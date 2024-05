<前回までのお話>

マイナビニュース編集部のNさんとFさんは、それぞれ「海外旅行がしたい」「海外MBAを取得したい」という理由で英語力を身につけたいと考えているよう。とはいえ、学習するなら何か目標があったほうがいいし、今の自分たちの英語力がどれくらいなのかも知っておきたい。

そこでふたりが挑戦したのが「TOEIC Listening & Reading Test(以下、TOEIC L&R)」。

1月のテストの結果は、Nさんが480点、Fさんが675点でした。この点数を基準に、さらに英語力を伸ばすべく、ふたりはTOEIC L&R受験サポートのプロフェッショナルである静岡英語教室「英語屋」の西田先生のアドバイスをいただくことに。

西田先生のアドバイスのもと、「公式TOEIC Listening & Reading問題集」を活用してみっちりと英語力をトレーニングしました。そして、3ヶ月後にあらためてTOEIC L&Rにチャレンジすることにしたのでした――。

忙しい社会人の学習にはスキマ時間の捻出や一緒に頑張る仲間を作ることが効果的!?

Nさん! いよいよ2回目のTOEIC L&R受験日が近づいてきましたけど、英語の学習状況はどうですか?



西田先生おすすめの「TOEIC L&R公式問題集」を使って学習しているよ! と言っても仕事も忙しいし、家だと家族と過ごす時間も大事にしたいから、主に通勤時間を利用してるかな。



Nさんはお子さんもいらっしゃいますもんね。



そうそう。だから、前日の寝る前に問題と解答を見ておいて、翌日は通勤しながら同じ文章をイメージしながらリスニングするって感じで学習時間を作っているよ。



平日ってなかなか時間がとりづらいですよね、わかります。平日はちょっとでも英語に触れることを重視して、通勤時間とかお風呂の時間を利用して学習してます。もともとお風呂でYouTubeを見るのが好きだったので、その時間を英語学習にあてるようにしたんです。その分、休日に集中して学習するようにしているんです。



お風呂なら西田先生のアドバイスにあった「英文を音読する」学習法も実践しやすそう! 僕も電車だと声が出せないから、あえて帰宅するときに一駅先の駅で降りて音読しながら帰ってるんだ。



一駅先で降りる発想はなかったです! 英語力が伸びるだけじゃなく健康にも良さそうで一石二鳥ですね(笑)。



とはいえ、今までにやってなかったことを習慣化するのは大変じゃない?



そうですね。そういう意味ではNさんと一緒にTOEIC L&Rを受けるという目標があること自体がモチベーションにつながっています!



一緒にがんばれる仲間は大切だよね。あとは、TOEIC L&Rみたいに自分の力を測れる機会を意図的に作るのもモチベーションにつながっている気がする。



3ヶ月っていう期間もちょうどいいですよね。1ヶ月後だと、英語力がまだ伸びてないから結果につながらないし、半年後だと絶対途中でだらけてしまうと思います。



よーし、またやる気がわいてきたぞ! あと少しがんばろう!



3ヶ月の成果は!? 気になるふたりのTOEICスコアを発表!

――12月にTOEIC L&Rを受験してから3ヶ月間、西田先生おすすめの学習法でみっちり英語を学習してきたNさんとFさん。そしてついにTOEIC L&R 公開テスト受験日を迎えたのでした。

いよいよか……ドキドキしてきた!



3ヶ月がんばってきましたから、きっと英語力は上がってますよ!



そうだよね。よし、がんばろう!



――学習進捗の見える化でモチベーションUP!――

やっと終わった!



Nさん、おつかれさまです! どうでしたか?



どうかな〜。でも、そもそも問題を解き切れなかった前回と違って、今回は解答をほとんど埋めることができたから、明らかに学習の成果が出てるなって感じた。



僕も前回より手応えを感じてます。結果を見るのが楽しみなような怖いような……(笑)。



その気持ちはすごくわかるよ(笑)。じゃあ一斉に結果を見てみよう!



まず僕は……580点! 前回が480点だったから100点アップだ!



すごいじゃないですか! 僕は……745点! 前回が675点だったから70点アップした!



600点台から700点台への70点アップはすごい!



おつかれさま!

西田先生!



ふたりとも、しっかりスコアが伸びたようですね。目標として50点アップを掲げていましたが、3ヶ月で100点と70点アップはすばらしい結果だと思います。一般的には半年から1年かけて50点アップ程度を目指すものですからね。





西田先生に教えていただいた学習方法のおかげです! 僕の場合はもともとリーディングが160点だったのが225点に上がって、それがスコアの伸びにつながりました。



僕は苦手なリスニングが65点伸びました。逆に言うとリーディングは5点しか伸びてないので、次はもっと伸ばしたいですね。



もう次を考えてるの?



