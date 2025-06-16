LEVEL∞、Intel Core Ultra 5（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを大好評発売中

ユニットコムでは、独自に展開するゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」においてIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載したゲーミングPCを大好評販売中だ。構成はカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、用途や予算に応じて選択できる。
現在好評販売中なのはIntel製プロセッサのうち、開発コード「Arrow Lake」こと最新のIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載した製品。Intel Core Ultra 5 225Fでは6個の高性能コアと4個の高効率コアを組み合わせており、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。Intel Z890プラットフォームによる広帯域I/O、Thunderbolt 5拡張カードへの対応などインタフェース面でも強化が行われている。
LEVEL-R789-225F-RLX
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：219,800円
LEVEL-R789-225F-RKX
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：219,800円
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F
[PR]提供：ユニットコム