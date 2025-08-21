はじめまして、NR・サプリメントアドバイザーの関川です。

突然ですが、最近は学生時代のような勢いやギラギラした感覚が薄れてきたと感じることはありませんか?

特に「何をするにもモチベーションが湧かず、以前より熱中できない」「集中力が明らかに衰えている」「性的興奮も薄まっている気がする」と感じているなら、原因は脳内でやる気スイッチの役割をこなす「ドーパミン」の減少かもしれません。

ドーパミンは意欲や集中力、快感を司る脳内の神経伝達物質。不足するとモチベーションや集中力の低下を引き起こすほか、男性ホルモンの「テストステロン」を減らしてしまうことがわかっているんです。

そしてテストステロンといえば、筋肉の合成やストレス耐性の向上、性機能の維持強化など、男性のパフォーマンスにとって不可欠なはたらきをするホルモン。近年では有名雑誌やメディアでもよく取り上げられており、減少すると精力や活力の低下を引き起こす存在として知られるようになりました。

では、ドーパミン不足を補い男性としてのパフォーマンスを最適化したいなら、一体どう対策すればよいのでしょうか?

最も手軽かつ有効な選択肢のひとつが、ドーパミンサポート系サプリの摂取です。ドーパミンは脳内で原材料をもとに生成されるため、実は特定の栄養素を補給することで増加を促せます。

そしてドーパミンサポートサプリのなかで最も注目されるおすすめの素材が、今回ご紹介する『ブリスケア』。

ドーパミンの直接的な原材料である「Lドーパ」を業界最高レベルの濃度で凝縮した、まさにドーパミン系サプリで最高峰の性能を誇る素材といえます。

今回はそんなブリスケアの特長や研究データ、期待できる効果を詳しくご紹介していきます。

ブリスケアが優れたドーパミンサポートサプリである3つの理由

まずはブリスケアがドーパミンサポート系サプリのなかでトップレベルに優れている理由ともいえる、3つのポイントを紹介します。

①30分で超高濃度のドーパミンがチャージできる

『ブリスケア』最大の特長は、ドーパミンの原材料である「Lドーパ」を60%という超高濃度で保有していること。

Lドーパはドーパミンの直接的な原材料(前駆体)であり、摂取すると脳内ですぐにドーパミンへと変換されます。実際にロンドンで行われた研究では、Lドーパの摂取後に約30分という超スピードで脳内のドーパミン増加が確認されているんです※1。

さらに注目したいのがLドーパの保有濃度。ブリスケアはムクナ豆が自然に生成する天然Lドーパを極限まで濃縮し、60%の濃度まで高めているのです。

通常のムクナ豆が0.58～6.42%程度のLドーパの含有率に留まる※2ところ、ブリスケアは60%以上含まれることを保証しています。つまりムクナ豆を食材として摂取するより最大103倍も高い濃度で一気にLドーパをチャージできるわけです。

まとめると、ブリスケアは摂取後すぐに脳内のドーパミン濃度を高め、精力や活力、気分や意欲、認知機能など様々な分野で実感を生じさせる可能性があるサプリといえます。

研究データや実際に摂取した際の体感を考慮しても、これほど早く強い実感が生じるサプリメントは特異であり、他にはなかなか存在しません。

※1参照:Mucuna pruriens in Parkinson's disease: a double blind clinical and pharmacological study

※2参照:Levodopa in Mucuna pruriens and its degradation

②たった100mg程度で効果を発揮するため手軽に飲める

ブリスケアの推奨量は100mg〜と、非常に少量で効果を発揮する点も特長の1つです。100mgは乾燥した米粒5つほどだと考えると、かなり少ない量であることがイメージしやすいでしょう。

量が少なくて済むことは、カプセルタイプのサプリメントで手軽に摂取しやすくなるという、大きなメリットが生じます。

そもそもサプリメントのカプセル容量は意外と限られていることをご存じでしょうか? 一般的に大きめサイズのカプセルでも、実は1つに300mg程度までしか材料がはいらないのです。

そのため、もし一般的なムクナ豆でブリスケアと同じLドーパの量を摂取しようとすると、最低でも1,000mg以上の計算になり4カプセル超の摂取が必要になります。

ブリスケアは100mgなのでそんな心配も無用。むしろ推奨量を詰めてもカプセルに200mg程度の空きが生まれるため、そのぶん他の有用な素材と組み合わせることもできてしまいます。

つまり、ブリスケアが含まれるサプリメントは、必然的にコンパクトかつ少ない粒数で強い体感が得られることを意味するのです。

サプリメントは継続も重要なので、飲みやすいに越したことはありません。ブリスケアは有用成分が超高濃度化されていることで、継続して摂取しやすいサプリメントに仕上がっているといえるでしょう。

③原料は古くから食材としても活用されるムクナ豆なので安心できる

超高濃度で有用成分を凝縮し、さらにドーパミンを増やすといった強力な作用を聞くと、なんだか薬のように聞こえて安全性が心配になりませんか?

