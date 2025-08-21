はじめまして、NR・サプリメントアドバイザーの関川です。

今回ご紹介するのはテストステロンを保護して100%のポテンシャルを発揮するための守りのテストステロンブースター『ミートシラジート(MEET SHILAJEET）』です。

最近では男性ホルモンの「テストステロン」が有名になり、男としての不調はテストステロン低下が関連していることも広く知られるようになりました。

みなさまのなかにも「何をするにも気分が乗らず、以前のような活力が湧いてこない……。」「なぜか昔より気分の浮き沈みが激しい気がする……。」「男性機能も以前のようにいかないことが増えた……。」といった違和感からテストステロンに着目している方が多いのではないでしょうか?

そこで多くの方は「とにかくテストステロンが増えるものを取り入れなくては」と考えます。

しかし、テストステロンは積極的に増やすだけではなく、実は減らないように守ることも大切なのはあまり知られていません。考えてみてください。もともと減少する原因があるのにそれを放置して追加だけ考えるのは、穴の空いたバケツに水を溜めようとするのと同じですよね?

では、どう対策すれば良いのでしょうか? この問題を根本からケアしてくれるのが、今回ご紹介する『ミートシラジート』です。

一般的なテストステロンブースターが「攻め」の成分なら、『ミートシラジート』はストレスの影響を最小限に抑え、日々の活力を維持する「守りのブースター」といえるでしょう。

今回の記事では、ミートシラジートの特徴やメカニズム、そして実際に摂取したときの変化について、詳しく解説します。心身の負担によるテストステロン減少を食い止めて高いパフォーマンスを発揮できる日々に戻りたいなら、ぜひ最後までお読みください。

『ミートシラジート』の3つの特徴とは

ミートシラジートは一般的なシラジットとは一線を画す「規格化素材」です。

まずは特徴や一般的なシラジットとの違いについて確認してみましょう。

① 原料はアダプトゲンとして有名なシラジット

そもそも『ミートシラジート』の原料であるシラジットはどんな素材かご存じですか? シラジットはヒマラヤ山脈で採取できる土の一種。太古から植物が微生物に分解され、地中で圧縮されるという過程を繰り返すことで生成された、天然の栄養素が極限まで凝縮されている塊なのです。

インドの伝統医学であるアーユルヴェーダでは「山の征服者」と呼ばれ、活力や精力を高める目的で古くから重宝されてきました。

そしてシラジットが持つ最大の強みこそが「アダプトゲン」としての働きです。アダプトゲンとは、主にストレスへの“抵抗力”と“適応力”を高めてくれる天然素材全般のこと。

過剰なストレスは心身を知らないうちに蝕み、テストステロンが低下しやすい状態にしてしまうことが知られています。

ミートシラジートは、そんなストレスに対して、体が過剰に反応してしまうことを避け、逆に反応が不足した状態の時はエネルギーを高める役割が期待されているのです。

② 『フルボ酸』60%と一般的なシラジットより高濃度で凝縮

では、同じシラジットのなかでわざわざ高価な『ミートシラジート』を選ぶ理由はなんでしょうか?

答えのひとつが、有用成分である「フルボ酸」の含有量です。

そもそもシラジットが有益な効果を発揮するのは、シラジットに含まれている有用成分のおかげです。なかでも「フルボ酸」は高い抗酸化作用・抗炎症作用や毒素のキレート作用をもつとされる、注目成分。つまりフルボ酸のような有用成分の量が多いシラジットほど質が高く、強い効果が期待できるのです。

ただし市場に出回るシラジットはフルボ酸の濃度が約15〜20%程度と品質のばらつきがあり、含有成分の濃度や不純物の混入リスクが課題となっています※1。

そんななか『ミートシラジート』はフルボ酸60%以上、フミン酸5%以上、トリペルテン8%以上、ポリフェノール4%以上といった明確な基準で有用成分を規格化されているのです※2。フルボ酸は一般的なシラジットと比較して最大4倍程度も含まれており、より高い実感につながることが期待できます。

さらにミートシラジートの実力は、他の規格化素材と比較しても優れているんです。たとえば、同じく規格化された高品質なシラジットとして知られる『プリマビエ』ですら、フルボ酸含有量は50%。ミートシラジートは10%も高い水準です。

とにかく効果の高い高品質なシラジットが飲みたいと考えリサーチをすると、自然とミートシラジートにたどり着くことになるでしょう。

※1参照:Therapeutic Potential of Fulvic Acid in Chronic Inflammatory Diseases and Diabetes

