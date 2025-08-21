はじめまして、NR・サプリメントアドバイザーの関川と申します。

今回ご紹介するのは、より高頻度でハードなトレーニングをこなしたい方向けのリカバリー素材「チェリーピュア」です。

「連日のワークアウトで疲労が抜けず、思うように追い込めない……。」「筋肉痛や倦怠感が強いからトレーニング強度を調整しようかな……。」

こんな経験はありませんか?

今まで運動による疲労回復といえば、EAAなどのアミノ酸やプロテインが定番でした。これらは主に食事で不足する栄養素を補う「ダイエタリーサプリ」として、筋肉の修復や合成をサポートする役割を持っています。

しかし、筋トレ後の疲労を軽減して次に向けたコンディションを整えるには、単なる栄養補給以上のアプローチが必要になるのです。そこで注目されているのが、摂取により身体のパフォーマンスを120%に引き上げる、チェリーピュアのような「エルゴジェニックエイド」。

今回の記事では、なぜチェリーピュアがトレーニーのリカバリーに適しているのか? 具体的にどのような効果を発揮してくれるのか? について、研究データをベースに解説していきます。

チェリーピュアの特徴とは

チェリーピュアは従来のリカバリー成分と異なる特徴を持つことで注目されています。

一体どのようなはたらきをするどのような成分なのか、詳細を見ていきましょう。

①特殊なアントシアニン「C3GR」と「C3R」含有

なぜチェリーピュアは筋肉に優れた効果を発揮するのか。その答えは筋肉の炎症を軽減する特殊な物質にあります。

そもそも筋肉は負荷がかかると微細な損傷が発生し、体は修復のために炎症反応を引き起こします。炎症自体は回復のプロセスに必要なものですが、強すぎると筋肉痛や倦怠感として身体に影響を及ぼすわけです。

そこで活躍するのが、チェリーピュアに含まれる特殊なアントシアニンの「C3GR(シアニジン3-グルコシルルチノシド）」と「C3R(シアニジン3-ルチノシド）」。

強い抗酸化作用・抗炎症作用をもつだけの一般的なアントシアニンとは異なり、筋肉に炎症を起こす酵素にはたらきかけて炎症を抑制することが明らかになっている物質です。

ダメージからの保護や回復を促すために最適な栄養素といえるでしょう。

もちろん強い抗酸化作用は数値でも現れます。実際の研究にて、チェリーピュアの原料であるタルトチェリーは抗酸化力を示す「ORAC値」が他の食品と比較して非常に高いことが確認されています。

データを比較すると、ORAC値はなんと緑茶の10倍。さらに抗酸化作用の強さで有名なアサイーと比較しても2.8倍など、高い値が出ています※2※3。

チェリーピュアは常に筋肉痛を抱える中級者以上のトレーニーが効率的なボディメイクをするうえで役立つ存在となりうるでしょう。

※1参照:Tart Cherry Extract Containing Chlorogenic Acid, Quercetin, and Kaempferol Inhibits the Mitochondrial Apoptotic Cell Death Elicited by Airborne PM10 in Human Epidermal Keratinocytes

※2参照:Comparison of antioxidant potency of commonly consumed polyphenol-rich beverages in the United States

※3参照:Influence of tart cherry juice on indices of recovery following marathon running

②予防、持久力強化、回復促進まで全てをサポート

ざっくりと筋肉に良いことはわかりましたが、具体的にどのような効果を得られるのでしょうか?

チェリーピュアは人間を対象とした試験で、トレーニーが求める下記3つの効果を全て発揮することが確認されています※4。

予防効果 ：筋肉痛の軽減や筋分解の抑制

：筋肉痛の軽減や筋分解の抑制 パフォーマンス向上効果 ：筋持久力の強化や筋力回復速度の向上

：筋持久力の強化や筋力回復速度の向上 回復促進効果 ：筋肉痛からの回復速度上昇

つまりハードなトレーニングへの備えやトレーニング中のサポート、終了後のリカバリーまで幅広く対策できる、トレーニー向けの防御力UP系素材といえるでしょう。

特に予防とリカバリー促進は、組み合わさることでトレーニングの頻度や強度向上に役立ちます。結果的にトレーニングサイクルを早めてボディメイクに貢献する、サイクルブースター的役割が期待できますね。

※4参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise in resistance trained males

③正体はタルトチェリーの栄養素を特殊製法で50倍濃縮した抽出物

筋トレのパフォーマンス向上やリカバリー促進まで幅広い実感を得られるチェリーピュア。「それだけの効果があって本当に安全なの?」と不安に思う方がいるかもしれません。

ご安心ください。チェリーピュアの正体は「タルトチェリー」に含まれる有用成分をピュアに濃縮した高品質な素材であり、ドーピングや副作用など危険な物とは無縁です。

タルトチェリーは日本で栽培される甘いさくらんぼとは異なり、海外でよく栽培されるチェリーの品種。酸味が強く生食に適さない分、甘いチェリーより抗酸化物質などの有用成分が多く含まれます。