そう思われるのも当然のことですが、結論としてブリスケアは安心安全に利用できるサプリメントの素材といえます。

そもそもブリスケアの原料として使用されているのは、日本ではハッショウマメとして親しまれてきた「ムクナ豆」です。

ムクナ豆はインドの伝統医学「アーユルヴェーダ」においても、数千年にわたって活力や精力を高めるハーブとして重宝されてきた、世界的に摂取実績の豊富な植物といえます。

健常な方が適量を摂取するなら、健康上の懸念は特段ないでしょう。複数の研究データで一定の安全性が確認されています。

日本で行われた試験では、7名の参加者にLドーパが約442mg含まれたムクナ豆パウダーを1回摂取させたところ、有害な事象は確認されませんでした※3。

また、ムクナ豆由来のLドーパ180～210mg相当を3ヵ月継続摂取させた試験では、参加者の肝機能を測定していましたが、特に異常は報告されていません※4。

ブリスケアは推奨量の下限である100mgを摂取するとLドーパ量が約60mgとなります。上記のような研究データを考慮すると、少なくともブリスケア300mg程度までは安全に摂取できると考えて良いでしょう。

※3参照:Japanese Mucuna pruriens (Hasshou Beans) Showed Fast-acting and Long-lasting Effects in Parkinson's Disease

※4参照:Mucuna pruriens Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men

ブリスケアの摂取で期待できる効果6つ

ここまでブリスケアの優れた特長を見てきました。

では、摂取すると具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか?

ここからはLドーパやムクナの研究データに基づいて、ブリスケアを摂取すると期待できる6つの効果を紹介します。

①テストステロンの向上

テストステロンといえば、冒頭で紹介した通りエネルギーや活力、精力を司る、男性にとって最重要といえるホルモン。

ドーパミンはテストステロンの生成をサポートする役割をもつため、ブリスケアはテストステロンブースターとしても機能するんです。

実際にインドで行われた研究では、25〜40歳の低テストステロン値の男性75名を対象に、L-ドーパを約180mg含有のムクナ豆パウダーを90日間摂取させました。すると、テストステロン値が34%も向上したことが確認されたのです※5。

テストステロンを積極的に高めることで、日々の活力やモチベーションの増加、性機能の強化、ボディメイクの効率UPなどに繋げられます。

ブリスケアはドーパミンとテストステロンという男性に重要な2つの物質を1度に増強できるお得な素材……といえるかもしれません。

※5参照:Mucuna pruriens improves male fertility by its action on the hypothalamus-pituitary-gonadal axis

②ストレスの軽減

ブリスケアはドーパミンやテストステロンを介してメンタルを安定させるアダプトゲン機能も期待できます。

アダプトゲンとは、ストレスに対する対処能力や適応能力を高めるハーブ全般のこと。

具体的にはストレスホルモン「コルチゾール」を減少させることで、ストレスによる身体への悪影響を抑える効果が期待できるのです。

実際の研究でも、重度のストレスを抱える男性にLドーパ180〜210mg程度含有するムクナを3ヵ月間摂取させたところ、朝の時間帯に測定したコルチゾール値が約55%も低下したという顕著な結果が報告されました※6。

「毎日朝から気分が重い」「日常的にストレスを感じやすい」という方には、数あるテストステロンブースターのなかでもブリスケアが特に適した選択肢となりうるでしょう。

※6参照:Mucuna pruriens Reduces Stress and Improves the Quality of Semen in Infertile Men

③集中力の強化

ブリスケアが強化してくれるのは、テストステロンやコルチゾールなど数値的な面だけではありません。

他のテストステロンブースターより顕著に感じやすい効果の1つとして、集中力の強化が挙げられます。

ドーパミンは脳の司令塔である「前頭前野」の働きを活性化させるため、ブリスケアの摂取により脳内でドーパミンが増えると注意力や集中力にブーストがかかるのです。

実際の研究で取得されたアンケートデータでも、Lドーパを摂取した参加者の62.5%が「作業効率が明らかに上がった」との体感を報告しています※7。なかには疲労感が軽減され、短い睡眠時間でもパフォーマンスが維持できるようになった、という声もあったほどです。

