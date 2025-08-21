はじめまして、NR・サプリメントアドバイザーの関川と申します。

今回ご紹介するのは男性機能面で優れたデータが発表されているテストステロンブースター『テストインクリース(TESTNCREASE）』です。

テストステロンブースターといえば、筋トレによるボディメイクや精力の強化、男性更年期障害の緩和など、様々な目的で利用できる人気のサプリ。強力な臨床試験データや強い体感による口コミに支えられ、近年では続々と新しいテストステロンブースターが登場しています。

一方、利用者側からするといったいどれが自分に適しているのか迷ってしまいませんか?

その点『テストインクリース』は実にシンプルでわかりやすく安心でしょう。なぜなら、精力や立ちなど男性機能面を目的にするなら確実に第一候補となりうるからです。

一般的な精力系サプリでよく見る素材や他のテストステロンブースターと比較して何が違うのでしょうか?

『テストインクリース』とは

まずは『テストインクリース』の概要を確認しながら、優れた効果を発揮できる秘密を明らかにしましょう。

① ブラックムスリと フェヌグリーク 2種の植物エキス混合物

『テストインクリース』はブラックムスリ(キンバイザサ)とフェヌグリーク、2つの植物エキスをブレンドした強力なテストステロンブースターです。

日本では馴染みが薄いかもしれませんが、実はブラックムスリとフェヌグリークは性機能を改善するために古くからアジア圏で利用されてきた実績をもちます。インドの伝統医療であるアーユルヴェーダや、日本人もお馴染みの漢方でも活用されており、安全性や有用性に関しては歴史的な裏付けを有する植物といえるでしょう。

実際『テストインクリース』を約3ヵ月摂取させた試験では副作用が一切確認されず、内臓の数値や血液検査の結果も問題がないことが報告されています※1。薬剤によるホルモン補充療法やドーピングのようなリスクを抑えつつ、テストステロンを高められるのは大きな安心要素ですね。

さらに近代になり研究が進んだことで、有効成分の具体的なメカニズムも明らかになりつつあります。では、どのようなはたらきで効果をもたらしてくれるのでしょうか?

※1参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

② テストステロンを増やし、テストステロンの働きを高める二重の効果

『テストインクリース』はブラックムスリの有効成分「クルクリゴシド」と、フェヌグリークの有効成分「プロトダイオシン」を一定濃度で保有します。

そして2つの有効成分がテストステロンに対し特殊な作用をもたらすことで、一般的な素材よりも強い体感を生み出しているのです。一体どういうことでしょうか?

多くのテストステロンブースターは、テストステロンの生成を強化したり、つくられたものを保護したりと「テストステロンを増やす」ことで効力を発揮します。

『テストインクリース』に含まれるクルクリゴシドも精巣を保護して損傷を修復する機能が確認されており、テストステロンの生成を加速することが期待されています。

しかし『テストインクリース』はそれだけで終わりません。増えたテストステロンを体内で働きやすくする作用が報告されているのです。

具体的には有効性分のプロトダイオシンに、テストステロンが体内で働くための職場となる「アンドロゲン受容体」を増やす機能が確認されており、増えたテストステロンの作用がより活性化することを期待できます※2。

アンドロゲン受容体を高める役割が確認されている成分は非常に希少であり、プロトダイオシンが含まれている『テストインクリース』ならではの作用といえるでしょう。一般的なフェヌグリークサプリとは異なる理由ともいえます。

※2参照:Chemical Constituents, Biological Properties, and Uses of Tribulus terrestris: A Review

③ 男性機能面においてマカより約16.6倍も効果が高い可能性が……

『テストインクリース』が注目されているのはもちろんメカニズムだけではありません。実際に得られる効果の面でも優れた結果が報告されています。

特に顕著なのが、男性機能の強さの指標として利用される『IIEF-15スコア(国際勃起機能スコア）』の向上効果。IIEFは勃起力だけではなく、性欲やオーガズム、性的満足度なども含めた総合的な性機能の状態が75点満点で評価されます。

今回は例として、精力サプリの素材で有名な「マカ」や『テストインクリース』の原料である「フェヌグリーク」を用いた試験と比較してみました。『テストインクリース』がいかに優れているかは、下記の表を見れば一目で明らかです。