中でも特に栄養価が高い皮の部分のみを、特殊なフリーズドライ製法によって栄養素を極力残したまま50倍に濃縮したのがチェリーピュアです※5。

さらに、製造時には増量剤・香料・着色料などの不要な添加物を一切使用していない徹底ぶりで、純粋なタルトチェリーの栄養素だけを安心安全に摂取できます。

サプリメントとしての品質も徹底管理されており、効果だけでなく安全性の面でも信頼性が高い素材といえそうです。

※5参照:CherryPURE® Tart Cherry Powder - Shoreline FRUIT

トレーニー＆アスリートに有益なチェリーピュアの効果5選

チェリーピュアはハードな筋トレに勤しむトレーニーやアスリートに適した素材であることがわかりました。

次はチェリーピュアを摂取させた研究で報告された具体的な効果についてご紹介します。

①筋力の低下を37.3%抑制

「最後のセットで思うように力が入らない……。」「前日のトレーニングが響いて力が入らず重量が落ちる……。」

トレーニーならこんな経験、ありますよね?

チェリーピュアを摂取すれば、筋力の低下を抑えて毎回のトレーニングで最大限の負荷をかける準備が整えられます。

実際の研究では、1日480mgのチェリーピュアを摂取するグループと摂取しないグループにわけ、10日間にわたり筋トレをさせました。するとチェリーピュアを摂取させたグループは運動直後の最大筋力の低下が約32.3%抑制され、24時間後の筋力低下も約37.3%抑制されたことが報告されています※6。

データから、最後のセットまで安定してパワーを発揮したい方や翌日のトレーニング時の筋力低下を抑えたい方には最適な素材と言えそうです。

※6参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise in resistance trained males

②トレーニングによる筋肉痛を38.8%抑制

筋力の回復が早まれば、より大きな負荷をかけられますが……それだけでは不十分。そもそも筋肉痛が強く残れば、次のトレーニングでパフォーマンスを発揮できないからです。

チェリーピュアは、なんと筋肉痛も抑制してより早く筋トレのサイクルを回すコンディションを整えるのに役立ちます。

先ほどと同じ研究では、MAXの70%重量で10セット×10回のバックスクワットを実施しています。するとチェリーピュアを摂取したグループは、24時間後の筋肉痛がなんと38.8%も軽減されたのです※7。

具体的には、筋肉痛の大きさを表すスコアが摂取していないグループでは170%増加していたのに対して、タルトチェリー摂取グループは104%の増加に止まっていました。

筋肉痛が軽減されて回復が早まれば、次のトレーニングの妨げがなくなります。スクワットの翌日に歩くだけでジンジンと響くあの痛みも、チェリーピュアが軽減してくれるかもしれませんね。

※7参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise in resistance trained males

③筋分解の指標をマイナス値に変換

トレーニーなら身体が常に筋肉の分解と合成を絶えず行っていることはご存じのはず。しかし、栄養補給を怠ると筋肉が分解されやすくなるように、実は運動による炎症が長引くと筋肉の分解が進行してしまうことはあまり知られていません。

そこでチェリーピュアの出番です。チェリーピュアは、継続摂取により筋肉の分解を示す指標であるBUN(血中尿素窒素)の上昇を抑制することが研究で確認されています※8。

具体的には摂取していないグループでは24時間後にBUNが約5.19%上昇したのに対し、チェリーピュア群では元の数値から約2.37%減少しました。

BUNは筋タンパクの分解が進むと増加する数値。つまり、何も摂取せず上昇している状態は筋分解が進んでいる状況であり、せっかく行った筋トレの効果が減少してしまうリスクがあるのです。

その点、チェリーピュアの摂取によって下降に転じていることは、炎症によるカタボリックを防いで効率よく筋肉をつくるための手助けをしていることの証拠になりえます。

きつい筋トレを頑張ったからには、成果を1ミリたりとも無駄にしたくないはず。トレーニングの効果を最大化するためにも、チェリーピュアは強力なサポートとなるでしょう。

※8参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise in resistance trained males

④トレーニング後のコルチゾール上昇を68.45%抑制

ハードなトレーニング後にどっと疲れが襲い、何もやる気が起きない……と感じたことはありませんか?

