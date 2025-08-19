高い宿泊客満足度を誇るビジネスホテルチェーン「スーパーホテル」は、経営者育成プロジェクト「Super Dream Project」をテーマにしたドキュメンタリーシリーズを、YouTubeで公開中です。

動画本編はこちら

Super Dream Projectについて詳しくはこちら

今回ご紹介するのは、「Super Dream Project」に合格し、現在8年目となった夫婦。大阪にあるスーパーホテル「関空・熊取駅前」で、夫が支配人、妻が副支配人を務めています。2人のお客様の心を掴む気遣いと新たに見つけた夢に迫ります。

プライドを乗り越えて、40代から踏み出した夢への第一歩

木戸正剛さん・陽子さん夫婦は、北海道生まれ北海道育ち。ともに飲食店で勤務していました。飲食店の起業を夢見ていたものの貯金はなく思い悩んでいたところに、正剛さんが友人から、スーパーホテルが行う経営者育成プロジェクト「Super Dream Project」の話を聞いてきたのが始まりでした。

このプロジェクトは、夫婦やカップルなどで支配人・副支配人としてホテル1棟の経営を任されるもの。「1年契約の業務委託契約が4年以上経過した頃には、２人で貯蓄2,000万円以上も可能」「初期投資0円でスタートできる」「家賃・水光熱費0円」「経営ノウハウを身につけられる」という、まさに夢のプロジェクトです。

ですが、陽子さんにとってプロジェクトへの参加は「悩みに悩んでの決断」でした。当時、陽子さんはすでに40代。「40代になった自分が、20代の若者からホテルの経営ノウハウを教わることに、プライドが邪魔しないか心配でした。プライドが勝ってしまったら、せっかく教えてもらったことも素直に受け入れられないんじゃないかって…」と、そのときの気持ちを振り返ります。

結局は、夢の実現のためプロジェクトへの参加を決意。プライドを乗り越えてでも参加を決めたのは、なんといっても「2人で4年間で貯蓄2,000万円以上も可能」というポイントでした。そして、現在の貯蓄額はズバリ2,000万円だそうです。

2人は支配人・副支配人となって現在8年目。予定していた４年間を過ぎてもプロジェクトを継続しています。その理由は、プロジェクト開始２年目に起こったコロナ禍。緊急事態宣言などで、何もできずやり切れない気持ちで過ごした２年間を経て、2人は「どんな時も誰からも愛されるホテル」をめざすようになったといいます。

お客様の心を掴んだ木戸支配人・副支配人の気遣い

「どんな時も誰からも愛されるホテル」をめざして奮闘を重ねた2人は、経営品質ランキングのあらゆるジャンルで上位を独占。2024年4月には全国ナンバーワンも獲得しました。彼らがお客様の心を掴んだ秘訣は、日常の仕事ぶりに隠されていました。

この日、ホテル業務には不似合いな工具箱を手にして支配人が向かったのは客室。「ベッドフレームが歪んでいる」「下水の臭いが上がってくる」そういった報告を受け、108室の客室すべてをチェックして回っていたのでした。「設備の不具合の報告が1室でもあれば、全室を確認します」と支配人。最初からこういった業務ができたわけではなく、「自分のスキルアップのためにも、できることは何でもやるようにしています」と前向きです。

「心地よい滞在は私たちの日々の努力による」それが支配人のモットー。スーパーホテルの経営陣も「ウルトラCはない」とよく言うように、積み重ねが大事なのだと支配人は語ります。

そして、副支配人もまた、優しさと気遣いでホテルを支えます。スタッフに対して常に笑顔で接し、ねぎらい、サービスの向上を喚起する副支配人。新しく入ったスタッフからも「とっても優しくて、話しやすいです。いろいろ気にかけてくれます」と、うれしい評価。スタッフにとって、時には母、時には姉であることが副支配人の理想です。

また、ある日の早朝。まだ人気のないフロントで、出発するお客様に「行ってらっしゃいませ」と声をかける副支配人の姿がありました。この声かけは、「お客様に感謝の心を伝えたい」という思いから、副支配人が6年間欠かさずに行う朝の日課です。

チェックアウトの手続きが不要なスーパーホテルでは、出発時に戸惑うお客様もいるといいます。そんなとき、「行ってらっしゃいませ」と声をかけることで、お客様はすっきり気持ちよく出発できるのではないかと考えて、行っていることなのだそうです。