研究では『テストインクリース』を摂取した人のほうが摂取前の深刻度が高かったにも関わらず、最終的にはマカやフェヌグリークの10〜16倍近くの改善率で見事に数値が向上しています。

もちろん対象者や期間の違いなど条件は若干異なりますが、それを加味しても圧倒的な効果の差は明確ですね。

『テストインクリース』は性機能面に強いテストステロンブースターとして、精力を増加させたい男性からの支持を集めることになるでしょう。

※3参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

※4参照:Efficacy and Safety of a Mixed Extract of Trigonella foenum-graecum Seed and Lespedeza cuneata in the Treatment of Testosterone Deficiency Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

※5参照:Beneficial effects of Maca (Lepidium meyenii) extract-containing diet on sexual dysfunction, particularly erectile dysfunction (ED), and related health conditions in middle-aged and older men with mild to moderate ED

『テストインクリース』と相性の良い利用目的5選

ここからは『テストインクリース』のより詳細な研究データをもとに、どんな利用目的の人と相性が良いのかをご紹介します。

精力の一言だけではまとめられない『テストインクリース』の効果をご覧ください。

① 薬に頼らず安全にテストステロンを上げたい

『テストインクリース』は、単純にテストステロンを高めて男としてのパフォーマンスを上げたい方にも最適といえます。

性機能面の顕著な効果が注目されがちですが、実は他のブースターと比較しても圧倒的なテストステロン値の上昇率を誇るのです。

研究では平均年齢40歳でテストステロンが正常値の男性に『テストインクリース』500mgを約3ヵ月摂取させたところ、遊離テストステロンが72.87%も向上したことが確認されました※6。

健康な男性が運動せずに飲むだけで約70%の増加。これはテストステロンブースターとしてトップレベルの増加率です。

さらにテストステロン値向上が確認された研究では副作用が一切報告されず『テストインクリース』が安全にテストステロンを高められるサプリであることが証明されました。

ちなみに同じテストステロンを高める手段でも、注射やアナボリックステロイド等の薬剤の場合、やはり副作用が伴います。具体的には心血管疾患のリスク増加、テストステロン自己生成能力の低下、男性不妊などです。

もちろん薬剤も使い方次第で有益ですが、少なくともナチュラルにテストステロンをあげてパフォーマンスを発揮したいという意志がある方にはおすすめできません。

自然な取り組みでテストステロンを高めたい方は健康的な生活習慣と併せて『テストインクリース』を検討してみてはいかがでしょうか。

※6参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

② 性欲を高めてパートナーとの行為頻度を増やしたい

男性なら誰もが「ムラムラ感を高めてパートナーと盛り上がりたい」「常に女性のことを考えているギラギラ感を楽しみたい」という要望を持っているのではないでしょうか。

テストステロンが性欲に大きく関与していることは知られていますが……『テストインクリース』は期待を裏切らず性欲の向上効果が確認されています。

実は先ほどから登場しているIIEFスコア(国際勃起機能スコア)では、性的欲求のスコアが個別に計測されていました。研究では『テストインクリース』の摂取により、10点満点で表される性的欲求のスコアが2から8に変化しました※7。

変化率に直すと75%の顕著な増加となり、性欲が控えめだったグループがかなり気分に変化を感じていることがわかります。

性欲を高めて男としての人生を楽しみ尽くしたい方は『テストインクリース』も候補に入れてみてください。

※7参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

③ 勃起機能を強化して性生活の質を高めたい

テストステロンは性欲はもちろんのこと、勃起を発生させるための仕組みにも携わっています。

つまり大幅にテストステロンを向上させる『テストインクリース』は、もちろん勃起機能の増強も期待可能です。

IIEFスコア(国際勃起機能スコア)の「勃起機能」は30点満点で表されるところ『テストインクリース』の摂取により11点から18点へと63.64%の大幅な増加が確認されています※8。

さらにすごいのが、物理的な刺激で発生する「反射勃起」のスコアが40.25%も改善されたことです。性的興奮だけではなく、血管のコンディションなど勃起に重要な要素も改善させていることが示唆されます。

