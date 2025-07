「もっと英語を話せるようになりたい!」――熱い思いを抱えるJTB若手社員2名による、“TOEIC Speaking Test挑戦企画”が始まったのは4月のことでした。まずはTOEIC Speaking Testを受験し、現在の実力をチェック! そして3カ月間の勉強を経て、もう一度TOEIC Speaking Testを受験してみるという今回の企画、いよいよ結果発表のときがやってきました!

果たしてJTB若手社員2名の挑戦の結果は!?

ーー前回までのお話ーー

もっと英語を話せるようになりたいと意気込むJTB若手社員のKさんとIさん。前回、TOEIC Speaking Testで現状の実力をチェックしたところ、140点(Kさん)、110点(Iさん)という結果に(200点満点)。それぞれ一定の手応えは感じつつも、「言いたいことが英語で出てこなかった」、「ボキャブラリー不足を感じた」などの課題も見えてきました。

そんなふたりにアドバイスを送るのが英語コーチ/講師として活躍する西牧健太先生。西牧先生からは「正確性よりもまずは流暢さを上げる」、「インプットに偏りがちなのでアウトプットを増やすことを意識する」、「公式TOEIC® Speaking & Writingワークブックを活用する」といった具体的なアドバイスが!

西牧先生のアドバイスをもとに、KさんとIさんは3カ月後の再受験に向けて英語学習を始めたのでした!

前編はこちら

仕事と勉強の両立は大変!ふたりはどのように勉強した?

ーー3カ月間の英語学習、おつかれさまでした!お仕事が忙しい中、英語学習を継続するのは大変だったと思います。TOEIC Speaking Test再受験の結果発表の前に、まずは、どのような方法で英語を勉強したのかについて教えてください。

いただいたテキストで問題構成を確認して、苦手としていた写真描写問題と意見を述べる問題を重点的に強化しつつ、他の問題もやっていくという方針で勉強を進めました。また前回、西牧先生からいただいたアドバイスを参考に、とにかく英語を喋る機会を増やしました。ワークブックの内容を独り言みたいに声に出したり、オンライン英会話も契約して海外の先生と話してみたりしました。



私はそもそもリスニングに慣れていない点に課題を感じていたので、洋画を字幕なしで見たり、TOEIC用の単語帳を通勤中に見たりすることから始めました。特に苦手意識が強かったのはKさんと同じく意見を述べる問題です。聞き逃したら、もう何を答えていいかわからない状況に陥ってしまうので、そうならないようリスニングに重点を置いて勉強しましたね。



ーー仕事と勉強の両立で大変だったことはありますか?

社会人になって1人暮らしを始めたので、帰宅後は家のことも自分でやる必要があり勉強時間との両立が大変でした。 それから相手がいない中、一人でスピーキングの練習をする環境を作るのも難しかったです。自分のレベルが上がっているかどうかの判断がしにくいと感じていました。



やはり 業務が忙しくなると、英語学習に集中できなくなることがありましたね。特に仕事で失敗した日なんかは、気持ちの切り替えが難しくて。英語の勉強に時間を割くことができないことも多かったです。



ーー西牧先生、おふたりの学習状況についてはいかがですか?

そうですね。まず、3カ月間という期間は英語力を向上させるにはかなり短いといえます。そんな中でTOEIC Speaking Testの再受験、しかもこうして公開される企画という形で挑むのはかなりのプレッシャーがあったはず。まずは、その点についてお疲れ様でしたと言いたいです。



さて、おふたりとも学習時間の確保や、学習環境を整えることが難しかった、とのことですね。勉強というと、どうしても1時間くらいは時間を作って集中して取り組まなければならないと考える人が多いのですが、忙しい社会人にとってそれは難しいです。そこで意識してほしいのが、5分でもいいので空き時間を利用して勉強する「分散学習」です。実は集中学習よりも、分散学習のほうが効果が高いとも言われているんですよ。



そうだったんですね!



5分でいいなら、仕事が終わった後でも気持ちを切り替えて取り組みやすいですね!



いよいよ発表! TOEIC Speaking Testの結果は!?

ーーでは、いよいよTOEIC Speaking Testの結果発表です! おふたりのスコアはいかがでしたか?

私は前回より20点低く、120点でした……。



90点です。私も20点下がってしまいました……。



せっかくこのような機会をいただけたのに申し訳ない気持ちです。半分くらいまでは前回よりも手応えを感じていたのですが、最後の意見問題で言いたい単語が出てこなくなって、頭が真っ白になってしまいました。そのまま焦っているうちに時間が過ぎてしまって……。



3カ月間勉強していたときは自信もついてきていたんです。日常生活で外国人観光客の方を道案内する機会もあったりして、英語を話すことに対しての心理的ハードルが少なくなっている実感がありました。でも、TOEIC Speaking Test本番では試験の緊張感もあり結果が伴いませんでした。



ーー今回の結果について、西牧先生はいかがですか?

