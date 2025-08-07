洗練されたデザインや直感的な操作性、iPhoneとの連携のしやすさなどで人気のMacBook®シリーズ。ビジネスシーンで普及しているWindows PCとはOSが異なるため、ユーザーインタフェースや周辺機器との相性など細かい部分に少なからず違いがありますよね。「見た目も使い心地も文句ないけれど、キーボードのショートカットキーの違いに戸惑う」、「外部モニターに出力すると色味に違和感がある」、「周辺機器のドライバーソフトが使いづらい」など、使ううえでちょっとしたストレスを感じている人もいるのではないでしょうか？

そこで、今回はマイナビニュース会員のMacBookユーザーを対象にアンケートを実施し、「使っているからこそ感じるお悩み」を調査しました！ ここでは、その結果を紐解きながら、よくある悩みごとを解決してくれるアイテムとして、ベンキューのMac向けモニターを紹介します。より快適にMacBookを活用するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

MacBookユーザーが抱えがちな“あるある悩み”とは？

実際のところ、MacBookユーザーはどんな部分に困りごとを感じているのでしょうか。具体的な「MacBookを使用する際の悩み」を聞いてみました。

その結果、「Windows向け周辺機器との相性が悪い」という回答がトップに。

周辺機器の多くはWindows向けに開発されており、MacBookでの動作が保証されているものはどうしても少なくなりがち。動作保証をされていても機能をフルに発揮できないことは珍しくありません。なかには“Mac向け”を謳う機器もありますが、Windows向けに比べて価格が高めなのも“あるある悩み”ですよね。

このほか「画面が小さくて作業しづらい」と回答した人も多くいました。ノートPC全般に言えることですが、本体のサイズによって搭載できる画面の大きさも限られてしまいます。より快適に作業しようと思うと、やはり外部モニターが欠かせません。その外部モニターを使う際に困るのが「MacBookとの色味が合わない」という問題です。アンケートでも少なくない人がMacBookを使う際の“悩み”として挙げていました。

では、外部モニターを使用している人はどのくらいいるのでしょうか？

質問してみたところ、4割以上が「使用している」という結果に。興味深いのは、外部モニターを使っているうちの半数以上が「Mac向けモニターを使用している」と回答した点です。PCを使う際に外部モニターは作業の快適さを左右する重要なアイテム。MacBookとの相性を重視して選んでいることがわかります。

一方で、外部モニターを使用していない人も多くいました。

その理由を聞いてみたところ、「設置場所」や「価格」、「接続性」などにネックを感じていることが分かりました。さらに、外部モニターの購入を検討する際に感じる悩みを質問してみると、「価格」や「設置場所」、「接続性」に加え、「色がMacBookと合うか不安」や「デザインが野暮ったい」という回答も。

そこで具体的に「外部モニターに求めるもの」を聞いてみたところ、「PC本体と色味が同じこと」、「印刷の仕上がりとできるだけ近い色味の再現」などの色の再現性に関する回答や、「MacBookのデザインと合うこと」、「部屋にあっても気にならないデザインがいい」、「ベゼルができるだけ細く、画面の大きさと比較して本体がコンパクトな設計」などの本体デザインに関する回答が目立ちました。また、「簡単に接続できる」や「キャリブレーション※が簡単にできるか、USB Type-Cで入力できること」など、接続のしやすさを重視した回答もありました。

※計測器が示す値の正確性を標準器と呼ばれる機器を用いて比較し、計測器の偏りを明らかにして正しい値を計測できるように調整する作業

MacBookと外部モニターの色味の違いに悩む人は多い

アンケートからは、外部モニターを選ぶ際に「MacBookとの色の見え方」を気にする人が多いことが分かってきました。しかし、実際にそれほど見え方が異なるものなのでしょうか。そこで、「外部モニターとMacBookの画面で色の見え方が違うと感じたことはあるか」と質問してみました。

