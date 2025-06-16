ユニットコムでは、独自に展開するゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」においてIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載したゲーミングPCを大好評販売中だ。構成はカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、用途や予算に応じて選択できる。

  • LEVEL∞、Intel Core Ultra 5（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを大好評発売中

現在好評販売中なのはIntel製プロセッサのうち、開発コード「Arrow Lake」こと最新のIntel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載した製品。Intel Core Ultra 5 225Fでは6個の高性能コアと4個の高効率コアを組み合わせており、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。Intel Z890プラットフォームによる広帯域I/O、Thunderbolt 5拡張カードへの対応などインタフェース面でも強化が行われている。

LEVEL-R789-225F-RLX

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：219,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-225F-RKX

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：219,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F

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