やっぱり点数が上がると嬉しくて、もっと伸ばしたくなります(笑)。



わかる! ゲームみたいな面白さがあるよね。レベルアップしてステージをクリアしていく感じだよね。



おふたりが言う通りで、それこそが英語学習の最大のモチベーションになるんですよ。 正しい学習法で勉強すれば、英語力が伸び、力がつけきます。そして、それをTOEIC L&Rのスコアで実感できるとまた学習して力をつけたくなるという良い流れになるんです。

本当にそうですね。学習法の大切さもすごく実感しました。



西田先生のアドバイス通りに 「TOEIC L&R公式問題集」を使って、「音読」をメインに学習したらちゃんとスコアが伸びたからね。実は、前回のアドバイスのタイミングで西田先生に「中学文法からやり直したほうがいいですか?」って聞いていたんです。でも、 「それはやらなくていいから、とにかく公式問題集を繰り返し使ってください」と言われたんですよ。



へ〜! でもどうしてやらなくていいんですか?



中学や高校で学ぶ文法は網羅性があって重要ですが、コミュニケーション英語力を向上させるには「TOEIC L&R公式問題集」で実際に使用されている表現に数多く触れて学習するほうが効率的です。





なるほど! たしかに「TOEIC L&R公式問題集」の例文はどれも実践的だし、時代性を反映した内容も豊富ですよね。



“使える英語”を身につけるには、西田先生の学習法は効果的なんですね!



さらに英語力を伸ばすには? 西田先生、教えてください!

僕らがこれから英語力をさらに身につけるのにおすすめの方法ってありますか?



英語力を高めるにはとにかく学習を継続することが大事です。今回はTOEIC L&Rのスコアアップをモチベーションにしたわけですが、今後はそれに加えて「英語を使う」ことを目標にしてみるといいでしょう。たとえば、洋画を見たり、海外旅行してみたりするのもひとつの方法です。英語を使う機会を意図的に作ることでモチベーションを下げずに英語の学習が継続できると思います。





たしかに、そもそも僕らが英語を学習する目的って「海外旅行」とか「海外MBA」とか、英語を使うことでしたし。



英語を学んだら実際に使ってみる、インプットとアウトプットの繰り返しが大事ってことですね!



ちなみにこの3ヶ月間で、TOEIC L&R以外に英語力が上がったことを実感する機会はありましたか?





そういえば先日、外国人観光客の方に英語で道を聞かれたんです。今までなら聞いた内容を理解して返事をするのにけっこう時間がかかっていたんですが、そのときはすぐに聞き取って返事ができました!



外国人観光客も増えているし、そういう機会はこれからも増えそうだよね。僕も日常のなかで英語を目にしたとき、前よりも抵抗感が薄れてるよ。



ぜひ周りにもTOEIC L&R受験や英語学習をすすめたいと思っているんですが、英語力別のおすすめ学習法はありますか?



いえ、英語力が高くても低くても同じです。大事なのは「TOEIC L&R公式問題集」を「音読」すること。そしてアウトプットの機会を作ってモチベーションを保つこと。これを実践すれば英語力は着実に上がっていきます。





よーし! さっそく次のTOEIC L&R公開テストも申し込もう!



僕もいつかTOEIC Tests※の表彰制度「IIBC AWARD OF EXCELLENCE」がとれるようにがんばります!



※TOEIC TestsはTOEIC Listening & Reading TestおよびTOEIC Speaking & Writing Testsの総称です

IIBC AWARD OF EXCELLENCEとは

***

TOEIC L&Rを活用し、3ヶ月で英語能力を伸ばすことに挑戦したNさんとFさん。

西田先生のアドバイスをもとにし、すき間時間などを活用しながら英語学習を続けた結果、見事ふたりともスコアアップすることができました! 困っている外国人の方のお手伝いをできたりしたほか、生活で目にする英語への抵抗もなくなったりと、日常でも英語力アップを感じているよう。

3ヶ月前は本質的な英語力アップの学習法を知らなった2人でしたが、西田先生から教わった学習法を継続的に実践したことが成果としてあらわれたのではないでしょうか?

西田先生直伝!英語力アップの極意とは?前編はこちら

自分の英語力を知ることのできるTOEIC L&R。定期的に受験することで、自分の英語力の伸びがわかるだけでなく、苦手分野も知ることができるので、モチベーションの醸成にも役立ち、英語学習におすすめです。ぜひみなさんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか

TOEIC® Programについてもっと知りたい

TOEICテスト日程を知りたい

ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of ETS, Princeton, New Jersey, USA, and used in Japan under license. Portions are copyrighted by ETS and used with permission.

写真:深山徳幸 文:山田井ユウキ

[PR]提供:IIBC