※2参照:Herbal creations - CERTIFICATE OF ANALYSIS

③ 危険物や不純物が含まれておらず安全に利用可能

次はもう一つの重要なポイントである「安全性」について詳しく見ていきましょう。シラジットは自然に形成される天然素材ですが、採取環境や加工プロセスによっては重金属、マイコトキシン(カビ毒）、その他の有害物質が混入するリスクがあります。

実際、一般的なシラジットの一部製品には、鉛やヒ素などの重金属が基準値を超えて含まれていたケースが報告されており、安全性が懸念される製品も少なくありません※3。

そんななか、ミートシラジートは安全性の問題を徹底的に排除するため、成分分析と厳格な品質管理を実施している点も大きな特長です。原料の段階で不純物を取り除き、製造過程でも重金属・有害物質の検査をクリアした原料のみを使用することで、安全性の高い素材として精製しています。

実際、一般的なシラジットに含まれている可能性のあるマイコトキシン(カビ毒)や環境汚染物質についても徹底した分析を行い、規格内であることが確認されているんです。

ミートシラジートは安心安全に長期継続できることが保証された数少ないシラジットといえるでしょう。

※3参照:Safety and efficacy of shilajit (mumie, moomiyo)

『ミートシラジート』はなぜアダプトゲン系Tブースターとして効果的なのか

ミートシラジートについて理解が進んだところで、次は具体的なメカニズムを詳しく見ていきましょう。

一体、ミートシラジートはどのようにしてテストステロンの減少を食い止め「アダプトゲン系テストステロンブースター」として、私たちの心身をストレスから守ってくれるのでしょうか。

① 脳をコントロールしてストレスの影響を軽減する

ミートシラジートはなぜアダプトゲンとしてストレスの影響を軽減できるのでしょうか?

理由は脳の指揮系統にはたらきかけて、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌指令を抑制するからです。

私たちがストレスを感じると、脳から副腎へ「ストレスに対処せよ」という指令がくだります。そして副腎でコルチゾールを生成し、ストレスに備えようとするのです。

コルチゾール自体は身体を戦闘状態にしてストレスに対処するためのホルモンですが、過剰に分泌されると身体が疲弊してしまいます。結果的にテストステロンの生成抑制や気分の落ち込み、活力の減退など様々な不調の原因となるのです。

ミートシラジートは身体がストレスへ過剰に反応することを防ぐ役割をこなしてくれます。実際の研究でもミートシラジートが脳から副腎への指令系統である「HPA軸(視床下部-下垂体-副腎系）」と呼ばれる部分に働きかけ、コルチゾールの無駄な分泌を抑制することが報告されました※4。

ちなみにコルチゾールとテストステロンは生成経路や材料を共同で使っているため、実は表裏一体の関係にあるのです。具体的にはコルチゾールが増加するとテストステロンが低下し、テストステロンが増えるとコルチゾールも抑制されます。

つまり、ミートシラジートは「コルチゾールの抑制作用でストレス環境下でもテストステロンを安定させるテストステロンブースター」です。

※4参照:Shilajit attenuates behavioral symptoms of chronic fatigue syndrome by modulating the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and mitochondrial bioenergetics in rats

② 副腎でテストステロンの前駆体となるDHEAを増やす

テストステロンは約95%が精巣で生成されますが、実は原料となるDHEA(デヒドロエピアンドロステロン)と呼ばれるホルモンは「副腎」で作られているのです。

DHEAは「マザーホルモン」とも呼ばれ、体内でテストステロンに変換されるいわば「原材料」。つまりDHEAの量が不足すれば、当然テストステロンの生産量も低下してしまいます。

ミートシラジートは脳の調整や副腎の正常な機能をサポートしてDHEAの分泌を促進することで、テストステロンの減少を防ぐはたらきも確認されているのです。

実際の研究でも、シラジットの摂取によってDHEAが31.35%増加したというデータが報告されています※5。

ちなみにDHEAの増加は、単なるストステロンの維持強化だけでなく、エネルギーの向上や、日々の活力アップにも密接に関係しています。

まとめると、ミートシラジートは、テストステロンの原材料でもあるマザーホルモンを補強することで、あなたのパフォーマンスを引き上げてくれる物質といえるでしょう。

次は、テストステロンが作られる最終段階である精巣において、どのようにミートシラジートが活躍するのかを見ていきます。

※5参照:Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteers

③ 精巣で酸化ストレスにより発生する悪影響を軽減する

テストステロンを生成するメイン工場ともいえる精巣は、「酸化ストレス」に非常に弱いという弱点があります。

酸化ストレスとは、体内で過剰に発生した活性酸素が細胞を傷つけて負荷がかかっている状態のこと。加齢や過度なストレス、不規則な生活習慣などが原因で増加し、テストステロンを合成する能力そのものが低下してしまうのです。