その結果、「よくある」と「たまにある」を合わせると、なんと色の見え方が違うと感じる人が半数以上に！ MacBookと一緒に使ううえで外部モニターの色の見え方は重要なポイントになると言えそうですね。

実は、MacBookやiPhone、iPadなどのApple製品の場合、Windowsが対応する「sRGB」という色域（画面上で再現できる色の範囲）より広い「Display P3」という色域を採用しています。さらに色温度や明暗のバランス、コントラスト、画面の白のトーンなどもきめ細かく調整してより豊かな色表現を可能にしています。しかし外部モニターの多くは、そういったさまざまな基準をMacBookに合わせて自動的に調整する機能を備えていません。それが接続した際に画面の色味に違和感を覚える原因になっているわけです。

逆にいえば、MacBookを快適に使うには、そういった色調整を自動で行ってくれる外部モニターを選べばいいということになります。

MacBookをより快適に使えるベンキューのMac向けモニター「MAシリーズ」とは？

アンケート結果から、MacBookと一緒に使ううえで外部モニターの色の見え方に悩んでいる人や、外部モニターを選ぶ際はMacBookに合うデザインや接続性を気にする人が多いことも見えてきました。そこで注目したいのが、MacBookとの親和性を念頭に開発されたベンキューのMac向けモニター「MAシリーズ」。色の見え方はもちろん、デザイン性や接続性に関する悩みもバッチリ解決してくれる優れものなのです。その特徴と魅力的なポイントを詳しく紹介していきましょう。

▼POINT❶



MacBookの色そのものが再現できる！





アンケートで多くの人が外部モニター選びの際に気にしていた「色の見え方」。それを解決するには、広色域のDisplay P3に対応しているだけでなく、色温度や明暗のバランス、コントラスト、画面の白のトーンなどもMacBookに合わせてきめ細かく調整する必要があります。しかし多くの外部モニターはそもそもDisplay P3に対応していなかったり、対応していてもMacBookの色基準に合わせた調整を自動で行えなかったりします。

「MAシリーズ」の場合は、Display P3に対応していることはもちろんですが、ベンキュー独自のカラーラボでMacBookの色基準に合わせたキャリブレーションが実施済み。さらに最新のMacBookにも対応するため、モデルごとに微調整した設定値も搭載されています。そのため、MacBookにつなぐだけで自動的にぴったりと色が合い、まるでノートPCの画面をそのまま拡張したような自然な感覚で使用することができます。

▼POINT❷



MacBookと外部モニターが連動する

専用ソフトウェアを用意



外部モニターを使うときも、MacBookの魅力である直感的な操作性は損なわれてほしくないですよね。「MAシリーズ」には、それを実現するためのMacBook対応ソフトウェア「BenQ Display Pilot 2」が用意されています。

同ソフトウェアをインストールすると、MacBookの輝度キーを押してMacBookと外部モニターの両方の画面の明るさを同時に調整するなど、2つのモニターの明るさを連動できるようになります。また、MacBookの音量キーを押して、外部モニター内蔵スピーカーのボリュームを調整することも可能。わざわざ外部モニター本体のボタンに手を伸ばして調整しなくてすむのがうれしいですよね。

ちなみに、macOSにはiOSなどと同様に、時間帯や利用シーンに応じて通知などを制限し、気が散らないようにしてくれる「集中モード」が搭載されています。「BenQ Display Pilot 2」を使うと、その集中モードと連携してカラーモードやブルーライト軽減、音量などを自動調整することも可能。これを活用すると、たとえば集中モードで「おやすみモード」に切り替えたとき、ブルーライトを軽減して音量も自動的に下げる、というようなことも叶えられます。

