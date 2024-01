英語力を確かめるために最適な「TOEIC Program」。日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語力をチェックできるので、多くのビジネスパーソンが挑戦しています。

そんなTOEIC Programに挑戦しようと考えている人がマイナビニュース編集部にもいるようです。

今回は、そんなマイナビ社員2名による英語力アップチャレンジに密着! 前編となる本記事では、初回の受験結果をお伝えするとともに、TOEIC Listening & Reading Test(以下、TOEIC L&R)受験サポートのプロフェッショナルである静岡英語教室「英語屋」の西田先生からふたりに向けて英語力アップのアドバイスをいただきました。

海外旅行やMBA取得を目指して英語力を高めたい!

う〜ん……どこにしようかな〜。



Nさん、どうしたんですか?



そろそろ海外旅行がしたいなと思っているんだけど、どこがいいか考えていて……。



海外いいですね!



でも英語が心配で……。英語は嫌いじゃないものの、社会人になってからは使う機会もないから勉強できてないんだよね。そういえば、Fさんは英語得意だったよね?



得意っていっていいかわからないですけど、多少は自信があります! 実は海外MBAの取得を考えているんです。



MBA!? すごいな!



でも、学生時代以来、英語学習ができていないので、学び直しが必要だと考えているんです。それには、まず今の自分の英語力を確認してみないといけないなと思っています。



英語力を確認するには、TOEIC L&Rがいいって聞くよね。ちなみにFさんはTOEIC L&R受けたことある?



僕は何回か受けたことがありますよ。最後に受けたのは大学2年生だった気がします。その時のスコアは650点でした。



すごい! さすがだね!



そういうNさんは受けたことありますか?



僕も学生時代に受けたことがあるよ。それと、実は半年前に一度、海外に行く前の英語力チェックをしようと思って受けてみたんだ。



やる気十分ですね! そのときのスコアはどれくらいでしたか?



450点だったよ! 学生時代とそんなに変わってなかったな。



でも、時間が経ってしまうと自分の英語力ってわからなくなりますよね……。



そういうことなら、一緒にTOEIC L&Rに挑戦してみない?



受けたいです!



英語力をTOEIC Listening & Reading Testでチェック! 気になるスコアは?

久しぶりのTOEICL&R受験で疲れたけど楽しかったな~!



何点とれたか気になるね! 一緒に結果をみてみよう。せーのっ!



675点だ!昔より少し上がってる!?



さすがFさん!



社会人になってからぜんぜん勉強できてないのにびっくりです。



TOEIC L&Rに出てくる例文って社会人としてよく目にする内容も多いから、もしかしたら社会人経験が活かされているなんてこともありそうだね!



Nさんはどうでした?



480点だった! 僕も半年前から上がってる!



すごいですね!



とはいえ……海外旅行に行くにはちょっと不安な点数なのは変わらないな……。



僕もMBAを取得するならもっと点数を上げないと!



いったいどうしたら英語力って身につくんだろう?



救世主登場!? TOEIC Listening & Reading Testのプロが教える英語力を伸ばす方法はこれ!

話は聞いたよ! 英語力を伸ばしたいんだって?

うわっ! びっくりした!



あなたは静岡英語教室「英語屋」の西田先生! TOEIC L&R で最高点を20回以上獲得したことがあるという英語指導のプロじゃないですか!



そんなすごい人なんだ! 西田先生、ぜひ僕たちに英語力を伸ばすコツを教えてください!



任せてください! ちなみにふたりは今、どんな学習法を実践していますか?





単語帳や文法の本を見て、問題を解いたり英文を書いたりして覚えています。



僕は、耳で覚えるのが好きなので、音声教材をひたすら聞いてインプットしています。



実は英語力をもっとも効率的に伸ばす方法は、「英文を音読する」ことなんです! 英語が自然に口から出るようになると、それだけで楽しくなりますし、勉強を続けるモチベーションも高まります。また、英語の語順やリズムにも慣れることができるので、効果的なんです。

音読が効果的なんて意外です。



音読するのにおすすめは「公式TOEIC Listening & Reading問題集」を活用して、文章の音読をすることです。といっても最初は問題集としてではなく、音読のための教材として使ってみてください。





TOEIC L&Rに公式問題集なんてあったんですね!



