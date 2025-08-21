ユニットコムでは、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」においてIntel Core Ultra 9（シリーズ2）を搭載したゲーミングPCを販売中だ。構成はカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、用途や予算に応じて選択できる。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 9（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評販売中

現在展開中のゲーミングPCの中でも、LEVEL∞ではIntel Core Ultra 9（シリーズ2）搭載モデルが好評販売中だ。構成例で採用しているIntel Core Ultra 9 285では高性能コアを8個、高効率コアを16個も搭載してシステム全体では24コア/24スレッドとして動作可能。最大5.6GHzの動作周波数で高いシングルスレッド/マルチスレッド性能を備え、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。

LEVEL-R789-285-VKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源

価格：459,800円

LEVEL-R789-285-XKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源

価格：699,800円

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285