原因はトレーニングによってストレスホルモンの「コルチゾール」が急上昇しているからです。

コルチゾール自体はストレスに備えるための重要なホルモンですが、過剰に分泌されると筋肉の分解を促進して疲労感を増幅させる厄介な存在。

チェリーピュアは、なんと運動後に増加するコルチゾールを抑制することが確認されています※9。

実際の研究では、チェリーピュアを摂取したグループとしなかったグループで運動後のコルチゾール上昇を比較しました。すると摂取したグループは運動1時間後のコルチゾール上昇が68.45%抑制され、24時間後に測定した際も正常値への回復スピードが早まっていたことが示されました。

ハードな追い込みに応じてしっかりと回復力を高める、チェリーピュアの強みが活かされたデータと感じます。

※9参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on acute endurance exercise performance in aerobically trained individuals

⑤ハーフマラソンのタイムを平均15分短縮

トレーニーの中には、私のようにランニングなどの有酸素運動を取り入れる方もいるのではないでしょうか? また、持久系のパフォーマンスを求めるアスリートは有酸素運動も必ずトレーニング内容に入るはず。

チェリーピュアは、持久系運動のパフォーマンス向上や持久力の低下抑制に関しても優れたデータが確認されています。その代表例が、ハーフマラソンのタイムを大幅に短縮した研究データ。

実際の研究では健康な成人ランナーを対象に1日480mgのチェリーピュアを7日間摂取してもらい、ハーフマラソンのタイムを計測しました。その結果、摂取しなかったグループの平均タイムが118分だったのに対し、チェリーピュア摂取群は平均103分でゴールし、15分のタイム短縮が確認されています※10。

持久力の向上は、単に長距離走だけの話ではありません。ジムでの高回数セットやトレーニング終盤の粘り強さにも関係してきます。

追い込み時のスタミナを維持し、ラスト1セットまでしっかりと動けるコンディションを作る。そんなトレーニング環境を整えたいなら、チェリーピュアは有力な選択肢になりそうです。

※10参照:Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on acute endurance exercise performance in aerobically trained individuals

チェリーピュアを飲んだ実際の感想

研究データでは、チェリーピュアが筋力の回復や持久力向上、筋肉痛の軽減に効果的であることが確認できました。

しかし、実際に摂取するとどのような変化を感じるのか、気になりませんか? ここでは、学生時代からの衰えをじわじわと感じはじめた20代後半の筆者が、トレーニングを行いながらチェリーピュアを1ヵ月間継続摂取して感じた変化を率直に紹介します。

①睡眠の質が高くなって回復力強化に繋がった

チェリーピュアを飲み始めてしばらくすると、朝の目覚めがスッキリし、疲労の抜けが良くなったように感じました。トレーニング後の疲労感が翌朝まで残りにくくなり、寝起きの倦怠感が軽減したのです。

実はこの体感は、タルトチェリーに関する研究データとも一致する部分があります。1日60mLのタルトチェリージュースを7日間継続摂取した研究では、総睡眠時間が39分増加し、睡眠効率が6.3%向上。さらに、寝つきの時間が平均9.1分短縮されたことが確認されているんです※11。

タルトチェリーの豊富な抗酸化作用や含有されるメラトニンは、トレーニングのリカバリーだけではなく良質な睡眠をとるにも効果的といわれています。

いずれにせよトレーニングを継続するうえで「回復力の強化」は重要な要素なので、睡眠の質を高めることで筋肉の修復やエネルギー回復をスムーズに進められるのは、大きなメリットといえるでしょう。

※11参照:Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality

②運動時のパフォーマンス向上効果を感じた

チェリーピュアを10日ほど飲み続けていると、トレーニング終盤の粘り強さが増したように感じました。

特に高回数をこなす筋トレの種目では最後のセットでも踏ん張りが効く感覚があり、普段よりも重量を落とさずに維持できる場面が増えた気がします。

有酸素運動をする際も、普段なら8kmを超えたあたりで足の張りを感じ始めるのに、チェリーピュアを摂取してからは10km程度ならスムーズに動けることが増えた印象がありましたね。呼吸の乱れが少なく、ペースを崩さずに一定のリズムで走れたのもチェリーピュアの効果かなと感じたポイントでした。

トレーニングを続けるなかで、「あと少し粘りたい」「最後のセットまで全力を出し切りたい」と思う瞬間はよくありますよね? そんな場面での踏ん張りを支えてくれるのがチェリーピュアの強みかもしれません。

③トレーニング終了後の倦怠感がいつもより少ない気がする

トレーニングを終えたあと、達成感とともにどっと疲れが襲ってきますよね。やり切った満足感はあるものの、体を動かすのが億劫になり、そのままソファに沈み込んでしまうことも少なくありません。

ただ、チェリーピュアを飲み始めてからトレーニング後の倦怠感が以前よりも軽減されていると感じるようになりました。

ハードな筋トレをこなした日でも、「あと少し動けそう」と思える余力があり、いつもなら横になりたくなるタイミングでも家事をこなせるのです。

筋肉の回復がスムーズになったのか、あるいは疲労の抜けが良くなったのか。理由ははっきりとはわからないものの「もう動きたくない」と思う感覚が減り、トレーニング後の活動が快適になったことは間違いありません。