他の問題集と比べてTOEIC L&R公式問題集が音読におすすめなのは何故ですか?



それは、TOEIC L&R公式問題集が単純に面白いからです! 音読する文章がつまらないと、やっていても退屈してしまいます。TOEIC L&Rのいいところは、例文が実用的なところ。毎年アップデートされるので、今の時代を反映したものになっているんです。たとえば、「会社のクラウドデータベースにアクセスできません。助けてください」という文章がありますが、まさに今という時代ならではの例文ですよね。





たしかに! ビジネスで“あるある”な会話ですね。



リアルな情景が浮かぶ例文の方が音読していても面白いですね。



ちなみに、音読といっても1回や2回で終わっては意味がありません。例文1つにつき、10回音読してみてください。10回音読すると、思ったよりも頭に英文が定着していることが実感できます。そうやって例文の音読を長く継続すると、自然とリーディングの力も向上していきますよ。





西田先生直伝! TOEIC Listening & Readingで英語力を伸ばす極意

せっかく西田先生に質問できる機会なので、TOEIC L&Rの学習法も教えていただきたいです!



まずお伝えしたいのは、TOEIC L&Rのスコアは受験者の英語力を正確に反映するということです。逆にいえば、英語力が低いのにたまたまTOEIC L&Rで高得点を出すということはありません。





TOEIC L&Rで高得点をとれる裏ワザはないってことですね……。



やっぱり地道に学習するしかないですね!



その上で、TOEIC L&Rのスコアが伸びていく人の特徴があるとしたら、それは「学習を継続する」ことです。スコアが伸びない人の大半は、途中で学習をやめてしまっているんです。





まさに「継続は力なり」ですね。



はい。TOEIC L&R受験は、「英語力を高める」という目的を果たすためのです。TOEIC L&Rのスコアを高めるために勉強するのではなく、英語力を高めるためにTOEIC L&Rを利用するんです。定期的なレベルチェックとしてTOEIC L&Rを受けると考えるだけでも継続できますよ。





確かに、近いところに試験などの目標がないとモチベーションが続かないです。TOEIC L&Rの受験を目標にすることで、モチベーションがわいて英語学習が継続できるんですね!



今の自分の英語力をTOEIC L&Rのスコアで可視化することも英語学習のモチベーションを高められるので効果的です。





3ヶ月後のTOEIC Listening & Reading公開テストに向けて英語学習開始!

英語力向上という目標のためにTOEIC L&Rで学習し、自分の英語力を可視化することで学習のモチベーションを上げるわけですね。なんだかやる気が出てきました!



よーし! Fさん、また近いうちにTOEIC L&Rを受けて、どれくらいスコアを伸ばせるか挑戦してみない?



いいですね! じゃあ3ヶ月後の公開テストはどうですか? スコアアップの目標は+50点で!



TOEIC L&Rは1年で100点アップを目指す人が多いので、3ヶ月で50点もアップしたらすごいですよ!





そ、そうなんですね。大丈夫かな……。



目標は高い方がやる気が出ると思うので、やれるだけやってみましょう!



そうだね! 3ヶ月後に向けて、西田先生直伝の学習方法で勉強するぞ!



***

久しぶりのTOEIC L&R で675点、480点というスコアを記録したFさんとNさん。ここから3ヶ月ではたしてスコアはどこまで伸びるのでしょうか?

これから3月の公開テストに向けて、模擬受験プレゼントキャンペーンも利用しながら、学習に励んでいってもらいます。

マイナビ社員による英語力アップ チャレンジ、果たして2人の英語力はアップするのか?3ヶ月後のTOEIC Listening & Reading公開テストの受験結果をお楽しみに!

