手軽にランチしたいとき、重宝するのがコンビニ。家や会社の近くにあって、さっと買ってパッと食べられる！ がっつりからヘルシーまで、いろいろなスタイルのランチが楽しめて、めっちゃありがたい存在です。そこでふと思いました……「なんでもそろってるコンビニランチで、1,000円出したらどこまで満足できる？」
1,000円ってランチのひとつの基準ですよね。普段からコンビニをよく利用している社会人の皆さんに1,000円を渡したら、どんなコンビニランチを作り上げるのでしょうか!?
ランチ戦国時代！
1,000円で“自分の正解”を探せ！
ということで、今回企画に参加してもらったのは、20～30代の男女3名。年代も仕事もばらばらな皆さんは、1,000円でいったいどんなランチを選ぶのでしょうか。
午後もフルスロットル！
営業男子のガッツリ系ランチ
一人目は20代営業企画職のYさん！
「1,000円も使っていいんスか!? あざス！」とダッシュで駆け込んだのは、おなじみローソン。悩むこともなく、慣れた手つきで値段を見ることもなく、すばやく選んでいきます。これは普段からローソンを利用しまくってる人の動き！
……ということでチョイスしたのは次のとおり。
──Yさんの選んだランチセット ──
- 麺大盛りカップ麺 豚コクしょうゆラーメン
- おにぎり（熟成紅鮭）
- からあげクン レギュラー
いや～！ がっつりいったなー！ カップ麺だけでもなかなかのボリュームですが、そこにおにぎりとからあげクンをプラスするというギルティなランチ。そりゃおいしいでしょう！
|
「節約のために朝はいつも食べないんで、その分ランチはガツンといきたいんです！ この豚コクしょうゆラーメン！ 豚と醤油の旨味がクセになるんですよね～」
20代営業企画職となると、ランチはこれくらい食べてパワーを補充したいものですよね。あらためて、1,000円でフルチャージできるローソンのコスパはすごい！
意識高いけど、腹は減る。
そんな人の“罪悪感ゼロ”ランチ
続いては30代のディレクター職のAさん。家庭では良きパパとして家族サービスに勤しんでいます。ちょっと前から家族のためにも健康を意識しはじめたということで、最近のランチはもっぱら健康志向。
そんなAさんがローソンでそろえた1,000円ランチは!?
──Aさんの選んだランチセット ──
- たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり
- 緑野菜のナムル風サラダ
- サラダチキン スモーク
- 素焼きアーモンド
健康的な食事をしようとすると、どうしても値段が上がってしまってコスパが悪いイメージを持ちがち。でも、ローソンなら栄養価をしっかりと意識しつつ、ちゃんとおいしくて満足感も高いランチが実現できるんです！ 今回のランチでAさんが特にこだわったのは、たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり。
|
「炭水化物がないと満足感が低いので、おにぎりは食べたい。普段不足しがちな食物繊維がとれるおにぎりを中心に選びました。このおにぎり、もち麦や枝豆の食感が良くて、すごくおいしいんです。塩分が控えめなのも地味に嬉しいポイントです」
さらに、緑野菜のナムル風サラダやサラダチキン、素焼きアーモンドまでプラスされて、大満足。ローソンの健康商品、あなどるべからず！
ご褒美はスイーツとカフェオレ。
甘党女子の“ラテまで完食ランチ”
今日の午前中は忙しい会議にクライアントとの打ち合わせも重なって、めっちゃがんばった！ ランチは甘いものでほっと一息つきたい。そんな20代女性のKさんが選んだのは、スイーツやカフェオレまで入れた贅沢ランチ！ いったいどんなラインナップ？
──Kさんの選んだランチセット ──
- 振っておいしいパスタサラダ 海老明太子
- 半熟ゆでたまご
- Uchi Café カフェオレ
- ティラミス
マーケティング関連の仕事をしているKさん。打ち合わせや資料作成など、仕事中は頭もフル回転なので、糖分補給は必須。「今日はスイーツを食べる！」と決めていて、その分メインのカロリーは控えめにしたそうです。
|
「ローソンのカフェオレとスイーツは、自分へのご褒美で鉄板の組み合わせ。今日選んだティラミスは、マスカルポーネチーズとコーヒーの香りがしっかりあって、本格的でした！」
軽めのランチ＋甘いスイーツとカフェオレの組み合わせで、午後の仕事もがんばれるはず！ ローソンならランチのみならず、贅沢スイーツまで選べるんです。
ボリュームもおいしさも
大満足のローソンランチ！
パワー系ガッツリランチに、意識高めの健康志向ランチ、スイーツ重視の軽めランチなど、まさに三者三様。それぞれの個性がにじみ出る面白いチョイスでしたね！
メインはもちろん、あと一品ほしいなというときのお惣菜や、ランチの満足度をグッと高めてくれるスイーツまで、豊富なメニューがそろうローソン。まだまだ無限の可能性がありそうです。
やっぱり頼れる「マチのほっとステーション」ローソン
毎日の暮らしに寄り添ってくれるローソン。オリジナル商品はもちろん、店内で調理する「まちかど厨房」や、ちょっとしたご褒美にぴったりな「Uchi Café」のスイーツなど、どれも魅力たっぷりです。いつでも気軽に立ち寄れて、ほっとひと息つける場所。そんなローソンは、これからも私たちの“ちょうどいい”を届けてくれるはず。今後の進化にも、ますます期待です！
[PR]提供：ローソン