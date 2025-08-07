手軽にランチしたいとき、重宝するのがコンビニ。家や会社の近くにあって、さっと買ってパッと食べられる！ がっつりからヘルシーまで、いろいろなスタイルのランチが楽しめて、めっちゃありがたい存在です。そこでふと思いました……「なんでもそろってるコンビニランチで、1,000円出したらどこまで満足できる？」

1,000円ってランチのひとつの基準ですよね。普段からコンビニをよく利用している社会人の皆さんに1,000円を渡したら、どんなコンビニランチを作り上げるのでしょうか!?

ランチ戦国時代！

1,000円で“自分の正解”を探せ！

ということで、今回企画に参加してもらったのは、20～30代の男女3名。年代も仕事もばらばらな皆さんは、1,000円でいったいどんなランチを選ぶのでしょうか。

午後もフルスロットル！

営業男子のガッツリ系ランチ

一人目は20代営業企画職のYさん！

「1,000円も使っていいんスか!? あざス！」とダッシュで駆け込んだのは、おなじみローソン。悩むこともなく、慣れた手つきで値段を見ることもなく、すばやく選んでいきます。これは普段からローソンを利用しまくってる人の動き！

……ということでチョイスしたのは次のとおり。

──Yさんの選んだランチセット ── 麺大盛りカップ麺 豚コクしょうゆラーメン

おにぎり（熟成紅鮭）

からあげクン レギュラー

いや～！ がっつりいったなー！ カップ麺だけでもなかなかのボリュームですが、そこにおにぎりとからあげクンをプラスするというギルティなランチ。そりゃおいしいでしょう！

「節約のために朝はいつも食べないんで、その分ランチはガツンといきたいんです！ この豚コクしょうゆラーメン！ 豚と醤油の旨味がクセになるんですよね～」

20代営業企画職となると、ランチはこれくらい食べてパワーを補充したいものですよね。あらためて、1,000円でフルチャージできるローソンのコスパはすごい！

意識高いけど、腹は減る。

そんな人の“罪悪感ゼロ”ランチ

続いては30代のディレクター職のAさん。家庭では良きパパとして家族サービスに勤しんでいます。ちょっと前から家族のためにも健康を意識しはじめたということで、最近のランチはもっぱら健康志向。

そんなAさんがローソンでそろえた1,000円ランチは!?

──Aさんの選んだランチセット ── たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり

緑野菜のナムル風サラダ

サラダチキン スモーク

素焼きアーモンド

健康的な食事をしようとすると、どうしても値段が上がってしまってコスパが悪いイメージを持ちがち。でも、ローソンなら栄養価をしっかりと意識しつつ、ちゃんとおいしくて満足感も高いランチが実現できるんです！ 今回のランチでAさんが特にこだわったのは、たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり。