▼POINT❸



最新のmacOSに対応した

キーボードショートカットを無料配布



MacBookとWindows PCを併用している人が戸惑いがちなのが、キーボードショートカットではないでしょうか。Ctrlキーの代わりにcommandキーが割り当てられているなど微妙に異なるため、慣れないとうっかり操作を間違えてしまうことも。そこで便利なのが、ベンキューが公式サイトで配布しているmacOS Sequoiaに欠かせない45のキーボードショートカットガイドです。最新のmacOSに対応した45個の必須キーボードショートカット（ベーシック20個とアドバンス25個）が利用シーンごとに分かりやすくまとめられているので、ぜひ活用してワークフローの効率化に役立てましょう。入手方法も簡単で、メールアドレスを登録するだけで誰でも無料でダウンロードできます。

▼POINT❹



ほかにもうれしい機能が盛りだくさん！



アンケートでは、接続性を重視する声も数多くありましたが、「MAシリーズ」は端子の種類が豊富でさまざまなデバイスをつなぐことが可能です。映像入力端子としては、HDMI×2とUSB Type-C×1が用意されています。このうちUSB Type-Cは最大90Wの給電に対応。消費電力の大きいMacBook Proでも給電しながらその映像を画面に表示できます。

また、それとは別にデータ転送用にUSB Type-A×2とUSB Type-C×1端子を搭載しており、Webカメラやプリンターなどの周辺機器をつないで使うことも可能。こちらのUSB Type-C端子は15Wまでの給電に対応しているので、iPhoneを充電するのにも役立ちます。つまり、外部モニター本体をUSBハブやドッキングステーションのように使うことができるというわけです。うまく活用すれば、ケーブルでごちゃごちゃしがちな机周りをすっきりさせることもできます！

このほか、画面のちらつきを抑える「フリッカーフリー」や、有害とされるブルーライトを除去する「ブルーライト軽減」、環境の明るさを検知して画面の明るさなどを自動調整する「ブライトネスインテリジェンス（B.I. Gen2）」、革新的なナノマットコートパネルと独自のEye-Care技術との組み合わせにより、反射や写り込みを抑えたアイケア設計で、快適な使用環境をサポートします。

付属スタンドは、115mmの高さ調節に加え、-5°〜20°の範囲で前後に角度を変えられるチルト、左右各15°まで向きを変えられるスイーベル、画面を縦向きにできるピボットなどに対応しており、外部モニターの角度や位置などを柔軟に調整することが可能。狭額縁デザインで画面の大きさに比べて本体がコンパクトなうえ、奥行きも抑えられており、机の上でもあまり場所をとらないので、アンケートで多くの人が懸念していた設置場所の問題に対応しやすいのもポイントです。

また、デザインにおいてもMacBookと統一感のある洗練されたものとなっています。ロゴが背面にあるため主張しすぎず、シンプルながらもどんなインテリアにもマッチするので、部屋の雰囲気を壊すことなくスタイリッシュに使える点も魅力です。

色味、デザイン、機能が揃った「MAシリーズ」で快適なMacBookライフを送ろう！

MacBook本来の色を正確に表示できるうえ、デザイン性や接続性にも優れたベンキューのMac向けモニター「MAシリーズ」。A4見開きをほぼ原寸で表示できる27インチ液晶パネルを採用した「MA270U」と、より大きな31.5インチの「MA320U」の2モデルがあり、いずれも視野角は水平垂直ともに178°と広く、解像度は4K（3,840×2,160）と高精細で、HDRにも対応しているなど、基本性能もバッチリです。

価格は「MA270U」が64,800円（税込）、「MA320U」が79,800円（税込）と、性能を考えればコスパも良好。MacBookと外部モニターの色が合わなくて悩んでいる人はもちろん、大きな画面で作業効率を上げたいMacBookユーザーや、デザイン性の高い外部モニターを探している人は、ぜひ注目してほしい製品です。きっと日々の生活を便利に快適にしてくれるはず。一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※Apple/Mac/MacBook はApple Inc.の登録商標です。ベンキューおよびその製品は、Apple Inc.とは一切関係ありません。

▼Mac利用時の悩みに関するアンケート

調査時期：2025年7月

調査対象：全国10～60代 男女、Macユーザー限定

調査数：男女合計311人

調査方法:インターネットログイン式アンケート



