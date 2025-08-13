あるオフィスのランチタイム。先輩＆後輩の仲良しコンビ・愛と陽菜が、次の旅行先について楽しく相談中です。2人の共通の趣味と言えば“旅行”。今日は、「やっぱり星野リゾートっていいよね」「準備いらずで想像を超えるっていうか……」「たくさんブランドがあるのも魅力的!」と大盛り上がりしているよう。SNSに投稿された思い出postを見せ合いながら、愛と陽菜が星野リゾートの推しポイントを紹介していきます!

愛 社会人歴15年超、テキパキ仕事をこなすみんなのお姉さん的存在。 いつもはクールだが、大好きな星野リゾートのこととなると話が止まらない。 大型連休のたびに家族で旅行をするのが生きがい。 陽菜 元気な笑顔がトレードマークの社会人5年目。 会社のムードメーカー的存在として愛されている。 社会人になってから旅行にハマり、アジアや国内を中心に1泊2日や2泊3日の旅を楽しんでいる。

01 想像を超える絶景や体験が待っている!「リゾナーレ」

このごろ、仕事バタバタですよね……。でも、次のお休みの旅行を生きがいに頑張っています!

私も旅行のこと考えるだけで、ストレス発散できるタイプ。

最近のおすすめはどこですか?

私にそれを聞いたら、星野リゾート一択よ! とはいえ星野リゾートだけでも今国内外に70施設以上もあって。6つのブランドとそのほかの個性的な施設があるから、まずはブランドで選ぶのもひとつかな。

以前、愛先輩に教えてもらって初めて知りました! 星のやのようなラグジュアリーなイメージがあって、私にはまだ遠い存在かと思ってたんですけど、じつは色々なブランドがあって、それぞれに特徴や楽しみ方が違っていて個性豊かだなって。

その中でも、「リゾナーレ」は大人も子どももみんな大好きなブランド。今は国内＋グアムに7施設あって、それぞれに想像を超える体験があふれにあふれてるんだよね。大人はワインを堪能できて子どもはたくさん遊べる「リゾナーレ八ヶ岳」も最高だったし、「リゾナーレ那須」の野菜収穫体験も楽しかったな。次の家族旅行は2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を狙ってる!

リゾナーレ八ヶ岳

リゾナーレ那須

さすが愛先輩、制覇してる! 私は、2027年に開業する「リゾナーレ福井」も気になってます。

忘れられないのが、両親とうちの家族で夏に泊まった、北海道の「リゾナーレトマム」。私たちが行った日はお天気が良くて、「雲海テラス」でダイナミックな雲海が見られたの! 都心では絶対に見られない、北海道ならではの大絶景だった。

雲海って、見られるかどうか運なんですよね!? 愛先輩、もってる! 雲海テラスは、今年20周年だとか。

今年は新しい展望スポット「Cloud Round」もオープンしたみたい。「Cloud Round」では、まるで空中に浮いてるような浮遊感が楽しめるんだって。どんどん進化してるのが星野リゾートっぽいよね。「リゾナーレトマム」はオールスイートルームで、全客室に展望ジェットバスとサウナがついてるのもすごかったな。話してたら、また行きたくなっちゃった!

リゾナーレトマム 詳細はコチラ

＋α 地域の文化を色濃く反映。「個性的な施設」

星野リゾートマニアの私が全制覇したいと狙ってるのが「個性的な施設」。「磐梯山温泉ホテル」や「サーフジャック ハワイ」がそれにあたるんだけど、地域の文化を色濃く反映していて、とても素敵なの! 今絶賛、癒やしを求めてるから、「奥入瀬渓流ホテル」の苔旅で心を浄化させるべきか、「西表島ホテル」に泊まって世界遺産のジャングルでパワーをもらうべきか……。

奥入瀬溪流ホテル

西表島ホテル

最近仕事が忙しくて、ストレスたまってましたもんね(笑)。西表島は2021年に世界自然遺産ヘ登録されたんですよね。スタッフがホテル敷地内にあるジャングルやマングローブ群を無料でガイドしてくれるアクティビティ、私も気になってます!

個性的な施設が面白いと思ったきっかけは、「青森屋」での家族旅行。館内の「みちのく祭りや」で開催されるオリジナルのショーがすごくて。本物さながらの祭りはすごく臨場感があって、ねぶた師が作った本物のねぶたも大迫力。「ラッセラー、ラッセラー」って家族みんなで踊っちゃった!

クールな愛さんが踊るなんて、旅行マジックですね(笑)。

あそこに泊まると、みんな踊っちゃうのよ。ショーの前には「りんごジュースが出る蛇口」でりんごジュースを飲んだり、「ほたて釣り」を楽しんだり。青森県の名産品をお祭り気分で楽しんだのも良い思い出で、想像以上に充実した旅になったわ。

青森屋 詳細はコチラ

02 圧倒的非日常。ラグジュアリーな「星のや」

特別なタイミングでの旅行といえば、やっぱりラグジュアリーな「星のや」。“圧倒的非日常”が追求されていて、敷地内に入った瞬間にもう別世界……! 渡月橋から専用の船で大堰川を上ってたどり着く「星のや京都」はまるで平安貴族のような体験ができるし、約2万坪の敷地に琉球赤瓦のヴィラが並ぶ「星のや竹富島」では、島に暮らすように滞在できるの。星野リゾートを愛する者なら避けては通れない創業の地・軽井沢にある「星のや軽井沢」も要チェックよ!

