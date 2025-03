「ガンプラ」をはじめとしたプラモデルや、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」など、多数のブランドを展開するBANDAI SPIRITSが、極限までこだわりぬいた「Grandista(グランディスタ)」。作品やフィギュアを愛するなら、ぜひとも手にしていただきたい、まさに“究極”と呼ぶにふさわしいフィギュアブランドです。

そんなGrandistaにアニメ『ドラゴンボールZ』から孫悟空とベジータの新フィギュアが加わります。今回はGrandistaの魅力と共に、2025年3月、4月に登場するファン待望のドラゴンボール新商品情報をご紹介します。

限界までクオリティを極めたGrandistaとは

Grandistaとは、BANDAI SPIRITSが展開するフィギュアブランドです。最大の特長はなんといってもそのクオリティの高さ! 置くだけで存在感を放つビッグサイズと、彩色やポージングなど作り込まれたキャラ再現度の高さは圧巻です。

これまでにドラゴンボールやワンピース、ナルト、ジョジョの奇妙な冒険、鬼滅の刃といった人気作品のキャラクターがフィギュア化されており、まさにファン垂涎のアイテムとなっています。

Grandistaは主にプライズ(クレーンゲームで獲得できる商品)で展開しています。商品が出たらゲームセンターでぜひともチェックしたいですね。

人気キャラクター勢ぞろい! Grandistaのドラゴンボールシリーズ

ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-SON GOKOU

Grandistaシリーズのデビュー商品は2017年、ドラゴンボールの孫悟空「ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-SON GOKOU」でした。

そこから、「ベジータ(ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-VEGETA)」や「バーダック(ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-BARDUCK)」、「ゴジータ(映画ドラゴンボール超 Grandista-Resolution of Soldiers-GOGETA)」、「孫悟飯(ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers- SON GOHAN#2)」など、ファンにはおなじみの人気キャラクターも登場! ドラゴンボールファンなら見逃せないラインアップとなっています。

ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-VEGETA

ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers-BARDUCK

映画ドラゴンボール超 Grandista-Resolution of Soldiers-GOGETA

ドラゴンボールZ Grandista-Resolution of Soldiers- SON GOHAN#2

2025年ドラゴンボール×Grandista再始動! 悟空とベジータの新フィギュアが登場

そして、2025年には4年ぶりとなるGrandistaのドラゴンボール新フィギュアが登場!

まずは3月に孫悟空「ドラゴンボールZ Grandista-SON GOKU-」、そして4月にはベジータ「ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA-」と、2ヶ月連続で登場! Grandistaならではの究極クオリティで悟空とベジータがどう表現されるのか、今からワクワクしている人も多いでしょう。

かめはめ波のポージングに心が熱くなる!「ドラゴンボールZ Grandista-SON GOKU-」

実物を見るのが待ち切れないという方のために、今回の悟空とベジータがどんな仕上がりになっているのかご紹介します。

ドラゴンボールZ Grandista-SON GOKU-

まずは2025年3月登場の孫悟空。本商品は、なんとGrandistaのドラゴンボール商品初となるポージングつきフィギュア! ポージングがつくと動きが出て迫力がさらに増します。

ポージングはかめはめ波の構え。体をひねって腕を引き、真っ直ぐ前を見据えながらかめはめ波を撃とうとするその一瞬が見事に表現されています。高さ約22cmのビッグサイズでボリューム感たっぷり! これだけの大きさがあると、悟空の表情もしっかり見えて楽しめます。

また、注目したいのは道着のシワ感。ドラゴンボールは服のシワも特徴的ですが、そのシワ感がフィギュアでも忠実に再現されています……! そして、エッジが効いているため光が当たると影が落ちて立体感が生まれるのです。飾るときは光の当たる確度を意識したり、照明を工夫したりしてみても良いですね。

シルエット自体がかっこいいので、どの角度でも楽しめるのがポイント。あえて正面ではなく、側面や背面を手前に向けるのも大いにアリでしょう!

闘志をみなぎらせる姿が迫力満点!「ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA-」

ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA-

続いて2025年4月登場のベジータ! 闘志をみなぎらせて力強く構える姿がボリューム感たっぷりに造形されていて、2017年に登場したものとはまた違った魅力があります。高さが約26cmもあるので抜群の迫力。気をため、今にも相手に飛びかかりそうな勢いあるポーズがかっこいい。

注目ポイントは盛り上がった筋肉! 腕はもちろん、胸筋や腹筋、背筋、脚の筋肉は服の上からでもわかるように表現されていて、ベジータらしさがあふれる仕上がりです。

悟空同様にどの角度から見てもかっこいいので、正面だけでなく横や斜めの角度からも楽しみたいところ。悟空と一緒に並べて、ふたりのバトルを再現してもかっこいいです。1体でも存在感を放ちますが、2体そろうとインパクトは何倍にもなります。

2025年3月、4月に登場!「ドラゴンボールZ Grandista-SON GOKU-」「ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA-」商品情報

こだわりぬいた圧倒的完成度で人気のフィギュアブランド「Grandista」。2021年以来、4年ぶりにドラゴンボールのフィギュアが登場するということで、待ち望んでいたファンも多いのでは。Grandistaならではのサイズとボリューム感、そして魅力的なポージングの迫力は必見! 3月に孫悟空、4月にベジータが登場するので、ぜひゲットしてみてください。

商品名:ドラゴンボールZ Grandista-SON GOKU-

登場日:2025年3月5日(水)より順次登場予定

商品仕様:全1種、約22cm

商品名:ドラゴンボールZ Grandista-VEGETA-

登場日:2025年4月登場予定

商品仕様:全1種、約26cm

[PR]提供:BANDAI SPIRITS