ミートシラジートは、この問題に対しても守りの力を発揮します。強力な抗酸化作用・抗炎症作用を有するミートシラジートは精巣を酸化ストレスによるダメージから保護することが研究で確認されているのです。

具体的には、酸化ストレスによる細胞ダメージの指標として知られる「マロンジアルデヒド(MDA）」の減少が確認されています。ある研究では、シラジットの摂取によって、精液中のMDA濃度が18.7%も低下したというデータが報告されました※6。

精巣の健康が維持されるとテストステロンの生成がよりスムーズに行われ、結果として日々の活力やパフォーマンスの向上に繋がります。

つまりミートシラジートは「ストレスから脳を守り」「テストステロンの材料を補い」さらに「テストステロン生成の現場まで保護してくれる」三段構えのディフェンスを発揮する素材といえるのです。

※6参照:Clinical evaluation of spermatogenic activity of processed Shilajit in oligospermia

『ミートシラジート』と相性の良い利用目的5選

ミートシラジートがもつ優れた作用はご理解いただけたでしょうか。

次はミートシラジートを摂取した際に得られる効果をもとに、どんな利用目的が適しているのかをチェックしてみましょう。

あなたの悩みに当てはまる項目があるか、ぜひ確認しながら読み進めてみてください

① ストレスによる影響をケアしてテストステロン減少を防ぎたい

すでにお伝えした通り、あなたが日常的にストレスを感じると、体内ではコルチゾールが増加してテストステロンの分泌が抑制されてしまいます。

この状態が続くと、筋力や日々の活力の低下、仕事やプライベートに対するモチベーションの減少といった、様々なパフォーマンスダウンに繋がってしまうわけです。

ミートシラジートは、アダプトゲンとしてストレスの影響を抑え、テストステロンを自然に高める機能が研究で確認されています。

実際、健康な男性を対象にミートシラジートを60日間摂取させた試験では、ストレスホルモンであるコルチゾールの値が、摂取前に比べて平均14.73%低下したことが示されています。さらに摂取していないグループと摂取させたグループを比較したところ、テストステロン値に10.60%もの差が生まれました※7。

もしあなたが、ストレスの影響で気分が落ち込みやパフォーマンス低下を感じているのなら、ミートシラジートを活用することで、ストレスに負けないコンディション作りを進められるでしょう。

※7参照:The Role of MEET Shilajeet Supplement in Supporting Minerals,Energy, Endurance and Testosterone: A Clinical Evaluation

② バイタリティを高めて仕事でパフォーマンスを発揮したい

仕事のパフォーマンスを高めるためには効率も重要ですが……結局のところ体力、すなわち「バイタリティ」の維持も大切ですよね?

ミートシラジートは、細胞のエネルギー産生工場であるミトコンドリアの働きをサポートすることで、体全体の活力を高める作用があると考えられています。つまりテストステロンのみならず、エネルギーの生成にも関与してパフォーマンスに貢献してくれるわけです。

実際にミートシラジートを60日間摂取させた臨床試験では、参加者の「活力」に関する評価スコア(SF-36 Vitalityスコア)が、摂取前に比べて平均で11.94%も向上しました※8。

「朝からエネルギッシュに一日をスタートさせたい」「重要な会議や作業の時も集中力を持続させたい」と考えるビジネスパーソンにとって、ミートシラジートのエネルギー向上効果は強い味方になるはずです。

※8参照:The Role of MEET Shilajeet Supplement in Supporting Minerals,Energy, Endurance and Testosterone: A Clinical Evaluation

