やコミュニケーション能力が不可欠。 そして観光業は、それらのスキルを磨くのに適した場であるといえます。

東さんは、「観光産業で働く価値は、まさにそこにある」と続けます。

ホテル、旅行業、レンタカーなど、実際のオペレーション業務を経験することで、どのような解決策が現場にとって本当に必要かが見えてきます。 観光業界で磨いたオペレーション力とコミュニケーション力は、コロナ禍で他業種へ移った人々が重宝されたことからも、その価値が証明されています。

前内閣府 沖縄県総合事務局部長が語る、地域とともに築く持続可能な観光のかたち

続いてお話を伺ったのは、前内閣府 沖縄県総合事務局の運輸部長・星さん。沖縄県総合事務局は、沖縄の振興・開発を担う国の地方出先機関で、2025年6月まで運輸部長として観光・交通政策を担当してきました。

星 明彦さん 前 内閣府 沖縄総合事務局・運輸部長(現 国土交通省総合政策局) 東日本大震災をきっかけに家族と共に沖縄に移住。東京と沖縄の2拠点生活を経て、2022年に沖縄総合事務局の交通・観光の担当部長に就任。人の移動・交通のサービスデザイン・新たな仕組みの設計を数々手がけてきた。

沖縄に残る“世界が失った価値”を求めて

――星さんは行政機関の代表として、現在の沖縄県の観光業界をどうとらえてきたのでしょうか？

コロナ禍が開けて以降順調に観光客数が回復し、改めて成長軌道に乗ったと感じる一方、課題も顕在化していると感じています。特に最近の傾向として顕著に感じるのは、台湾や香港などからの観光客が増えてきたということです。また、欧米の資本家や投資家などセレブリティの方々がプライベートで来るケースも目立っています。

――沖縄が多くの人を惹きつけるのはなぜだと思いますか？

「文化」という言葉だけでは括れない、沖縄独自の人と世界との向き合い方にこそ、世界中から人が惹きつけられているのだと思います。 開発が飽和し、孤立と分断により世界が不安定化するなど、地球環境や人間社会に多くの課題を抱える今、感度の高い人々は、沖縄に残る“祈りと感謝の循環”、つまり人間を含めすべての命が世界に生かされているという調和の精神性に、世界が失った大切なもの、普遍的価値を見出しているのではないでしょうか。

――具体的にはどういうことでしょう？

例えば、やんばる地域に代表される生物多様性は、ただの手つかずの自然ではなく、人の営みと共に育まれた稀有なものです。これは世界自然遺産の中で沖縄・奄美のみであると国際機関から極めて高く評価された点であり、永く引き継がれた沖縄の自然環境と人の心の豊かさ、世界と人の共生の証だといえるでしょう。

ほかにも、「うがん(御願)」という祈りの文化があるのだとか。

沖縄県民は、山の分水嶺から海のかなたまでをひとつの“シマ(集落)”として捉える空間認識を持っています。自然の循環の中に自分たちの命があることを知り、そのつながりに感謝しながら暮らす――そうした考え方は、世界が失った普遍的な価値観であり、近年のSDGsやWell-beingを遥かに超える概念です。 近年では、こうした沖縄の在り方に共感し、共に育てていこうとする海外のパートナーや組織も増えてきています。

みんなでつくる地域の未来——観光を通じた共創の姿勢

――これからの沖縄の観光産業はどうなっていくべきだと考えていますか？

観光産業を単なる経済活動と捉えるのではなく、「地域の未来を表すもの」として向き合うという視点が必要です。観光事業者の方々がこうありたいというだけでなく、住んでいる人たちがどう生きたいか、どうありたいかを一緒に考え行動するべきでしょう。