ふたりともスコアが下がってしまったことで、落ち込んだり、プレッシャーを感じていたりするかもしれません。でも、気にされることはないです。実は英語学習を続ける中で一時的にスコアが下がるのはよくあることなんですよ。というのも、今回の学習期間に、おふたりともオンライン英会話を始めたり、単語帳での勉強を始めたりと、どんどんインプットを増やしましたよね。そうすると、短期的にはむしろ知識の混乱を招くことがあるんです。表現の幅が広がることで言いたいことが増えて、逆にうまく出てこないというのは多くの人が学習中に経験することです。今回のTOEIC Speaking Testは、ちょうどその時期にあたったのだと思います。



今後も英語学習を続けたい! 3カ月の勉強で得たものとは

ーー3カ月間の学習を通じて自信がついたことや良かったことなどはありますか?

以前は言いたいことをすべてひとつの文に詰め込もうとして、文章がぐちゃぐちゃになってしまうことが多かったです。でも、学習を通して表現力がついたことや、西牧先生からいただいた「表現を変えてシンプルな文法で伝える」というアドバイスで、言いたいことがしっかり英語で言えるようになってきたと実感しています。



英語学習を始めてから、英語を毎日聴く習慣がついたことですね。もっと英語を使いたいという気持ちが強くなりました。さっきお話しした外国人観光客の道案内にしても、以前なら自分から話しかけることはなかったと思います。でも、今は自分から積極的に話しかけられるようになりました。



ーー今後の英語学習についてどんな目標を持っていますか?

私が所属する甲府支店では、観光地の拠点を設ける事業を行っています。もし、そこでインバウンドの観光客の受け入れ業務に関われることがあるなら、培った英語力を生かしていきたいですね。プライベートでは海外旅行をより楽しむためのツールとして英語を使っていきたいです。



私の職場の先輩がインバウンドのご旅行を手配する業務を行っていて、海外のコーディネーターと英語でやり取りしているのを見て、自分もそれくらいの仕事ができる英語力を身につけたいと考えています。プライベートだと、Kさんと同じく、海外旅行で英語を自由に使って、旅行の幅を広げたいですね。



ーーそんなおふたりに、西牧先生から今後の英語学習についてアドバイスをお願いします。

まず、Kさんが実践されているオンライン英会話は非常に良い学習方法だと思います。オンライン英会話にもさまざまなサービスがあるので、スキマ時間を生かすなら予約なしで受け放題のサービス、習慣化したいなら予約して決まった時間に受けるサービスなど、自分のライフスタイルに合わせて選びましょう。以前もお話したように、英語学習はどうしてもインプットに偏りがちです。インプットも大事ですが、アウトプットを多めにすることを意識しましょう。



また、 スピーキングのアウトプットとして“独り言英会話”を行うなら、自分が興味を持っていることについて話してみるといいでしょう。さらに、Iさんが実践されているTOEIC用の単語帳を使う勉強法ですが、単語だけでなくフレーズで言えるように練習するとか、フレーズを使って文章を組み立ててみるとか、学んだ内容を生かしてアップグレードしていくことをおすすめします。



ありがとうございます! 今行っている勉強法を継続しつつ、自分に合った方法を模索していきます。私は相手がいないとどうしても緊張してしまって言葉が出ないので、オンライン英会話を中心にしたほうがいいかなと思いました。



西牧先生のお話をうかがって、単語帳を見るだけでなく、実際に使えるよう練習する必要があるなと感じました。オンラインでもリアルでも、もっと英語を話せる環境に身を置くやり方が自分には合っていると思います。今回の結果をバネにして、英語学習を続けていきたいです。



ーー最後に西牧先生から、これから英語学習をがんばりたいと考えている方へメッセージをお願いします。

英語は長期戦です。すぐに結果を求めずに、プロセスを楽しむことが大切です。効率も大事ですが、楽しんで続けられることが何よりも重要。長期的に続けていただければ、必ず英語力は伸びます。ぜひ英語学習を楽しんでください!



英語学習を継続するうえで、自身の学習成果を客観的に検証することは非常に重要です。特に、本質的な英語力の向上は長期にわたる取り組みであるため、TOEIC Speaking Testなどの客観的な評価を定期的に活用しながら、計画的に学習を続けていくことをおすすめします。

英語力をつけたいという方は、まずはTOEIC Speaking Testで現在の状態を確認し、西牧先生のアドバイスをもとに学習を始めてみてはいかがでしょうか。