さらに別の研究では、健康な20代の男女にLドーパをたった1回摂取させただけで、情報処理のスピードを示す反応速度が4.1%速くなり、集中力の持続性を示す「反応のばらつき」も16%減少したという結果が報告されています※8。アンケートよりも客観的に、集中力の増加が確認されたデータといえるでしょう。

「年々衰える集中力をなんとかして仕事のパフォーマンスを上げたい」「プライベートも仕事も集中して打ち込みたいことがある」といった方々は、作業のおともにブリスケアを活用してみてはいかがでしょうか。

※7参照:Effect of L-dopa on sexually impotent patients

※8参照:Dopamine and human information processing: a reaction-time analysis of the effect of levodopa in healthy subjects

④記憶力の向上

集中して新しい知識やスキルを学んだその先でも、ブリスケアはサポート能力を発揮してくれます。

ドーパミンはどの情報を記憶すべきか取捨選択するマーカーの役割をしており「記憶する力」や「記憶を維持する力」にもはたらきかけることが知られているのです。

研究では健康な参加者にLドーパを1日100mg、5日間にわたり摂取してもらい、新しい単語をどれだけ覚えられるかを測定する試験が行われました。結果、L-ドーパを摂取したグループは、摂取していないグループと比較して、最終的に習得した単語の量が約20%も向上するという、明確な差が生まれたのです※9。

さらに試験から1ヵ月が経過した後、摂取していなかったグループは覚えた単語の82%を記憶していたのに対し、Lドーパを摂取したグループは90%も記憶していました。研究の結果は、統計的にLドーパの記憶力に対する効果を認めています。

ブリスケアを166mg摂取すると、研究と同じ100mgのLドーパを摂取できます。少し多めに飲んでみると、集中力や学習能力で有用性を感じやすいかもしれません。

※9参照:Levodopa: faster and better word learning in normal humans

⑤勃起力の強化とサイズアップ

ドーパミンやテストステロンの活躍は、もちろん日中のパフォーマンスにとどまりません。

実際、ブリスケアを検討するにあたって夜のパフォーマンス向上に期待する方も多いのではないでしょうか?

ドーパミンは性的興奮を高める神経伝達物質であり、テストステロンとの相乗効果でユニークな性機能向上が確認されています。

実際に日本の大学で行われた研究では、参加者にL-ドーパ800mgを7日間摂取してもらい、朝立ちの頻度や時間、サイズを測定しました。その結果、頻度や時間の増加はもちろんのこと、なんと陰茎の太さ(周囲径)が最大約4.4mmも増大したことが報告されたのです※10。

研究では50歳以下のグループと50歳以上のグループにわかれましたが、いずれのグループでも勃起時の強化が計測されています。

ちなみにLドーパ800mgはかなりの量であり、サプリメントで研究と同じ量を摂取するのは現実的といえません。

ただし他の研究データなども考慮すると、適量を継続するだけでも男性機能面にポジティブな変化が生じる可能性は十分考えられます。

たとえば、同じく男性機能面で重要な「精子の質」を計測した研究を参照すると、Lドーパ180mg相当を3ヵ月継続することで大幅な改善が確認されていました。

「最近、どうも硬さやハリに自信がない……」「今よりさらに性機能を発揮して相手を喜ばせたい」と思っている方にもおすすめできる素材といえるでしょう。

※10参照:Effects of levodopa on nocturnal penile tumescence: a preliminary study

⑥睡眠の質向上

ブリスケアが高めてくれる夜の要素は、性機能だけで終わりません。夜間の睡眠をケアすることで、毎朝の爽快な気分や日中のパフォーマンスをサポートする効果が期待できます。

ドーパミンと聞くと、集中力や興奮などの面から覚醒のイメージと結びつく方も多いはず。

しかし、実際には睡眠にも重要な物質であることが確認されているのです。仮説ですが、脳のゴミを洗い流すためにドーパミンが重要な役割をもっているのではないかと考えられています。

また、ブリスケアを摂取すると増加が期待できるテストステロンも、熟睡感を維持するうえで重要な物質です。

実際にブリスケアの原料であるムクナは睡眠の質を高めることが、研究データで確認されています。睡眠に悩みを抱える若い世代を対象とした研究では、ムクナ豆を含むサプリメントを摂取した結果、睡眠の満足度を示すピッツバーグ問診票スコア(PSQI)が約48%も改善しました※9。

「毎日朝からだるくて気分がすぐれない」「日中も眠くてぼーっとする」といった悩みを抱える方にとって、ブリスケアは頼もしい存在となってくれるでしょう。

※9参照:A dietary supplement containing chlorophytum borivilianum and velvet bean improves sleep quality in men and women