支配人と副支配人、それぞれの視点からの気遣いが、お客様の快適な滞在を支え、「どんな時も誰からも愛されるホテル」の実現につながっているのです。

2人が始めた新たなチャレンジは後進の育成

そして今、2人は新たなチャレンジを始めていました。それは、まさにこれから支配人・副支配人になろうと50日間の研修に挑むカップルの指導です。研修を受けるのは、織田直人さんと佐藤すみれさんです。

研修生の指導にあたり支配人は「お客様から“ホテルが良かった”だけでなく、“2人にまた会いたい”と思ってもらえるようなビジネスホテルはなかなかないと思うので、そこを伝えていきたい」と語ります。そして、お客様に客室で快適に過ごして旅の疲れを癒してもらえるよう、テレビが映らないときの対処法やエアコンのフィルターの掃除のポイントなど、6年間培ってきた知識と経験を惜しみなく伝えます。

さらに最も学んでほしいのは、なんといっても売上のこと。「客室が100室ある場合、1万円で50室売れたとして、それでよいのか。部屋の在庫は持ち越せないもの。それなら、6000円や7000円で売って満室にした方が売上は上がるのではないか。もちろん安売りは努力ではないので、基本的には適正な単価で売上を伸ばしていくことが大事」と支配人は2人に話します。

そして、織田さんと佐藤さんの研修も半ばに差し掛かったある日の深夜、支配人の人柄が顕著に表れる小さな事件が起こりました。まだチェックインしていないお客様から、「車が故障してJAFを手配している」と電話があったのです。時刻は深夜11時半。通常、到着が12時を過ぎると予約はキャンセルになり、100%のキャンセル料が発生します。しかし、支配人はお客様が困っている状況を鑑み、到着するまで待つという対応をとることにしました。「夜遊びや飲んでいて12時を過ぎるのとは状況が違う。今回は非常事態ですので、その辺の事情も考慮し、このような判断をしました」と支配人。基本を守るのは当然のこと、でも、臨機応変な対応が必要なときもある。そんな裁量も、各ホテルの支配人には持たされているのです。結局、お客様が到着したのは深夜3時でした。

翌日の夕方、副支配人は、戸惑いや疲れが見え始めた佐藤さんをお茶に誘います。実は、佐藤さんもまた、プロジェクト参加には大きな不安を抱えていたのです。「織田さんから、スーパーホテルで一緒に働きたいと言われたときは、プライベートも仕事も24時間ずっと一緒になるのが、なにより不安でした。その次に、自分が副支配人の責任に耐えられるのかという不安もありました」と佐藤さんは打ち明けます。

これに対し副支配人は、「定年後みたいに何もやることがないわけではなく、お互いにやることがあっての24時間一緒だから、状況は違うんじゃないかな。それに、将来、2人で起業するのであれば、ずっと一緒にいるのは当たり前。そのお試しを、今この守られた状態で体験していると思えはいいんじゃない？」とアドバイス。

また、副支配人の責任についても、自身の経験を交えて「そんなに気を張らなくてもいい」と語ります。「自分たちが作りたいのは、常にパリッと澄ましたスタッフがフロントに立っているようなホテルではなく、お客様が”家に帰ってきた”と思えるような温かなホテル。そう気づいたときに、自分の役割は寮母さんや昔ながらの商店でお客さんが来たときにヨッコラセと店に立つおばあちゃんのイメージなんだなって思えたんです」。

副支配人として、女性として、先輩として、業務中には決して聞くことができない本音を聞かせてもらい、佐藤さんの表情には笑顔が戻りました。

次の目標は、円滑な学びのためのマニュアルづくり

当初、飲食店経営を夢見て参加した「Super Dream Project」。夢は今も変わっていませんが、木戸夫妻には新たな目標も生まれ始めていました。

研修生に対しては、研修期間中には経験しきれない事例をまとめた問題集を作ったり、一方の研修生を指導する支配人・副支配人に対しては、教え方やロープレの指南書を作ったり。自分たちが実際に現場で困ったことの解決策をまとめて伝えたいと考えています。

「そんな教材があれば、これから新しくプロジェクトに参加する人も、現場の運営が今まで以上にうまくいくし、そうすると支配人と副支配人のケンカが減って、カップルの絆が深まり、仕事にも精が出るんじゃないかな」と、支配人は笑顔で話します。

人生は予期せぬことの連続です。しかし、一歩一歩その歩みは確実に夢に向かって前進を続けています。2人の夢への歩みは、とどまることを知りません。

ご紹介した「Super Dream Project」のドキュメンタリーは、YouTubeで視聴可能です。カップルたちの今後にどうぞご期待ください！