星のや軽井沢

星のや京都

憧れの施設です……!

私の「星のや」デビューは「星のや沖縄」。沖縄の史跡「城（グスク）」から着想を得た「グスクウォール」に囲まれていて、外からは全く、全容がわからないの。ドキドキしながら入ってみたら、南国らしいガーデンや客室、そしてエメラルドグリーンの海が広がっていて……! 海と溶け込むようなインフィニティプールもとても美しくて、夫と二人でのんびり過ごせたのがよかったな。

写真を見てるだけで幸せな気持ちになります!

星のや沖縄 詳細はコチラ

03 王道の温泉旅行を、モダンに楽しめる「界」

そういえば、私のはじめての星野リゾートは温泉旅館ブランドの「界(かい)」なんです。最初は「界タビ20s」っていう18～29歳限定のお得なプランで友達と「界 由布院」に泊まって、そのあと両親と一緒に「界 鬼怒川」を楽しみました。温泉でリラックスしつつ、ご当地文化を体験して「日本でも知らないことたくさんあるなぁ」って、ある意味新しさを感じた宿です。今は全国24か所もあるので次はどこにするか迷うところですが、ちょうど2025年8月13日に「界 箱根」がリニューアルオープンするそうなので、そこも気になっています!

界 鬼怒川

界 箱根(2025年8月13日オープン)

「界タビ20s」が利用できるのは、本当に羨ましい! 今のうちにたくさん利用してね。

「界 由布院」は建築家の隈研吾さんが設計・デザインを担当していて、「棚田テラス」から見た光景が、今でも脳裏に焼き付いています……。由布岳を望む露天風呂で湯浴みを楽しんだ後、棚田を見ながら友達とおしゃべりをする時間が、なんとも言えない心地よさでしたね。温泉はもちろんのこと、建築が好きな人にもおすすめしたい施設です。

近くの「界 別府」と1泊ずつして、「界めぐり」を楽しむのも良さそう〜。

界 由布院 詳細はコチラ

04 おせっかいレベルが高い! 「街ナカ」ホテル「OMO」

同世代の友達と話してる時に、話題に出ることが多いのは「OMO(おも)」。北海道から沖縄まで全国の街ナカにあって、人気観光地の拠点として便利ですよね。その土地について何にも調べなくても、館内にある「ご近所マップ」でおいしいお店を知れるし、「OMOレンジャー」が案内する「ご近所アクティビティ」に参加すれば穴場スポットも教えてくれる。手に届く宿泊料金なのに情報量が多くて、行くだけでテンション上がるんですよね～。

そうそう、いい意味で“おせっかい”なんだよね(笑)。

OMO5東京五反田

OMO5京都祇園

この前、大阪出張の時に宿泊した「OMO7大阪」では、夜のイベント「PIKAPIKA NIGHT」が最高でした! ビリケンさんやくいだおれ人形のような大阪らしいネオンアートがあったり、ホテルの壁に花火が打ち上がったり、とにかくピカピカ。なんと、たこ焼き発祥のお店「会津屋」のたこ焼きとクラフトビールも無料だったんですよ! 仕事終わりの夜に楽しめて、幸せな気持ちで眠れました。

OMOブランドの夜のイベント「ローカリズムナイト」ね。大阪では「PIKAPIKA NIGHT」だけど、ほかには「夜の輝き ハコダテアワー」、「金沢KOGEIナイトサロン」などなど、全国でユニークなイベントが開催されてるみたい。毎週出張があったらいいのにね(笑)。

OMO7大阪 詳細はコチラ

05＆06 居酒屋以上 旅未満の「BEB」＆新ブランド「LUCY」

まだ行ったことないんですが、気になっているブランドが「BEB(ベブ)」。居酒屋以上旅未満みたいな体験ができるところに惹かれてまして、「BEB5土浦」なら会社が早帰りの日にそのまま友達と泊まるのもアリだなって。翌朝、霞ケ浦に映る朝焼けを見に、絶景サイクリングしたい!

BEB5土浦

BEB5土浦 詳細はコチラ

サイクリング、気持ちよさそうね。 私が今一番アツイと思ってるのは、2025年9月開業の「LUCY尾瀬鳩待」。星野リゾートの新ブランドで、心が揺さぶるられるような山の魅力にふれつつ、快適に山を楽しめる設備が整っているんだって。完全プライベートな客室もあって登山初心者にもおすすめ。

LUCY尾瀬鳩待

LUCY尾瀬鳩待 詳細はコチラ

ブランドごとに異なる魅力…星野リゾートでワクワクする旅を

やっぱり、星野リゾートってどこもワクワクしますね……! 私は旅の準備ゼロでも、とりあえず星野リゾートに泊まりさえすれば全力で楽しめるのが好きなところ。愛さんが教えてくれたところも全部素敵で、いつか行ってみたいなぁ。今度は2人で行きましょうよ!

わかる〜! しかも、一度訪れた場所でも次々と新しい仕掛けを打ち出していてゲストを楽しませてくれるから、二度、三度と泊まりたくなっちゃう。星のや、界、リゾナーレ、OMO、BEB、LUCY、そのほかの個性的な施設……ブランドごとに色々な楽しみ方ができるのも素敵よね。2人で行くならどこがいいか、ゆっくり相談しよ!

illustrator：星野グミコ