ブリスケア利用者からよく聞く効果の感想5選

Lドーパやムクナ豆の研究結果からわかるように、ブリスケアは体感が非常に強い素材として注目されています。

さらに60%のLドーパ濃度は、同じムクナを原料としたサプリメントのなかでもトップレベル。数あるドーパミンサポート系サプリのなかで一番といっても差し支えないでしょう。

ここからは、そんなブリスケアを利用している方からよくいただく実感の声をご紹介します。

①飲んですぐにシャキッと感が出る

わかりやすい体感のお声としてよくいただくのが、飲んで比較的すぐ、ゾーンに入ったような覚醒感を得られるとのお声。

「脳が冴える感覚」「集中が持続する感じ」「思考がクリアになる」といった表現をされる方もいます。

特にお仕事やトレーニング、性行為の少し前など、何かをする前に摂取すると効果を感じやすいようです。

研究でもLドーパは平均30分程度で体感をもたらすことが確認されているので、すぐに感じる効果があっても不思議ではありません。

まさしくエナジードリンクやコーヒーのような機能ですが、ブリスケアはカフェインなどの刺激物を含まないのも大きなメリットです。

エナジードリンクやコーヒーに頼らずモチベーションをチャージしたい方、仕事やプライベートで思う存分力を発揮したい方にはピッタリの効果ではないでしょうか。

②継続摂取で気持ちにハリが出る

短期的な摂取だけでなく、継続することでの気分の変化もよくいただくお声のひとつです。

忙しい日々を過ごしていると「なんとなく気持ちが落ち込むな」「なんだかいつもよりダルい」といったこと、誰もがありますよね。

ブリスケアを利用していると、そんな気分の波が安定して、気持ちがポジティブになる方が多いようです。

ドーパミンが前向きな気分をサポートするほか、継続摂取によるコルチゾールの減少が効いているのかもしれません。

マインドや気分といった精神的な部分をケアしたいなら、ブリスケアは類似サプリメントのなかでも最適な素材といえそうです。

③睡眠の質が上がって朝からスッキリ過ごせる

睡眠についてドーパミンの影響を懸念される方はいますが、良い意味で期待を裏切られる方が多いようです。

「ブリスケアを摂取してから朝スッキリ起きられることが増えた」「睡眠時間が短かったのにスッキリしていた」「日中シャキッとしてやる気がみなぎった」というお声もよくいただきます。

睡眠は日中のモチベーションや気分の安定にもつながり、パフォーマンスを左右する重要な要素。データ通り改善を実感する方が多いようです。

④性的衝動や興奮の高まりを感じる

性的欲求に関するお声もよくいただきます。

特に日常的なムラムラ感や異性に対するギラギラ感の高まり、行為中の気持ちが高ぶる感覚など、精神的な部分で効果を感じている方が多くいるようです。

ドーパミンは性的衝動の発生や性行為時の快楽にも一部関連しています。また、実際にドーパミンやテストステロンが高い男性ほど性的欲求が高まることは複数のデータで裏付けられているため、納得のお話です。

ブリスケアはクリアなマインドと男らしさを手に入れたい方におすすめ

ここまでブリスケアの特徴や期待できる効果について紹介してきました。

ドーパミンサポート系サプリのなかでは多種多様なデータと高い実感を兼ね備える、トップクラスの性能です。

さらにテストステロンブースターとして他のサプリと比較しても、集中力の発揮や活力の強化、バイタリティの強化といった部分へのアプローチは強い優位点となります。

まとめると、マインドに対して強い体感をもたらすサプリが飲みたいなら、ブリスケアは第一の選択肢となるでしょう。

ちなみに近年では、同じ効果のあるサプリの中でも、研究データに応じて使いわけるのが主流になっていることをご存じでしょうか?

ブリスケアを検討している人も、もし性機能面に特化したい場合や、ボディメイクのサポートとしてサプリを利用したい場合は、より優れたデータをもつ素材が見つかる可能性もあります。

とはいえ、数あるサプリの成分を最新のデータまで含めリサーチすることは困難ではないでしょうか。

もし「この成分は本当に自分に合っているのだろうか」「この利用目的ならどの成分が一番よいのだろうか」といった疑問点が出てきましたら、弊社のLINE無料相談窓口までお問い合わせください。

私をはじめとしたサプリメントの専門家が、最適なサプリメントを選ぶためのお手伝いをしています。

下記のボタンから登録して、気になっていることについてお気軽にメッセージをお送りください。