行政が一方的に規制や支援を行うのではなく、地域の人々とともに未来をデザインしていく、そのために行政も協力する。これが大事だと思います。

――地域を尊重する姿勢を持てば、オーバーツーリズム問題や観光客と地元住民との対立なんかも回避できるのかもしれないですね。

そうですね。こういった問題については、訪れる人と迎え入れる人の関係性が重要だと思います。「お互いを理解し、愛情と信頼に基づく関係性を深めていくこと」がホスピタリティの本質で、それができれば両者に対立や気持ちの乖離は生まれないはずです。 私は、循環と共生の文化を大切にしてきた沖縄なら、そういう世界を創れると考えています。

沖縄が目指すべき方向性について、星さんはこう付け加えました。

「世界にファンを持つ地域」として来訪者にファンになってもらい、帰国後も沖縄の食や工芸、文化を暮らしに取り入れたいと思ってもらえるような、いわば“ライフスタイルの輸出”を今後はしていきたいですね。 琉球という価値観が、世界の価値観とぶつかることで新たな形を持ち、ライフスタイルとして伝われば、観光は輸出商品を生む産業、イノベーション創出産業になりうると思います。

観光業は、人と人との関係性を生む“幸せな仕事”

――沖縄の観光産業で働く魅力は何だと思われますか？

観光の現場では、日常のなかでは出会うことのない多様な背景や価値観を持った人たちと出会います。たくさんの方々と深い人間関係を育めることが、観光業の最大のやりがいではないでしょうか。そこには思いがけない学びや気づきがあり、自分自身の世界を広げてくれる場でもあります。

――それは先ほどのお話にあった、訪れる人と迎える人の関係性にも通じるところがありますね。

はい、観光とは単にサービスを提供することではなく、訪れた人と迎える人との間で相互理解を深め、愛情と信頼を育て合う営みです。

ホテルや観光施設など、観光の現場ではどうしても「効率」や「クレーム対応」といった業務的な側面に意識が向きがち。しかし、そうした表面的なやり取りを超えて、「人としての対話を重ねていくことこそが観光業の本質」だと星さんは話します。

沖縄という場所には、豊かな自然と文化、そして“祈りと感謝”の精神に根ざした人々の暮らしが息づいています。だからこそ、観光を通じて交わされる言葉や想いが、より深く、豊かなものになっていくのだと感じます。

誰しもが未来を築ける場所がある！沖縄観光産業の魅力。

最後に、これから就職を控える若い世代に向けて、お二人からメッセージをいただきました。

働き先を考えるうえで、その事業や産業に「買い手が今後もいるのか」という持続性は非常に重要なポイントかと思います。 人口が減っていく中で内需型産業だけに頼っていると、いざというときに行き詰まってしまう可能性があります。だからこそ、将来の買い手がいる、外需を取り込める産業、ひいては観光業を、前向きに検討してみてほしいと思います。

一番伝えたいのは、”自由に伸び伸びとチャレンジしてほしい”ということです。沖縄で育まれてきた価値観――自然との調和、人への敬意、世代を超えたつながり――そうした“世界が失いつつある大切なもの”を無意識に現すことで、世界に誇れる“資質”を養うことができます。 若いうちは、自分にどんな力があるのかまだ分からないかもしれない。でも、観光という現場に、畏れと強い勇気を持って飛び込み、人と出会い、学び、関係性を育んでいく中で、その力はきっと引き出されていくはずです。

お二人のお話から感じたのは、観光業はただ人を迎える仕事ではないということ。それは、地域の文化や自然を未来につなぎ、人と人との関係性を育てていく営みです。

沖縄で生まれ、育まれてきた“祈りと感謝”の精神、そして自然との調和を重んじる価値観は、今まさに世界が求める姿そのもの。観光業に携わることは、その大切な価値を未来に引き継ぐ担い手となることでもあります。沖縄観光の現場には、誰もが自分らしく輝ける場所がある。そんな希望を感じることができるのではないでしょうか。

今回の記事を読んで興味を持った方は、ぜひ沖縄の観光産業を一緒に盛り上げてみませんか？

