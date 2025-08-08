美しい海と豊かな自然が広がり、観光産業が盛んな沖縄県。近年は国内外からの観光客が右肩上がりに増加し、空の 玄関口である那覇空港は連日大勢の人々で賑わっています。

そんな沖縄の観光産業の一翼を担う航空業界の現場は、緊張感が漂うプロフェッショナルな空間。高い精密さとチームワークが求められるのは言うまでもありません。

今回は、マイナビニューススタッフTが那覇空港内にある航空機整備を手がけるMRO Japanを訪問！現場ではどのような作業が日々行われているのか、実際に見学させてもらいました。

未経験からプロへ——MRO Japanの教育プログラムを実際に体験！

訪れたのは、那覇空港に隣接する「MRO Japan」。

「MRO Japan」は、日本で唯一MRO(Maintenance/整備・Repair/修理・Overhaul/オーバーホール※)を専門に手がける会社です。沖縄というアジア圏に近い立地を生かし、国内のみならず海外も含め、さまざまな航空会社の飛行機を整備しています。

※機械や装置を分解し、点検、清掃、修理、交換などを行ったうえで、元の状態に戻すメンテナンス作業のこと

中でも整備業務は、同社の事業の要。さっそく整備士の城間さんに案内してもらいながら、見学スタートです！

城間 博人さん

整備士

2016年、MRO Japanに一期生として入社し、10年にわたって整備士の仕事に従事。現在は、教官として新人教育を担当している。

ようこそMRO Japanへ！本日はよろしくお願いいたします！

こちらこそ、よろしくお願いいたします！

城間さんとともに作業室に入ると、新人社員さんたちが真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

弊社では入社後4か月間の教育プログラムを用意しており、現場に出る前にまずはここで訓練を実施し、専門的な整備の知識をしっかりと身につけていきます！

未経験でも一から学べる体制が整っているんですね！今はどういった訓練が行われているんでしょうか？

「ボルトの取り付け」です！基礎中の基礎ともいえる作業ですね。この金属製の板は、実際の航空機に使われている外板と同様のものなんですよ！

実際にボルトを取り付けてみますね！

ここで、特別にマイナビスタッフTも作業を体験させてもらうことに。

けっこう硬い……これはコツを掴むまでに何度も練習が必要ですね。訓練の重要性を感じます！

航空機の羽やエンジンなども、このようなボルトで留めています。飛行機を飛行機として成立させ、安全に飛ばすために不可欠な作業なんですよ！

まさに飛行機の軸となるお仕事なんですね！

飛行機が退役するまでの一生に仕える仕事だと思っています。自分が整備した飛行機が飛んでいくのを見ると、とても誇らしく感じますね！

MRO Japanについて詳しく！

沖縄の観光業界に関して詳しく！

飛行機を間近で見学！観光需要の高まりとともに増える整備業務の最前線

続いて、飛行機を整備している格納庫へ。

ここでは整備中のタイヤを間近で見せてもらい、マイナビニューススタッフTも大興奮！

これって、飛行機に付いているタイヤですよね？

そうです！飛行機のタイヤは摩耗したらすぐに交換します。離発着回数の多い飛行機だと、月に1度くらいの頻度で交換していますね。

1日に何機くらいの飛行機を整備するんですか？

私が担当しているドック整備は1日で終わる整備ではなく、1機あたり数日から数週間かけて実施する大規模な整備となっています。基本的には複数機を同時並行で整備しており、数年前までは多くても2機程度でしたが、現在では3～4機を同時に受け入れています。

また、弊社では空港で行うライン整備と言われる作業も行っていて、こちらは1便ごとの短時間の整備が中心です。最近では沖縄の観光需要の高まりによって便数も増えてきているので、対応する機体数も増加傾向にあります。日によっては5機ほど整備をすることもありますよ！

こうして整備しているところを目の当たりにすると、たくさんの人の手によって航空機の安全が守られているんだなと実感できました！

MRO Japanについて詳しく！

沖縄の観光業界に関して詳しく！

航空機整備士だけじゃない！安全な空の旅を支える“縁の下の力持ち”たちの仕事

続いて足を運んだのは、整備サポートスタッフさんたちが働くフロア。資材や部品の調達・管理、整備スケジュールの調整などの業務をこなしています。広々としたフロアには高い棚がずらり！大量の部品が保管されていました。