実際『テストインクリース』の有効成分であるプロトダイオシンには、海綿体の血流増加による勃起促進の薬理効果があることが報告されているんです※9。

陰茎に対して直接的なアプローチが発生することも、性機能面で優れたデータが報告されている1つの要因かもしれません。

※8参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster ※9参照:Proerectile pharmacological effects of Tribulus terrestris extract on the rabbit corpus cavernosum

④ 精子の質や数を改善して妊活を効率化したい

テストステロンブースターで性機能を高めたい方のなかには、積極的に妊活に取り組みたいと考えている人もいるはず。

『テストインクリース』はなんと妊活における精子の質改善のニーズにも対応しています。

先ほどから登場する研究では、下記の通り精子の質が大幅に向上していることが確認できます※10。

精子数の増加率: 34.82%

運動率の向上率: 17.46%

異常精子の減少率: 18.81%

妊活系の素材としても第一線級の改善率です。『テストインクリース』の有効成分「クルクリゴシド」にはダメージを受けた精巣を修復するユニークな機能が確認されているため、精子の質にもポジティブな影響をもたらすと考えられます。

実際の妊活では精子の質のみならず、パートナーとの行為頻度や最後まで射精する力など『テストインクリース』でケアできる全ての力が必要です。

そう考えると『テストインクリース』は男性向けの妊活サプリとしても自信をもっておすすめできる素材といえます。

※10参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

⑤ メンタルを整えてQoLを最大化したい

もちろんテストステロンを高める目的として、毎日をエネルギッシュに過ごしたいと考える方もいらっしゃることでしょう。

『テストインクリース』は性機能特化のデータだけかと思いきや、実はQOL(生活の質)向上にも効果的との結果が出ているのです。

研究ではQOLを身体活動、メンタルの健康、身体面の健康の3つで自己評価してもらい、スコアを計測しています。それぞれ摂取前と摂取後では大きな数値の変化があり、摂取により気分が前向きになることが期待できそうです※11。

身体活動：83.3% 向上

メンタルの健康：80.0% 向上

身体面の健康：80.0% 向上

テストステロンはストレス耐性を高めてエネルギーを高ぶらせてくれるため、データに一貫性が見られる結果といえます。

昼も夜も精力的に活動したいと考えている男性にとって『テストインクリース』は飲まないとむしろ不安になる、そんな存在になるかもしれません。

※11参照:A Multicentric Randomized double blind placebo controlled comparative study to evaluate the effect of Nutraceutical/Health Supplement 'FUROSAP PLUS' as Testosterone Booster

『テストインクリース』を実際に摂取した感想5選

ここまで実際の研究データを紹介してきました。

数値的に期待感が高まる上昇率が並び、ワクワクしている男性も多いはず。

でも、本当に知りたいのは「実際に摂取したらどんな効果が得られるのか?」という部分ですよね?

今回は筆者がメーカーから直接原料を仕入れて『テストインクリース』の体感をたしかめてみました。

弊社では優れたデータはもちろんのこと体感も重視しているので、製品への採用を決める時は社内で実際に摂取してテストしています。

私は日頃から様々なテストステロンブースターを常用しているので、今回は下記の条件で『テストインクリース』を摂取しました。

2週間他のサプリメントを抜いてから摂取

約500mgを毎晩摂取

1ヵ月間(30日)の継続

実際に試した感想をリアルにお届けします。

① ムラムラ感が明らかに高まる

『テストインクリース』を摂取してから他の製品より顕著に感じたのは性欲の高まりでした。

思い返せば、リラックスした何気ないタイミングでパートナーとの行為を思い出してしまったり、実際にパートナーを求める回数が増えたりと、性的欲求に明らかな変化が出たように感じます。

また、普段ならハードに仕事をした日は疲れてそのまま眠る……ということも多々あるのですが、眠気よりも性欲が勝ることもあり、我ながら少し驚きました。

きれいごとを抜きに、性的欲求や性行為は人生を充足させる重要な要素といっても過言ではありません。実際、私は性欲が高まったことで日々の生活に充足感が生まれたように感じました。