③ 対人関係で積極性を出したい

テストステロンは、社会的な場面での積極性や決断力、いわゆる「自信」にも深く関わることをご存じでしょうか。

実はテストステロン値が低下すると、内向的になったり、対人関係において一歩踏み出すことをためらったりと、消極的になってしまうことが知られているのです。

ミートシラジートはテストステロンの保護とストレスの調整機能により、対人パフォーマンスさえサポートすることが期待されています。

実際の研究データを確認してみましょう。ミートシラジートを60日間摂取したグループは、SF-36の「社会的機能(Social Functioning)スコア」が、摂取前に比べて平均で16.45%も向上したことが確認されています※9。このスコアは、友人関係や地域活動など、他者との交流をどれだけ活発に、そして精神的な負担なく行えているかを示す指標です。

つまりミートシラジートは心身を落ち着かせることで、仕事やプライベートでの人付き合いの場面で本来の自分らしさを発揮しやすくするサポートをしてくれるのです。

もしあなたが、仕事やプライベートでの人間関係をより円滑に、そしてより積極的に楽しみたいと考えているなら、ミートシラジートが背中を後押ししてくれる可能性があります。

※9参照:The Role of MEET Shilajeet Supplement in Supporting Minerals,Energy, Endurance and Testosterone: A Clinical Evaluation

④ 気分を高めて活動的な日々を過ごしたい

日々の気分の浮き沈みも、実はテストステロンやコルチゾールなどホルモンバランスの乱れが大きく影響しています。

特に慢性的なストレスによってコルチゾールが増えすぎると、気分の低下やモチベーションの減退を引き起こすこともあるのです。

ミートシラジートはポジティブな気分を維持するという点でも、心強い味方となってくれるでしょう。

試験でもミートシラジートを60日間摂取することで「感情的幸福感(Emotional Well-beingスコア）」が、摂取前に比べて平均で11.41%向上したことが確認されました※10。このスコアは、気分の安定度や幸福感を評価する指標であり、摂取により精神的な充実感が高まったことを示唆しています。

ミートシラジートは毎日をもっと前向きな気分で充実させて過ごしたいと考えている方にも有益な効果をもたらしてくれそうです。

※10参照:The Role of MEET Shilajeet Supplement in Supporting Minerals,Energy, Endurance and Testosterone: A Clinical Evaluation

⑤ トレーニングのパフォーマンス向上や回復力増加に役立てたい

ミートシラジートはテストステロンの保護とエネルギーの増大のW効果により、運動パフォーマンスを引き上げる機能も期待できます。

試験でも持久力の指標となるVO2max(最大酸素摂取量)を、60日間の摂取で平均9.85%向上させることが確認されました※11。

また、同じ試験では、持久力を評価する6分間歩行テストの距離も平均で9.80%増加するなど、実際のパフォーマンスへの貢献も示されています。

ミートシラジートは精神面への作用だけではなく、キビキビと動けるエネルギッシュな身体を手にいれるうえでも役に立ちそうです。

※11参照:The Role of MEET Shilajeet Supplement in Supporting Minerals,Energy, Endurance and Testosterone: A Clinical Evaluation

まとめ：気分やパフォーマンスの向上に重きを置くならミートシラジート

ここまで、ミートシラジートの「守り」のメカニズムと、多岐にわたる効果について解説してきました。

ストレスは現代社会を生きるうえで誰もが避けては通れないものです。

「慢性的なストレスで気分の落ち込みを感じている」「仕事の集中力やパフォーマンスが明らかに昔より下がっている」「何をするにもモチベーションが落ちている」といった状況なら、ミートシラジートはまさに最適な選択肢となるでしょう。

一方、テストステロンブースターには様々な種類があり、それぞれに得意分野があります。たとえば、性機能の向上に特化するならテストインクリース、筋肥大を強力に推し進めたいならエクスプローノックスなど、他にもあなたの目的をサポートする優れたブースターが存在するのです。

どのテストステロンブースターが自分の目的に合っているのか迷ってしまう、あるいはもっと成分について詳しく知りたいという方は、ぜひ無料LINE相談で専門家にお問い合わせください。

あなたのライフスタイルや目標に合わせた、最適なブースターを選ぶお手伝いをさせていただきます。

無料でLINE相談サービスを使ってみる

関川裕大 せきかわゆうだい 株式会社アルファメイル所属。男性特化のヘルスケア支援を行うブランド『ナイトプロテイン』のカスタマーサポート責任者を務める傍らで、データに基づいた情報発信にも力を入れている。趣味は料理と筋トレ。

保有資格：NR・サプリメントアドバイザー / 上級睡眠健康指導士 この著者の記事一覧はこちら

[PR]提供：株式会社アルファメイル