ここからは、整備サポートスタッフの平良さんにお話を伺いながら、整備士をバックアップする“裏方”の仕事にスポットを当ててご紹介します。

平良あづみさん

整備サポートスタッフ

2022年、7期としてMRO Japanに入社。現在は施設設備資材部資材課で、部品の調達などを担当している。

ここは、部品や資材を保管しておくための部屋です。整備サポートスタッフの仕事は部署によってさまざまですが、私は主に部品の調達を担当しています！

部品はどこから調達しているんですか？

国内外の専門業者から購入していますが、ほとんどの部品資材は海外から調達しています。海外のサプライヤーと直接やり取りする機会も多いです。最初に必要な部品の品目リストを作成し、ひとつずつ調達していきます！

必要な部品が揃わないと整備ができないですもんね。

そうなんです！品目リストを揃えていき、コンプリートしたときは、すごく達成感がありますね。

整備業務をバックアップする“縁の下の力持ち”ですね！

そう言っていただけると嬉しいです！整備作業中のイレギュラー対応として、急いで部品を取り寄せないといけないケースもあり、そんなときは大変ですが、作業スケジュールを遅らせることなくスムーズに調達ができると、「よっしゃ！」って心の中でガッツポーズをしています！

サポートスタッフならではのやりがいがあるんですね！

他にも、調達した部品が不良品だったり基準に合っていなかったりした際も、確認して問い合わせして解決できると、とても嬉しくなります！

次に案内してもらったのは、デスクとパソコンが並ぶオフィスフロア。さまざまな部署のスタッフさんが仕事をしていました。

私のデスクです！ここでいつも仕事をしています！

整備サポートスタッフの業務は多岐にわたり、幅広い経験を積めるので、自分自身の成長にもつながっています！

平良さんのお話を伺っていると、整備サポートの仕事をすごく楽しんでいることが伝わってきます！

本当に全部楽しいんですよね(笑)職場の雰囲気も和気あいあいとしていて、意見をちゃんと言えたり、しっかり聞いてもらえたりする環境なので、すごく働きやすいです！

MRO Japanについて詳しく！

沖縄の観光業界に関して詳しく！

職場見学から見えた、沖縄観光の新たな可能性。就職イベントも随時開催中！

本日はありがとうございました！いつも何気なく乗っている飛行機の安全性と安心が守られている現場を見学できて、とても貴重な経験になりました！

お疲れさまでした！私たちの仕事のやりがいは、まさしくそこにあると思っています。数え切れないほどの人たちの安全と安心に陰ながら貢献できるのが魅力です！

最近は、那覇空港に離発着する便が増え、沖縄の観光産業の盛り上がりを肌で感じています！そういった意味でも、勢いと活気がある仕事といえるのではないでしょうか。航空業界に興味がある人はもちろんですが、「沖縄の観光産業で働いてみたい」という人にもおすすめしたいです！

案内をしていただいた城間さんと平良さんのほかにも施設内でスタッフさんとお会いしましたが、皆さんが活気にあふれて精力的に働いていたのが印象的でした。

仕事のやりがいや楽しさもさることながら、目の前に美しい海と大きな空が広がる解放的な職場環境も、沖縄という場所だからこその魅力といえるでしょう。

沖縄の観光業界に興味を持った方は、ぜひ一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

沖縄の観光人材をもっと知りたい方は……

「沖縄観光みらい新聞」は、「観光の力で、沖縄の未来はもっと動き出す」を合言葉に、沖縄で活躍するさまざまな観光業の方々のインタビューを連載。沖縄の観光業界の面白さ・働きがいを知ることができます。

沖縄観光みらい新聞はこちら

就職イベントや職業体験にトライしてみたい方は……

「おきなわ観光人材マッチングNAVI」では、沖縄県が沖縄観光業界で働きたい方と仕事とのマッチングをサポート。インターンでは、沖縄県外からや離島間の渡航費支援も実施中です！沖縄観光のお仕事を知りたい、体験したい、働きたいという気持ちを応援します。

おきなわ観光人材マッチングNAVIはこちら