「最近は男として心から楽しめていない」と感じている男性にはとても良い刺激になるかもしれません。

② 朝立ちの強さも摂取前と比にならない

朝立ちはテストステロンが関連しているため、実はテストステロンブースターの体感としてわかりやすい変化なのです。

そして『テストインクリース』でも朝立ちの時の硬さや太さが明らかに変わりましたが、他の素材よりもかなり強かったように感じます。

摂取して数日で、力強い朝立ちがズボンに引っかかり痛いと感じて起きた時は、やはり性機能面で強い影響があることを期待させてくれましたね。

このように朝立ちは男性機能のコンディションチェッカーとして活用できるので、皆さまも摂取する際には、ぜひ毎朝の変化を楽しみに確認してみてください。

③ 日中の気分が良くなり強気な日々を過ごせた

個人的に一番嬉しかったのは『テストインクリース』を摂取しはじめてからの日中の気分に関する変化でした。

仕事で少し疲れている時期だったので摂取前は弱気になることもしばしばあったのですが……気づけば摂取を始めてからとても気分が良いことに気づいたのです。

「コミュニケーションの積極性が増してノリノリで仕事をこなしたくなるような気がする」といったなんとなくの変化ではあるのですが、パフォーマンスや充足感が上がったのは間違いありません。

QOL向上の研究結果と一致しているので、データ通りの効果を感じられたといえるのでしょうか。日々のアウトプットが大事なハードワーカーにもおすすめのテストステロンブースターだと思います。

④ 行為時の立ちや維持がスムーズになった

行為時の性機能面もデータ通りの実感を得られた項目の1つです。

飲み始めてから数週間パートナーとの行為時に相手から「いつもと違う」といった感想をもらえたことで、男性としての自信につながりました。

また、疲れている時には途中で折れてしまうこともありますが、維持のしやすさは行為の時に感じました。

男性機能面にお悩みの方にはやはりおすすめできる素材です。日々の食事や運動、睡眠のケアなど、生活習慣の改善と併せて『テストインクリース』を取り入れてみてはいかがでしょうか。

⑤ 感度も若干高まった気がする

もう1点、行為時に感じたユニークな変化が、感度の変化です。

「反射勃起の強化」に関するデータが報告されているからか、いつもより感覚が鋭く感じられました。

衰えと共に感度の低下が発生するのはよくあることなですが、ケアとして取り入れると感度の面でも実感される方は多いと予想します。

まとめ：精力目的でTブースターを探すなら『テストインクリース』

ここまで『テストインクリース』についてまとめてきました。

IIEF(国際勃起機能スコア)の変化率など、性機能面では他のテストステロンブースターを寄せ付けないポテンシャルをもっていることがわかりましたね。

また、テストステロンの変化率自体も類似のサプリメントでトップクラスなので、最強争いをするなら間違いなく有力候補に入る優れたテストステロンブースターだと断言できます。

総じて、性機能強化に特化したブースターを試したい男性から、とにかく強い体感のテストステロンブースターを飲んでみたい男性まで、幅広い層が満足できる素材といえるでしょう。

一度も摂取したことがない方は確実に試す価値がありますので、ぜひその身で相性をたしかめてみてください。

ちなみに、テストステロンブースター自体が初めての方ですと「他の精力サプリと何が違うのか?」「他にも精力に適したブースターはあるのか?」といった疑問が湧いてくるかもしれません。

記事内では書き切れないこともたくさんありますので、もし気になることがあれば弊社の無料LINE相談窓口までお問い合わせください。

私のようなサプリメントの有資格者や、薬剤師、パーソナルトレーナーなどヘルスケアの専門家が常駐し、疑問に回答しています。

無料でLINE相談サービスを使ってみる

関川裕大 せきかわゆうだい 株式会社アルファメイル所属。男性特化のヘルスケア支援を行うブランド『ナイトプロテイン』のカスタマーサポート責任者を務める傍らで、データに基づいた情報発信にも力を入れている。趣味は料理と筋トレ。

保有資格：NR・サプリメントアドバイザー / 上級睡眠健康指導士 この著者の記事一覧はこちら

[PR]提供：株式会社アルファメイル