組織のカルチャーが前向きになった気がします。そのきっかけとなったのが、後藤が代表に就任したことを機に設定した「バリュー(行動指針)」です。バリューには「People first」「Move forward」「Listen up speak up」「Own it together」という4つがあり、社員が行動に迷ったときに立ち返る指針となっています。「Move forward」で挑戦を後押しし、「Listen up speak up」で何でも言い合える環境作りを進めているからこそ、前向きに挑戦できるカルチャーが根付いてきたのだと思います。