④筋肉痛からの回復も明らかに早い

昔はトレーニングをした翌日にはすぐに筋肉痛が出ていましたが、最近では翌日以降にじわじわと痛みがくるようになった今日この頃。

特に高重量のスクワットやデッドリフトを行った日は「3日ぐらいは動くと痛いかな」と不安になることがよくあります。

しかし、チェリーピュアを飲み続けていると、翌朝起きたときに「あれ、そこまで痛くない」と感じることが増えました。

もちろん、筋肉痛が完全になくなるわけではありませんが、「普段なら2日目がピークなのに、今回はそこまでひどくない」「動き出しがスムーズで、可動域が狭まる感じが少ない」といった違いを実感しています。

さらに、チェリーピュアを摂取していると、重点的に鍛えたい部位がある時に「いつもなら3日開けるけど、もう少し早くできそう」と感じる場面が増えています。

筋肉痛の回復が早まることでトレーニング回数を増やせるのは、継続する中で長期的に考えると大きなメリットです。

結果として、より早く、より大きな筋肥大を狙えるポテンシャルがあるサプリだと感じました。

チェリーピュアの適した利用方法

チェリーピュアは単体でも十分な効果が期待できますが、他のサプリメントと組み合わせることで、より高い実感を得られる可能性があります。

では、具体的にどのような成分と組み合わせると相乗効果が期待できるのでしょうか。

サプリメントアドバイザーの視点から、チェリーピュアの効果を最大限に活かすための利用方法をご紹介します。

①吸収促進サポート素材と同時摂取

世の中には同時に摂取することで栄養素の吸収効率を高める成分があることをご存じでしょうか?

たとえば、バイオペリンと呼ばれる成分は、小腸での栄養素の取り込みをサポートして吸収効率を向上させることが知られています。

タルトチェリーを対象にした直接的な研究ではありませんが、バイオペリンとポリフェノール類を同時に摂取することで成分の吸収を15〜20倍に高めた結果が報告されています※12。

チェリーピュアにも豊富なポリフェノールが含まれているため、バイオペリンを併用することでより効率的に成分を活用できる可能性があるわけです。

実際、高品質な製品にはバイオペリンが配合されていることが多いので、製品を選ぶ際のポイントのひとつになるでしょう。

トレーニング後の回復やパフォーマンス向上をより実感したい場合は、チェリーピュアと一緒に吸収促進成分を取り入れるのも有効な戦略といえそうです。

※12参照:バイオペリン - 研究報告のハイライト

②テストステロンブースターで1回1回の効果も最大限に

その他に相性が良いエルゴジェニック系の素材として、いわゆる「テストステロンブースター」は欠かせません。

テストステロンブースターとは、ボディメイクにおける超重要ホルモン「テストステロン」の分泌を高める成分のこと。テストステロンは筋肉の合成や脂肪の燃焼を促進する作用があるため、増加は筋肥大やシェイプアップに直結します。

チェリーピュアで回復を早めてトレーニング量を増やす。そして、テストステロンブースターを併用することで、1回1回のトレーニングの成果も最大限に高める……といった形で併用することで、更なる相乗効果が期待できます。

ハードに鍛えて短期間で成果を出したい人ほど投資する価値があるコンビネーションといえるでしょう。

高頻度で筋トレしたいならチェリーピュアを検討しよう

ここまでチェリーピュアの効果や摂取した感想について紹介してきました。

ある程度トレーニングを続けていると「疲労の蓄積や筋肉痛の長引きで思うようにトレーニングの回数を増やせない」「追い込みたいのに回復が追いつかないから今日はオフにする」といったこともあるはず。

チェリーピュアはそんな壁を乗り越えて高頻度・高強度でトレーニングを頑張る方の強力な味方になってくれることでしょう。

ぜひ今回紹介したチェリーピュアやテストステロンブースターなどのサプリを活用しながら高みを目指してください。

ちなみにチェリーピュアが筋トレに関してデータが揃っているリカバリー素材であるように、テストステロンブースターも筋トレ特化の成分が存在することをご存じでしょうか?

にもかかわらず、テストステロンブースターは一見どれも同じに見えるため「どんな成分を選べば良いかわからない」という相談もよくいただきます。

関川裕大 せきかわゆうだい 株式会社アルファメイル所属。男性特化のヘルスケア支援を行うブランド『ナイトプロテイン』のカスタマーサポート責任者を務める傍らで、データに基づいた情報発信にも力を入れている。趣味は料理と筋トレ。

保有資格：NR・サプリメントアドバイザー / 上級睡眠健康指導士 この著者の記事一覧はこちら

